Куда пойти в Казани: «Лыжня России», нескучная наука и выставка художников-аниматоров

Обзор самых интересных событий предстоящей недели

Фото: Максим Платонов

На будущей неделе казанцы смогут познакомиться с творчеством живописца Александра Новикова и художников-аниматоров Ксюши Ласточки и Максима Трулова. В субботу все желающие смогут поучаствовать в «Лыжне России». В этот же день на Кремлевской набережной откроется «Фабрика любви», а завершит семидневку еще одно романтическое событие — фестиваль Big Love Show 2020. Подробнее — в афише «Реального времени».

Классика в театре на Булаке



3 февраля в 19.00 состоится заключительное выступление из серии «Шикарный концерт» от камерного оркестра Молодежного театра на Булаке. В программе прозвучат классические произведения Моцарта, Вивальди, Брамса, Пьяццоллы.

Билеты от 200 рублей

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Выставка «65 живопись»

С начала февраля музей-галерея «Дом Art» (ул. Некрасова, 32) представляет выставку именитого казанского художника Александра Новикова. К 65-летию заслуженного деятеля искусств вниманию зрителей будут предложены 65 его лучших картин.

Фото kzngo.ru

Посетителей ждут работы разных жанров, многие из которых выполнены с характерной для автора символикой: спираль, рыба, морские раковины. Выставку можно посетить в будни с 12.00 до 20.00, в выходные с 10.00 до 18.00.

Вход свободный.

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Психология и танец

Вечером 5 февраля в Галерее современного искусства состоится пластический перформанс «БЫТЬ». Хореограф и вдохновитель проекта Александра Ельчанинова представит на суд зрителей выступление своих подопечных — участников Лаборатории современного танца. «БЫТЬ» — это синтез хореографии и психологии, поиск ответов на главные вопросы через движения и чувства.

Начало перформанса в 19.00.

Вход свободный

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«Шик и шарм»

С 5 по 9 февраля во Дворце спорта пройдет международная ярмарка моды и авторских коллекций. Свой ассортимент на ярмарке предложат более полутора сотен компаний-производителей из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Вход свободный

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Фото kzngo.ru

Выставка Yourmum's Knight

6 февраля в «Смене» откроется выставка Yourmum's Knight от «уличных иллюстраторов» Ксюши Ласточки и Максима Трулова. Авторы работают в анимационной технике, смешивая реальность и мультипликацию. Многие работы ребят имеют постоянную прописку в Нижнем Новгороде — они выполнены на стенах зданий. Впрочем, у дуэта молодых художников нашлось достаточное количество транспортабельных полотен и 3D-произведений, которые они и привезут в Казань.

Билеты от 150 рублей

6+

Вечер немецкого кино

Кинотеатр «Мир» продолжает знакомить зрителя с лучшими мировыми фильмами разных лет. 6 февраля в 19.00 состоится «Вечер немецкого кино» с показом кинодрамы «На краю рая» немецкого режиссера турецкого происхождения Фатиха Акина. Картина была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» и удостоена приза за лучший сценарий Каннского кинофестиваля в 2007 году.

Билеты 100 рублей

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«Достояние Республики»

Фото Максима Платонова

Так назван концерт Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, слушателями которого можно стать 8 февраля в 17.00. В программе вечера прозвучат произведения Вебера, Шумана и Бетховена. Солистка — лауреат международных и всероссийских конкурсов Дарья Васильева, за дирижерским пультом — Сон Ю Чжин. Место проведения — БКЗ им. С. Сайдашева.

Билеты от 400 рублей.

6+

Фабрика любви

С 8 февраля на Кремлевской набережной вновь заработает «Фабрика любви». Этот спецпроект ко Дню всех влюбленных был тепло встречен казанцами в прошлом году, и организаторы решили его повторить. На «Фабрике любви» все пронизано атмосферой этого чувства, есть даже особенный ЗАГС, где пары могут «узаконить» свои отношения, получив шуточное свидетельство о регистрации брака. Все зоны будут тематически украшены, что послужит отличным фоном для романтических фотографий.

Вход свободный

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Фото kzngo.ru

Фестиваль Big Love Show 2020

Еще один традиционный предвестник дня святого Валентина — концерт-солянка с лучшими хитами о любви. В воскресенье, 9 февраля, в Big Love Show 2020 выступят Полина Гагарина, Тимати, Сергей Лазарев, Burito, Мари Краймбрери, Natan, Ханна и другие. Начало программы в 18.00, место проведения — «Ак Барс Арена».

Билеты от 1 400 до 4 500 рублей, дети до 6 лет проходят бесплатно

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Нескучная наука

8 февраля КФУ присоединится к всемирной научно-популярной акции «Открытая лабораторная». Для детей от 7 лет и их родителей организаторы подготовили познавательные тесты, выставки и лекции, увлекательные квесты и экскурсии. Гости погрузятся в удивительный мир естественных наук и узнают много интересных фактов о привычных вещах. Мероприятие, посвященное Дню российской науки, стоит посетить всей семьей.

Вход свободный

6+

Фото Максима Платонова

Погружение в аниме

8 февраля в 17.00 мастерская братьев Васильевых (ул. Зинина, 1) откроет двери для любителей азиатской электронной поп-музыки и анимации. Мероприятие под названием «Anime & K-Pop Neko Party» объединит в себе косплей-дефиле, показ короткометражного аниме и фан-артов, дискотеку в стиле K-Pop, тематическую ярмарку и мастер-классы по японскому тату хной, игре го и японским шахматам Сеги.

Билеты от 200 рублей

16+

Встаем на лыжи

В субботу по всей стране стартует самое ожидаемое событие для лыжников-любителей. Казанская трасса «Лыжни России», как и в прежние годы, будет проложена по лесу у поселка Юдино. Массовый старт на 2-километровой дистанции запланирован на 12.00. А несколькими часами ранее стартуют лыжные гонки серии Timerman на 5, 10 и 30 км.

Старт и финиш пройдут на стадионе «Локомотив» (ул. Футбольная, 1).

Участие в 2-километровой пробежке бесплатное, а вот за преодоление 5, 15 или 30 км и участие в детской гонке Timerkids организаторы предусмотрели взносы от 490 рублей. Необходимо заранее пройти регистрацию.

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Следим за шайбами и мячами

3 февраля в 19.30 хоккейный клуб «Ак Барс» примет гостей из Подольска в рамках чемпионата КХЛ. «Витязь», несомненно, постарается отыграться за домашнее поражение.

Билеты от 200 рублей.

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Фото ak-bars.ru

С жаждой реванша в Казань едет и баскетбольный клуб «Ритас» из Вильнюса. 5 февраля в 19.30 «Уникс» поборется с ним за путевку в следующий этап Еврокубка. Еще одна зрелищная встреча ожидает поклонников баскетбола 9 февраля в 19.00. В рамках Лиги ВТБ наши баскетболисты примут «Цмоки-Минск».

Билеты от 190 рублей.

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В среду, 5 февраля, казанцы смогут увидеть противостояние двух «Зенитов»: местного и санкт-петербургского. Очередная игра волейбольной Суперлиги начнется в 19.00.

Билеты от 300 рублей.

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