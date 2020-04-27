Коронавирус не дал победить юниорской хоккейной сборной России?

«Ак Барс», кстати, точно «отскочил»

26 апреля в американском Плимуте должен был состояться финал юниорского чемпионата мира до 18 лет по хоккею с шайбой, первый из отмененных чемпионатов по хоккею этого года. Сборная России поехала бы на этот старт в статусе скрытого фаворита, но, увы, уже второй раз нашим юниорам не удается сыграть на U18. О последствиях пропуска этого турнира, потерях татарстанского хоккея и итогах юниорского сезона — в материале «Реального времени».

Третьяк доволен



Любой хоккейный болельщик точно знает одного игрока нынешней сборной России U18, поскольку четыре месяца назад Ярослав Аскаров защищал ворота молодежной сборной, а новогодний хоккей приковывает к себе внимание всех и каждого интересующегося этой игрой. Плюс на прошлогоднем U18 сыграла тройка, состоявшая из защитника Шакира Мухамадулина и нападающих Даниила Гущина и Марата Хуснутдинова, и помешать им сыграть сейчас могли только травмы. Возможно, был бы в составе Василий Пономарев, считающийся сильнейшим форвардом этого возраста и выступающий сейчас в CHL.

— В этом сезоне мы снова доказали, что наш юниорский хоккей добился большого прогресса, — подводил итоги сезона президент федерации хоккея России Владислав Третьяк. — Впервые с 1995 года наша команда до 18 лет выиграла очень престижный международный турнир — Кубок Глинки/Гретцки, обыграв в финале сильнейший состав сборной Канады по своему возрасту. Эта команда должна была выстрелить на чемпионате мира, но, к сожалению, турнир, как и все остальные, был отменен. Очень надеюсь, что ИИХФ найдет способ провести чемпионат мира для этого возраста в следующем году.

Третьяк, в общем-то, не сильно кривит душой, говоря о хороших перспективах игроков 2002 года рождения, поскольку и в прошлом сезоне сборники выиграли сразу два международных турнира, правда, канадцы выступали там не единой сборной, а несколькими командами. Но, увы, как в 2016 году, когда юниорская сборная под руководством Виталия Прохорова не смогла выступить на U18 из-за мельдония, будучи замененной на игроков более младшего, 1999 года рождения, возраста, так и сейчас: ЮЧМ в карьере этих ребят уже не будет.

«В этом сезоне мы снова доказали, что наш юниорский хоккей добился большого прогресса», — подводил итоги сезона президент федерации хоккея России Владислав Третьяк. Фото fhr.ru

В 2019 году команда 2001 года рождения и моложе только в финале проиграла Швеции, и нынешний состав был способен сыграть не хуже. Кстати, в том году вторым голкипером сборной был Всеволод Сотников, вратарь ЦСКА и воспитанник «Ак Барса», а реальным татарстанцем был лишь Максим Грошев, игрок нижнекамского «Нефтехимика». Вот и в этом составе казанцев не было. Кандидатом числился Даниил Христанов, переехавший в Казань из соседних Чебоксар, а уроженцами Татарстана были Игнат Коханин и Александр Пашин. Коханин — воспитанник зеленодольского «Ледокола», судя по всему, первый в истории, кто вышел из местного хоккея на такой высокий уровень, играет сейчас за питерское «Динамо». А Пашин — очередной, после Артура Каюмова, воспитанник бугульминского хоккея, который выбрал спортшколу «Салавата Юлаева».

А как же «барсы»?

Получается, что «Ак Барс» второй год подряд не делегировал бы в сборную своих воспитанников или хотя бы нынешних игроков, как было с молодежкой, где мы с легким сердцем считали «барсом» Дмитрия Воронкова, воспитанного в Ангарске. Понятно, что такие плодоносные выпуски, как это было с 1993-м, 1996-м, наконец, с 2000-м годами рождения — это редкость, но не подготовить ни одного сборника из порядка 50 человек за два года…

Ладно, допустим, нет сейчас талантов. Может, тогда хотя бы командой сильны? Вот в прошлом году команда выпускников 2000—2001 годов рождения под руководством Ильназа Загитова стала третьей по итогам финала Юниорской хоккейной лиги. Так ведь в этом сезоне и этого не произошло. «Ак Барс», выступающий в ЮХЛ, занял второе место в регулярке Зоны Поволжья, уступив «Динамо-Казань», а в финале Поволжья не прошел дальше четвертьфинала. Там финал остался не доигранным, поскольку Нижний Новгород и Тольятти не успели определить сильнейшего, «Динамо-Казань» и альметьевский «Нефтяник» остались полуфиналистами, а «Ак Барс» — четвертьфиналистом. В Поволжье, не в финале России.

Понятно, что Нижний Новгород и Тольятти собрали в свои ряды лучших из лучших в своих регионах. А Казань размазала игроков этого возраста тонким слоем сразу по пяти командам. Помимо перечисленных, у нас еще есть «Волна», «Стрела» и «Смена», слабейшая в общем списке, но и там играл челнинец Камиль Михайлов, ранее заключавший пробный контракт с «Нефтехимиком».

«Динамо-Казань» и альметьевский «Нефтяник» (на фото) остались полуфиналистами. Фото akbars.academy

Тут, кстати, возникает вопрос: а кто играет в этих самых командах? Неужели у нас набирается полторы сотни мальчишек каждого возраста, чтобы они выступали на уровне Поволжья? И самым патриотичным в этом плане выглядит состав «Нефтехимика», куда пригласили по пять хоккеистов из республики и извне. Причем там есть Айдар Харисов, который приехал из Ижевска вслед за отцом Робертом Харисовым, тренирующим команду «Нефтехимик-2002».

Лидер «Динамо-Казань» в этом плане выглядит неким вариантом сборной России. По шесть человек из Казани, все из «Ак Барса», и городов Татарстана и восемь приехавших из-за пределов республики. Сам «Ак Барс» пригласил из республики троих, а из-за ее пределов — 14 человек. В Альметьевске сразу 15 хоккеистов из республики, из них пятеро из Казани, и восемь — из других областей России.

Это вообще детско-юношеские команды? В чем смысл их существования? Игроков в сборной нет, медалей нет, у «Ак Барса-2002» почти нет реально собственных воспитанников. Тех самых, кстати, которых набирали семилетками в 2009 и 2010 годах, когда основная команда дважды подряд выиграла Кубок Гагарина. Зачем тогда был нужен набор, если со временем в свитерах «Ак Барса» стали рассекать ребята из Оренбурга, Орска, Пензы, Салавата, Саратова — городов, где дела с детским хоккеем, как нам представляется, обстоят не так радужно, как столице Татарстана?

В «Динамо», кстати, пробились люди, начинавшие в Нижневартовске, Сарове и Сургуте, при этом зеленодолец Игнат Коханин уехал из команды, когда ему было 12. Зато играет его бывший одноклубник Илья Шмарин, бывший одноклубник новоиспеченного уфимца Пашина — Мансур Кадыров из Бугульмы.

Лидер «Динамо-Казань» в этом плане выглядит неким вариантом сборной России. Фото akbars.academy

Детско-юношеский табор

Увы, это тренд нынешнего хоккея в академиях, когда юные хоккеисты еще до выпуска из школы успевают сменить столько команд, сколько иным советским хоккеистам не удавалось за всю карьеру. К примеру, Александр Мальцев, здоровьем которого сейчас озабочена вся спортивная общественность страны, сыграл в трех командах и как-то стал великим хоккеистом, не меняя клубы, как перчатки. Его земляк и одноклубник по московскому «Динамо» Владимир Крикунов, отметивший в эти дни свое 70-летие, сыграл в пяти командах.

А вот рекордсмен по смене мест из ребят 2002 года рождения Артур Зарипов к выходу из школы успел поиграть в пяти командах трех городов из двух стран. Его шикарный буллит, видео которого можно найти в интернете, потряс хоккейное сообщество в ноябре прошлого года даже на фоне того, что полгода назад событий в хоккее, достойных осуждения, хватало и без него. Но, откровенно говоря, заокеанская хоккейная академия, где за денежки играют сынки российских бизнесменов или выступает член сборной Кыргызстана, — уровень так себе.

Возвращаясь к итогам сезона глазами Третьяка, напомним, что Владислав Александрович отметил еще, что «сборная России до 17 лет победила на мировом Кубке Вызова в Канаде, являющемся неофициальным чемпионатом мира для 16-летних». В составе сборной был «барс» Иван Меховов, приехавший в Казань из башкирского Салавата, и… все. «Татар» больше нет, за исключением ассистента тренера Дениса Гусманова, работающего сейчас в Казани. Младший брат более известного Равиля Гусманова как раз и тренировал «Ак Барс», выступавший в ЮХЛ.

Среди игроков той сборной любители спорта наверняка слышали фамилию Даниила Лазутина, и это оправдано, поскольку он родился в семье лыжников, где папа ранее входил в сборную, а маму за год до рождения Даниила награждали, а затем лишали золотых наград Олимпиады в Солт-Лейк-Сити-2002. И в этой сборной России 15 человек также успели сменить родные команды на другие, не дожидаясь даже окончания средней школы.

Финал по 2005 году успели провести, и там «Нефтяник» обыграл «Ак Барс». Фото akbars.academy

Хоккейные династии и семейства: Онишко, Ярыжко, Старостины

Завершая тему сезона у детско-юношеских команд Татарстана, нужно сказать и о ребятах 2004 и 2005 годов рождения, которые также должны были сыграть в финалах первенств России. Но возраст 2004-го года рождения остался без финала в Зоне Поволжья между «Ак Барсом» и нижегородским «Торпедо», соответственно, оставив в неведении, какая же из этих двух команд сильнее в ПФО. Правда, приятным итогом сезона стала победа «Барса» Аделя Сафина в составе сборной страны на юношеской Олимпиаде.

Финал по 2005 году успели провести, и там «Нефтяник» обыграл «Ак Барс», что стало логичным завершением сезона, поскольку в регулярке альметьевцы также финишировали выше «барсов». Отрадно, что хотя бы в этом возрасте команды еще базируются на собственных воспитанниках, в частности в Альметьевске можно отметить представителей хоккейных династий Онишко, Ярышко и Мордвинцевых. Кстати, и в «Ак Барсе-2005» есть продолжатель династии Эдуард Старостин — сын Владимира Старостина, экс-защитника еще казанской «Итили», человека непростой судьбы.

