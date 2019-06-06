«Вопрос комплектования сборной «энхаэловцами», когда весь год готовились другие, отчасти справедлив»

Игорь Захаркин — о сборной России, «Салавате Юлаеве» и «Ак Барсе»

Постоянный автор «Реального времени», экс-тренер сборной России и «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин, проведший последний сезон в системе «Ак Барса», закончил работу в Татарстане и теперь отправляется в Красноярск — на новую должность. «Реальное время» связалось со специалистом, попросив его рассказать о новом проекте в Сибири и поделиться своим мнением о неоднозначном выступлении сборной России на чемпионате мира, игре Овечкина и Василевска и секрете побед финской сборной. Не забыл он и о своей бывшей команде — «Салавате Юлаеве», а также об «Ак Барсе».

О комплектовании сборной России «энхаэловцами»

Вопрос целесообразности комплектования сборной на чемпионат мира из «энхаэловцев», когда весь сезон готовилась команда из игроков внутреннего чемпионата, отчасти справедлив. Если посмотреть на ту же финскую команду, практически не имевшую «энхаэловцев» в составе, или вспомнить историю российских побед — например, чемпионат мира 1993 года, когда сборная России была усилена к ЧМ только двумя игроками из НХЛ — Буцаевым и Юшкевичем — и обыграла сильную канадскую команду, собранную из игроков «Филадельфии Флайерз» во главе с Линдросом, и очень мощных шведов с Форсбергом и Самуэльссоном — то да, эти вопросы и сомнения имеют право на жизнь. Тем более что мы помним неудачные выступления сборной России в лучших составах. Самый яркий пример — это чемпионат мира 2000 года в Санкт-Петербурге.

С другой стороны, мы помним и то, что блестящая игра Евгения Малкина на чемпионате мира 2012 года позволила России стать чемпионом мира.

Да, на завершившемся чемпионате мира организованная финская команда сумела остановить блестящую по составу сборную России. И, конечно, сейчас можно искать и найти массу причин вроде того, что игроки из НХЛ приехали уставшие или немотивированные. Но мне бы хотелось сказать слова благодарности федерации, которая сумела провести успешные переговоры с клубами НХЛ, например по страховкам. Благодаря этому мы увидели лучших российских игроков, собранных вместе, — и надо сказать им большое спасибо за то, что приехали на чемпионат, потому что в других командах, как мы знаем, было много отказов. Зрелище в первой части чемпионата было потрясающим.

И вместе с тем мы получили большую информацию для всестороннего анализа — как и каким образом нужно подводить команду к решающим играм чемпионата мира.

Попадание в каждом сезоне в тройку лучших команд говорит о стабильности и даже о хорошем фундаменте российского хоккея. Фото fhr.ru

О многолетних неудачах сборной России на крупных турнирах

Я не думаю, что здесь можно говорить о какой-то системной недоработке. Попадание в каждом сезоне в тройку лучших команд говорит о стабильности и даже о хорошем фундаменте российского хоккея.

Думаю, здесь стоит искать детальные и конкретные причины в каждом отдельном турнире: что именно не позволило команде занять первое место. В то же время нужно отметить, что конкуренция обострилась, и прогнозировать результат ЧМ становится все труднее и труднее. Турнир в Братиславе еще раз показал, что выиграть может команда, которая не считалась фаворитом на старте чемпионата.

Об игре Овечкина и Василевского

Слабая игра Овечкина? Я думаю, что и в нынешнем состоянии Александра следует быть ему благодарным за то, что он приехал. Возможно, это самый большой и знаменитый хоккеист в России. Я бы не стал говорить о его возрасте и в принципе не говорил бы о том, что не получилось у него и других выдающихся мастеров. Потому что я смотрю через призму игры всех звеньев.

Когда приезжают такие мастера, у них могут не получаться отдельные матчи или серии матчей во время турнира, но они имеют важное психологическое значение для всей команды в целом. И в такой ситуации остальные игроки должны поднимать свою результативность и эффективность игры, если хотите. Потому что нейтрализация таких выдающихся хоккеистов, как Овечкин, отнимает очень много психологических сил у соперника.



Что касается вратарской линии, то я бы не останавливался на фамилии одного лишь Василевского. В этом поколении вообще много сильных вратарей — те же Бобровский, Варламов и другие.

То есть у нас есть очень сильные вратари, успешно играющие в НХЛ. Но мне бы хотелось, чтобы тот же Василевский смог успешно сыграть в плей-офф НХЛ, и тогда он почувствует необходимую уверенность и непобедимость… И вот тогда мы увидим мощную суперкоманду именно с точки зрения спортивного результата. Ребята будут уверенными и готовыми к борьбе в таких экстремальных условиях именно за чемпионство.

А так все действительно знают, что Василевский очень классный вратарь, и он подтвердил свой уровень на чемпионате мира.

«Мне бы хотелось, чтобы тот же Василевский смог успешно сыграть в плей-офф НХЛ, и тогда он почувствует необходимую уверенность и непобедимость… " Фото fhr.ru

Об успехе сборной Финляндии

Во-первых, финны взяли за счет классной организации игры. И эта организация наигрывалась в течение всего сезона на этапах Евротура. Эта команда прошла много турниров вместе, все взаимодействия между игроками доведены до совершенства.

Во-вторых, это физическое состояние, в котором финны подошли к решающим матчам чемпионата мира. В таком краткосрочном турнире это архиважно — планомерно готовиться именно к решающим матчам, учитывая предыдущую подготовку. То есть тренеры имели возможность управлять спортивной формой хоккеистов и они классно подвели команду к решающим матчам.

Третье — это сплоченность команды, где каждый игрок четко понимал свой уровень и свои функциональные обязанности и подстраховывал своих товарищей на льду. Это командный дух и атмосфера. Опять же здесь молодцы тренеры, которые сумели это создать.

И четвертое — лидеры команды, которые проявили себя в самый важный момент. Такими героями стали вратарь команды Ланкинен и Анттила, который забил решающие шайбы. Эти четыре фактора отличали сборную Финляндии от всех ее конкурентов.

О секрете успеха «Салавата Юлаева» в Кубке Гагарина — 2019

Надо сказать, состав у «Салавата» — и по качеству игроков, и по длине скамейки — был достаточен для того, чтобы команда успешно сыграла в чемпионате и в плей-офф. Откровенно слабых позиций там нет.

Другое дело, в успехе в плей-офф я вижу два фактора: это мощная игра вратаря и, конечно, лидерские качества ведущих хоккеистов и иностранцев, которые сумели проявить свой потенциал в решающих матчах.

Цулыгин поработал отлично и, думаю, что заслужил продление контракта. Его команда достойно сыграла в плей-офф, а это главное мерило работы тренера.

И Умарк, и Хартикайнен хотят играть с шайбой. Фото hcsalavat.ru

О перестройке «Салавата»

Прогнозировать, что будет в следующем сезоне, сложно. Я знаю, что они потеряли центрального нападающего в первом звене (Йоонас Кемппайнен, — прим. ред.), поэтому могут возникнуть проблемы у Умарка и Хартикайнена. Потому что и Умарк, и Хартикайнен хотят играть с шайбой. Сейчас туда придет новый центральный (Сакари Маннинен, — прим. ред.), и если он будет правильно использовать сильные качества обоих этих игроков, то, безусловно, это будет очень сильный плюс команде. Я считаю, что эти иностранцы лучшие в российской лиге именно в матчах плей-офф. Они опытные, доказали это тем, что уже второй раз завоевывают право играть в финале Восточной конференции.

Но самое главное, чтобы на прежнем сильном уровне сыграл Метсола. Если он сумеет это сделать, думаю, у «Салавата» все будет в порядке.

Что касается Александра Бурмистрова, то этого игрока я хорошо знаю — в свое время мы привлекали его в сборную России. И я жду, что его потенциал наконец-то раскроется в «Салавате». Это очень умный и тонкий нападающий. Сейчас он адаптировался к российским реалиям, особенностям игры в КХЛ, и я думаю, что он сделает существенный прогресс в своей игре. Мы можем увидеть блестящего центрального нападающего в следующем сезоне.



О работе в Татарстане

Я закончил свой контракт в Татарстане, а именно в Академии «Ак Барса», где создал Центр по развитию игроков. В целом проект оказался успешным — многие игроки сумели развить свои способности до игры на уровне Приволжского федерального округа и юношеских сборных России. Я думаю, что подобные центры должны быть в других командах, потому что очевидно, что тренерам юношеских команд очень сложно уделять внимание индивидуальному развитию игроков.

Я благодарен республике и «Татнефти» за то, что предоставили мне такую возможность — получил огромное удовольствие, видя горящие глаза и желание молодых игроков совершенствоваться.

На данном этапе нет смысла называть конкретных имен, но очень важно, что уровень хоккеистов вырос, и теперь ребята понимают, что нужно делать. Потому что был очень большой объем теоретической работы, очень много рассказывалось, какие требования к профессиональным хоккеистам существуют. Я считаю, что в таком возрасте нужно говорить о трудностях, чтобы хоккеист был готов к еще более жесткой и кропотливой работе.

В целом проект оказался успешным — многие игроки сумели развить свои способности до игры на уровне Приволжского федерального округа и юношеских сборных России. Фото akbars.academy

О трансферах «Ак Барса»

Я уверен в профессионализме генерального менеджера Рафика Якубова. Я много разговаривал с ним в течение сезона, и мне импонирует, что он работает системно. Подбирает игроков под определенный стиль. Ему нравится более комбинационный, более конструктивный хоккей. И я желаю, чтобы у «Ак Барса» все получилось.

О новом проекте в Красноярске

На сегодняшний день мне хотелось бы создать школу, в которой мы с моими соратниками и единомышленниками, разделяющими нашу точку зрения на современную подготовку хоккеистов, смогли бы работать над различными нюансами техники и индивидуальной тактики.

Понимание этой идеи я нашел на встрече с губернатором Красноярского края, он пригласил нас для работы. Сейчас мы на стадии последних административных переговоров, потому что нужно понять, какие ресурсы есть в крае. Так что о деталях говорить рано.

Надеюсь, что этот проект состоится и в будущем он позволит создать команду КХЛ в Красноярске, а в дальнейшем — и Дальневосточный дивизион, где были бы представлены Красноярск, новосибирская «Сибирь», Омск, как мы надеемся, «Адмирал», «Амур», «Барыс» и китайские клубы. Это позволило бы усилить соревновательную составляющую и положительным образом повлияло бы на экономику клубов. То есть открыло бы новый этап в развитии российского хоккея.

В Красноярске к Универсиаде была создана отличная инфраструктура, которая должна быть задействована соответствующим образом. По моей задумке, на базе этих спортивных сооружений возможно создание проекта, аналогичного «Сириусу» (образовательный центр в Сочи, — прим. ред.), но для районов Зауралья и Дальнего Востока. Таким образом, разгрузится база в Сочи и появится новый центр развития игроков.

Я вижу, что руководство региона это прекрасно понимает и что будут предприняты все усилия, чтобы развивать хоккей и в этом направлении, используя прекрасные спортивные сооружения, построенные к Универсиаде.