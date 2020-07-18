Оранжевые шайбы Лукоянова, баллон для Крикунова и сказка на ночь от Хартли

Хоккейный Instagram-обзор

На этой неделе практически все клубы Континентальной хоккейной лиги вышли из отпуска. В этом году из-за пандемии коронавируса он оказался максимально длинным — хоккеисты отдыхали с середины марта — почти 4 месяца. Не состоялся полноценный плей-офф, отменили чемпионат мира, а доступ на спортивные сооружения разрешили лишь недавно. О том, как «Ак Барс», омский «Авангард» и московское «Динамо» весело вышли из отпуска, а Алексей Потапов дразнит Италией — в материале «Реального времени».

«Старый» Лукоянов и «большой» Петров

Хоккеисты казанского «Ак Барса» начали официальную подготовку к новому сезону с традиционного медосмотра, который в этом году прошел не в специальных учреждениях, а прямо на базе клуба, где и будет проходить практически вся предсезонка «барсов».

Хоккеистам раздали специальные маски с логотипом клуба, но узнать, кто есть кто на видео от клуба все равно довольно легко. Особняком же стоит первая тренировка на льду. Хоккеисты явно по нему соскучились, как и по шуткам друг на другом. Так Артем Лукоянов рассказал для чего ему нужны оранжевые шайбы, попутно назвав нападающего Кирилла Петрова самым крупным хоккеистом в команде.



Хоккеисты московского «Динамо» подарили Крикунову баллон



Одними из первых в КХЛ вышли из отпуска игроки московского «Динамо». Уже 10 июля команда прошла медицинское обследование, а чуть позже собралась в раздевалке, чтобы устроить сюрприз своему главному тренеру Владимиру Крикунову.

Владимир Васильевич уже давно известен в российском хоккее своими изнуряющими тренировками с баллонами. 23 апреля этого года тренеру исполнилось 70 лет, и весной он пошутил, что в зоне риска заболеть коронавирусом в КХЛ находится только он. Действительно, Крикунов нынче с большим отрывом — самый возрастной тренер лиги.

Капитан «динамовцев» Вадим Шипачев на первом тренировочном занятии после выхода из отпуска попросил главного тренера подойти к нему:

— Владимир Васильевич, надо о выходном договориться…

— Вторая команда на нас смотрит и говорит: «У вас одни выходные», — ответил, улыбаясь, Крикунов.

В итоге диалог хоккеиста и тренера закончился подарком для последнего. Его поздравили с прошедшим юбилеем фигурой тренера, который стоит рядом с баллонами.

Боб Хартли читает сказку на ночь



Омский «Авангард» на неделе не только вышел из отпуска, но и объявил о первом «коронавирусном» игроке в клубе. Им стал нападающий клуба Сергей Шумаков, который теперь на самоизоляции. Команда же живет в отеле в нескольких десятках метров от «Арены Балашиха». По сути, в омской команде преподали мастер-класс для остальных, как нужно себя вести в случае, если в клубе обнаружен COVID-19. Никаких слухов, никаких лишних разговоров — в этот же день «ястребы» на своем официальном сайте опубликовали не только новость, но и комментарий генерального менеджера команды Алексея Волкова. Для примера, волейбольный «Зенит-Казань» официально сообщил в марте о коронавирусе у своего французского доигровщика Эрвина Нгапета уже тогда, когда он почти выздоровел.

Также традиционно стоит отметить и работу «ястребов» в социальных сетях. В «Инстаграме» омский клуб активно развивает рубрику «Авангард — для детей».

— Сказка для наших юных болельщиков — на этот раз на английском языке!

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли расскажет историю о том, как важно работать в команде — ведь только вместе можно достигать высоких целей, — гласит сообщение клуба.

Сказка про Поэта и Певца, действительно, очень поучительна. А забавнее всего наблюдать за ребенком на руках Боба Хартли.

Алексей Потапов в Италии?

Алексей Потапов, обладатель Кубка Гагарина-2018 в составе казанского «Ак Барса», остается на следующий сезон в омском «Авангарде». В составе «ястребов» у 31-летнего нападающего пока складывается не все так гладко, как было в составе «барсов». Хотя в целом свой уровень он держит, являясь трудоспособным хоккеистом для третьего-четвертого звена. Однако введение потолка зарплат заставило игрока чуть ужаться по финансам — теперь в КХЛ тем, кто много забивает, платят намного больше тех, кто выполняет «черновую» работу. Хотя на выходе итоговый результат делают и те, и другие.

На днях Алексей Потапов неожиданно выложил фото в своем аккаунте с пометкой, что он находится в Италии.

— Все-таки умеют европейцы брусчатку класть, — подписал снимок Потапов.



На фото не только брусчатка: еще мужчина-скрипач на каблуках. В комментариях пользователи один за другим спрашивают: «Алексей, а как же карантин и коронавирус?». Действительно, с учетом официально закрытых из-за пандемии границ, попасть в европейские страны нынче очень тяжело. Если фото не архивное, то у Потапова должен был быть либо очень серьезный повод, либо очень серьезный покровитель, который помог ему добраться до Италии.

Сергачев — хоккейный «Гарри Поттер»

Уже меньше двух недель остается до возобновления сезона в Национальной хоккейной лиге. Новости из клубов сыплются горой и каждая вторая из них посвящена коронавирусу. Однако есть место и позитиву. «Тампа-Бэй» — настоящие медиакороли этого вынужденного перерыва за океаном. Каждую позитивную новость о приближении хоккея они преподносят в жанре кинопародии.

К дню опубликования официальной информации об открытии тренировочных лагерей они сняли своего «Гарри Поттера», и в главной роли выступил воспитанник нижнекамского хоккея, защитник Михаил Сергачев. Круглые очки, таинственные письма, шрам в виде молнии и даже распределяющая шляпа — все при нем. Как и множество отсылок к первой части франшизы про Волшебника. Если верить титрам, то Сергачев стал еще и режиссером этого эпизода.

В мини-фильме засветились и партнеры хоккеиста по «Тампе», но сам Михаил куда увереннее остальных держался в кадре.