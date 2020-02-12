Экс-капитан «Ак Барса» — во главу КХЛ: если не Морозов, то кто?

По слухам, Алексей Морозов имеет все шансы стать новым президентом КХЛ

По информации федеральных СМИ, в ближайшее время состоятся выборы президента КХЛ, и главный претендент на этот пост — Алексей Морозов, ныне возглавляющий МХЛ и одновременно занимающий пост вице-президента КХЛ по развитию молодежного хоккея. «Реальное время» вспоминает о главных вехах в жизни «капитана России номер два».

Медведев, Чернышенко… Третий пошел!

Изменения в руководстве КХЛ связаны с назначением бывшего президента лиги Дмитрия Чернышенко на должность вице-премьера по спорту. Мы же не «демократичная Украина», где свежеизбранный депутат Жан Беленюк продолжает свою спортивную деятельность — и через месяц едет на чемпионат мира, чтобы победить там. У нас свои, тоталитарные законы, один из которых запрещает чиновникам правительства возглавлять коммерческие организации. Это и вынудило лигу озаботиться поисками нового президента. Кандидатура Алексея Морозова выглядит оптимальной, поскольку его хоккейная карьера вообще безупречна, а чиновничья успела вместить в себя работу директором в МХЛ и в Париматч Молодежной хоккейной лиги.

Естественно, сразу родились слухи о возможном избрании-назначении (каждый может выбрать для себя наиболее приемлемый термин). Но процедура затянулась, и кое-кто поспешил опровергнуть кандидатуру Морозова, аргументируя это «слабым опытом управления». Собственно, что понимать под этой претензией? Все познается в сравнении, и управленческий опыт первого президента КХЛ Александра Медведева вообще не касался спортивной сферы, а опыт управления второго руководителя, Дмитрия Чернышенко, тоже можно охарактеризовать как «наживной». До прихода на пост президента Оргкомитета Олимпиады и Паралимпиады в Сочи у него не было такого опыта работы в спортивной сфере. До того как стать президентом КХЛ, Чернышенко никогда не был так погружен конкретно в хоккей. По сравнению с двумя предшественниками, Морозов куда более явно вовлечен и в хоккей, и в проблемы КХЛ.

Далее вспомним о главной проблеме всех несогласных, которые обходят неписаное правило: критикуя — предлагай. Кого еще можно представить на посту руководителя КХЛ, переживающей сейчас нелегкие времена? В составе совета директоров лиги сейчас значатся 20 человек — после того, как ушел Чернышенко. Можно только представить, какой негатив вызвали бы кандидатуры, к примеру, Геннадия Тимченко, Аркадия или Романа Ротенбергов. Еще порядка 12 человек никак нельзя назвать равноудаленными, поскольку они так или иначе связаны с клубами КХЛ, включая Наиля Маганова. Хотя надо отдать должное Александру Медведеву — он умудрялся совмещать посты президента КХЛ и питерского СКА, не вызывая по этому поводу ни грамма оправданной критики.

Изменения в руководстве КХЛ связаны с назначением бывшего президента лиги Дмитрия Чернышенко на должность вице-премьера по спорту. Фото minsport.gov.ru

Вычтя их всех, получается, что из «равноудаленных» остаются только представители крупного бизнеса Сергей Батехин и Борис Король либо действующие функционеры Алексей Анисимов и Дмитрий Курбатов. Но при всем уважении вовлеченность представителей крупного бизнеса в хоккейную деятельность была больше связана с НХЛ, Ночной хоккейной лигой, спонсорами которых были возглавляемые ими компании или концерны. А Анисимов и Курбатов нужны на своих местах как руководители судейского корпуса и контролирующие деятельность ВХЛ соответственно.

Нам только кавказского хоккея не хватало

Если присмотреться к «хоккейным людям», не задействованным в нынешней КХЛ, то первым делом вспоминается один из отцов-основателей КХЛ Вячеслав Фетисов. Но, похоже, его вовлеченность в спорт выражается только в еженедельном ведении аналитической программы «Фетисов» на телеканале «Звезда». Что касается хоккея, то Вячеслав Александрович в последнее время с маниакальным упрямством повторяет, что хоккей нужно развивать на Северном Кавказе:

«Северный Кавказ — это хоккейный регион по большому счету. Я вам обещаю, что в ближайшее время мы сумеем создать условия для развития хоккея на Северном Кавказе».

Не вдаваясь в обсуждение этого тезиса, вернемся к реалиям КХЛ. Пребывая несколько последних лет в популистских фантазиях расширения КХЛ на Запад (Англия, Германия, Италия, Швеция), лига успела потерять команды из Словакии, Украины, Хорватии, Чехии. По сути, в нынешнем виде она представляет собой открытый чемпионат России. Более того, представители ближнего зарубежья испытывают очевидные проблемы. Два динамовских клуба из Риги и Латвии стали очевидными аутсайдерами, лишившись шансов побороться за плей-офф. Латвийский хоккей испытывает проблемы буквально с того момента, как ВАДА начало преследовать милдронат (мельдоний), производящийся в Риге.

Хозяин фармацевтической компании Киров Липман был президентом федерации хоккея Латвии, помогая его развитию. Минское «Динамо» представляло собой государственный проект, но его результаты — три года непопадания в плей-офф — уже заставили задуматься о дальнейшем пребывании в КХЛ. Тем более что национальная сборная не показывает результатов, которые бы порадовали Батьку Лукашенко. А ведь потенциальный прогресс был движущим фактором вступления Минска в КХЛ.

Изучение нынешней ситуации в КХЛ без знания общей картины развития всего хоккея вообще может легко подтолкнуть к популизму. Фото fhr.ru

Изучение нынешней ситуации в КХЛ без знания общей картины развития всего хоккея вообще может легко подтолкнуть к популизму. Едва ли не главный тезис болельщиков — это необходимость возвращения в КХЛ команд из Тольятти, Новокузнецка, а возможно, и Ханты-Мансийска, в противовес пополнению лиги командами с Востока — Китая и (потенциально) Узбекистана. Но Морозов может воочию наблюдать деградацию хоккея в этих регионах, отраженную в таблицах ВХЛ и контролируемой им МХЛ.

«Поговорим обо всех достоинствах»

«— Я думаю, что нет нужды говорить обо всех достоинствах нашего дорогого именинника.

— Есть нужда.

— Неужели за этим столом присутствуют люди, которые не знают о них?

— Есть такие».

Этот диалог из кинолегенды «Москва слезам не верит» очень подойдет для представления героя нашего материала. Будни уже успели стереть в памяти образ безупречного капитана «Ак Барса» и сборной России в нулевые годы. Придя в хоккей вслед за старшим братом Валентином, Алексей Морозов в итоге стал одним из лучших воспитанников замечательной школы хоккея «Крыльев Советов».

Уехав в НХЛ после олимпийского серебра в Нагано-1998, Алексей Морозов несколько ушел из поля зрения, напомнив о себе только в 2000 году, когда имел косвенное отношение к легендарному блокбастеру «Брат-2». На самом деле, Морозов там не снимался, а был изображен на постере, что не помешало нам затронуть эту тему в первом его интервью в Казани в сентябре 2004 года.

Тогда 27-летний Морозов стал одной из главных звезд летнего набора «Ак Барса», произведенного Владимиром Вуйтеком, но провел большую часть сезона под руководством Зинэтулы Билялетдинова. Подробно возвращаться к провалу в том сезоне мы не будем.

Звездным часом Алексея Морозова можно называть 2006 год, когда в составе тройки с Данисом Зариповым и Сергеем Зиновьевым он разрывал защиту соперников «Ак Барса». Фото ak-bars.ru

Звездным часом Алексея Морозова можно называть 2006 год, когда в составе тройки с Данисом Зариповым и Сергеем Зиновьевым он разрывал защиту соперников «Ак Барса», во многом поспособствовав завоеванию золотых медалей чемпионата России.

Впрочем, его игра не повлияла на решение тогдашнего тренера сборной России Владимира Крикунова не взять Морозова на Олимпиаду-2006 в Турин. Но уже весной Крикунов настолько «возжелал» Морозова, что его неприезд в сборную страны на чемпионат мира в Латвии был воспринят как демарш, и главный тренер требовал дисквалификации Алексея. Сам хоккеист объяснил это необходимостью уехать в Америку, чтобы решить там проблемы с документами.

С 2007 года Морозов стал постоянным игроком сборной, пережив с ней взлеты (золото ЧМ-2008 и ЧМ-2009) и падения (ОИ-2010). По сути, он на короткое время стал для сборной России «капитаном номер два», после безотказного ранее Алексея Яшина. Последним матчем в сборной была проигранная игра за третье место на чемпионате мира 2011 года, когда мы уступили команде Чехии.

Автор материала смотрел эту игру в компании гроссмейстеров, которые пришли на финал шахматного поединка между Борисом Гельфандом и Александром Грищуком, но «залипли» на телетрансляции из Словакии, костеря тренерский штаб Быкова — Захаркина на чем свет стоит. Их ругань оборвалась только после моего вопроса: «Если не Быков, то кто?» После минутного молчания один из гроссмейстеров спросил: «А Тихонов еще живой?»

Вот и нынешний вариант «назначения-избрания» на руководящий пост перекликается с описанной ситуацией: если не Морозов, то кто?

