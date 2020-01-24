Магия «зеленого дерби»: вратарь «Салавата Юлаева» пропустил самый курьезный гол сезона

3-2 по «Чак-чак Cup» в пользу Казани

Татаро-башкирское противостояние уже давно стало визитной карточкой Континентальной хоккейной лиги, и нынешний сезон лишь доказывает: сколько матчей между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» ни играй, все равно будет мало. Накануне состоялось уже пятое «зеленое дерби» нынешнего чемпионата. В четырех предыдущих обязательно случалось что-то запоминающееся: сначала в Уфе подрались Умарк и Зарипов, затем Сошников в сумасшедшем матче сравнял счет на последних секундах и позволил своей команде выиграть в серии буллитов, в декабре был ретро-матч в казанском Дворце спорта с классной дракой Дыняка и Сергеева, а позже команды выдали достойное зрелище с кучей заброшенных шайб уже в первом периоде в вынесенной встрече в Давосе. О том, как вратарь «Салавата» Юха Метсола сделал все, чтобы очередное «зеленое дерби» осталось в памяти надолго, а «Ак Барс» удержал лидерство на Востоке — в репортаже «Реального времени».

Вратарский вопрос: уфимская стабильность и казанская неопределенность

Перед «зеленым дерби» и казанцы и уфимцы выиграли свои матчи со счетом 2:0. «Ак Барс» в Москве был сильнее «Динамо», а «Салават Юлаев» не оставил дома шансов «Адмиралу». «Сухарями» отметились Адам Рейдеборн и Юха Метсола. Относительно финского голкипера все давно понятно — его уровень известен, ему надо много играть, чтобы быть в тонусе, в прошлогоднем Кубке Гагарина он выдавал какие-то фантастические матчи. А вот что касается вратарской позиции у «барсов», то опасения есть, и небезосновательные. В какой-то мере повторяется прошлогодняя история, когда к плей-офф команда подходила без строгого первого номера. Год назад Владислав Подъяпольский показывал приличный уровень в заключительных матчах «регулярки», однако в серии с «Авангардом» провалились и он, и его формальный сменщик Александр Шарыченков.

В этом сезоне неожиданно выстрелил Тимур Билялов, который побил 15-летний рекорд по продолжительности «сухой» серии и наштамповал уже восемь матчей без пропущенных шайб. Рейдеборн, который начинал чемпионат первым номером, по сути, проиграл это место уроженцу Нижнекамска, однако в последних матчах швед выглядит, пожалуй, надежнее. С одной стороны, такая конкуренция идет только в плюс команде Дмитрия Квартальнова, однако не стоит забывать, что ни тот, ни другой кипер не имеют опыта игры в Кубке Гагарина. Тот же Гарипов, по которому были опасения перед кубковым походом в 2018 году, к тому моменту имел вполне достаточный опыт кубковых встреч. Как сложится ситуация сейчас, сказать трудно. И Билялов, и Рейдеборн оставляют за собой шанс начать плей-офф в старте, а на первый план, скорее всего, выйдет психология. Даже не то, кто лучше проявит себя в оставшихся встречах «регулярки», а именно то, кто подойдет к решающим весенним матчам в лучшем психологическом состоянии.

Пятое «зеленое дерби» сезона начинал Билялов и это была его 24-я игра в чемпионате. У Рейдеборна на пять матчей больше. У уфимцев, естественно, играл Метсола. Он провел добротный матч, если говорить только об игре. А вот в серии буллитов допустил такую ошибку, после которой о нем будут говорить еще долго.

В этом сезоне неожиданно выстрелил Тимур Билялов, который побил 15-летний рекорд по продолжительности «сухой» серии и наштамповал уже 8 матчей без пропущенных шайб

«Салават» может не попасть в плей-офф, «Ак Барс» может упустить первое место Востока

В последнее время «Ак Барс» испытывает определенные трудности с набором очков, с конца ноября чередует победы и поражения, да и календарь оставшихся матчей у казанцев не такой простой, чтобы уверенно говорить о победе в Восточной конференции. «Авангард» перед пятым «зеленым дерби» догнал «барсов» по очкам (у обеих команд по 70).

По две игры с «Автомобилистом» и «Авангардом», еще одно «зеленое дерби» — «Ак Барсу» предстоят серьезные «восточные» разборки, из которых вряд ли подопечным Квартальнова получится выбраться без потерь. Хотя перспективы казанской команды выглядят радужнее хотя бы потому, что у омско-балашихинского клуба календарь на финише сезона еще труднее. Пожалуй, многое в борьбе за первое место на Востоке решат две игры между «барсами» и «ястребами», которые пройдут в середине февраля — сначала в Балашихе, затем в Казани.

«Салават» пока что борется не за какое-то место в кубковой восьмерке, а просто за попадание в плей-офф. Как отметил после игры с «Адмиралом» главный тренер уфимцев Николай Цулыгин, команде сейчас «не до красоты, надо играть правильно».



Феномен Яруллина

На пятое дерби сезона в составе казанцев не оказалось шведского защитника Викстранда, а также нападающего Артема Галимова. Кроме этого, отсутствовали пришедшие по ходу сезона Санников и Галузин. У «Салавата Юлаева» в последних матчах довольно часто были перестановки в первом звене — регулярно сменялся центрфорвард. На игру против «Ак Барса» эту позицию занял воспитанник казанского хоккея Бурмистров, вышедший с Умарком и Хартикайненом. Среди тех, кто не попал в состав, выделяется капитан команды Григорий Панин, отбывающий четырехматчевую дисквалификацию.

Перед игрой случилось историческое событие — впервые под сводами «Татнефть Арены» на хоккейном матче прозвучал гимн Башкортостана. Первый по-настоящему серьезный момент создали хозяева. Артем Лукоянов из отличной позиции бросал по воротам Метсолы, но эпизод закончился ничем. Буквально тут же Михаил Пашнин грубо сыграл против Олега Ли, который не сразу поднялся со льда после грубого приема уфимского защитника. Игра в большинстве — один из тех аспектов, над которым Квартальнову и его помощникам придется поработать особенно тщательно. В январе казанцы явно не блещут в этом компоненте, да и в целом по сезону занимают 18-е место из 24, находясь по реализации лишнего игрока даже ниже минского «Динамо» и хабаровского «Амура».

Игра в большинстве — один из тех аспектов, над которым Квартальнову и его помощникам придется поработать особенно тщательно

— Сидим пока дома, охраняем его и пытаемся поджечь дом соперника на контратаках, — говорил в перерыве в телевизионном интервью один из самых больших любителей «зеленого дерби» Лукоянов.

Во второй половине периода уже после удаления Ли свой шанс в большинстве получили гости, но также им не воспользовались — 0:0 к первому перерыву и обилие тактической борьбы по всему периметру площадки.

Счет в игре открыл Теему Хартикайнен, реализовав как раз большинство в самом начале второй 20-минутки. Практически тут же Фрэттин убежал один на один против Метсолы, но не переиграл финского вратаря. Никита Дыняк на добивании попал в штангу. Уфимцы после заброшенной шайбы раскрылись, заиграли намного активнее, чем на старте встречи. Отличную возможность удвоить счет упустил Умарк, а буквально в следующей атаке швед под оглушительные овации арены схлопотал двухминутный штраф в чужой зоне. На этот раз «Ак Барс» реализовал удаление уверенно — с передач Зарипова и Яруллина второй матч подряд отличился Станислав Галиев. Через минуту казанцам удалась классная атака сходу, в которой забил Альберт Яруллин, выведя «Ак Барс» вперед — 2:1. Для защитника казанцев эта шайба уникальна тем, что он отличился уже в четвертом «зеленом дерби» сезона из пяти. В нынешнем чемпионате он забросил четыре шайбы, и все — в ворота «Салавата Юлаева».

— С Уфой всегда такие матчи, интересные, упорные. В целом сегодня команда была единой, это очень помогает побеждать, — говорил после игры Яруллин.

— Альберт, вы опять «Салавату» забили...

— Просто совпадение. Пошел на ворота, Кирилл Петров сделал передачу, мне оставалось только приехать на пятак и подправить. Он все сделал, остальное — стечение обстоятельств.

— В пяти матчах между клубами у тебя 9 очков. Получается, все-таки, ты специалист по Уфе?

— Нет, условно в следующих 20 матчах вообще могу очков не набрать. Все может быть, тут пока идет, как идет.

— Теперь вы с Азеведо лучшие бомбардиры команды.

— Азеведо забил больше — значит, он лучший.

— Ваше празднование гола было похоже на празднование Хабиба Нурмагомедова...

— Нет. Я в первом матче сделал что-то на эмоциях, потом Сошников повторил, и тут пошел как бы вызов. И вот сейчас тоже так получилось.

После его броска отраженная шайба взмыла вверх, и Метсола уже победно вскинул руки. Однако снаряд в итоге пролетел по замысловатой траектории и буквально запрыгнул за спину вратарю

«Теперь точно весь интернет обойдет, хайпанем»

Но на второй перерыв «Ак Барс» не ушел лидером. За две с половиной минуты до сирены отличился Павел Коледов, сравняв счет — 2:2. В третьем периоде события развивались чуть ли не по зеркальному отражению первого. Началась тактическая война на льду, которая переросла в такой же овертайм. В дополнительной пятиминутке гости были чуть активнее — в основном за счет Умарка, который, казалось, даже не уходил со льда. А вот на послематчевую серию буллитов швед не вышел, и когда встреча официально закончилась, главная звезда «Салавата» о чем-то очень долго и на повышенных тонах беседовал с Цулыгиным.

Вратарь «Салавата» мог стать главным героем вечера, однако за доли секунды превратился в главного виновника поражения своей команды. И все из-за эмоций. Финн отразил все четыре броска «барсов», его команда вела 1:0 после точного попадания Сакари Маннинена. И вот когда на решающий бросок выкатился нападающий хозяев Станислав Галиев, трибуны погрузились в тишину. После его броска отраженная шайба взмыла вверх, и Метсола уже победно вскинул руки. Однако снаряд в итоге пролетел по замысловатой траектории и буквально запрыгнул за спину вратарю, которому оставалось лишь недоуменно качать головой.

Следующим броском Сошников не смог пробить Билялова, а Азеведо принес победу «Ак Барсу». «Чак-чак Cup» снова меняет прописку, переезжая из столицы Башкортостана в столицу Татарстана. Казанцы сохранили за собой первое место на Востоке, хотя могли потерять его, так как параллельно «Авангард» обыграл «Сочи» (5:2).



— Когда бросал Галиев, вы тоже подумали, что уже все, проиграли? — вопрос Альберту Яруллину после матча.

— Нет-нет, мы видели, смотрели, как шайба залетела. Такие курьезные моменты бывают. Но если так случилось, значит, так оно и должно было быть.

— Можете припомнить какой-то подобный буллит?

— В игре нет, а в «Инстаграме» видел вроде бы в футболе. А в хоккее такого не помню. Тут еще так получилось, что Метсола начал радоваться и тем самым, мне кажется, добавил интереса к голу. Теперь точно весь интернет обойдет. Хайпанем!

— Буллиты — это лотерея: нам сегодня больше повезло, особенно когда Стас Галиев бросил крученую, — говорил по окончании встречи Тимур Билялов.

— Как это смотрелось со стороны? Это же прямая ошибка Метсолы, он не сыграл до конца?

— Как сказать. Он подумал, что она перелетела [ворота], начал радоваться. Такое случается — это жизнь, все ошибаются. Не могу сказать, что он грубо ошибся — нам просто повезло.

Действительно, если внимательно посмотреть повтор, то можно разглядеть, как здорово подкрутил шайбу Галиев, как он следил за ней взглядом и как уверенно отпраздновал взятие ворот.

Николай Цулыгин после игры не выглядел разочарованным, а после вопроса о Метсоле даже позволил себе улыбнуться

Квартальнов: «Галиев сам вызвался пробить буллит»

Главный тренер уфимцев Николай Цулыгин после игры не выглядел разочарованным, а после вопроса о Метсоле даже позволил себе улыбнуться:

— Интересная, боевая игра с обилием моментов и борьбы. Такая игра и должна быть между хорошими соперниками. Команда выкладывалась полностью, но, к сожалению, опять не смогли выиграть по буллитам. Готовимся к следующим матчам.

— Что высказывал после игры Умарк? Показалось, что швед обращался к вам. Это не из-за того, что он не пробивал буллит?

— Нет.

— А почему он его не пробивал?

— Потому что пробивали другие.

— Насколько сказываются на его игре разговоры об уходе из команды?

— Весь этот фон будет, пока сезон не закончится.

— Как прокомментируете пропущенный от Галиева буллит? Нечасто такое увидишь…

— Как было, так есть, уже ничего не изменишь. Надо играть до конца, до последней секунды. Чуть раньше времени обрадовались, такое бывает. Очень редко, но бывает. Это уже опыт на будущее.

Дмитрий Квартальнов поведал, что подобные эпизоды в своей практике видел:

— Хорошая, интересная игра — она держала в напряжении до буллитов. Я в раздевалке сказал, что надо в жизни всегда идти до конца, даже в самых безысходных моментах, быть честными с командой, с собой и с болельщиками. Никогда не знаешь, когда что-то получишь обратно. Вроде такой гол последний, и — бум! — все перевернулось. Опять же, ребята молодцы. Мелочь, но очень значимая.

— Вы за свою карьеру видели что-то подобное буллиту Галиева?

— Видел. И, думаю, увижу еще.

Дмитрий Квартальнов поведал, что подобные эпизоды в своей практике видел

— Перед его выходом была пауза — сомневались, кого выпустить?

— У нас игрок сам вызвался. Галиев сам захотел исполнить этот буллит. В одном из прошлых матчей Лямкин так же выходил — была непростая ситуация, мы были в минусе, он вышел и забил. Команда в этом сработала хорошо.

Таким образом, в неофициальном зачете по победам в «зеленых дерби» (3-2) в этом сезоне вперед вышел «Ак Барс». Переходящий приз сезона «Чак-чак Cup» достается ему уже в третий раз. А «Салават Юлаев» не побеждает в Казани больше двух лет — последний раз уфимцы выигрывали на «Татнефть Арене» 29 ноября 2017 года. Заключительное татаро-башкирское дерби регулярного чемпионата состоится 25 февраля — снова на домашнем льду «барсов». Но и шесть «зеленых дерби» за сезон не предел, команды еще могут выдать убойную серию в грядущем плей-офф.