«Повторить прошлогодний сценарий «Салавату» будет практически невозможно»
Игорь Захаркин — о перспективах Уфы и молодежи с МЧМ
Регулярный чемпионат КХЛ вышел на финишную прямую — самое время подвести его промежуточные итоги. Своими соображениями о перспективах своего бывшего клуба, а также о лидерах Восточной конференции и московских командах с «Реальным временем» делится экс-тренер сборной России и «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин. По каким причинам уфимским болельщикам не стоит ждать повторения прошлогоднего преображения «СЮ», за счет чего «Ак Барс» и татарстанский хоккей оказались впереди башкирского, а также почему успех вчерашних «молодежников» Подколзина и Морозова в КХЛ — скорее исключение, чем тенденция, — об этом в колонке нашего постоянного эксперта.
В отличие от лидеров Востока, «Салават» не отличается стабильностью
В нынешнем сезоне заметно, что сразу несколько команд Восточной конференции очень хорошо организованы. «Ак Барс» выдерживает четкую стратегическую линию, в команде играют в системный хоккей, и это приносит свои результаты. Есть «Авангард», который тоже играет в «правильный» хоккей с четко выраженной игровой моделью. Еще сильнее в плей-офф будет «Барыс». Хороша и «Сибирь», которая играет дисциплинированно. То есть в этом году все соперники по плей-офф стали сильнее и квалифицированнее, чем в прошлом.
В отличие от этих коллективов, «Салават Юлаев» стабильной игрой не отличается. На самом деле, и в прошлом сезоне команде удалось выровнять положение и скрасить сезон выходом в финал конференции только благодаря крайне удачной игре иностранцев, в частности голкипера (Юха Метсола, — прим. ред.).
Уфимцам сложно рассчитывать на повторение прошлогоднего сценария в плей-офф. Это практически невозможно сразу по нескольким причинам — и обострившейся конкуренции среди команд, занимающих более высокие места на Востоке, и наличия в конференции сразу нескольких коллективов с четко выраженной концепцией хоккея, и больших перепадов в игре «Салавата» с лидерами конференции. Стоит отметить, что не играют на прошлогоднем уровне и Юха Метсола, и Тему Хартикайнен, и Линус Умарк.
Ожидал от Бурмистрова более серьезного прогресса в Уфе
При этом состав у «Салавата Юлаева» в целом неплохой — это игроки, прошедшие хорошую хоккейную школу. А вот стратегия комплектования команды не чувствуется. Если отходить от спортивной составляющей, то самая большая проблема Уфы сейчас — это отсутствие видения, какой команде быть через год, два, три. Совершенно непонятно, как ее хотят строить. Отсюда и все проблемы башкирского хоккея: они не знают, как работать с молодежью, не выстраивается вертикаль с переходом игроков из «Тороса» в первую команду или в «молодежку», и так далее.
Что касается «продления» Хартикайнена, то я не очень хорошо представляю, сколько стоят такие игроки в других командах, поэтому не могу оценить, оправдан ли высокий контракт, который ему предложили. Но совершенно точно это мотор команды и реально боец. А в хоккейном бизнесе, как и в любом другом, важно соотношение цена-качество.
Очень огорчает тот факт, что никак не раскроется до конца Александр Бурмистров. Я ожидал от Саши серьезного прогресса в Уфе, учитывая творческий потенциал этой команды — ребята там такого уровня, что могут и сами договориться, в какую игру играть. Партнеры для такого центрального нападающего в «Салавате» есть — его пробовали и с иностранцами, и с другими мастеровитыми ребятами, в том числе с Никитой Сошниковым. Но, к сожалению, Бурмистров никак не может раскрыть свой потенциал до конца.
«Ак Барс» — безусловный фаворит Востока
А вот в Татарстане вертикаль хоккея выстроена очень четко и правильно. Идет работа со своими воспитанниками.
Да, в первой команде игра в зоне атаки упрощена, при этом я считаю, что Дмитрий Квартальнов проделал с «Ак Барсом» очень хорошую работу. Он вытаскивает из игроков их максимальные возможности, чтобы добиваться результата. И мы видим, что команда практически в течение всего сезона идет без спадов. Это сложно, но у Димы получается.
«Ак Барс» — безусловный фаворит Восточной конференции. Да, сейчас есть какие-то неудачные серии, но, когда начнется плей-офф, командам придется обыгрывать одного и того же соперника четыре раза. У Казани же характерный коллектив с хорошим волевым потенциалом — обыграть этих ребят четыре раза будет очень сложно.
Знарок в «Спартаке» и Крикунов в «Динамо» грамотно выстраивают работу в этом сезоне
Мне нравится, как в нынешнем году работают тренерские штабы двух московских команд — «Спартака» и «Динамо».
У «красно-белых» на первый план выходит не столько творческий потенциал, сколько волевой. Ребята вытаскивают, казалось бы, уже проигранные матчи. Ребята добавляют в нужные минуты, и это говорит о хорошей атмосфере в раздевалке. Команда хорошо обучена, хорошо управляется тренерами, в ней есть «чувство локтя».
Тренерский штаб «Динамо» тоже проводит сильную и грамотную работу, потому что эта команда всегда очень хорошо мотивирована, сражается и пытается вытянуть из себя все, на что способны ее игроки.
Питерской тройке Подколзин — Морозов — Марченко будет легче заиграть в КХЛ, чем другим ребятам из молодежки
Сейчас пошли разговоры о том, что игроки из молодежной сборной Подколзин, Морозов и Марченко заиграли в СКА. Они, конечно, молодцы, что играют, но надо учитывать, что они выступают в одной тройке и в команде у них очень серьезные партнеры. Очень правильное решение тренерского штаба позволить им играть вместе, ведь на МЧМ у них получилось удачно.
Другим же ребятам из этой сборной будет сложно сходу пробиться во взрослый хоккей, поскольку сама игра сегодня в большей степени сводится к конкуренции именно в физическом плане. В КХЛ сегодня очень много единоборств, плотной игры под воротами. И если нет хорошего взаимодействия с партнерами, все это очень сложно продемонстрировать.
Питерским ребятам помогает то, что они вместе и помогают друг другу, поймали некий кураж. Другим ребятам с этим будет сложнее.
Важно, чтобы главному тренеру было комфортно работать со специалистами, входящими в его штаб
Я не знаю Игоря Ларионова как тренера, но знаю его как личность. И думаю, что его персона имела очень большое значение для ребят на МЧМ. Игорь очень позитивный и скорее помогает ребятам раскрыть их сильные качества, а не критикует.
Но для любого главного тренера очень важно, чтобы входящие в его штаб специалисты соответствовали той философии, которую он прививает команде. Ведь для молодежной команды очень важно выигрывать. Наша сборная практически всегда была в призерах, но при этом, к сожалению, у нас только одно золото за последние десять лет. И по три — у канадцев, американцев и финнов. В принципе, при таком количестве талантливых молодых хоккеистов совершенно не удивительно, что наша команда всегда борется за медали. Но наши амбиции таковы, что российская команда должна доминировать и выигрывать.
Та же ситуация сложилась в первой сборной и в СКА, в тренерский штаб которых добавили уже самого Валерия Брагина. Здесь тоже важно, чтобы Алексей Кудашов был доволен этим выбором. Если Брагин ему помогает, то это здорово. Но я считаю, что именно главный тренер должен определять, кто будет у него помощником, ведь именно он отвечает за результат.
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