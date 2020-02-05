«Ак Барс» ждет соперника по первому раунду плей-офф: нон-стоп с «Куньлунем» в Казани или дальневосточный вояж?

А может, татарстанское дерби?

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги наступила последняя недельная пауза, после которой до конца февраля будут сыграны все оставшиеся матчи и определятся все пары первого раунда плей-офф. Командам осталось провести от пяти до восьми встреч. В понедельник «Ак Барс» уверенно обыграл «Витязь» (5:2) и гарантировал себе попадание в четверку сильнейших команд Восточной конференции, что означает непременный старт Кубка Гагарина в Казани. Чтобы выиграть Восток, «барсам» необходимо одержать еще четыре победы или дождаться четырех поражений от «Авангарда». О том, кто может стать первым соперником казанского клуба в плей-офф, — в материале «Реального времени».

«Металлург» (Магнитогорск)

Турнирное положение: 7-е место в конференции, 54 игры — 58 очков

Оставшиеся матчи: 11.02 — «Спартак» (г), 13.02 — «Нефтехимик» (г), 15.02 — «Йокерит» (г), 17.02 — «Куньлунь» (д), 21.02 — «Нефтехимик» (д), 23.02 — «Салават Юлаев» (д), 25.02 — «Сибирь» (г), 27.02 — «Трактор» (г)

Фото metallurg.ru

Главный тренер уральского клуба Илья Воробьев еще осенью уверенно заявил, что в плей-офф его команда попадет. Тогда магнитогорцы даже умудрились опуститься на последнее место в конференции. Пока все идет к тому, что Илья Петрович свое слово сдержит, однако последний рывок «Металлургу» еще нужно будет сделать. Плюс есть неплохой шанс занять более высокое место, обогнав «Салават Юлаев».

Ключевыми матчами из оставшихся для уральцев станут три подряд домашних матча, и все они — с соседями по турнирной таблице. Большим преимуществом команды Воробьева видится и тот факт, что его подопечным не придется в оставшихся играх лететь на Дальний Восток и биться с «Адмиралом» и «Амуром». Для «Ак Барса» попадание на магнитогорцев уже в первом раунде не выглядит идеальным развитием событий — «Металлург» пусть и играет нестабильно, но имеет сильный состав во главе с опытнейшим вратарем Василием Кошечкиным и бессмертным Сергеем Мозякиным, который свои лучшие матчи выдает как раз в сериях на выбывание. Кстати, год назад именно «Магнитка» виделась самым вероятным соперником казанцев по первому раунду плей-офф, однако в последний момент все в таблице перевернулось, и «барсы» отправились в Балашиху. Первый раунд в итоге не прошли ни уральцы, ни татарстанцы.

«Адмирал» (Владивосток)

Турнирное положение: 9-е место в конференции, 54 игры — 54 очка

Оставшиеся матчи: 11.02 — «Салават Юлаев» (г), 13.02 — «Авангард» (г), 15.02 — «Нефтехимик» (г), 17.02 — СКА (г), 19.02 — «Трактор» (г), 22.02 — «Динамо» Рига (д), 24.02 — «Барыс» (д), 26.02 — «Нефтехимик» (д)

Фото hcadmiral.ru

Команда из Владивостока пока не попадает в зону плей-офф, хотя до Нового года стабильно в ней находилась. «Адмирал» на некоторое время потерял из-за травмы своего основного вратаря Олкинуору, и начались поражения. Однако даже после возвращения финна в строй ситуацию не удалось кардинально выправить. Да, по потерянным очкам команда Сергея Светлова сейчас опережает «Куньлунь», однако у «Адмирала», пожалуй, самый сложный календарь оставшихся игр из всех команд данного списка. Выезды в Уфу, Балашиху и Питер не сулят дальневосточникам ничего хорошего, поэтому необходимые для попадания в кубковую зону турнирные баллы придется набирать в трех оставшихся домашних встречах, а также на выездах в Нижнекамск и в Челябинск.

Ключевыми из оставшихся игр видятся два противостояния с «Нефтехимиком» — дома и в гостях. В случае поражения «Адмирал» легко может пропустить татарстанский коллектив вперед и лишиться заветной путевки. «Ак Барс» вполне устроит «Адмирал» в первом раунде, даже несмотря на то, что придется лететь на Дальний Восток и сбивать привычный режим из-за часовых поясов. Здесь можно вспомнить чемпионский Кубок Гагарина — 2018, который команда Билялетдинова начинала серией против «Амура». Поездка в Хабаровск уже в первом раунде тогда никак не сказалась на «барсах».

«Куньлунь» (Пекин)

Турнирное положение: 8-е место в конференции, 57 игр — 57 очков

Оставшиеся матчи: 11.02 — «Сибирь» (г), 13.02 — «Северсталь» (г), 15.02 — «Трактор» (г), 17.02 — «Металлург» Магнитогорск (г), 24.02 — «Динамо» Рига (д), встреча пройдет в Новосибирске

Фото hcredstar.ru

От китайской команды в регулярном чемпионате уже мало что зависит. «Куньлунь» на данный момент провел больше всех встреч в КХЛ и готовится к заключительной пятиматчевой выездной серии. Календарь не такой убойный, однако даже последнюю игру «регулярки» команда проведет в гостях, хотя она будет формально домашней. «Приютить» подопечных Курта Фрейзера вызвался Новосибирск, который предоставит свой ледовый дворец для игры китайского клуба против рижского «Динамо». Из-за эпидемии коронавируса практически все спортивные соревнования на территории Китая отменены, поэтому «Куньлунь» уже несколько недель находится за пределами страны и вернется домой еще не скоро.

Официально об этом еще не было объявлено, однако все идет к тому, что в случае попадания китайской команды в плей-офф все свои домашние игры она проведет на площадке соперника по первому раунду Кубка Гагарина. Для «Ак Барса» это будет идеальным развитием событий. Четыре матча в Казани, без всяких разъездов, помогут команде сэкономить силы и лишний раз сыграть перед родной публикой. Не стоит забывать, что серия может растянуться и до семи встреч, тогда в период с 1 по 15 марта в столице Татарстана может быть настоящий хоккейный нон-стоп.

«Нефтехимик» (Нижнекамск)

Турнирное положение: 11-е место в конференции, 54 игры — 52 очка

Оставшиеся матчи: 11.02 — «Локомотив» (д), 13.02 — «Металлург» Магнитогорск (д), 15.02 — «Адмирал» (д), 17.02 — «Амур» (д), 21.02 — «Металлург» Магнитогорск (г), 23.02 — «Амур» (г), 24.02 — «Амур» (г), 26.02 — «Адмирал» (г)

Фото hcnh.ru

Обо всех раскладах для «волков» мы уже подробно рассказывали, но, видимо, в кубковой судьбе «Нефтехимика» ничего не будет понятно вплоть до заключительного гостевого матча во Владивостоке. Хотя, по большому счету, у нижнекамцев есть все, чтобы самостоятельно решить вопрос с попаданием в плей-офф. Календарь оставшихся встреч не идеальный, однако семь из восьми игр подопечные Буцаева проведут с прямыми конкурентами за заветную путевку.

После паузы на Евротур «Нефтехимик» ждут труднейшие домашние игры против «Магнитки» и «Локо», однако даже в случае поражения в них шансы на плей-офф все равно останутся. Ключевым станет дальневосточный выезд в конце февраля, в котором «Адмирал» проведет сразу три игры за четыре дня. Таким образом, даже в случае решения задачи на сезон (попадания в розыгрыш Кубка Гагарина) команда Буцаева наверняка будет далека от лучших физических кондиций в первом раунде. Что на руку именно «Ак Барсу», который явно не откажется от серии татарстанского дерби. После варианта с «Куньлунем» именно «Нефтехимик» видится самым желанным соперником для Квартальнова и компании (нижнекамцы, впрочем, с этим не согласятся).

«Амур» (Хабаровск)

Турнирное положение: 10-е место в конференции, 54 игры — 52 очка

Оставшиеся матчи: 11.02 — СКА (г), 13.02 — «Витязь» (г), 15.02 — «Торпедо» (г), 17.02 — «Нефтехимик» (г), 20.02 — «Динамо» Рига (д), 23.02 — «Нефтехимик» (д), 24.02 — «Нефтехимик» (д), 26.02 — «Барыс» (д)

Фото hcamur.ru

Еще месяц назад казалось, что на месте хабаровчан может быть челябинский «Трактор», который будет до последнего игрового дня бороться за попадание в плей-офф. Однако после смены тренера уральцы преобразились ненадолго и снова выдали серию поражений, прочно обосновавшись на последнем месте Востока.



Зато разыгрался «Амур», который мучается с начала сезона из-за финансовых проблем. Многомесячные задержки по зарплате в хабаровском клубе достигли уже неприличных сумм, однако в январе какие-то выплаты игрокам все же последовали, и результат не заставил себя долго ждать. Хабаровчане в данный момент имеют четырехматчевую победную серию, при этом обыграны «Салават Юлаев» (дважды), ЦСКА, а также разгромлен в гостях «Адмирал». На таком мотивационном подъеме подопечные Александра Гулявцева могут выиграть и ближайший гостевой матч против СКА. Календарь оставшихся встреч не выглядит непроходимым, и «Амур» может претендовать еще минимум на 10 турнирных баллов и выход в плей-офф. Такого преобразившегося соперника «Ак Барс» вряд ли захочет видеть в качестве пары по стартовому раунду Кубка Гагарина.

«Салават Юлаев» (Уфа)

Турнирное положение: 6-е место в конференции, 55 игр — 61 очко

Оставшиеся матчи: 11.02 — «Адмирал» (д), 13.02 — «Спартак» (д), 15.02 — СКА (д), 17.02 — «Сочи» (д), 21.02 — «Барыс» (г), 23.02 — «Металлург» Магнитогорск (г), 25.02 — «Ак Барс» (г)

Фото hcsalavat.ru

Уфимский клуб остается самой веселой командой КХЛ как на льду, так и вне игровой площадки. Вроде бы недавно Николай Цулыгин получил полную поддержку от руководителей команды, однако новая порция слухов о смене главного тренера не заставила себя долго ждать. При этом «юлаевцы» еще не гарантировали себе попадание в плей-офф, однако необходимый очковый задел позволяет чувствовать себя вполне уверенно. Хотя календарь оставшихся игр далеко не самый приятный. Выше шестого места команда вряд ли заберется, а официально оформить выход в Кубок Гагарина удастся наверняка лишь в 20-х числах февраля.

«Салават Юлаев», пожалуй, самый неудобный соперник для первого раунда плей-офф. Еще памятны прошлогодние подвиги Цулыгина и компании, когда уфимцы выиграли две серии, не являясь в них фаворитами, а также дали отличный бой финалисту Кубка Гагарина «Авангарду». Существует расклад, при котором они финишируют на восьмом месте и попадут на лидера Востока «Ак Барс». Тогда вслед за шестью «зелеными дерби» регулярного сезона нас ждет татаро-башкирский супербоевик до четырех побед в серии уже в стартовом раунде плей-офф.