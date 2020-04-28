В «Ак Барсе» не спешат экономить на ролевиках. Что-то знают или еще не осознали?

Рафик Якубов платит 45 миллионов Фисенко и игнорирует новую реальность

Очередным дорогостоящим продлением контракта (на этот раз с Михаилом Фисенко) казанский «Ак Барс» продемонстрировал, что считать деньги здесь только учатся, и пока что с переменным успехом. Помимо важных деталей командного механизма Билялова и Азеведо, генменеджер клуба Рафик Якубов уже переподписал на жирные контракты Рукавишникова, Тихонова и упомянутого Фисенко, которым никто таких денег в нынешних реалиях не предлагает. «Реальное время» разбирается, сколько казанцы уже потратили на ролевиков, в какую сумму обходится «барсам» одна шайба Тихонова, почему Фисенко остался в Казани и на чьей стороне будет «Ак Барс» в зарплатном споре клубов-олигархов на предстоящем совете директоров КХЛ.

Срезать лидерам, насыпать середнякам

Прошедшая неделя показала, что, похоже, уже ничто не может изменить привычную манеру ведения дел в царстве-государстве под названием «Ак Барс». Бессильными перед тягой к хоккейной цыганщине оказались и принятый (но это не точно) в КХЛ потолок зарплат в 900 млн рублей, и крупнейший кризис, в который погружает мир пандемия COVID-19.

Продление контракта Михаила Фисенко на 90 миллионов рублей за 2 года — показатель, насколько готовы в Казани принимать новые реалии. Ответ на этот вопрос очень прост — никак не готовы.

Да, в «Ак Барсе» уже пошли на понижение зарплат своим лидерам, и разум в клубе наконец-то взял верх над сентиментальностью в вопросе продления договора с Данисом Зариповым (сокращение зарплаты более чем в два раза). Но одновременно с этим генеральный менеджер Рафик Якубов не особенно экономит как раз на тех хоккеистах, которых можно легко заменить игроками пусть менее опытными, но способными расти и с куда меньшими запросами.

Ранее уже сообщалось, что «Ак Барс» переподписал таких хоккеистов, как Роман Рукавишников (40 млн), Виктор Тихонов (35 млн) и Михаил Глухов (40 млн). С последним решением, в принципе, согласиться можно — Михаил за 6 лет в команде стал неотъемлемой частью «Ак Барса», да и стабильность нападающего не вызывает вопросов. А вот что касается первых двух, то здесь вопросы как раз напрашиваются.

Михаил за 6 лет в команде стал неотъемлемой частью «Ак Барса». Фото ak-bars.ru

Сложно представить, чтобы на того же Рукавишникова позарилась еще какая-то из команд, способных платить такие деньги. 27-летний защитник пусть сильно и не проваливался в обороне (+9 полезности в прошедшем сезоне), но более надежным, чем условный доморощенный Роман Абросимов, сосланный в «Сочи», не был.

Виктор Тихонов тоже не имел особых предложений в КХЛ — был разве что вариант пойти к бывшему наставнику в «Спартак» на меньшие деньги. Если бы форвард уехал в Москву, то «Ак Барс» вряд ли утратил бы тот винтик, который невозможно заменить. У форварда за неполный сезон 10 (6+4) очков. Если конвертировать голы в рубли, то каждая заброшенная Виктором шайба обходится «Ак Барсу», таким образом, в 6 миллионов рублей.

И ведь не сказать, что полезность Тихонова нельзя измерять очками, как в случае, например, с тем же Глуховым. В отличие от Михаила, центрфорвард не отметился какими-то дополнительными полезными качествами.

При этом еще не объявлено о переподписании контрактов с казанскими хоккеистами — лидером обороны Альбертом Яруллиным и форвардом Кириллом Петровым, которые явно не захотят получать меньше, учитывая их роли в команде.

По некоторым данным, нападающий был согласен перебраться в Балашиху и при более скромном предложении, однако в клубе сейчас готовятся подписать довольно дорогого легионера. Фото ak-bars.ru

Фисенко за 45 млн больше никому не нужен

Что касается нового соглашения с Михаилом Фисенко, то именно этот контракт выглядит наиболее странным и безграмотным среди последних трансферов «Ак Барса».

Известно, что форвард был не прочь вернуться в омско-балашихинский «Авангард», с которым в позапрошлом сезоне доходил до финала Кубка Гагарина. Он даже вел активные переговоры с генеральным менеджером «ястребов» Евгением Хацеем. Однако очень некстати для хоккеиста в стане «Авангарда» произошли кадровые изменения — новым генеральным менеджером стал Алексей Волков, который первым же решением проявил здравый смысл, просто зарубив трансфер на тех условиях на корню. По некоторым данным, нападающий был согласен перебраться в Балашиху и при более скромном предложении, однако в клубе сейчас готовятся подписать довольно дорогого легионера и позволить себе высокие траты на ролевика не могут.

Зато могут пойти на этот шаг в Казани, отдав двадцатую часть допустимого зарплатного бюджета одному хоккеисту с не самой впечатляющей статистикой — у Фисенко 7+6 очков в прошедшем сезоне.

Интересно, что критическим мнением о подобных подписаниях поделился председатель совета директоров «Авангарда» и член совета директоров КХЛ Александр Крылов. Эти слова четко демонстрируют, насколько в Балашихе был нужен Фисенко. Спойлер: лишь в качестве недорогого довеска к костяку команды.

— Особенный диссонанс у меня вызывают завышенные зарплаты у игроков третьих-четвертых звеньев клубов КХЛ. Будем откровенны: ни в одном другом чемпионате такие деньги эти хоккеисты не получили бы. Ну какой условный Фисенко за 45 миллионов в год? В какой еще другой лиге мира, по обе стороны океана, он бы получил такую зарплату? Решение [ввести потолок зарплат] принималось для того, чтобы сократить разницу в бюджетах богатых и бедных клубов. Тем самым повысив средний уровень игроков во всех командах. И, как следствие, повысить спортивную конкуренцию в лиге, — сказал Крылов в интервью «Чемпионату».

Как видим, менеджеры в Балашихе оказались более дальновидными и не стали бросаться сумасшедшими суммами на приобретение игрока четвертого звена в нынешних условиях.



На чьей стороне будет «Ак Барс» в зарплатной битве?

Между тем в КХЛ разгорелась ожидаемая дискуссия о повышении уже принятого на следующий сезон потолка зарплат с 900 млн до 1,3 миллиарда.

Послезавтра совет директоров лиги снова обсудит ограничение, против которого выступают представители некоторых хоккейных грандов, в частности президент ЦСКА Игорь Есмантович и глава ФХР Владислав Третьяк. На днях к ним присоединился и генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков, также заявивший, что 900 млн — слишком маленькая сумма. Что неудивительно: «бело-голубые» уже выбрали весь лимит, чтобы удержать своих лидеров Шипачева (120 млн) и Яшкина (95 млн по новому контракту), и желают пригласить Дмитрия Кагарлицкого на не меньшие деньги.

С другой стороны, помимо «Авангарда» против отмены введенного потолка активно выступает и магнитогорский «Металлург», вице-президент которого Сергей Ласьков уже показал себя как грамотный менеджер, не готовый платить лишние деньги вчерашним звездам. Именно с его подачи «Магнитка» рассталась с Виктором Антипиным, не пожелавшим идти на сокращение зарплаты, а также сильно понизила предложение по новому договору Сергею Мозякину.

— Мы строго против. Однозначно против. И не видим никаких предпосылок для увеличения. Для чего повышать потолок зарплат? Чтобы поднять зарплаты хоккеистам? Это, извините меня, пир во время чумы. Когда спад в экономике, когда многие экономически успешные футбольные лиги прямо говорят о снижении зарплат, мы будем их повышать? Что мы таким образом устраиваем? Пир во время чумы, — заявил Ласьков «СЭ».

Не до конца ясна позиция и «системообразующего» клуба нынешней лиги — питерского СКА. По некоторым данным, Геннадий Тимченко является едва ли не главным адептом нового потолка зарплат. С другой стороны, питерцы всегда любили выдернуть звезд из других клубов и насыпать им пару десятков миллионов сверху. В публичном поле никто из руководителей СКА на эту тему не выказывался.

И вот тут для «барсов» наступает «час икс» — на чьей стороне выступить в зарплатной войне. Очевидно, что в новых экономических условиях генеральный спонсор «Ак Барса» не слишком горит желанием тратиться на хоккей сверх меры. Так что на первый план теперь выходит менеджерская «чуйка» и умение вертеться на рынке хоккеистов, а не только подрисовывать нули в предложениях игрокам.

С другой стороны, амбиции у «Ак Барса» по-прежнему чемпионские, и вряд ли кто-то рад расставанию с кем-то из лидеров в угоду новому потолку. В четверг станет понятно, готовы ли в Казани поддерживать «пир во время чумы».