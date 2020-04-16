Драка Зарипова с Умарком, футбол Шаронова вместо концерта «Металлики», страшный сон Максима Михайлова

Топ-10 памятных матчей прерванного сезона для казанских клубов

Из-за пандемии коронавируса нынешней весной были официально прерваны или отменены все спортивные турниры в России. Однако большая часть чемпионатов все равно состоялась, и казанским любителям спорта есть что вспомнить и скоротать время на самоизоляции за просмотром архивных видеотрансляций. Десятка самых памятных матчей необычного сезона 2019/2020 — в материале «Реального времени».

10. Хоккей с мячом. «Динамо-Казань» — «Динамо» (Москва) 4:3

Дата: 3.03.2020

3.03.2020 Почему запомнился: победный гол Ларионова на 90-й минуте.

В регулярном чемпионате подопечные Ильяса Хандаева стали единственным клубом, который сумел нанести поражение действующему чемпиону СКА-«Нефтянику». В плей-офф против московского «Динамо» казанцы не были фаворитом, но сумели выиграть первый матч в серии до двух побед. Выигрыш получился запоминающимся с настоящей драмой на последних секундах: Игорь Ларионов на лету поймал дальний верховой заброс от Дмитрия Савельева, с висящим на спине защитником прошел параллельным воротам курсом, обыграл опытнейшего голкипера Рейна и поставил победную точку. В двух выездных встречах серии «Динамо-Казань» закономерно уступило (2:5, 3:7), второй сезон подряд вылетев в первом раунде в противостоянии со столичным клубом.

Цитата: «Задачи, поставленные на сезон, мы выполнили, провели чемпионат и плей-офф ровно, достойно. Вспомните, как мы начинали — я уж не говорю об отсутствии возможности домашней ледовой подготовки: травмы, болезни нас преследовали уже с первых официальных встреч, по одному-два человека вылетало чуть ли не после каждого матча. В разгар сезона, помню, у нас однажды даже 11 человек не набралось на полноценную тренировку. С учетом всех этих обстоятельств нам за наше выступление не стыдно» (Игорь Ларионов, игрок «Динамо-Казань»).

«Задачи, поставленные на сезон, мы выполнили, провели чемпионат и плей-офф ровно, достойно. Вспомните, как мы начинали — я уж не говорю об отсутствии возможности домашней ледовой подготовки: травмы, болезни нас преследовали уже с первых официальных встреч, по одному-два человека вылетало чуть ли не после каждого матча. В разгар сезона, помню, у нас однажды даже 11 человек не набралось на полноценную тренировку. С учетом всех этих обстоятельств нам за наше выступление не стыдно» (Игорь Ларионов, игрок «Динамо-Казань»). Статья в «Реальном времени»: «В отпуск со спокойной душой: «Динамо-Казань» подвело итоги сезона

9. Водное поло. «Синтез» — «Брешиа» 10:7



Дата: 25.09.2019

25.09.2019 Почему запомнился: волевая победа над сильнейшим из возможных соперников в отборочном раунде, позволившая выйти в групповой этап Лиги чемпионов.

Потенциальное попадание в основной раунд сильнейшего турнира Европы давало неоценимый опыт игрокам «Синтеза», которые составляют костяк сборной России. Участие казанского клуба в Лиге чемпионов позволяло провести 14 матчей с сильнейшими командами Европы. Однако на пути стояла мощная итальянская «Брешиа». В первом матче на выезде ватерполисты из столицы Татарстана проиграли с минимальным счетом (12:13), хотя к первому перерыву уступали 2:5. В ответной игре в бассейне «Оргсинтеза», несмотря на открытый итальянцами счет, смогли победить вполне уверенно (10:7) и выйти в лигочемпионский групповой этап. Там «Синтез» оставил грустное впечатление, проигрывая матч за матчем.

Цитата: «Лига чемпионов — это очень классный турнир, поскольку у многих наших ребят не было такого опыта. Только играя с сильнейшими соперниками, можно прибавлять в мастерстве» (Алексей Бугайчук, старожил казанского «Синтеза»).

«Лига чемпионов — это очень классный турнир, поскольку у многих наших ребят не было такого опыта. Только играя с сильнейшими соперниками, можно прибавлять в мастерстве» (Алексей Бугайчук, старожил казанского «Синтеза»). Статья в «Реальном времени»: «Сбылась надежда миллионов: «Синтез» в Лиге чемпионов!

8. Женский волейбол. «Динамо-Казань» — «Динамо» (Москва) 3:1



Дата: 26.12.2019

26.12.2019 Почему запомнился: казаночки вновь выиграли Кубок России в столице Татарстана.

Женский волейбольный клуб «Динамо-Казань» провел отличный сезон. Команда Ришата Гилязутдинова не проигрывала больше 20 матчей подряд во всех турнирах. По итогам прерванного чемпионата России Всероссийская федерация волейбола объявила казанских волейболисток чемпионами, так как команда выиграла регулярный чемпионат. Но титул вряд ли вызывает те эмоции, которые были после игры в конце декабря, когда в финале Кубка России было обыграно московское «Динамо». В 2016 году Гилязутдинов и компания уже проворачивали такой трюк, когда Финал четырех принимала Казань, и динамовки тогда также победили.

В этом сезоне после счета по партиям 1:1 казалось, что все самое интересное в игре только начинается, но казанские волейболистки ощутимо добавили и не дали набрать сопернику даже 20 очков в последующих двух сетах — 25:16 и 25:19. MVP Кубка России стала капитан «Динамо-Казань» Евгения Старцева. Она заслужила признание и своей верностью клубу, и надежной игрой, поэтому награду ей, скорее всего, дали по совокупности факторов. А вот настоящим MVP можно признать хорватскую диагональную казанок Саманту Фабрис. Она набрала суммарно 57 очков (28 — в полуфинале и 29 — в финале).

Цитата: «Кубок России взяли с собой после финала, когда собрались с командой праздновать, а потом он ночевал в моей машине» (Евгения Старцева, капитан «Динамо-Казань»).

«Кубок России взяли с собой после финала, когда собрались с командой праздновать, а потом он ночевал в моей машине» (Евгения Старцева, капитан «Динамо-Казань»). Статья в «Реальном времени»: «Сезон «Динамо-Казань»: новый трофей, новый классный легионер плюс старые проблемы женского волейбола

7. Хоккей, ретро-матч. «Ак Барс» — «Салават Юлаев» 2:1



Дата: 19.12.2019

19.12.2019 Почему запомнился: зрелищная драка Дыняка с Сергеевым в «зеленом дерби» в стиле ретро.

Двенадцатый сезон КХЛ стал уникальным — в регулярном чемпионате «Ак Барс» и «Салават Юлаев» сыграли друг с другом сразу шесть раз. Должны были команды сыграть и в плей-офф, но аккурат перед серией мир захватил коронавирус и отправил команды в отпуск. В импровизированной серии по ходу «регулярки» победили казанцы (4-2), оставив у себя разыгрываемый с нынешнего сезона в «зеленых дерби» Чак-чак Cup. Абсолютно в каждом матче из шести происходило что-то нетривиальное для лиги, достойное внимания, поэтому в этот рейтинг могли бы попасть все эти встречи.

Декабрьская игра, может быть, была не такой яркой в хоккейном плане, однако не упомянуть ее нельзя. «Барсы» и «юлаевцы» вышли на лед «Спорт Сарае» («Татнефть-арена» была занята «Цирком дю Солей») в рамках ретро-матча. В фойе арены были бутерброды с килькой, ковры на стенах, денди с «танчиками» и Марио… Ну а в третьем периоде нападающий Никита Дыняк, недавно дебютировавший за «Ак Барс», и защитник «Салавата» Артем Сергеев устроили зрелищный кулачный бой — один из лучших в прерванном сезоне КХЛ.

Цитата: «О, прямо очень хорошая драка Сергеева с Дыняком была. Даже напомнило НХЛ, ребята махались до конца, и даже когда уже казалось, что все закончилось, они встали на второй раунд. Молодцы. Видно, что команда зарядилась, почувствовали энергию. Поэтому большое им спасибо» (Виктор Тихонов, нападающий «Ак Барса»)

«О, прямо очень хорошая драка Сергеева с Дыняком была. Даже напомнило НХЛ, ребята махались до конца, и даже когда уже казалось, что все закончилось, они встали на второй раунд. Молодцы. Видно, что команда зарядилась, почувствовали энергию. Поэтому большое им спасибо» (Виктор Тихонов, нападающий «Ак Барса») Статья в «Реальном времени»: «Ак Барс» выиграл в «зеленом дерби» перед Давосом

6. Баскетбол. УНИКС — ЦСКА 94:86



Дата: 2.12.2019

2.12.2019 Почему запомнился: третья подряд победа команды Прифтиса над ЦСКА.

На этот матч армейцы приезжали в Казань явным фаворитом. Несколькими днями ранее в Евролиге они обыграли «Барселону». УНИКС же начал сезон довольно неровно и к декабрю шел лишь на седьмом месте в Единой лиге ВТБ. Однако в итоге гостям не хватило свежести — «зеленые» готовились к этой встрече целенаправленно около недели и во второй половине игры проявили свои лучшие качества. В какой-то момент армейцы повели со счетом 72:65, однако казанцы очень быстро выровняли положение (72:72) и выиграли заключительную четверть с перевесом в 10 очком. Великолепный Эрик Макколлум настрелял 30 очков, а надежный Реймар Морган царил под кольцом, своим и чужим, и также отметился достойным багажом точных попаданий — 26 результативных баллов. Эта победа стала для УНИКСа третьей подряд над ЦСКА в матчах Единой лиги ВТБ. Любопытно, как сложилась бы ответная встреча команд в Москве в апреле?

Цитата: «Это была очень хорошая игра, я счастлив за игроков. Нам как раз была нужна одна хорошая победа после ряда поражений. И эта победа нужна была нашему президенту, который продолжает поддерживать нас» (Димитрис Прифтис, главный тренер УНИКСа).

«Это была очень хорошая игра, я счастлив за игроков. Нам как раз была нужна одна хорошая победа после ряда поражений. И эта победа нужна была нашему президенту, который продолжает поддерживать нас» (Димитрис Прифтис, главный тренер УНИКСа). Статья в «Реальном времени»: «Сытый ЦСКА не проглотил УНИКС, как «Барселону»: чемпион Евролиги подавился казанским середняком

5. Волейбол. «Зенит-Казань» — «Ястшембски» 2:3



Дата: 18.01.2020

18.01.2020 Почему запомнился: поражение «Зенита» со счета 14:9 в пятом сете стоило выхода из группы Лиги чемпионов.

Пожалуй, главный фейл сезона среди всех казанских клубов случился именно в этой игре. «Зенит-Казань» по умолчанию был обязан побеждать, а уж имея пять матч-болов и подавно. Якуб Буцки в решающий момент сделал шесть подач, максимально усложняя казанцам прием, блок дважды отловил Максима Михайлова, а защитники «Ястшембски» поднимали все подряд. В итоге они не только отыгрались, но и вырвали победу после атаки Форнала — 16:14. Михайлов имел четыре вернейших попытки закончить матч, но не сумел завершить атаки. По иронии судьбы, «Зенит» проиграл именно в той расстановке, где Макс атаковал из четвертой зоны — любимой для всех доигровщиков, но не самой комфортной для диагональных. После этой встречи окончательно стало понятно, что затея с переводом Михайлова в доигровку не оправдалась. Позже «Зенит» уступил полякам и на выезде (1:3), впервые в своей истории не выйдя из группы в Лиге чемпионов.

Цитата: «Проигрывать, когда у тебя такое преимущество, обидно даже не вдвойне, а втройне. Обидно, что мы попали в самую сильную расстановку с тремя нападающими и ничего не смогли сделать. Нужно отдать должное сопернику. Это они не позволили нам добить мяч, сделав 4 сумасшедших сейва. Увы, все запомнят счет на табло 14:9, а не то, как играл соперник» (Алексей Вербов, старший тренер «Зенит-Казань»).

«Проигрывать, когда у тебя такое преимущество, обидно даже не вдвойне, а втройне. Обидно, что мы попали в самую сильную расстановку с тремя нападающими и ничего не смогли сделать. Нужно отдать должное сопернику. Это они не позволили нам добить мяч, сделав 4 сумасшедших сейва. Увы, все запомнят счет на табло 14:9, а не то, как играл соперник» (Алексей Вербов, старший тренер «Зенит-Казань»). Статья в «Реальном времени»: «Зенит-Казань» провалил групповой этап Лиги чемпионов и должен вылететь из турнира

4. Хоккей. «Салават Юлаев» — «Ак Барс» 3:1



Дата: 19.10.2019

19.10.2019 Почему запомнился: драка Линуса Умарка с Данисом Зариповым в первом «зеленом дерби» сезона.

Команда Николая Цулыгина на старте сезона выглядела сыроватой, а вот подопечные Дмитрия Квартальнова практически сразу принялись штамповать победы и возглавили Восточную конференцию. Конкретно в этой встрече уфимский клуб обыграл казанцев совершенно по делу. Данис Зарипов проводил свой 700-й матч в Континентальной хоккейной лиге, но после игры о красивых цифрах в отношении капитана «Ак Барса» вряд ли кто-то вспоминал. Ведь он чуть ли не впервые в карьере сбросил краги и вступил в кулачный поединок. Да с кем! С лидером «Салавата Юлаева» Линусом Умарком собственной персоной.

Цитата: «Это хоккей, тут бывает всякое — эмоции, ничего такого тут нет. Не люблю оценивать свою игру, поэтому вопрос о том, кто победил в этой драке, оставлю вам. Пожелал удачи Умарку на рукопожатии. После драки махать кулаками не надо, мы хоккеисты, два хороших игрока — у нас другие задачи» (Данис Зарипов, капитан «Ак Барса»).

«Это хоккей, тут бывает всякое — эмоции, ничего такого тут нет. Не люблю оценивать свою игру, поэтому вопрос о том, кто победил в этой драке, оставлю вам. Пожелал удачи Умарку на рукопожатии. После драки махать кулаками не надо, мы хоккеисты, два хороших игрока — у нас другие задачи» (Данис Зарипов, капитан «Ак Барса»). Статья в «Реальном времени»: «В Уфе «Ак Барс» победил только в драке. «Салават Юлаев» разобрал Казань на льду

3. «Зенит-Казань» — «Зенит» (Санкт-Петербург) 3:0



Дата: 26.12.2020

26.12.2020 Почему запомнился: лучший матч «Зенита» под руководством Вербова, завоеван единственный трофей сезона.

Еще за месяц до этой игры казанцы были в одном мяче от вылета из турнира. В Новосибирске, на полуфинальной стадии Кубка России, «Зенит» чуть не проиграл «Локомотиву», уступая 1:2 по партиям и 14:20 в четвертом сете, однако вырвал победу и попал в московский Финал четырех. После легкой победы над «Кузбассом» без Виктора Полетаева казанцам предстояло сыграть в финале против принципиального соперника из Питера. Психологическую поддержку Алексею Вербову оказал Владимир Алекно, который впервые в сезоне смотрел матч не со стороны, а находясь на скамейке рядом с командой и принимая участие в тайм-аутах.

Питерский клуб под руководством Туомаса Саммельвуо был смят буквально с первых розыгрышей, хотя ожидалась упорная борьба. «Зенит-Казань» после этой победы стал самым титулованным клубом в истории Кубка России. Теперь у волейболистов из Татарстана 9 чемпионских титулов на счету, «Белогорье» отстает на один. Что касается питерцев, то это их второе подряд поражение в кубковом финале и третье в финалах в истории. Все — от казанского «Зенита».

Цитата: «Если бы мы приехали сюда за шестым-седьмым, не знаю, каким по счету титулом, то у нас бы ничего не вышло. Нам было важно снять напряжение. После адского графика, с учетом Бразилии и всего остального, меня берет гордость за эту команду. Это все от подготовки команды, Вербов хорошо ее подготовил. Я знал, что мы выиграем и специально спустился к скамейке, чтобы примазаться к славе. На трибунах к победам не примажешься» (Владимир Алекно, главный тренер «Зенит-Казань»).

«Если бы мы приехали сюда за шестым-седьмым, не знаю, каким по счету титулом, то у нас бы ничего не вышло. Нам было важно снять напряжение. После адского графика, с учетом Бразилии и всего остального, меня берет гордость за эту команду. Это все от подготовки команды, Вербов хорошо ее подготовил. Я знал, что мы выиграем и специально спустился к скамейке, чтобы примазаться к славе. На трибунах к победам не примажешься» (Владимир Алекно, главный тренер «Зенит-Казань»). Статья в «Реальном времени»: «Казанское добро победило питерское зло: первый тренерский трофей Вербова

2. «Динамо» — «Рубин» 0:1



Дата: 21.07.2019

21.07.2019 Почему запомнился: пламенная речь Романа Шаронова после первой победы сезона.

Ах, как же здорово все начиналось для «Рубина» в этом, пока еще официально не завершенном, сезоне. Казанцы ехали в Москву на стартовые два матча чемпионата совсем не фаворитами, и ничья в первой игре с «Локо» (1:1) выглядела даже отличным результатом. А уж победа над «Динамо» заставила говорить о том, что в новом сезоне под руководством Романа Шаронова мы увидим новый «Рубин», который играет весело и задорно.

Матч с «Динамо» складывался непросто, однако казанцы в меньшинстве наиграли на гол, который был забит Бекой Микелтадзе за 2 секунды до финального свистка. После игры Шаронов произнес в раздевалке пламенную речь про то, что пропустил сегодня концерт «Металлики» в «Лужниках» и не жалеет об этом, так как он увидел эту игру. К весне в команде не осталось ни Шаронова, ни того задорного «Рубина», ни даже грузина Микелтадзе.

Цитата: «Сегодня 21-е число. В «Лужниках» играет легендарная группа под названием «Металлика». У меня был на нее билет. Я не попал. Но то, что я испытал сегодня, это было круче. Спасибо команде» (Роман Шаронов, экс-главный тренер «Рубина»).

«Сегодня 21-е число. В «Лужниках» играет легендарная группа под названием «Металлика». У меня был на нее билет. Я не попал. Но то, что я испытал сегодня, это было круче. Спасибо команде» (Роман Шаронов, экс-главный тренер «Рубина»). Статья в «Реальном времени»: «Наш ответ Юргену Клоппу: «Рубин» играет в стиле рок

1. «Ак Барс» — «Салават Юлаев» 3:2 (бул.)



Вратарь «Салавата» Юха Метсола сделал все, чтобы очередное «зеленое дерби» осталось в памяти надолго. Он мог стать главным героем вечера, однако за доли секунды превратился в главного виновника поражения своей команды. И все из-за эмоций. Финн отразил все четыре броска «барсов» в серии буллитов, его команда вела 1:0 после точного попадания Сакари Маннинена. И вот когда на решающий бросок выкатился нападающий казанцев Станислав Галиев, трибуны погрузились в тишину. После его броска отраженная шайба взмыла вверх, и Метсола уже победно вскинул руки. Однако снаряд в итоге пролетел по замысловатой траектории и буквально запрыгнул за спину вратарю, которому оставалось лишь недоуменно качать головой. Следующим броском Сошников не смог пробить Билялова, а Азеведо принес победу «Ак Барсу».

Цитата: «Что-то где-то видел подобное, в какой-то лиге было такое. Решил повторить. Бросил с подкруткой обратной» (Станислав Галиев, нападающий «Ак Барса»).

Статья в «Реальном времени»: «Магия «зеленого дерби»: вратарь «Салавата Юлаева» пропустил самый курьезный гол сезона