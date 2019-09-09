Бешеные скорости, блеклые канадцы и слабая игра в численном неравенстве: как «Ак Барс» начал сезон

Главные итоги выездной серии

Стартовая выездная серия «Ак Барса» из трех игр под руководством нового тренерского штаба получилась в соответствии с классикой жанра неоднозначной. Хотя хорошего было больше — команда Квартальнова мощно и дерзко бежит, она душит соперника с первых минут и дает бой действующим чемпионам. Однако остается несколько моментов, над которыми ей еще предстоит поработать. Почему казанцы мощно начинают, но сдают во второй половине игры, как у Квартальнова играет молодежь и по какой причине пока не блещут новые канадцы — об этих и других итогах старта сезона в материале «Реального времени».

По классике: начинают за здравие, кончают за упокой

Все три игры стартовой выездной серии прошли по одному сценарию. Команда Дмитрия Квартальнова начинает матчи сверхактивно — буквально сминает соперника в средней зоне и давит в чужой. Форчекинг, высокий прием и высокие скорости хоккеистов при входе в зону — вот что характеризует «Ак Барс» первых периодов.

Скорости, которые показывают Галиев, Ткачев или Азеведо (около 35 км/ч), по-настоящему удивительны в сравнении с прошлым сезоном. Игроки летают по льду, благодаря этому получается дезориентировать оборону соперника.

Однако чем дальше протекает матч, тем хуже становится игра «Ак Барса». Если скорости еще удается сохранить на второй и часть третьего периода, то концентрация в обороне теряется, фирменный форчекинг сваливается в грубость и непременные фолы — подавляющая часть штрафов «барсов» относится ко второй половине матчей.

«Ак Барс» на сегодняшний день самая результативная команда старта сезона в КХЛ — 13 заброшенных шайб. Но вместе с тем пропускает казанская команда тоже много — 8 шайб. Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)

Как итог, «Ак Барс» на сегодняшний день самая результативная команда старта сезона в КХЛ — 13 заброшенных шайб. Но вместе с тем пропускает казанская команда тоже много — 8 шайб. Причем все пропущенные приходятся именно на второй и третий периоды (по четыре).

Сложно сказать, в чем тут дело, — в психологическом ли факторе, а именно в расслабленности, наступающей после быстро набранного задела, или же в физическом проседании. Как бы то ни было, над балансом и ровным распределением сил на весь отрезок игры тренерскому штабу придется серьезно поработать.

Молодежь у Квартальнова получает «свой лед»

Молодежь ожидаемо получает у Квартальнова доверие и игровое время на льду.

Эпизодами неплохо выглядит Даниил Журавлев. Он хорошо действует на синей линии, и несколько раз именно его переводные передачи под бросок приводили к голам Викстранда (с «Сочи») и Ткачева (с ЦСКА). Причем в обоих случаях комбинации были как под копирку — Журавлев получает шайбу на синей линии справа, следующим движением переводит шайбу дальше, вдоль линии, а там уже следует завершающий щелчок.

«Лимитчик» Дмитрий Воронков, заявленный тринадцатым нападающим, открывал счет в Сочи, а заодно и счет своим голам за первую команду «Ак Барса». Возможно, именно его быстрая шайба в «Большом» и дезориентировала хозяев льда в первом периоде, позволила казанцам воспользоваться их замешательством и создать солидный задел в счете, пока те не оклемались. Тем более что южане были подсевшие после игры с Минском, которую провели накануне.

Обнадеживающе выглядит и Артем Галимов в четвертом звене. Причем смотрится он на льду пока даже поярче своего однофамильца и партнера по звену Эмиля.

Однозначный плюс Квартальнову и его команде. Работа со вчерашними парнями из «молодежки» — это именно то, что в числе прочего от него и ждали, исходя из бэкграунда работы в ярославском «Локомотиве».

Работа со вчерашними парнями из «молодежки» — это именно то, что в числе прочего от Квартального и ждали. Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)

Новые канадцы пока не тянут уровень «чемпионских» легионеров

Отдельно следует сказать о новых легионерах-форвардах, которые заменили Антона Ландера и Иржи Секача. Патрис Кормье и Мэттью Фрэттин приходили в «Ак Барс» после удачного сезона в Казахстане. Там у них была классная «химия», что вылилось в результат — 40 очков в «регулярке» + 4 очка в плей-офф у Кормье и 39 и 11 соответственно — у Фрэттина.

Но стоило ли делать выводы и приглашать хоккеистов на «повышение» в Казань исходя из одного сезона — вопрос судьбоносный. Это как минимум рискованный шаг, как максимум — может стоить всего сезона.

До игры в Сочи у канадцев на двоих была лишь одна шайба. В Сочи Фрэттин забросил вторую благодаря поплывшему вратарю южан Проскурякову — будь там кипер посерьезнее, такую ошибку он не допустил бы. В итоге после трех игр канадцы набрали два гола. У одного только Владимира Ткачева больше.

Причину такого понижения результативности и качества игры канадцев следует искать прежде всего в отличии методов работы тренеров «Барыса» и «Ак Барса».

Андрей Скабелка — тренер суровый на тренировках и требующий полной выкладки в играх. Можно вспомнить хотя бы историю, почему он уходил из «Авангарда»: игроков не устроили его требования к самоотдаче. С другой стороны, это интеллигентный и приятный специалист, который умеет работать с хоккеистами индивидуально. Он поднял уровень не одному хоккеисту. Это у него заиграли Шумаков и Шалунов — тогда игроки уровня МХЛ. Скабелка же сумел раскрыть потенциал Фрэттина и Кормье в «Барысе». Он доверял им и работал индивидуально.

В Сочи Фрэттин забросил вторую благодаря поплывшему вратарю южан Проскурякову — будь там кипер посерьезнее, такую ошибку он не допустил бы. Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)

Дмитрий Квартальнов не большой любитель сюсюкаться и ждать в работе с иностранными хоккеистами. Он требует результата, и в первую очередь именно с легионеров. Вряд ли канадцы будут играть столь же ярко, если к ним не найти тот же подход, — все-таки уровень этих легионеров не настолько высокий, чтобы они могли заиграть где угодно и сразу. Если с ними не работать, нападающие будут выступать на среднем добротном уровне, который точно не годится для чемпионских амбиций Казани.

Игра в численном неравенстве — серьезная головная боль для тренеров

Пока что у «Ак Барса довольно слабо работают и большинство, и меньшинство. В стартовой встрече с ЦСКА именно меньшинство стало ахиллесовой пятой казанцев. Да, можно указать на сомнительные решения судейской бригады, но это никак не отменяет того факта, что все три шайбы были пропущены «барсами» именно при игре вчетвером. Еще одну, в Хельсинки, они пропускали в формате «4 на 4».



Свое же большинство «Ак Барс» впервые реализовал лишь в третьей игре с физически подсевшим «Сочи».

Впрочем, проблема не нова — при Билялетдинове реализация большинства перманентно хромала.



Частенько подводит команду, оставляя ее в меньшинстве, Вячеслав Основин, который выглядел худшим и в предсезонных турнирах. Он зачем-то цепляет соперника прямо на глазах у судьи и валит его у борта — 4 из 8 минут штрафа в игре с «Сочи» на совести именно Основина, хотя это не его худшая игра — он выигрывал вбрасывание в эпизоде с первой заброшенной шайбой, а в концовке забрасывал в пустые ворота. Так что в целом Вячеслав не кажется самым слабым звеном. Возможно, он еще разыграется и вернется к уровню четырехлетней давности.

24-летний Дамир Мусин не преподнес никаких сюрпризов. Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)

А вот кто действительно серьезно и заметно проседает в составе «барсов», так это Дамир Мусин. 24-летний защитник не преподнес никаких сюрпризов, о том, что его возвращение в Казань — очевидная ошибка, мы писали еще в мае, когда стало известно о подписании Мусина из «Нефтехимика». Другое дело, что на этом подписании явно настаивали боссы клуба. Тренер, отказавшийся от услуг Мусина, команду покинул, препятствий к возвращению не было, и Рафик Якубов тут же позвал доморощенного воспитанника обратно.

Дамир «привозит» шайбы, выдает пасы сопернику и не готов идти в жесткий отбор с борьбой. Если же 64-й номер выходит в паре с Андреем Педаном, то получается гремучая и опасная смесь. Оба начинают нервничать, мешкать в собственной зоне и выдавать шайбу «не туда», а то и на крюк чужому игроку.

В принципе, этого и следовало ожидать — Мусин оказался не слишком нужен даже «Нефтехимику», в котором защитник не получал стабильной игровой практики. Быстро от него отказался и «Сочи». Трудно прогнозировать, что за несколько месяцев Дамир осуществит качественный скачок и выйдет на общий уровень команды. Пока что над ним нависла серьезная угроза сесть на скамью, а то и вовсе перебраться в ВХЛ.