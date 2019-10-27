Куда пойти в Казани: фэнтези-фестиваль, Halloween на Кремлевской набережной и «Ночь искусств»
Анонс интересных городских событий с 28 октября по 3 ноября
Грядущая культурная неделя готовит казанцам сразу несколько сюрпризов. Среди них выставка «Арт-галерея» и акция «Ночь искусств», к которой присоединились десятки городских музеев. Поклонники фантастики и мистических историй найдут, чем себя развлечь, на фэнтези-фестивале «Зиланткон» и празднике Halloween на Кремлевской набережной. Кроме того, жителей и гостей столицы Татарстана ждут концертные и спортивные зрелища. Эти и другие события недели — в обзоре «Реального времени».
«Шикарный концерт»
28 октября камерный оркестр Молодежного театра на Булаке под управлением Д. Черкова даст двухчасовой концерт с нескромным названием «шикарный». В программе прозвучат произведения Моцарта, Вивальди, Брамса, Пьяццоллы, а также современные композиции.
Билеты от 250 рублей
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Домашние матчи «Ак Барса»
28 октября в рамках Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» примет на «Татнефть Арене» хабаровский «Амур». А через день, 30 октября, состоится еще одна ледовая баталия — на этот раз соперником «барсов» станет «Адмирал» из Владивостока.
Начало в 19.00
Билеты от 300 рублей
6+
Вечер музыки от Александра Сладковского
30 октября Государственный симфонический оркестр РТ под руководством Александра Сладковского исполнит Пятую симфонию Густава Малера. Также в программе прозвучат «Четыре последние песни» и «Смерть и просветление» Рихарда Штрауса. Вместе с оркестром выступит солистка оперной труппы Мариинского театра Анастасия Калагина (сопрано).
ГБКЗ им. С. Сайдашева
Начало в 19.00
6+
Все виды искусств — на «Арт-галерее»
С 30 октября по 3 ноября на ВЦ «Казанская ярмарка» пройдет «Арт-галерея. Казань. 2019». Это специализированная выставка-продажа произведений искусств, художественных промыслов, антиквариата и др. Каждый день выставки будет посвящен определенному виду искусства. Так, в программе запланированы: День театра, День литературы, День кино, Дни изобразительных искусств и дизайна с конкурсами, мастер-классами, тематическими экспозициями.
Выставка работает ежедневно с 10.00 до 19.00
Разовое посещение — 150 рублей, абонемент на 5 дней — 250 рублей, льготные билеты для студентов и пенсионеров — 50 рублей
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«Фортепиано без границ»
31 октября в Казани стартует международный фестиваль фортепианной музыки. На открытии фестиваля в этом году выступят юная российская пианистка Варвара Кутузова и британец Джулиан Тревельян, воспитанник Рены Шерешевской. В программу первого дня фестиваля войдут фортепианные сочинения композиторов XIX—ХХ веков: Шопена, Скрябина, Рахманинова, Прокофьева, Шимановского.
ГБКЗ им. С. Сайдашева
Начало в 18.30
Билеты от 200 рублей
6+
Концерт Анжелики Варум и Леонида Агутина
31 октября в «Пирамиде» выступит семейный дуэт с 20-летней историей — Леонид Агутин и Анжелика Варум. Зрителей ждут свежие лирические композиции и шлягеры прошлых лет.
Начало концерта в 19.00
Билеты от 2 000 рублей
6+
Этап Кубка мира по плаванию
С 1 по 3 ноября во Дворце водных видов спорта состоится шестой этап Кубка мира FINA по плаванию. В Казани соберутся 200 лучших пловцов из разных стран. За три соревновательных дня будут определены сильнейшие в 32 индивидуальных заплывах, а также в двух эстафетах.
Дворец водных видов спорта (ул. Сибгата Хакима, 70)
Начало соревнований ежедневно в 10.00 и в 17.30
Билеты от 200 рублей
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Погружение в мир фэнтези
1 ноября стартует очередной международный конвент фантастики, толкиенистики и ролевых игр «Зиланткон». Фестиваль разделен на несколько тематических площадок: для настольных и спортивных игр, творческих конкурсов, танцев, ярмарок и т. д. За 4 дня пройдет более 250 мероприятий: мастер-классы и лекции, концерты и ролевые турниры, ярмарки и костюмированные балы. На «Зиланткон» традиционно съедутся сотни участников со всех уголков России, стран СНГ и Ближнего Востока. Конвент фантастики завершится в понедельник, 4 ноября.
КДК им. В. Ленина (ул. Копылова, 2А)
Начало активностей ежедневно в 10.00
Билеты на разовое посещение — от 600 рублей, детские билеты — 300 рублей
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Шоу «Планета Билан»
В пятницу, 1 ноября, Дима Билан представит казанской публике свое музыкальное шоу с элементами перформанса, кино и аниме. Увидеть и услышать Билана можно будет в «Татнефть Арене».
Начало в 19.00
Билеты от 1 000 до 7 000 рублей
6+
«Лавка чудес»
С 1 по 3 ноября все желающие могут принять участие в благотворительной ярмарке «Лавка чудес» и приобрести украшения, сувениры, различные товары ручной работы. Вырученные средства направят на помощь детям с особенностями развития, нуждающимся семьям, а также на покупку материалов для творчества детей из социальных учреждений. Ярмарка работает ежедневно с 10.00 до 22.00.
ТРК «Тандем»
Вход свободный
0+
Halloween на Кремлевской набережной
2 ноября с 16.00 до 22.00 главная набережная города будет пропитана мистической атмосферой. На Halloween здесь ждут гостей в самых страшных образах и оригинальных костюмах.
Вход свободный
6+
Старт волейбольного сезона
Волейбольный клуб «Зенит-Казань» в первой домашней встрече сезона принимает «Факел» из Нового Уренгоя. Поддержать финалистов европейской Лиги чемпионов, действующих обладателей Кубка и Суперкубка страны можно будет в субботний вечер 2 ноября в 18.00.
Центр волейбола «Санкт-Петербург» (ул. М. Булатова, 1)
Билеты от 180 рублей
0+
«Ночь искусств» в музеях
3 ноября казанские музеи присоединятся к акции «Ночь искусств». Свои программы для нее приготовят Национальный музей РТ (лекции, концерты и мастер-классы пройдут с обеда до полуночи) и музей-заповедник «Казанский Кремль» (здесь активности будут сменять друг друга с 18.00 до 23.00).
В Казанском Кремле будет действовать единый входной билет в семь самых популярных музеев, включая «Эрмитаж-Казань», где идет выставка «Матисс. Пикассо. Шагал», и Музей естественной истории Татарстана.
Входной билет в музейный комплекс «Казанский Кремль» — 100 рублей, участие в мастер-классах оплачивается отдельно. (80—350 рублей)
Билеты в Национальный музей РТ — от 75 рублей
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