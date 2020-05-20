Еще один Квартальнов в системе «Ак Барса»: семейный подряд или деловые отношения?

С момента прихода в «Ак Барс» Дмитрия Квартальнова с казанским клубом в той или иной мере сотрудничали еще два представителя семьи специалиста — агент Никита Квартальнов пристроил в Казань своего клиента, а теперь и Александр Квартальнов, уже как игрок, будет «оперяться» под боком у отца. О том, что представляет собой младший потомок наставника «барсов» как хоккеист, как старший сын сопровождает отца в течение всей его тренерской карьеры и есть ли отличия с ситуацией, которая была в «Ак Барсе» при Зинэтуле Билялетдинове, — в материале «Реального времени».

Александр Квартальнов — «темная лошадка» под боком у отца

Московский «Спартак» объявил о переходе сына главного тренера «Ак Барса» Александра Квартальнова в систему «Ак Барса» в своих социальных сетях вечером 18 мая с формулировкой «обмен на денежную компенсацию».

Очевидно, что 17-летнего хоккеиста (родился 26 августа 2002 года — когда его отец, между прочим, выступал за «Ак Барс») брали не в качестве усиления первой команды. В лучшем случае нападающий начнет с «Ирбиса» (и молодежка казанцев об этом уже сообщила), а при уверенном росте транзитом через «Барс», возможно, попадет и в «Ак Барс». Молодые хоккеисты, как известно, нередко получают у Квартальнова шанс, и казанцы Воронков с Журавлевым лишнее тому подтверждение — оба заиграли в основном составе в 19-летнем возрасте.

В прошедшем сезоне нападающий набрал всего 5 (2+3) очков в 28 матчах за МХК «Спартак» в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги. Показатели не самые впечатляющие, но кто знает, как хоккеист заиграет у Ильназа Загитова, под руководством которого «Ирбис» выдал отличный сезон, финишировав на третьем месте Восточной конференции с 91 очком.

Кто знает, как хоккеист заиграет у Ильназа Загитова, под руководством которого «Ирбис» выдал отличный сезон. Фото vk.com/mhc_irbis_kazan

Остается только подождать, что сделает Загитов с Квартальновым-младшим, который к тому же будет тренироваться под присмотром отца. Команды занимаются на одной базе, и Дмитрий Вячеславович вполне может заглядывать и на тренировки, и на игры «Ирбиса».



«Если Никита выбрал профессию агента, ему не работать, что ли, теперь?»

В принципе, работать с сыновьями для наставника «Ак Барса» дело не новое. Александр уже играл в системе другой команды — московского ЦСКА, когда там трудился отец семейства. Теперь он вновь перебрался поближе к отцу.

Еще ранее специалист работал в одной системе с другим сыном, когда был главным тренером и новосибирской «Сибири» и московского ЦСКА. Еще летом 2013 года старший Никита (1994 г. р.) отправился с основным составом «Сибири» на сборы под руководством Дмитрия Вячеславовича. Через несколько месяцев он дебютировал в составе «снеговиков» в КХЛ. Когда Дмитрий Квартальнов покинул «Сибирь» и был приглашен на работу в ЦСКА, Никита тоже отправился в расположение московских армейцев.



С карьерой хоккеиста ему пришлось закончить слишком рано, в 24 года, из-за саркомы кисти руки, обнаруженной еще в 18-летнем возрасте. С помощью нескольких операций (врачи ампутировали молодому хоккеисту два пальца) и химиотерапии недуг удалось остановить, и Никита все эти годы продолжал играть в хоккей и искать варианты. Но в 2018 году, отыграв сезон в воскресенском «Химике» и не получив предложений, принял решение завершить спортивную карьеру. Однако в том же году предстал в новом амплуа — хоккейного агента.

Дмитрий Квартальнов с семьей. Фото instagram.com/hcakbars

После того как Дмитрий Квартальнов возглавил «Ак Барс», в составе казанцев появился и первый клиент Никиты — в ноябре в команду пришел центральный нападающий Никита Дыняк, не имевший прежде практики игры в Континентальной лиге (перешел прямо из ВХЛ, где защищал цвета петербургского «Динамо»).



Болельщики такого усиления тогда не поняли. Однако уже в своем дебютном матче против «Барыса» Дыняк продемонстрировал, что приехал не отбывать номер — вчерашний ноунейм набрал 4 (1+3) очка менее чем за 11 минут, проведенных на льду.

На апрельской итоговой пресс-конференции, которая прошла в онлайн-формате, Дмитрий Квартальнов вел себя достаточно дружелюбно и много шутил, однако когда речь зашла о работе его сына, специалист изменил тон, весьма эмоционально отреагировав на вопрос обозревателя «Спорт-Экспресса» и инсайдера Алексея Шевченко.

— Ждать больше игроков вашего сына в команде?

— Давайте так. Я уверен, что мы будем ждать ваших интервью, смеяться над ними, хохотать, еще что-то. Они же будут. Так же и он будет работать. Если он выбрал эту профессию, ему, что ли, не работать? Каждый будет работать. Зачем этому внимание уделять? Я этого не понимаю, — сказал Квартальнов.

После того как Дмитрий Квартальнов возглавил «Ак Барс», в составе казанцев появился и первый клиент Никиты — в ноябре в команду пришел центральный нападающий Никита Дыняк. Фото ak-bars.ru

При Билялетдинове в «Ак Барсе» было много хоккеистов агента-родственника

Следует вспомнить, что практика работы казанской команды с агентом, состоящим в родстве с главным тренером, для нее тоже не в новинку. Во времена Зинэтулы Билялетдинова через «Ак Барс» прошло множество клиентов его зятя Станислава Романова. В том числе и через все три чемпионских состава.

Так, например, клиентами Романова были Евгений Медведев и Михаил Варнаков. Из золотого состава 2018 года — Роман Манухов, Федор Малыхин, Рафаэль Батыршин, а также Антон Глинкин и Андрей Попов.

Трехлетнее присутствие в «Ак Барсе» последних двоих действительно вызывало вопросы, учитывая их контрактные запросы (65 и 70 млн рублей соответственно). И тот факт, что оба нападающих сегодня не нужны даже родному «Трактору» (челябинцы отказались от их услуг в нынешнее межсезонье), лишь подтверждает, что хоккеисты далеко не самых выдающихся качеств и таких денег наверняка бы нигде больше не получили.

А вот Батыршин был пусть и не самым заметным, но надежным и стабильным защитником, на которого Билл всегда мог положиться. Главной проблемой Малыхина стала его подверженность травмам — он много лечился, но в то же время был неким «джокером», который мог выйти на несколько минут, забросить важнейшую шайбу и вытащить матч (как, к примеру, в игре 2017 года с «Амуром», когда Гарипов пропустил с чужой половины площадки).

В целом можно резюмировать, что среди клиентов Романова были как удачные, так и не очень приобретения для «Ак Барса».

Впрочем, лишь один довод (точнее, три) может перекрыть буквально каждую из претензий по пришедшим хоккеистам — рекордное для КХЛ количество кубков Гагарина, которые Билялетдинов завоевал с казанской командой. Следовательно, бойцов он подбирал под результат.

На этот факт указал и Дмитрий Квартальнов во время все той же итоговой пресс-конференции, встав на защиту Билялетдинова и напомнив о трех главных трофеях КХЛ в копилке «Ак Барса».

— Так, стоп, давайте я закрою вопрос: какая команда в КХЛ выиграла три Кубка Гагарина? Какая команда?! — вопрошал наставник казанцев. — Какие претензии могут быть к тренеру, с которым команда выиграла три Кубка?

Мы сейчас любые сказки можем рассказывать — давайте в грязном белье других команд будем лазить. Поверьте, найдем много прекрасного. При чем здесь Никита Квартальнов? Если он выбрал эту работу, ему что, не работать теперь? Зачем этому уделять такое внимание? У нас пресс-конференция или что? — продолжал Квартальнов гнуть свою линию защиты.

Стоит отметить и тот факт, что Билялетдинов в свое время так и не привел в команду своего внука Александра Романова, хотя разговоры об этом ходили.

Сегодня Романов уже является обладателем Кубка Гагарина (стал им в 19 лет), а в следующем сезоне отправляется играть в НХЛ. Такой игрок мог бы пригодиться системе «Ак Барса», и вряд ли Билялетдинов не видел потенциала у внука, играющего на той же позиции, что и он сам — в защите. Однако Романов остался в школе «Крыльев Советов», откуда в 2018 году перебрался в систему ЦСКА.