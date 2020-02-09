Самый большой позор «Ак Барса» и почему Квартальнов в нем не участвовал, но cлегка способствовал

15 лет с момента провала «сборной мира»

Хабибулин и Житник, Каспарайтис и Ковалев, Лекавалье и Ричардс, Нюландер и Хитли — количество звезд в «Ак Барсе» сезона-2004/2005 превратило казанскую команду в вариант сборной мира. Считалось, что хоккеисты преподнесут подарок 1000-летней Казани, но его сделали только через год, и дарителями оказались совсем другие персонажи. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин вспоминает, как это было.

Ба, какие люди!



По завершении сезона в 2004 году из Казани уходила целая хоккейная эпоха. Клуб покинули 38-летний Дмитрий Квартальнов и 34-летний Дмитрий Ерофеев, 35-летние Александр Завьялов и Владимир Цыплаков, 32-летний Ян Бенда и 31-летний Сергей Королев. Одни были в «Ак Барсе» в его чемпионский год (Завьялов), с другими он дебютировал в Евролиге (Квартальнов), третьи представляли клуб на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити (Цыплаков в сборной Беларуси, Бенда в команде Германии). Оставшийся в команде после бронзового сезона главный тренер Владимир Вуйтек решился на омоложение. Правда, в числе потерь были также молодые Руслан Нуртдинов, первый «башкир» в «Ак Барсе», и 21-летний Альберт Вишняков, привлекший своими габаритами внимание Владимира Крикунова, пригласившего его в московское «Динамо». Всего «Ак Барс» покинули 13 хоккеистов.

Среди пополнивших команду были словак Мирослав Глинка из московского «Динамо» и чех Томаш Власак, который до того сезона неплохо зарекомендовал себя в Омске. Также в первом десанте в «Ак Барс» были опытные Александр Гуськов и Николай Игнатов, сразу три украинца Сергей Варламов, Сергей Климентьев и Геннадий Разин. Был среди дебютантов и 32-летний Владимир Вуйтек-младший, но, попробовав приютить в Казани возрастного сына, чешский тренер пригласил и целый выводок молодых хоккеистов. Из Швеции был приглашен Михаил Жуков, из московского «Спартака» — Андрей Первышин, из Саратова пришел Энвер Лисин. Вот ему, юному абхазу, подфартило в сезоне оказаться в компании таких мастеров, не затеряться в ней и своей игрой заинтересовать наставников молодежной сборной (и стать в ее составе вице-чемпионом мира, причем выступая в одной тройке с Александром Овечкиным). Что касается Казани, то Лисин вошел по итогам сезона в тройку лучших наряду с Фрэдом Бретуэйтом и Алексеем Морозовым.

Начали казанцы за упокой, проиграв в Омске «Авангарду» — 3:5. У казанцев забивали Сергей Зиновьев и Данис Зарипов, сделавший дубль, правда, играли они тогда в разных сочетаниях. Капитаном «Ак Барса» в то время был Вадим Епанчинцев, после появления которого у команды была прекрасная пресса в «Спорт-Экспрессе», безусловно, авторитетнейшем на тот момент издании о спорте в стране. Епанчинцев был зятем Леонида Трахтенберга, журналиста «СЭкса», и в какой-то момент там просто перестали критиковать казанскую команду. А ее тем временем продолжало лихорадить. В первой домашней игре «Ак Барс» уступил «Северстали», куда перешел Квартальнов и забил нам гол в пустые ворота — 3:6.

Стоит отметить, что на тот момент Владислав Третьяк еще не был президентом федерации хоккея России и не пролоббировал правило, согласно которому за вратаря-иностранца нужно было платить дополнительные взносы. А потому их количество в два раза превышало число местных голкиперов — это напоминание тем болельщикам, для которых Третьяк как кость в горле. Только в «Нефтехимике» сделали ставку на двух опытных россиян — Звягина и Мухометова.

Явление Ковальчука Казани

Нижнекамцам-то и проиграл «Ак Барс» в седьмом матче регулярного чемпионата, и вспомнить ту игру заставил тот факт, что в Казани появились два НХЛовца: вернулся свой воспитанник Денис Архипов и в первое звено к Морозову и Зиновьеву поставили Илью Ковальчука. Болельщики, очарованные громкими именами, ждали голевой феерии и победы в «татарстанском дерби». «Ак Барс» натужно открыл счет на 30-й минуте — усилия партнеров по первой тройке завершил Морозов, а затем пропустил дважды. После чего баланс команды в очередной раз стал отрицательным: 7 матчей — 4 поражения. Для плезиру Ковальчука назвали одной из трех звезд того матча, хотя голевая передача и 4 минуты штрафа вряд ли этому не способствовали.

К следующей игре с «Сибирью» подтянулись еще два участника Кубка мира — Власак и Глинка. Конкуренция за место в составе выросла, но «Ак Барс» продолжало трясти. К примеру, «Спартаку» уступили — 2:3, притом что хет-трик у красно-белых сделал некто Иванов, а три голевые передачи были на счету некоего Шандурова. Плюс в составе красно-белых были Зайнуллин и Обухов, воспитанники Казани, на тот момент объективно не подошедшие «Ак Барсу». Ну как объяснить подобное поражение от аутсайдера, в стане которого нашли место неудачники? Возможно, оно и предрешило судьбу Вуйтека в Казани, и даже последующая победа в Ярославле ее не изменила: шесть побед и пять поражений в 11 матчах — это не то, что ожидали от команды, которая должна была преподнести республике главный подарок к 1000-летию Казани.

Увы, но и новый коуч Зинэтула Билялетдинов начал с поражения. Оно пришлось на домашний матч с «Ладой» — 1:2. Вуйтек в этот же день улетел домой, вслед за ним Казань покинул и приглашенный им чех Власак, а затем и словак Глинка. Казань, как и во времена гражданской войны с белочехами, снова послужила для них перевалочным пунктом по возвращению на родину.

Прошла четверть сезона, сменился наставник, а казанцы пребывали в роли середняка: по 7 побед и поражений при одной ничьей. «Ак Барс» в начале сезона искал и игру, и правильные сочетания, поскольку Ковальчука успели перевести из первого звена во второе к Дроздецкому и Епанчинцеву. Домашняя ничья с Омском была первой в сезоне, и состоялась она 15 октября, а ровно месяцем ранее за океаном был объявлен локаут в НХЛ. В тот же день состоялся финал Кубка мира, в котором победила Канада. И то ли повлияло невзрачное турнирное положение «барсов», то ли сам факт ничьей с «Авангардом», когда мы упустили победу, выигрывая со счетом — 3:0, но вскоре в прессе появилась информация о том, что «Ак Барс» пополнят два канадца: Венсан Лекавалье и Брэд Ричардс. И это выглядело вполне оправданным. Оба хоккеиста защищали цвета «Тампы», только что выигравшей Кубок Стэнли, плюс Ричардс стал МVP Кубка, а Лекавалье был признан МVP Кубка мира.

Вскоре, на домашней встрече с ярославским «Локомотивом» появились сразу три новичка: защитник Дарюс Каспарайтис и два форварда Николай Антропов и Алексей Ковалев. Были сформированы новые тройки Морозов — Зиновьев — Антропов, Ковалев — Епанчинцев — Ковальчук, но Ярославль, выглядевший со своим составом бедным родственником по сравнению со звездной Казанью, тем не менее уступил лишь со счетом — 1:2. Казань жила в предвкушении конца ноября, который должен был ознаменовать начало новой, звездной дружины…

Вэлкам ту Казан

В следующем матче за «Ак Барс» дебютировали Николай Хабибулин и белорус Руслан Салей. Казанцы с тем же счетом — 2:1 — победили в Уфе «Салават Юлаев», и их положение в турнирной таблице заметно улучшилось: 15 побед при 2 ничьих и 8 поражениях, о которых уже начали подзабывать. И тут подоспели канадцы. Административный штаб «Ак Барса» перед тем сезоном возглавил Равиль Шавалеев, занявший пост вице-президента клуба. Он и солировал на презентации заокеанских новичков, состоявшейся 26 ноября, шутливо называя Венсана «Лешавалье», поскольку тот взял четвертый игровой номер, под которым выступал и Шавалеев. Дебют пришелся на домашний матч с «Магниткой» 27 ноября. Мы победили — 2:1.

«Спорт-Экспресс» по итогам той игры вообще расшаркался перед «Ак Барсом», выбрав в номинацию «три звезды» Хабибулина, Лекавалье и Морозова. Довольно странное решение при счете 2:1 и при том, что Лекавалье вообще не отметился в протоколе.

Уже в следующей игре звездный десант почувствовал горечь поражения — на домашней площадке уступили московскому «Динамо». Причем счет открыл Станислав Романов, зять Билялетдинова. То поражение было приправлено еще голом Алексея Чупина, которого в 32 года сочли староватым для решения больших задач. А он играл в «Динамо» с Овечкиным и чехом Росой, забросившим решающую шайбу.

Дальше мы уступили в Воскресенске, ведя — 2:0. Решающий гол тогда организовала полупенсионерская тройка Вячеслав Козлов (32 года), Герман Титов (39 лет) и автор решающего гола Валерий Каменский (38 лет). Следующую игру в Омске «Ак Барс» опять проиграл, ведя по ходу матча уже 3:0. У нас отличился Лекавалье, у Омска — Яромир Ягр, обе команды набрали немыслимое количество штрафа: «Авангард» — 51 минуту, «Ак Барс» — 73. Из них 31 у Каспарайтиса, 16 у Ковалева, 14 у Ричардса.

В домашнем матче умудрились проиграть СКА, одному из аутсайдеров того сезона. У армейцев реализовал буллит Немировски, голевую отдал Чербаев, начинавшие сезон в Казани. Отличиться в матче с «Ак Барсом» вдвойне приятно, как это в матче с Омском сделал Гуськов, забросивший решающую шайбу в ворота Хабибулина. Николай выглядел так, как будто прибыл в Казань без багажа, оставив «Стену Булина» за океаном.

К этому времени многие «барсы», потерявшие место в составе, разбрелись по Суперлиге: помимо Гуськова, Немировски и Чербаева, ушли Варламов — в Новосибирск, а Рыбакова вообще забросило в Альметьевск.

На пути к посмешищу

Проигранный матч со СКА стал последним для Ричардса, который, по его словам, спровоцировал травму живота, полученную еще во время Кубка мира. Судя по результату — 7 очков (2+5) в шести матчах, он играл за «барсов» не щадя живота своего.

Но и без него на бумаге состав «Ак Барса» впечатлял. В обороне пять НХЛовцев, включая двух вратарей, в первых трех звеньях — восемь представителей заокеанской лиги, за исключением Епанчинцева, капитана и зятя. Сергей Зиновьев в состав попадал нечасто, Зарипов «пылил» в четвертой тройке с Евгением Федоровым и 18-летним Лисиным.

Билялетдинов, надо признать, не нашел общего языка с большинством звезд. Это был не его сезон, поскольку тренер пришел на «живое» место, что плохо, не формировал состав летом, что еще хуже, и уже не влиял на броуновское движение из-за океана, начинавшее напоминать «карточный прикуп». Вместо того, чтобы навести порядок с имеющимися звездами, «барсы» продолжали набирать новых. В начале 2005-го к команде присоединился Алексей Житник, и мы обыграли «Кузню» — 2:1 и «Сибирь» — 2:0. Будь у соперников возможность, они бы, как в футболе, после игры обменивались свитерами со звездами нашей команды, поток которых превратился в водопад.

Ненадолго показалось, что ситуация с составом и игрой устаканивается. Мы победили в гостях «Локомотив», уступая по ходу матча 0:2 и забив три безответных шайбы, и это была наша третья победа над железнодорожниками по ходу сезона. Кстати, там к этому времени уже оказался Антропов, изначально приехавший из НХЛ к нам. В скором времени от нас ушли также Дроздецкий и Платонов в Нижнекамск, Жуков в «Спартак» и Логинов в Альметьевск, расчищая места в составе для пополнения. Если бы в том сезоне существовал «потолок зарплат», то в понимании «Ак Барса» это был бы не потолок, а башня со шпилем.

Продержавшись полтора месяца без трансферов, менеджмент «Ак Барса», поскреб по сусекам и пригласил 10 февраля Вячеслава Козлова из «Химика» и Дэни Хитли из Канады, а 11 февраля шведа Микаэля Нюландера из СКА и Алексея Симакова из «Нефтехимика». Собравшись вместе, этот «табор» обыграл «Спартак». Без них бы мы никак не справились, видимо…

Желанный «Локомотив»

В серии плей-офф Ярославль казался нам тем, «что доктор прописал». У «Локомотива» мы выиграли в регулярке все четыре матча, выступая гораздо успешнее, чем с еще одним потенциальным противником — омским «Авангардом». Возможно, именно поэтому в предпоследнем туре «Ак Барс» проиграл дома «Авангарду» — 1:4, чтобы не опередить «Магнитку» и снова не сыграть с «ястребами».

Казалось бы, за «Ак Барс» было и количество НХЛовцев в составе — по этой цифре мы опережали «Локомотив» ровно в два раза: 12 против шести. Хотя миф о непобедимости НХЛ был развеян впервые в Суперсерии 1972 года, затем на ЧМ-1977, где дебютировавшие на международных стартах канадские НХЛовцы финишировали четвертыми.

Стартовый матч дома «Локомотиву» проиграли — 1:2, у нас забросил Хитли. Повторную игру начали уверенно — 3:1, среди отличившихся и Козлов, и Лекавалье, но у соперников сделал дубль «Капитан Россия» Алексей Яшин, плюс отличился Антропов, и соперники победили, совершив камбэк, — 4:3.

Надо было что-то менять, и Билялетдинов поменял вратаря. Вместо Хабибулина в третьем матче вышел Брэтуэйт и отстоял на ноль, впрочем, как и его коллега из «Локомотива». Стали бить серию из пяти буллитов, и хозяева повели — 2:0. В самый важный момент не забросили ни Ковальчук, ни Ковалев. Но Морозов и Козлов в итоге сравняли, а решающий буллит забросил Хитли. Увы, в четвертой встрече ярославцы дважды забросили на последних минутах первого и второго периодов и пропустили лишь за 10 секунд до финальной сирены. Серии тогда игрались до трех побед. Сезон для «Ак Барса» закончился.

Через год победили без «заезжих звезд»

«Стрелочником» за то унижение был назначен генменеджер Виктор Левицкий, ушедший в отставку после двух десятков лет работы в клубе. А летом из «Ак Барса» ушел и Епанчинцев. Неудивительно, что в «Спорт-Экспрессе» сразу же появилась язвительная заметка:

«Столицу Татарии покинули сразу 16 хоккеистов. Билялетдинов недавно выразил мнение, что собирается комплектовать команду с привлечением местных воспитанников. Дескать, без должного клубного патриотизма на одних заезжих звездах в призеры не выехать. Однако, по информации из источников в «Ак Барсе», уже сейчас практически решен вопрос о новых отнюдь недешевых покупках, в частности, сразу восьми чемпионов страны из московского «Динамо» — вратаря Александра Еременко, защитников Владислава Бульина, Сергея Вышедкевича, Александра Ждана и Ильи Никулина, форвардов Владимира Воробьева, Александра Терещенко и Александра Степанова. Все эти игроки отлично знакомы Билялетдинову по его прежней работе наставником бело-голубых».

Заметка оправдалась процентов на 70 — вместо Бульина, Вышедкевича и Ждана в Казань перешли Алексей Бадюков и Игорь Щадилов, плюс вернулся Чупин. И пусть и без «должного клубного патриотизма», но зато и без «заезжих звезд», «Ак Барс» уверенно выиграл чемпионат страны.

