Уйти нельзя остаться. Где и как начнет сезон «Барыс»?

Как Казахстан пытается сохранить последнюю хоккейную команду в международной лиге

На этой неделе из до сих пор не вышедшего из карантина Казахстана пришли первые ковидные ласточки — местные клубы отказались от участия в чемпионатах ВХЛ и МХЛ и сыграют на домашнем первенстве. «Последним героем» остается «Барыс», который до сих пор изыскивает варианты старта в сезоне КХЛ. «Реальное время» разбирает с помощью эксперта КХЛ Алексея Бадюкова, каким образом Нур-Султан может остаться среди участников престижной лиги, поможет ли «побратимам» Казань и что делать с легионерами, которые всегда были ключевыми фигурами в «Барысе».

Казахстанские клубы ВХЛ приняли превентивные меры — отыграть сезон в Казахстане безопаснее

Чем ближе старт хоккейных чемпионатов, тем более очевидно, что сезон, скорее всего, не избежит сокращения количества участников — причем уже по ходу турниров. И отказ казахстанских хоккейных клубов Высшей хоккейной лиги, а именно карагандинской «Сарыарка», усть-каменогорского «Торпедо» и столичного «Номада», стал ярким подтверждением тезиса, что эксцессы с зарубежными командами в сезоне 2020/2021 будут непременно.

Все три клуба из соседней страны следующий сезон проведут в чемпионате Казахстана, который, судя по всему, серьезно прибавит в весе и уровне интриги, учитывая, какую силу представляет собой «Сарыарка» и какие стадионы имеют эти команды. Современной «Караганда-Арене» могли бы позавидовать и некоторые клубы КХЛ, а по титулам и выходам в финал плей-офф ВХЛ «Арка» имеет почти наивысший показатель (только у нефтекамского «Тороса» статистика лучше). Карагандинцы дважды брали главный трофей, еще раз выходили в финал и дважды выигрывали «регулярку».

Причины отказа от участия всем понятны — все тот же коронавирус и карантин, введенный в Казахстане повторно в июле. Накануне стали известны первые подробности смягчения режима транспортного сообщения между Казахстаном и Россией,а также с рядом других государств (Белоруссией, Украиной, Германией, Нидерландами, Египтом и ОАЭ), однако карантин в стране все еще остается в силе. Команды Высшей лиги наверняка оценили все трудности, с которыми они могут столкнуться в таких непростых условиях, и просто пошли по пути наименьшего сопротивления. В руководстве клубов приняли превентивные меры — теперь, если вновь возникнут трудности с пересечением границах, сезон для них не будет потерян.

Неделю назад команда получила разрешение начать тренировочный процесс, однако основные вопросы по-прежнему остаются нерешенными. Фото hcbarys.kz

А что же с «Барысом»?

Единственным представителем казахстанского хоккея в международных лигах на данный момент остается «Барыс». У команды из Нур-Султана подвешенное положение: неделю назад она получила разрешение начать тренировочный процесс, однако основные вопросы по-прежнему остаются нерешенными.

Мы уже писали выше, что Казахстан будет постепенно открывать авиаперелеты в несколько стран, при этом президент столичного клуба изначально заявил, что нурсултанцы планируют передвигаться на чартерных рейсах. Однако сегодня уже очевидно, что если карантин в стране снят не будет, команде придется начинать регулярный чемпионат в одном из городов России.

«У нас идет улучшение ситуации, смягчение карантина, — оптимистично заявил президент «Барыса» Борис Иванищев. — Думаю, его снимут. Хотим, конечно, дома играть, но еще время есть. <…> Мы-то будем участвовать в КХЛ, так как летаем чартером. Это решение [сняться с чемпионатов, проводимых на территории других государств] касается ВХЛ и МХЛ, так как команды передвигаются на автобусах, поездах, а границы закрыты».

«Кошачьему братству» в КХЛ быть?



Прогнозы прогнозами, однако рассматривать альтернативный вариант, что придется стартовать в России, в «Барысе» тоже должны. По информации президента КХЛ Алексея Морозова, нурсултанцы еще в начале августа имели его на руках.

«Знаю, что «Барыс» уже разговаривал с одним из клубов КХЛ, чтобы в случае чего свои матчи перенести в этот город», — говорил Морозов.

По первоначальной информации, речь шла якобы о Казани и ее старом Дворце спорта. Однако у «Спорт сарае» лед уже давно расписан, и проведение регулярных матчей КХЛ в его планы точно не входило.

«Мы не ведем переговоров с «Барысом». Принять их на следующий сезон мы не сможем, так как лед уже занят фигуристами, и все давно расписано», — сообщило руководство арены «Татар-информу».

Уже позже появилась информация, что «Барыс» может играть на льду «Татнефть-Арены» — прецеденты, когда клубы таким образом делили площадку, в КХЛ имеются, например ЦСКА и «Спартак» играют на одном стадионе по очереди. Для тренировок же у «Барыса» будет достаточно богатый выбор — в Казани около 15-ти ледовых катков с современными системами заморозки льда и раздевалками.

Другой вопрос, что и «Татнефть-Арена» проблем с наполнением ледового расписания не имеет. В этом плане казусы случались даже в отношениях с «Ак Барсом», например, в прошлом году из-за гастролей цирка «Дю Солей» команде пришлось провести три матча в «Спорт сарае». Но это происходило в докоронавирусные времена, когда массовые мероприятия не были «вне закона».

Своим мнением по поводу временного переезда «Барыса» в Казань с «Реальным временем» поделился комментатор и эксперт КХЛ, бывший хоккеист «Ак Барса» Алексей Бадюков:

— С «Татнефть-Ареной» был бы хороший вариант. Я думаю, что и в Казани достаточно болельщиков «Барыса», тем более что пускать зрителей будут немного — около 10% от заполняемости стадиона. А что касается хоккейной инфраструктуры или проживания, то в Казани для этого есть все, тут вообще никаких проблем не будет. Да и местоположение удачное... Все-таки в Татарстане и Казахстане живут народы, которые относятся друг к другу с уважением. Тем более хоккейная братия, хоккейная семья — она всегда была сплоченной. В каких-то бытовых вещах «Ак Барс» даже будет помогать «Барысу», и нурсултанцы это прекрасно знают. И если бы они поехали, допустим, в ту же Уфу, там было бы то же самое. Потому что все окунулись в это ведро по полной. Так что «Барыс» ни в коем случае не находится в проигрышной ситуации оттого, что не будет играть дома. Болельщики в любом случае будут смотреть по телевидению и поддерживать. Понятно, что дом есть дом, домашняя раздевалка и так далее, но сейчас все в таких условиях, — считает Бадюков.

Спасти положение может то, что власти Казахстана отменят карантин пусть даже не в сентябре, а хотя бы до конца осени. Динамика зараженных в соседней стране идет на убыль, а стало быть, стоит ожидать отмены ограничительных мер.

Придется начинать без легионеров?

Не менее болезненным для «Барыса» является вопрос состава. Все по той же ковидной причине россияне и иностранцы дальнего зарубежья не могут попасть в Казахстан — хоккеисты должны были прилететь транзитом через Турцию, однако авиасообщение между странами приостановлено.

Ситуацию обостряет и тот факт, что легионеры традиционно играют ключевые роли в команде из Нур-Султана и без их помощи у нее могут быть большие проблемы. Даже если игроки сумеют добраться в столицу Казахстана, то их форма и сыгранность будут оставлять желать лучшего — они ни разу не тренировались под руководством нового главного тренера Юрия Михайлиса, не знают его требований и не пробовались в новых связках.

— «Барыс» без легионеров — это будет другая команда, — продолжает Алексей Бадюков. — А учитывая летнюю селекционную кампанию, то и с ними, наверно, тоже. Найт ушел, непонятно, подпишут ли Бойда. Два центральных нападающих — это все-таки ощутимая потеря. Виделль все-таки не совсем центральный нападающий, учитывая, как он играл в Риге. Волк тоже игрок второго звена. Потерей является и уход Паскуале. Не говоря уже об уходе Скабелки. Это совсем другая команда. Новичок Лилья пока вызывает вопросы: заиграет — не заиграет, когда подъедет — непонятно. В «Барысе» всегда было достаточно много легионеров, не так, как в российских клубах. Без них это будет, конечно, другой состав, — резюмирует эксперт.