Куда пойти в Казани: фэнтези-фестиваль, Halloween на Кремлевской набережной и «Ночь искусств»

Анонс интересных городских событий с 28 октября по 3 ноября

Фото: Максим Платонов

Грядущая культурная неделя готовит казанцам сразу несколько сюрпризов. Среди них выставка «Арт-галерея» и акция «Ночь искусств», к которой присоединились десятки городских музеев. Поклонники фантастики и мистических историй найдут, чем себя развлечь, на фэнтези-фестивале «Зиланткон» и празднике Halloween на Кремлевской набережной. Кроме того, жителей и гостей столицы Татарстана ждут концертные и спортивные зрелища. Эти и другие события недели — в обзоре «Реального времени».

«Шикарный концерт»



28 октября камерный оркестр Молодежного театра на Булаке под управлением Д. Черкова даст двухчасовой концерт с нескромным названием «шикарный». В программе прозвучат произведения Моцарта, Вивальди, Брамса, Пьяццоллы, а также современные композиции.

Билеты от 250 рублей

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Домашние матчи «Ак Барса»

28 октября в рамках Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» примет на «Татнефть Арене» хабаровский «Амур». А через день, 30 октября, состоится еще одна ледовая баталия — на этот раз соперником «барсов» станет «Адмирал» из Владивостока.

Начало в 19.00

Билеты от 300 рублей

6+

30 октября ГСО РТ под руководством А. Сладковского исполнит Пятую симфонию Густава Малера. Фото Олега Тихонова

Вечер музыки от Александра Сладковского

30 октября Государственный симфонический оркестр РТ под руководством Александра Сладковского исполнит Пятую симфонию Густава Малера. Также в программе прозвучат «Четыре последние песни» и «Смерть и просветление» Рихарда Штрауса. Вместе с оркестром выступит солистка оперной труппы Мариинского театра Анастасия Калагина (сопрано).

ГБКЗ им. С. Сайдашева

Начало в 19.00

6+

Все виды искусств — на «Арт-галерее»

С 30 октября по 3 ноября на ВЦ «Казанская ярмарка» пройдет «Арт-галерея. Казань. 2019». Это специализированная выставка-продажа произведений искусств, художественных промыслов, антиквариата и др. Каждый день выставки будет посвящен определенному виду искусства. Так, в программе запланированы: День театра, День литературы, День кино, Дни изобразительных искусств и дизайна с конкурсами, мастер-классами, тематическими экспозициями.

Выставка работает ежедневно с 10.00 до 19.00

Разовое посещение — 150 рублей, абонемент на 5 дней — 250 рублей, льготные билеты для студентов и пенсионеров — 50 рублей

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С 30 октября по 3 ноября на ВЦ «Казанская ярмарка» пройдет «Арт-галерея. Казань. 2019». Фото Максима Платонова

«Фортепиано без границ»

31 октября в Казани стартует международный фестиваль фортепианной музыки. На открытии фестиваля в этом году выступят юная российская пианистка Варвара Кутузова и британец Джулиан Тревельян, воспитанник Рены Шерешевской. В программу первого дня фестиваля войдут фортепианные сочинения композиторов XIX—ХХ веков: Шопена, Скрябина, Рахманинова, Прокофьева, Шимановского.

ГБКЗ им. С. Сайдашева

Начало в 18.30

Билеты от 200 рублей

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Концерт Анжелики Варум и Леонида Агутина

31 октября в «Пирамиде» выступит семейный дуэт с 20-летней историей — Леонид Агутин и Анжелика Варум. Зрителей ждут свежие лирические композиции и шлягеры прошлых лет.

Начало концерта в 19.00

Билеты от 2 000 рублей

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В «Пирамиде» выступит семейный дуэт с 20-летней историей — Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото youtube.com

Этап Кубка мира по плаванию

С 1 по 3 ноября во Дворце водных видов спорта состоится шестой этап Кубка мира FINA по плаванию. В Казани соберутся 200 лучших пловцов из разных стран. За три соревновательных дня будут определены сильнейшие в 32 индивидуальных заплывах, а также в двух эстафетах.

Дворец водных видов спорта (ул. Сибгата Хакима, 70)

Начало соревнований ежедневно в 10.00 и в 17.30

Билеты от 200 рублей

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Погружение в мир фэнтези

1 ноября стартует очередной международный конвент фантастики, толкиенистики и ролевых игр «Зиланткон». Фестиваль разделен на несколько тематических площадок: для настольных и спортивных игр, творческих конкурсов, танцев, ярмарок и т. д. За 4 дня пройдет более 250 мероприятий: мастер-классы и лекции, концерты и ролевые турниры, ярмарки и костюмированные балы. На «Зиланткон» традиционно съедутся сотни участников со всех уголков России, стран СНГ и Ближнего Востока. Конвент фантастики завершится в понедельник, 4 ноября.

КДК им. В. Ленина (ул. Копылова, 2А)

Начало активностей ежедневно в 10.00

Билеты на разовое посещение — от 600 рублей, детские билеты — 300 рублей

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1 ноября стартует очередной международный конвент фантастики, толкиенистики и ролевых игр «Зиланткон». Фото Максима Платонова

Шоу «Планета Билан»

В пятницу, 1 ноября, Дима Билан представит казанской публике свое музыкальное шоу с элементами перформанса, кино и аниме. Увидеть и услышать Билана можно будет в «Татнефть Арене».

Начало в 19.00

Билеты от 1 000 до 7 000 рублей

6+

«Лавка чудес»

С 1 по 3 ноября все желающие могут принять участие в благотворительной ярмарке «Лавка чудес» и приобрести украшения, сувениры, различные товары ручной работы. Вырученные средства направят на помощь детям с особенностями развития, нуждающимся семьям, а также на покупку материалов для творчества детей из социальных учреждений. Ярмарка работает ежедневно с 10.00 до 22.00.

ТРК «Тандем»

Вход свободный

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Halloween на Кремлевской набережной

2 ноября с 16.00 до 22.00 главная набережная города будет пропитана мистической атмосферой. На Halloween здесь ждут гостей в самых страшных образах и оригинальных костюмах.

Вход свободный

6+

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» в первой домашней встрече сезона принимает «Факел» из Нового Уренгоя. Фото Олега Тихонова

Старт волейбольного сезона

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» в первой домашней встрече сезона принимает «Факел» из Нового Уренгоя. Поддержать финалистов европейской Лиги чемпионов, действующих обладателей Кубка и Суперкубка страны можно будет в субботний вечер 2 ноября в 18.00.

Центр волейбола «Санкт-Петербург» (ул. М. Булатова, 1)

Билеты от 180 рублей

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«Ночь искусств» в музеях

3 ноября казанские музеи присоединятся к акции «Ночь искусств». Свои программы для нее приготовят Национальный музей РТ (лекции, концерты и мастер-классы пройдут с обеда до полуночи) и музей-заповедник «Казанский Кремль» (здесь активности будут сменять друг друга с 18.00 до 23.00).

В Казанском Кремле будет действовать единый входной билет в семь самых популярных музеев, включая «Эрмитаж-Казань», где идет выставка «Матисс. Пикассо. Шагал», и Музей естественной истории Татарстана.

Входной билет в музейный комплекс «Казанский Кремль» — 100 рублей, участие в мастер-классах оплачивается отдельно. (80—350 рублей)

Билеты в Национальный музей РТ — от 75 рублей

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