Тихонов хочет играть с Зариповым, а Квартальнов уже смотрит на весну

«Ак Барс» обновился и готовится к матчу за четыре очка

Казанский хоккейный клуб на перерыв в КХЛ ушел лидером не только Восточной конференции, но и всего регулярного сезона. После 25 игр подопечные Дмитрия Квартальнова набрали одинаковое количество очков с действующим чемпионом, московским ЦСКА (по 39), но у «барсов» больше побед в основное время. Подтверждать лидирующие позиции придется уже завтра в игре против омского «Авангарда», который весной выиграл серию плей-офф у казанцев с неприличным счетом 4-0. О том, как «Ак Барс» готовится к важнейшей игре, зачем тренерский штаб устроил перестройку состава и почему новичок Виктор Тихонов так хочет снова сыграть в одном звене с Данисом Зариповым, — в репортаже «Реального времени» с открытой тренировки команды.

Недобор защитников и шанс для Тихонова

— Шайба там, шайба сям. Что такое? Проснулись, проснулись. У нас игра впереди за четыре очка. Парни, посерьезнее!

Такими словами Дмитрий Квартальнов подбадривал свою команду на утренней тренировке в понедельник. После победы над «Северсталью» (2:0) в гостях неделю назад «Ак Барс» получил сразу три выходных дня, но в полном составе казанцы пока так и не собрались. Шведы Адам Рейдеборн и Микаэль Викстранд еще не вернулись из расположения своей сборной, которая на минувшей неделе играла в первом этапе Евротура. Не было и защитников Дмитрия Юдина, Даниила Журавлева, Камиля Фазылзянова и нападающего Артема Галимова, которые в ноябрьскую паузу сыграли за разные сборные России (олимпийскую, молодежную и основную).

Игорь Ожиганов и Дамир Мусин покинули Казань и присоединились к своим новым клубам. В связи с этим накануне игры с «Авангардом» чувствовался дефицит защитников, и из «Барса» был вызван Роман Абросимов (он вышел на лед в паре с новичком Романом Рукавишниковым). Но даже после его появления полного комплекта в обороне не получилось, и одно из звеньев команды целиком состояло из нападающих. Полностью состав на открытой тренировке выглядел следующим образом:

«Красные»: Педан — Хенкель; Зарипов — Тихонов — Галиев.

«Желтые»: Абросимов — Рукавишников; Ли — Основин — Фрэттин.

«Синие»: Кара — Глухов; Фисенко — Лукоянов — Э. Галимов.

«Зеленые»: Яруллин — Лямкин; Петров — Кормье — Азеведо .

Вратари: Гарипов, Билялов.

Альберт Яруллин менял «зеленое» тренировочное джерси на «красное» и наигрывался в большинстве

По ходу тренировки Альберт Яруллин менял «зеленое» тренировочное джерси на «красное» и наигрывался в большинстве. Главное, что бросилось в глаза, — это состав «красного» звена, в центре которого вышел новичок клуба, 31-летний Виктор Тихонов. Пока травмирован Владимир Ткачев, у Виктора появляется прекрасный шанс проявить себя именно в этой тройке. Тем более с Зариповым в звене он уже играл на чемпионате мира 2014 года в Минске. Сборная России тогда выиграла золотые медали, а Тихонова признали лучшим нападающим турнира. Он набрал 16 очков (8 голов плюс 8 передач), а на лед выходил в сочетании с Данисом Зариповым и Сергеем Мозякиным, которые той весной выиграли еще и Кубок Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга».

Квартальнов: «Наша команда после обменов стала более рослой»

Главный тренер «Ак Барса» уже не так много шутит и улыбается, как в первые месяцы своего пребывания в Казани. Но Дмитрий Квартальнов все равно не выглядит максимально сосредоточенным, как его предшественник, и со СМИ всегда старается вести диалог открыто:

— Как оцените новых игроков команды?



— Знаете, все покажет время. Мы считаем, что усилились, ребята спокойно влились в состав. Все проходит в штатном режиме.



— Как можете прокомментировать обмен Ожиганова в СКА на Тихонова и Рукавишникова?



— Любой обмен, конечно, согласован со мной, тут какие могут быть вопросы? Мы приняли такое решение. Нам нужен был защитник немного оборонительного плана, такой «домосед», у нас были проблемы с этим. Плюс Роман может играть и в большинстве.

А Витя, я считаю, хороший нападающий с хорошим возрастом, праворукий. По антропометрии после этих обменов у нас команда стала еще более рослой. Думаю, что мы удачно сработали.



Знаете, все покажет время. Мы считаем, что усилились, ребята спокойно влились в состав. Все проходит в штатном режиме

— Летом было много информации о том, что вы хотели видеть Ожиганова в команде, но его обменяли через несколько месяцев…

— Любой обмен, как прием, так и расставание, любое действие по составу — это всегда проблема, дилемма. Но он не рождается спонтанно. Не так, что утром проснулись, голову почесали — и давай обменивать. Это же приходит со временем, мы сидим, обсуждаем, разговариваем, анализируем. Мы ведь все смотрим на весну, правильно? На плей-офф, на Кубок Гагарина. И исходя из этого мы принимаем решение. Так что ничего спонтанного не было.

— Что скажете про другого новичка — Вячеслава Лещенко?



— Он завтра играть не будет. Ему надо немного потренироваться, понять, как мы играем. А вообще, мы должны будем использовать его скорость, быстроту. В этом плане он нам должен помочь.



— Сегодня не было на тренировке сборников. Есть ли шансы увидеть их в завтрашнем матче?



— Завтра мы всех увидим, а может, кого-то не увидим. Журавлев в любом случае сыграет, потому что его возраст позволяет нам это сделать, да и Воронков у нас травмирован. А потом уже посмотрим.



— Лукоянов выздоровел и сможет сыграть?



— Думаю, что матч с «Авангардом» он пропустит, а потом уже начнет выходить.



— Сейчас на тренировке Тихонов работал с Зариповым и Галиевым…



— У нас немного поменяются линии. Все узнаете завтра.



— В каком состоянии травмированный Владимир Ткачев?



— Все идет по плану, с Володей мы точно не торопимся. Да, нам его не хватает, он ведущий игрок, центральный нападающий, но с ним будем очень терпеливы. Думаю, что через месяц он уж точно будет играть. А там видно будет. Он еще на лед не выходил, только-только начал немного работать в зале.

В ближайшей игре с «Авангардом» наверняка место в воротах займет Билялов или Рейдеборн, а вот в следующей домашней встрече 14 ноября мог бы выйти и Гарипов

Когда вернутся на лед Лукоянов и Гарипов?

Вратарь Эмиль Гарипов, по его словам, полностью здоров и готов играть уже давно. Однако тренерский штаб «барсов» не форсирует его возвращение: последний раз в официальном матче КХЛ голкипер выходил на лед 21 декабря прошлого года в домашней игре против «Трактора». В ближайшей игре с «Авангардом» наверняка место в воротах займет Билялов или Рейдеборн, а вот в следующей домашней встрече 14 ноября мог бы выйти и Гарипов. Любопытно, что в соперниках у «барсов» снова будет «Трактор».

Нападающий Артем Лукоянов имеет репутацию железного игрока и пропускает матчи очень редко. Но в этом сезоне из-за травмы он пропустил уже ровно месяц. На лед он не выходил с 11 октября, когда получил повреждение во встрече «Ак Барс» — ЦСКА (2:5).

— Я всю ночь готовился с вами общаться — привычно пошутил Лукоянов, когда увидел журналистов в «Татнефть Арене».



— Артем, как вам тренируется в обновленном составе?

— По ходу работы становится понятно. Мы же в КХЛ играем вместе, друг против друга, поэтому новых для нас игроков нет. Всех знаем. Добавились новые хоккеисты, но все то же самое, та же команда, та же игра. Сейчас после перерыва — сразу же сильный соперник и хорошая проверка для нас.

— Что скажете об «Авангарде»?

— Сильный соперник, топ-клуб. Они идут позади нас, игра будет за четыре очка. У них хороший тренер и состав, играли в финале в том сезоне. Мы им проиграли в плей-офф, поэтому хочется обыграть их и закрепить наше лидерство в регулярке уже в этом году.

— Как чувствуете себя после месяца без хоккея?

— Уже все, в принципе восстановился. Сейчас набираю форму на льду, вкатываюсь в игровой ритм. Провел вторую тренировку с командой, тренеры дают время, эмоции только положительные. Соскучился уже и с приятными мыслями выхожу на лед.

Мы же в КХЛ играем вместе, друг против друга, поэтому новых для нас игроков нет. Всех знаем

— Можете уточнить характер травмы?

— У меня было повреждение связки колена. Нужно было восстановиться, чтобы потом оно не тревожило. На это надо больше времени. Я сначала вообще ничего не делал, нельзя было. Сейчас уже все прошло, надо набрать форму, чтобы выйти на лед и не просто отбывать номер, а приносить пользу.

— У вас репутация железного человека, вы очень мало пропускаете матчей. Как вообще пережили период восстановления?

— Только белых полос в жизни не бывает. Нужно смотреть в лицо сложностям. Конечно, было непривычно столько времени отдыхать. Это выбило из сезонного ритма, поэтому сейчас и в эмоциональном плане надо подойти правильно к работе. Я соскучился по хоккею, и, надеюсь, это поможет мне вернуть ту форму, в которой находился.



Тихонов: «Хочу возродить нашу связку с Зариповым в «Ак Барсе»



Но основное внимание всех собравшихся, конечно, было приковано к новичку клуба — Виктору Тихонову. Его уход из СКА давно напрашивался, так как там он перестал регулярно попадать в состав. Однако события в начале ноября разворачивались слишком стремительно — Игорь Ожиганов отправился в Санкт-Петербург, а Тихонов и Рукавишников — в Казань.

Этот обмен должен принести пользу обоим клубам, но все теперь будет зависеть от самого Тихонова. В КХЛ «Ак Барс» для него всего лишь третий клуб. Ранее он выступал за «Северсталь» еще в Суперлиге, а за СКА в общей сложности отыграл семь сезонов.

— Виктор, как вас встретили в «Ак Барсе»?

— Очень доброжелательно, все подошли, познакомились. Потихонечку начинаю всех узнавать. Игроков, рабочий персонал…

— Вы со СКА выигрывали в Казани Кубок Гагарина и часто забивали в ворота казанцев. Может, есть что-то такое в этом городе для вас?

— Возможно. Может, арена мне подходит? Было бы очень кстати, если бы сейчас она мне помогла.

Переезд для хоккеистов простой, а вот для семьи он бывает тяжелее. Все-таки оставляешь квартиры, машины… Поэтому им остается закрывать основные бытовые вопросы там, а нам — фокусироваться на работе и играть.

— Завтра игра с «Авангардом», вы сыграете? Есть информация на этот счет?

— Пока в составе и надеюсь, что сыграю. Хочется сразу, с ходу, зайти и помочь команде.

— Вы все это время работали в звене с Зариповым и Галиевым или поменяли сочетания?

— Первые два дня у нас были рабочие тренировки без разделения на звенья. А потом, да, с Зариповым и Галиевым.

— Вы долго жили в Питере. Как сложно проходит ваш переезд в Казань в бытовом плане?

— Переезд для хоккеистов простой, а вот для семьи он бывает тяжелее. Все-таки оставляешь квартиры, машины… Поэтому им остается закрывать основные бытовые вопросы там, а нам — фокусироваться на работе и играть.

— Как вас встретил капитан команды Зарипов?

— Мы с ним часто пересекались до этого. То на льду в клубах, то в сборной. Знакомы уже давно, опыт игры вместе тоже есть, поэтому очень надеюсь возобновить нашу с ним связку в «Ак Барсе».