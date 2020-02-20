Александр Пашков: «Удивительно, что «Ак Барс» отдал Гарипова своему главному сопернику»

Олимпийский чемпион, советский вратарь и тренер, а ныне телекомментатор Александр Пашков дал свою оценку вратарским бригадам клубов КХЛ, которым предстоит побороться за Кубок Гагарина. Даже несмотря на то, что «Ак Барс» досрочно выиграл Восточную конференцию и претендует на победу в регулярном чемпионате, проблемы на последнем рубеже у казанцев, по мнению Пашкова, присутствуют. «Реальное время» представляет вниманию читателей интервью эксперта об интригах финиша «регулярки», а также о будущих противостояниях в плей-офф.

«Удивительно, что в Казани отдали Гарипова своему главному сопернику»



— Третий этап Евротура позади, клубы КХЛ возобновили турнирную гонку. Что отметите в первые дни?



— Не раз говорилось о том, что в этом сезоне радует Восточная конференция. Для меня главным вопросом на Востоке было не то, кто возьмет последние путевки в плей-офф, а кто выиграет конференцию. С этой точки зрения выделил бы матч «Авангарда» и «Ак Барса» (речь о первом матче этих соперников после перерыва, — прим. ред.). На мой взгляд, это была репетиция финала конференции. В целом игра явных фаворитов Востока дала много пищи для размышлений.



— О чем речь?



— Плей-офф — это на 50—60 процентов игра вратарей. И в данном компоненте «Авангард» выглядит убедительно: у бригады Бобков — Гарипов вряд ли есть конкуренты на Востоке, а на Западе с этим дуэтом поспорят разве что Сорокин и Юханссон из ЦСКА, плюс Бочаров и Еременко из московского «Динамо».



В матче с Казанью мне очень понравился Гарипов, сыгравший спокойно, целостно, на классе. Изначально не понимал, как «Ак Барс» пошел на расставание со своим воспитанником, который два года назад стал самым ценным игроком чемпионского плей-офф. И уж совсем удивительно то, что Казань отдала Гарипова именно своему главному сопернику. Здесь явная недоработка со стороны «Ак Барса» — и, наоборот, плюс «Авангарду».



— Но Гарипов не играл практически год.



— Это критический срок для полевого игрока, но не для вратаря. И мы видим, что Гарипов быстро набирает ход и оказывает серьезную конкуренцию Бобкову.

Фото ak-bars.ru

Совсем удивительно то, что Казань отдала Гарипова именно своему главному сопернику. Здесь явная недоработка со стороны «Ак Барса» — и, наоборот, плюс «Авангарду»

«Рейдеборн — Билялов — неплохая по меркам КХЛ вратарская бригада, но на уровне середняков лиги»



— Бобкова критиковали за последний этап Евротура.



— Не соглашусь с критикой, наоборот, мне он понравился больше других вратарей сборной.



— А что скажете о дуэте из «Ак Барса» Рейдеборн — Билялов?



— Это неплохая по меркам КХЛ бригада, но, на мой взгляд, на уровне середняков лиги. Билялов хорошо начал чемпионат, однако в сборной мы увидели его проблемы, Рейдеборн тоже балансирует между ролью первого и второго.

Да, «Ак Барс» может подняться на вершину за счет командной защиты, жесткой системы игры Дмитрия Квартальнова. Но во вратарской позиции клуба видны недоработки.



— Как Казань в такой ситуации осенью упустила Гарипова?



— Сейчас уже поздно обсуждать какие-то внутренние казанские моменты. Но в карьере Квартальнова мы уже видели вот такие легкие расставания, они не раз мешали этому тренеру. Фактор Гарипова, учитывая его корни и сложное расставание с родным клубом, в серии «Ак Барс» — «Авангард» может стать большой проблемой Квартальнова. В том числе в плане мотивации и психологии.



Кстати, для Гарипова эта история может пойти в плюс. Как в свое время с другим татарстанским воспитанником Данисом Зариповым, который после перехода в «Металлург» перезапустил карьеру и на новом витке триумфально вернулся в «Ак Барс».

Фото hawk.ru

Канадец — опытный специалист с большим опытом работы в НХЛ. Баллонов, серьезного функционального тренинга он не дает, акцент делается на восстановление, подбор и перетряску троек с пятерками, на психологию

«Западу не стоит рассчитывать на прошлогодний легкий финал Кубка Гагарина»

— На старте сезона вы не были уверены в перспективах Боба Хартли, но его «Авангард», как и «Ак Барс», стабильно идет по дистанции чемпионата...



— Да, существовали опасения, что второй сезон Хартли не покорится, но этого не произошло. Канадец — опытный специалист с большим опытом работы в НХЛ. Баллонов, серьезного функционального тренинга он не дает, акцент делается на восстановление, подбор и перетряску троек с пятерками, на психологию. Плюс Хартли очень серьезно помогает руководство клуба, кадровое усиление идет постоянно и по всем линиям. Вот и все секреты.

— Сможет ли в этом сезоне Восток оказать конкуренцию Западу в главном финале?

— Этот чемпионат очень ровный и плотный, много сюрпризов. На прошлогодний легкий финал Западу не стоит рассчитывать.

Russia-Hockey.ru