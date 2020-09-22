Зарипов и Дацюк играют, как в лучшие годы, а Яшкин забивает головой. Обзор недели КХЛ

Плюс первая отставка и итоги первых дерби сезона

На прошедшей неделе вновь на первый план вышли коронавирусная проблема и очередные переносы матчей. Календарь и таблица Континентальной хоккейной лиги приобретают весьма странный хаотичный вид. Однако все это пока не помешало состояться «зеленому» и «газпромовскому» дерби, которые в сентябре привлекли больше всего внимания специалистов и болельщиков. Но если игра в Казани не оправдала ожиданий, то встреча между «Авангардом» и СКА их превзошла. О том, как легионеры «Салавата Юлаева» захватили первые строчки бомбардирского списка, «пенсионеры» Дацюк и Зарипов переживают очередную молодость, а «Спартак» не может выбраться из кризиса, — в материале «Реального времени».

Первая отставка сезона: Светлов сменил Торгаева в «Амуре»

Хабаровский «Амур» на старте сезона предсказуемо осел на дне турнирной таблицы и за восемь матчей одержал лишь одну вымученную победу дома над рижским «Динамо». К «ковидным» проблемам дальневосточников и вынужденному отсутствию ряда ведущих хоккеистов добавились явные игровые проблемы: «Амур» на старте сезона пропустил больше всех в лиге (34 шайбы — в среднем больше 4 голов за матч), а потенциал главного нападающего, первого номера драфта НХЛ-2012 Наиля Якупова, пока никак не раскрыт.

Главный тренер Павел Торгаев на минувшей неделе сначала был изолирован от команды после положительного теста на коронавирус, а затем и вовсе отправлен в отставку. «Амур» возглавил 59-летний Сергей Светлов — один из главных специалистов КХЛ по дальневосточному фронту. У него неплохо получалось с «Адмиралом» во Владивостоке, но после того как команда объявила о пропуске нынешнего сезона, переезд Светлова в Хабаровск напрашивался. Летом стороны не пришли к соглашению после внезапного увольнения Александра Гулявцева: то ли хабаровчане медлили, то ли сам Светлов ждал более выгодного варианта в КХЛ. Но теперь все встало на свои места.

— Мы будем работать, и я обещаю, что в ближайшее время «Амур» улучшит свою игру. Желание у игроков есть. Есть свои проблемы, потому что были травмы, болезни. Оставляет желать лучшего наше функциональное состояние, не хватает остроты, движения. Но это поправимо, — заявил по приезду в Хабаровск Светлов.

Команда Дмитрия Квартальнова снова пропустила первой, провалив старт встречи, но быстро перестроилась и вымотала соперника. Фото ak-bars.ru

Почему «зеленое дерби» не оправдало ожиданий?

Последние четыре сезона большинство татаро-башкирских противостояний неизменно заканчиваются с перевесом в одну или две шайбы. В прошлом году в регулярном чемпионате было сразу шесть матчей между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» и каждое из них подарило свой неповторимый сюжет. А вот первое же «зеленое дерби» этого сезона откровенно разочаровало.

Несмотря на то, что уфимцы первыми открыли счет и в целом здорово выглядели в стартовом периоде, оставшиеся 20-минутки они провалили полностью. Подопечные Томи Ламсы выглядели командой одного звена, сверхпассивно играли в обороне (особенно в меньшинстве) и никак не помогли своему вратарю Юхе Метсоле, заслуженно пропустив четыре шайбы.

Стоит отдать должное и «Ак Барсу». Команда Дмитрия Квартальнова снова пропустила первой, провалив старт встречи, но быстро перестроилась и вымотала соперника, который сбился на фолы и беготню в средней зоне.

Само по себе поражение «юлаевцев» со счетом 1:4 не так критично. Гораздо печальнее та игра, которую показали подопечные Ламсы в самом важном матче сентября. Новое дерби уже совсем скоро — 5 октября, и вновь в Казани. «Салават Юлаев» просто обязан сделать выводы и сыграть в нем по-другому.



«Газпромовское» дерби, состоявшееся в начале прошлой недели, превзошло все ожидания. Фото hawk.ru

Матч недели: «Авангард» и СКА повысили градус противостояния в «газпромовской» битве

А вот «газпромовское» дерби, состоявшееся в начале прошлой недели, превзошло все ожидания. У «Авангарда» и СКА один спонсор, но история их противостояния не так занимательна, как в татаро-башкирской дуэли, хотя с каждым сезоном и набирает обороты.

В отчетном матче омский клуб из Балашихи довольно уверенно повел после первого периода со счетом 3:0, однако питерцы так же уверенно переломили ход встречи и забросили свои три шайбы ровно за следующий период — 3:3. В третьей 20-минутке была настоящая война, которая закончилась голом «ястреба» Кирилла Семенова в меньшинстве — 4:3 в пользу омичей.

Отметим, что «Авангард» ведет борьбу со СКА не только на льду, но и в «околохоккее». Так, в этой игре известный уроженец Санкт-Петербурга Сергей Шнуров сидел в ложе почетных гостей именно в джерси «ястребов», и это тоже маленькая победа сибирских «газпромовцев» над невскими.

На следующий день после матча председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов два часа отвечал на вопросы болельщиков в онлайне. Из его ответов стало понятно, что арена в Омске в ближайшие годы точно будет — ее открытие намечено на сентябрь 2022 года, а активная фаза строительства уже началась. Крылов рассказал, что в прошлом году поездил по стадионам клубов НХЛ, набрался впечатлений и теперь планирует при поддержке «Газпрома» создать в Сибири самый современный хоккейный комплекс страны.

Капитан «Автомобилиста» Павел Дацюк уже успел выйти на третье место в списке самых возрастных авторов голов КХЛ. Фото hc-avto.ru

Зарипов и Дацюк снова молоды. Где Мозякин?

Главной фигурой первого «зеленого дерби» сезона стал 39-летний капитан «Ак Барса» Данис Зарипов, набравший 4 очка и поучаствовавший во всех шайбах своей команды. Два гола он забил лично, еще в двух случаях помог партнерам. Вторая результативная передача стала еще и юбилейной — 300-й в регулярных чемпионатах КХЛ для Даниса.

Еще на предсезонке было заметно, что Зарипов сейчас в отличной форме и старт чемпионата это полностью подтверждает. Пусть нападающий выходит и не в каждой игре «Ак Барса», но когда появляется на льду, выглядит, как в лучшие свои годы.

— Данис Зарипов даже вас удивляет, когда набирает 4 очка в 39 лет? — спросили после игры с «Салаватом» у главного тренера «Ак Барса».

— Совершенно не удивляюсь. Играет с любыми партнерами, мастер. Быстрота с годами уходит, но он это компенсирует другими вещами, — ответил Квартальнов.

Фантастическую игру на старте сезона показывает и другой именитый ветеран российского хоккея. Капитан «Автомобилиста» Павел Дацюк уже успел выйти на третье место в списке самых возрастных авторов голов КХЛ. Шайба в ворота «Куньлуня» случилась, когда Павлу было 42 года и 50 дней. Перед голом нестареющий хоккеист выскочил на лед, совершил рывок, проехал с шайбой три метра и бросил со скоростью 108,7 км/ч. Это был самый сильный голевой бросок Дацюка за два сезона работы «умной» системы КХЛ, которая следит за всеми показателями игры. Отметился Павел и в статистике лучших по системе «плюс-минус» — прямо сейчас он является самым полезным хоккеистом лиги с показателем «+10».

42-летний Дацюк, 39-летний Зарипов… Молчит пока только нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин, которому, как и капитану «Ак Барса», 39 лет. Правда, он сыграл только два матча в сезоне и, по словам главного тренера «Металлурга» Ильи Воробьева, прямо сейчас находится не в лучших игровых кондициях.



Китайский клуб начал сезон в довольно усеченном составе, а на эту встречу даже не смог насобирать три полноценных пары защитников. Фото vk.com/hcsalavat

«Куньлунь» сыграл против «Салавата Юлаева» в четыре защитника

Любопытный эпизод произошел 19 сентября в домашнем матче «Куньлуня» против «Салавата Юлаева». Китайский клуб начал сезон в довольно усеченном составе, а на эту встречу даже не смог насобирать три полноценных пары защитников. В итоге тренерский штаб команды заявил на игру всего четырех защитников, зато добавил аж 15 нападающих.

Оборонцы Сэм Лефквист, Джейк Челиос и Андрей Шустр провели на льду более 30 минут каждый. И только недавний новичок клуба Михаил Сидоров, который в 2018 году становился обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса», провел чуть больше 20 игровых минут, хотя количество его смен не сильно уступало партнерам по команде. В роли защитников в некоторые смены приходилось выходить и нападающим, однако происходило это очень редко.

Случай для КХЛ уникальный, но отметим, что именно в этой игре «Куньлунь» сумел набрать свои первые очки в чемпионате — команда Алексея Ковалева проиграла уфимцам лишь в серии буллитов.

Гол недели: динамовец Яшкин забивает визором

Один из лучших бомбардиров и снайперов предыдущего сезона КХЛ нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин из-за болезни пропустил большую часть предсезонной подготовки и нынешний чемпионат начал совсем не ярко: две игры без набранных очков и «минус 2» в принципиальном противостоянии со «Спартаком» (1:3). Впрочем, не блистал он и на старте прошлого чемпионата, начав забрасывать шайбы только с седьмого матча. Так что на этот раз Дмитрий наладил свой прицел гораздо быстрее — забил по голу в своей третьей и четвертой встречах, а в шестой уже сделал хет-трик в ворота «Сибири».

Сразу после игры с новосибирцами календарь предоставил шанс Дмитрию и его команде взять реванш у «Спартака», и шансом этим динамовцы воспользовались сполна — 5:0. А счет шикарным голом головой открыл именно Яшкин.

Сначала щелчок Михала Чайковски пришелся в ногу защитника «Спартака» Андрея Зубарева, от него шайба отлетела в визор Дмитрия, и далее — в ворота. Причем щелчок был настолько мощный, что сбил с ног и Зубарева, и Яшкина.



— Все нормально: зубы целы, лицо цело. Лед только к визору прикладывал. Пожалел чуть-чуть — все-таки забил им, — рассказал после игры Яшкин.

Кризис «Спартака»: четыре поражения подряд

Подопечные Олега Знарка провели скомканную предсезонку из-за вспышки коронавируса в команде. У «Спартака» выбыли два ведущих центральных нападающих, однако все равно москвичи выглядят очень слабо и никак не могут найти свою игру.

Шесть поражений в восьми матчах, четыре проигрыша подряд, ужасная результативность, слабое большинство и большие проблемы в обороне. По сути, «Спартаку» по-настоящему удался ровно один матч сентября — домашний против «Салавата Юлаева» (5:3).

Казалось, что именно после этой игры Знарок и компания наберут ход, однако буквально тут же случились 0:5 в дерби с «Динамо». Совсем не идет игра у опытных российских игроков Сергея Широкова, Якова Рылова, Ильи Зубова и других. Даже сам Знарок на пресс-конференциях выглядит чуть потухшим, без эмоций, а ведь именно их всегда было в избытке у команд, которые Олег Валерьевич тренировал. Хотя в прошлом году ситуация была похожая — в стартовых девяти встречах «Спартак» проиграл семь раз, однако к середине регулярки положение выправил. Как будет на этот раз?

На минувшей неделе Тему Хартикайнен заслуженно стал лучшим нападающим по версии КХЛ. Фото vk.com/hcsalavat

Легионеры «Салавата Юлаева» — в бомбардирском топе КХЛ

Уфимский клуб, несмотря на провал в «зеленом дерби», в целом отлично стартовал в новом сезоне. Это стало возможно благодаря шикарной игре легионеров-нападающих клуба. На минувшей неделе Тему Хартикайнен заслуженно стал лучшим нападающим по версии КХЛ. На его счету сразу 7 очков (4 гола и 3 передачи) всего в трех матчах, а в бомбардирском топе лиги он уверенно расположился на самой верхушке с 13 очками в восьми играх.

Но если Харти уже давно радует стабильной и результативной игрой и по праву является самым дорогим хоккеистом нынешнего «Салавата Юлаева», то за двух других уроженцев Финляндии в топе бомбардиров КХЛ остается только порадоваться. Новичок лиги Маркус Гранлунд забросил на старте сезона уже 6 шайб, а «второгодник» Сакари Маннинен отдал уже 7 передач.

В сентябре «Салават» больше игр сыграет в гостях, чем дома, так что болельщики в столице Башкортостана еще успеют заскучать по затяжным домашним сериям и бомбардирским подвигам своих легионеров, которые можно увидеть воочию.

Стоит отметить, что в сентябре у многих финнов дела в КХЛ идут очень даже хорошо. На неделе нападающий «Сибири» Юусо Пуустинен отметился хет-триком в ворота рижского «Динамо» в матче, в котором его команда проигрывала дома 0:3 после двух периодов, но в итоге победила в овертайме.

Лига пока проигрывает вирусу, но держится

Сосчитать, сколько матчей в КХЛ уже перенесли из-за коронавируса, становится непросто. К сожалению, в лиге не принимают жестких решений и разрешают не просто переносить матчи на более поздний срок, а напрямую договариваться клубам между собой. По сути, это превращает календарь регулярного чемпионата в настоящий фарс.

Почему «Локомотив» не обязали выставить играть тем составом, что есть? Где же их хваленая молодежь? В начале чемпионата КХЛ идет на уступки и тем самым создает неприятные прецеденты, которые вряд ли будут возможны уже ближе к концу этого года — календарь после Нового года будет настолько плотным, что переносить игры будет попросту некуда.

Еще одна причина, по которой календарь превращается в посмешище, это несоблюдение спортивного принципа. Так, «Ак Барс» должен был играть встречу против «Йокерита» в сентябре в Хельсинки, однако накануне лига выступает с заявлением, что эта встреча состоится 14 декабря в Казани. Да, это хорошая новость для подопечных Квартальнова — одним выездным матчем с сильным соперником теперь меньше. Понятно, что финнам уже некуда деваться и они будут согласны играть в гостях хоть все оставшиеся встречи. Но как же спортивная составляющая?

Пока что лига проигрывает в борьбе с коронавирусом, но все же держится, пусть и ценой таких сомнительных решений.

Сейв недели. Ярослав Аскаров из СКА

Завершить обзор все-таки хочется на позитивной ноте, связанной непосредственно с хоккеем. Питерский СКА уже второй сезон подряд не может определиться с основным вратарем, однако в системе клуба есть настоящий молодой бриллиант — 18-летний Ярослав Аскаров. Уроженец Омска проявил себя еще на уровне юниорских и молодежных сборных и клубов, а теперь настало время потихонечку завоевывать авторитет и в КХЛ. Лига признала его лучшим вратарем недели за две победы и «сухарь», но нагляднее всего уверенность, исходящую от Ярослава на старте сезона, демонстрирует вот такое спасение: