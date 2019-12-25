Меньше мысли, больше ротации и «бегунков»: Квартальнов меняет «Ак Барс» под себя

Казанская команда сильно упростилась и начала проигрывать. Что будет в плей-офф?

27 декабря в Континентальной хоккейной лиге закрывается трансферное окно, а значит, в инфополе будет жарко. Однако уже очевидно, что звание самого активного клуба на рынке останется за «Ак Барсом», устроившим в декабре настоящую трансферную карусель. И надо сказать, что некоторые решения, принятые генеральным менеджером клуба Рафиком Якубовым с подачи наставника Дмитрия Квартальнова, выглядят сомнительно. «Реальное время» разбиралось, почему «Ак Барс» избавляется от своих воспитанников и игровиков, а набирает «бегунков» и как сильно казанцы изменились по сравнению с началом сезона.

Ни дня без трансфера

Круговорот игроков, устроенный казанским «Ак Барсом» — явление неординарное даже для КХЛ, где команды из низшей части таблицы перед дедлайном готовы раздавать своих лидеров. Криминала в такой активности, конечно, нет, однако логику в обменах казанцев со стороны уловить порой очень сложно.

Но обо всем по порядку. Позавчера, в день очередного «зеленого дерби», «Ак Барс» выстрелил на трансферном рынке картечью — уже утром казанцы отдали в «Сочи» за денежную компенсацию Абросимова и Лещенко.

С первым многое было понятно уже давно — он практически не получал у Квартальнова игрового времени. А вот по поводу приобретения второго изначально были большие вопросы, и «Реальное время» писало, что назвать усилением этот обмен сложно.

— Что касается обмена Дамира Мусина на Вячеслава Лещенко, то мы отдали защитника, который играл в Высшей лиге и не вписывался в состав, на нападающего из КХЛ. Эти обмены помогут нам улучшить глубину состава, — говорил генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов изданию «Р-Спорт» в ноябре.

По поводу приобретения Лещенко изначально были большие вопросы, назвать усилением этот обмен сложно. Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)

Прошло всего полтора месяца с момента обмена, и форвард Дмитрию Квартальнову оказался уже не нужен, хотя несколько раз он выпускал его даже в первом звене. Много ли хоккея в чистом виде в этом трансфере — решайте сами.

А вот вечернее сообщение того же дня, объявленное аккурат к матчу с «Салаватом Юлаевым», стало настоящей бомбой как для болельщиков «Ак Барса», так и для КХЛ в целом. Владимир Ткачев отправился в Ярославль в обмен на 29-летнего нападающего Степана Санникова и 23-летнего защитника Николая Аверина.

Обмен выглядит довольно неожиданным и странным. Ткачев начинал нынешний сезон с большим воодушевлением — было видно, как он раскрепостился при Квартальнове, стал регулярно забрасывать, участвовать в различных акциях и активничать в социальных сетях. Да и контракт, который он получил, способствовал хорошему настроению — 75 миллионов рублей предложили форварду по новому договору.

Однако после тяжелой травмы, полученной в конце октября в Магнитогорске, 55-й номер так и не сумел вернуться на уровень старта сезона. В самом клубе этот обмен подают через социальные сети как желание и самого игрока покинуть команду.

— Для нас всегда непросто расставаться со своими воспитанниками, мы до последнего старались найти более комфортные решения и для клуба, и для игрока, — приводит слова Якубова официальный сайт клуба. — Но ситуация сложилась таким образом, что обмен стал единственным выходом.

После тяжелой травмы, полученной в конце октября в Магнитогорске, 55-й номер так и не сумел вернуться на уровень старта сезона

— Казань — мой дом, «Татнефть Арена» стала родной, а работники клуба, тренеры, игроки и болельщики — моей семьей. К сожалению, иногда нужно принимать решения, которые помогут стать лучше в хоккее, — комментировал сам форвард свой отъезд в «Локомотив». Руководство и тренерский штаб «Ак Барса» с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации, вместе мы пришли к варианту, который устроит все стороны.

В какой именно момент произошел этот перелом, когда окрыленный и забивающий форвард вдруг перенацелился на обмен в другую команду для «дальнейшего роста»? Все-таки по осени Ткачев был настроен выигрывать кубок с казанской командой. Повод для размышления дает и отстранение от ситуации самого Квартальнова, который никак не комментировал переход, а при прямых вопросах о нападающем уходил от ответа, призывая дождаться официальной информации.

Ротация, ротация и еще раз ротация

Нападающий Саннико тем временем большими голеадорскими навыками пока не отметился. У него 9 очков (4+5) и «-10» по показателю полезности в 29 матчах сезона за «Локомотив». Статистика защитника Аверина тоже не впечатляет — «-6» по показателю полезности и одна шайба (1+0) за 15 игр. Большую часть матчей он проводит в ВХЛ за воронежский «Буран».

Чуть ранее «Ак Барс» объявил о подписании контракта с еще одним нападающим — Владимиром Галузиным, который после неплохого прошлого сезона в нижегородском «Торпедо» решил попытать счастья в команде постатуснее — «Металлурге», но там за 17 матчей половины сезона набрал слабые 1+1 и «-2» по показателю полезности. В декабре в составе «Магнитки» он на лед даже не выходил. Очень слабо и тяжело Галузин смотрелся в своей первой игре за «Ак Барса» против «Сибири».

Очень слабо и тяжело Галузин смотрелся в своей первой игре за «Ак Барса» против «Сибири»

Таким образом, вместе с ним и Воеводиным, сыгравшим в том же матче, Квартальнов задействовал в этом сезоне уже 40 хоккеистов, 25 из которых — форварды (то есть восемь с лишним троек). Ротация, которая продолжается с самого начала сезона, пока так и не позволила понять болельщикам, в каких сочетаниях команда подойдет к играм Кубка Гагарина.

— Какая ротация? А вы травмированных вообще не учитываете, что ли? — нервничал наставник «Ак Барса» в ответ на вопрос от вашего корреспондента после игры с «Сибирью». — У нас было очень много травмированных игроков. Не внесли в состав Викстранда сегодня — ну заболел парень. Мы об этом не распространяемся, но ротация была такая, очень мнимая, — сказал Квартальнов.

Квартальнов строит команду «бегунков» под себя

Вызывают вопросы «размер» и длительность карт-бланша, который предоставлен Квартальнову в «Ак Барсе». Сегодня тренер, по сути, определяет, как нужно развиваться команде, и если захочет — может избавиться от кого угодно, даже от местных воспитанников, определявших игру, и привести игроков, которые в лиге особо не котируются. Генеральный менеджер поддерживает любые пожелания наставника и обменивает местных любимцев на «бегунков». Не нужен Секач за 100 млн в год? Не вопрос, мы Зарипову 130 млн насыпем. Не нужен Ткачев — нужен Санников? Окей.

Прямо сейчас явного снайпера в команде так и нет. С потерей Ткачева очевидным становится и большой пробел на месте «центра» для топ-6. Даже с Владимиром в составе эта позиция нуждалась в усилении.

На сегодняшний момент в команде происходит непрерывный круговорот нападающих, однако все переходы — это трансферы для «глубины состава». Судя по всему, с расчетом перебегать соперника в плей-офф за счет длинной скамейки и «физики». В обратном направлении следуют хоккеисты, которые в прошлые сезоны старались создавать.

Вызывают вопросы «размер» и длительность карт-бланша, который предоставлен Квартальнову в «Ак Барсе»

Трансфер Ткачева стал лишь продолжением курса на отказ от техничных хоккеистов, способных созидать на льду — прежде Якубов отпустил уже упомянутого Иржи Секача и Антона Ландера, а потом и Роба Клинкхаммера. Вместо них пришли Фрэттин и Кормье, которых можно назвать добротными легионерами, но не топ-уровня. Даже Клинкхаммер, отрабатывавший в четвертом звене, выглядел не хуже того же Фрэттина, взятого для топ-6.

Упростилась и сама игра «Ак Барса» даже по сравнению с октябрем — началом ноября. Потерялась реализация большинства, картинка и отчасти мысль. Пять из восьми последних игр проиграны, две из них — с одинаковыми разгромными 0:3. Что ждет «Ак Барс» в плей-офф — большой вопрос.

Не без удачных обменов и хороших новостей

В то же время стоит отметить и удачные трансферы в исполнении руководящего дуэта. Избавление от бесполезного актива в лице Вячеслава Основина и обмен некогда показавшего себя у Билялетдинова Артема Михеева на качественного финского защитника Йессе Виртанена определенно можно записать Якубову в актив. Если Виртанен окажется так же хорош, как его экс-напарник по шведскому «Ферьестаду» Микаэль Викстранд, то это сделает топ-4 обороны «Ак Барса» едва ли не сильнейшим в лиге.

— Виртанен входил в сферу интересов «Ак Барса» еще летом, но в итоге выбор пал на его партнера по звену — Викстранда. Шведский защитник отлично вписался в команду, и теперь мы ждем того же от Виртанена. Финский защитник должен помочь нам решить вопросы большинства, с его приходом мы получим две полноценные спецбригады, — комментировал Рафик Якубов пресс-службе клуба.

Неплохо вписался в команду и Виктор Тихонов — мы уже писали, что новый вызов может помочь этому игроку реабилитировать карьеру. Виктор действительно ожил в «Ак Барсе» и только за неполный ноябрь набрал 4 (1+3) очка за 7 игр при показателе полезности «+8». В декабре же центральный нападающий заработал 2 шайбы за 6 игр (без передач). Статистика воображение не поражает, но обнадеживает.

Возможно, именно на Тихонова будет сделана ставка как на основного «центра», призванного заменить Ткачева, тем более что игровое время у него соответствующее — 18 минут в среднем за игру. Справится ли Виктор с этой ролью — другой вопрос.