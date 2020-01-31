«Повторить прошлогодний сценарий «Салавату» будет практически невозможно»

Игорь Захаркин — о перспективах Уфы и молодежи с МЧМ

Регулярный чемпионат КХЛ вышел на финишную прямую — самое время подвести его промежуточные итоги. Своими соображениями о перспективах своего бывшего клуба, а также о лидерах Восточной конференции и московских командах с «Реальным временем» делится экс-тренер сборной России и «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин. По каким причинам уфимским болельщикам не стоит ждать повторения прошлогоднего преображения «СЮ», за счет чего «Ак Барс» и татарстанский хоккей оказались впереди башкирского, а также почему успех вчерашних «молодежников» Подколзина и Морозова в КХЛ — скорее исключение, чем тенденция, — об этом в колонке нашего постоянного эксперта.

В отличие от лидеров Востока, «Салават» не отличается стабильностью

В нынешнем сезоне заметно, что сразу несколько команд Восточной конференции очень хорошо организованы. «Ак Барс» выдерживает четкую стратегическую линию, в команде играют в системный хоккей, и это приносит свои результаты. Есть «Авангард», который тоже играет в «правильный» хоккей с четко выраженной игровой моделью. Еще сильнее в плей-офф будет «Барыс». Хороша и «Сибирь», которая играет дисциплинированно. То есть в этом году все соперники по плей-офф стали сильнее и квалифицированнее, чем в прошлом.

В отличие от этих коллективов, «Салават Юлаев» стабильной игрой не отличается. На самом деле, и в прошлом сезоне команде удалось выровнять положение и скрасить сезон выходом в финал конференции только благодаря крайне удачной игре иностранцев, в частности голкипера (Юха Метсола, — прим. ред.).

Уфимцам сложно рассчитывать на повторение прошлогоднего сценария в плей-офф. Это практически невозможно сразу по нескольким причинам — и обострившейся конкуренции среди команд, занимающих более высокие места на Востоке, и наличия в конференции сразу нескольких коллективов с четко выраженной концепцией хоккея, и больших перепадов в игре «Салавата» с лидерами конференции. Стоит отметить, что не играют на прошлогоднем уровне и Юха Метсола, и Тему Хартикайнен, и Линус Умарк.

Очень огорчает тот факт, что никак не раскроется до конца Александр Бурмистров. Фото hcsalavat.ru

Ожидал от Бурмистрова более серьезного прогресса в Уфе

При этом состав у «Салавата Юлаева» в целом неплохой — это игроки, прошедшие хорошую хоккейную школу. А вот стратегия комплектования команды не чувствуется. Если отходить от спортивной составляющей, то самая большая проблема Уфы сейчас — это отсутствие видения, какой команде быть через год, два, три. Совершенно непонятно, как ее хотят строить. Отсюда и все проблемы башкирского хоккея: они не знают, как работать с молодежью, не выстраивается вертикаль с переходом игроков из «Тороса» в первую команду или в «молодежку», и так далее.

Что касается «продления» Хартикайнена, то я не очень хорошо представляю, сколько стоят такие игроки в других командах, поэтому не могу оценить, оправдан ли высокий контракт, который ему предложили. Но совершенно точно это мотор команды и реально боец. А в хоккейном бизнесе, как и в любом другом, важно соотношение цена-качество.

Очень огорчает тот факт, что никак не раскроется до конца Александр Бурмистров. Я ожидал от Саши серьезного прогресса в Уфе, учитывая творческий потенциал этой команды — ребята там такого уровня, что могут и сами договориться, в какую игру играть. Партнеры для такого центрального нападающего в «Салавате» есть — его пробовали и с иностранцами, и с другими мастеровитыми ребятами, в том числе с Никитой Сошниковым. Но, к сожалению, Бурмистров никак не может раскрыть свой потенциал до конца.

«Ак Барс» — безусловный фаворит Востока

А вот в Татарстане вертикаль хоккея выстроена очень четко и правильно. Идет работа со своими воспитанниками.

Да, в первой команде игра в зоне атаки упрощена, при этом я считаю, что Дмитрий Квартальнов проделал с «Ак Барсом» очень хорошую работу. Он вытаскивает из игроков их максимальные возможности, чтобы добиваться результата. И мы видим, что команда практически в течение всего сезона идет без спадов. Это сложно, но у Димы получается.

«Ак Барс» — безусловный фаворит Восточной конференции. Да, сейчас есть какие-то неудачные серии, но, когда начнется плей-офф, командам придется обыгрывать одного и того же соперника четыре раза. У Казани же характерный коллектив с хорошим волевым потенциалом — обыграть этих ребят четыре раза будет очень сложно.

«Ак Барс» — безусловный фаворит Восточной конференции. Фото ak-bars.ru

Знарок в «Спартаке» и Крикунов в «Динамо» грамотно выстраивают работу в этом сезоне

Мне нравится, как в нынешнем году работают тренерские штабы двух московских команд — «Спартака» и «Динамо».

У «красно-белых» на первый план выходит не столько творческий потенциал, сколько волевой. Ребята вытаскивают, казалось бы, уже проигранные матчи. Ребята добавляют в нужные минуты, и это говорит о хорошей атмосфере в раздевалке. Команда хорошо обучена, хорошо управляется тренерами, в ней есть «чувство локтя».

Тренерский штаб «Динамо» тоже проводит сильную и грамотную работу, потому что эта команда всегда очень хорошо мотивирована, сражается и пытается вытянуть из себя все, на что способны ее игроки.

Питерской тройке Подколзин — Морозов — Марченко будет легче заиграть в КХЛ, чем другим ребятам из молодежки

Сейчас пошли разговоры о том, что игроки из молодежной сборной Подколзин, Морозов и Марченко заиграли в СКА. Они, конечно, молодцы, что играют, но надо учитывать, что они выступают в одной тройке и в команде у них очень серьезные партнеры. Очень правильное решение тренерского штаба позволить им играть вместе, ведь на МЧМ у них получилось удачно.

Другим же ребятам из этой сборной будет сложно сходу пробиться во взрослый хоккей, поскольку сама игра сегодня в большей степени сводится к конкуренции именно в физическом плане. В КХЛ сегодня очень много единоборств, плотной игры под воротами. И если нет хорошего взаимодействия с партнерами, все это очень сложно продемонстрировать.

Питерским ребятам помогает то, что они вместе и помогают друг другу, поймали некий кураж. Другим ребятам с этим будет сложнее.

Важно, чтобы Алексей Кудашов был доволен этим выбором. Если Брагин (на фото) ему помогает, то это здорово. Фото fhr.ru

Важно, чтобы главному тренеру было комфортно работать со специалистами, входящими в его штаб

Я не знаю Игоря Ларионова как тренера, но знаю его как личность. И думаю, что его персона имела очень большое значение для ребят на МЧМ. Игорь очень позитивный и скорее помогает ребятам раскрыть их сильные качества, а не критикует.

Но для любого главного тренера очень важно, чтобы входящие в его штаб специалисты соответствовали той философии, которую он прививает команде. Ведь для молодежной команды очень важно выигрывать. Наша сборная практически всегда была в призерах, но при этом, к сожалению, у нас только одно золото за последние десять лет. И по три — у канадцев, американцев и финнов. В принципе, при таком количестве талантливых молодых хоккеистов совершенно не удивительно, что наша команда всегда борется за медали. Но наши амбиции таковы, что российская команда должна доминировать и выигрывать.

Та же ситуация сложилась в первой сборной и в СКА, в тренерский штаб которых добавили уже самого Валерия Брагина. Здесь тоже важно, чтобы Алексей Кудашов был доволен этим выбором. Если Брагин ему помогает, то это здорово. Но я считаю, что именно главный тренер должен определять, кто будет у него помощником, ведь именно он отвечает за результат.