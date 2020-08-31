Валерий Каменский: «Пример ЦСКА и «Ак Барса» показывает, как важно иметь четыре равноценных звена»

Вице-президент КХЛ по развитию — о том, как меняется хоккей в России и за океаном

Вице-президент КХЛ, легендарный форвард ЦСКА и сборной СССР Валерий Каменский рассказал Russia-Hockey.ru о том, что приходит время команд с четырьмя ведущими звеньями, и о перспективах создания столичного дивизиона в КХЛ.

В России ЦСКА всегда фаворит



— Удивлены тем, что фавориты Кубка мэра — ЦСКА и московское «Динамо» — стартовали медленно и пока находятся в тени «Витязя» и «Спартака»?

— Предсезонные турниры всегда очень непредсказуемые. Это во времена СССР ЦСКА выигрывал все, что только можно, — и осенью, и зимой, и весной, теперь стандарты немного другие. И все повторяют поговорку про плохую лошадь, начинающую с галопа.

Что касается уверенного старта «Витязя», то он тоже никого не удивляет — год назад клуб из Подольска также очень хорошо начал. И вообще самое главное, что большой хоккей вышел из самоизоляции, вернулся в Россию, в Москву. Вот что радует болельщиков всех команд.

— Некоторые эксперты утверждают, что ЦСКА, потеряв летом Сорокина, Капризова, Григоренко, Марченко и Нестерова, уже не фаворит КХЛ. Согласны?

— Нет, в России ЦСКА всегда фаворит. У армейцев Москвы хорошая школа и много молодежи, она получает отличный шанс пробиться в основную команду. Думаю, болельщики ЦСКА должны смотреть в будущее с оптимизмом.

Фото vk.com/spartakhc

Учитывая уровень тренерского штаба, а также селекции, есть все предпосылки для того, чтобы «Спартак» далеко прошел по «сетке» плей-офф

Тренерский штаб «Спартака» ценит глубину состава



— Эти же эксперты фаворитом столичного хоккея теперь называют «Динамо», хотя оно и стартовало на Кубке мэра с двух поражений...

— «Динамо» в последнем сезоне прогрессировало и постаралось вернуть утраченные позиции. У бело-голубых есть два ярко выраженных атакующих звена, команда комплектуется эффектно, по звездному принципу. Но я не считаю, что ЦСКА или «Спартак» слабее.

— На официальном сайте КХЛ вы упоминаетесь еще и как советник «Спартака». Как оцените летнюю селекцию красно-белого клуба?

— На мой взгляд, была практически решена задача сформировать качественные четыре звена. Тренерский штаб Олега Знарка ценит, когда у его команды есть глубина состава, и все пятерки могут справиться с ролью лидера. Учитывая уровень тренерского штаба, а также селекции, есть все предпосылки для того, чтобы «Спартак» далеко прошел по «сетке» плей-офф.

«Куньлунь» и «Авангард» можно подключить к Кубку мэра



— «Динамо» комплектуется по звездному принципу, «Спартак» ставит на рабочих лошадок. Кто прав?

— Это покажет предстоящий сезон. На мой взгляд, в КХЛ, учитывая всю напряженность сезона, очень важно иметь сбалансированный состав и практически равноценные звенья. Пример фаворитов лиги последних лет — ЦСКА и «Ак Барса» — это доказывает, в данных командах нет явных лидеров, какие были лет пять назад, скажем, у «Магнитки».

Кстати, та же картина в НХЛ. Посмотрите на парад сенсаций в розыгрыше Кубка Стэнли-2020 — звездные клубы с явными лидерами, такие как «Питтсбург» или «Вашингтон», к сожалению, свои выступления уже завершили. Тогда как более ровные и рабочие команды уровня «Вегаса» или «Айлендерс» чувствуют себя в плей-офф очень уверенно.

Фото vk.com/krs_central

Мне видится интересной идея расширить состав участников Кубка мэра за счет балашихинского «Авангарда» и мытищинского «Куньлуня»

— Не кажется ли вам, что Кубок мэра нужно освежать, ему необходимы реформы?

— Это вопрос для обсуждения. Наверное, всегда нужно что-то менять, болельщики любят какие-то сюрпризы. Хотя в нынешнее время, как говорится, не до жиру, хорошо уже то, что хоккей просто вернулся.

Мне видится интересной идея расширить состав участников Кубка мэра за счет балашихинского «Авангарда» и мытищинского «Куньлуня». Понятно, что эта идея временная, но она заслуживает рассмотрения со стороны организаторов турнира.

Москву и Подмосковье ждет великолепный сезон



— Может, и КХЛ создать столичный дивизион из шести команд?

— Составы дивизионов в КХЛ стабильны. Да, в этом сезоне у нас создается большой столичный анклав, но все-таки нужно понимать, что у «Авангарда» и «Куньлуня» есть основные места прописки.

Несмотря на то, что столичного дивизиона не будет, уровень хоккея в нашем регионе скорее всего окажется очень высоким. ЦСКА, «Динамо», «Спартак», «Авангард» и, наверное, «Витязь» — это претенденты на Кубок Гагарина. Да и от «Куньлуня» жду приятных сюрпризов.

— Многие в «Куньлунь», наоборот, не верят.

— И напрасно. В Мытищах есть все условия для профессионального клуба, также там сформирован отличный тренерский штаб из перспективных специалистов с огромным игровым опытом. Плюс хоккеисты, которые до последнего не были востребованы другими клубами, но в последний момент получили шанс от «Куньлуня», психологически окажутся мотивированными на максимуме.

На мой взгляд, Москву и Подмосковье ждет великолепный и непредсказуемый хоккейный сезон. И Кубок мэра-2020 это подтверждает.

