Как вошли в историю «Ак Барса» Архипов, Ткачев, Яруллин и Ко?

10 лет первой победе казанского юниорского хоккея

10 лет назад юниоры «Ак Барса» впервые в истории команды выиграли первенство России по хоккею. Финальный турнир проходил в Челябинске, тренировал команду 1993 года рождения Сергей Лопушанский, а набирал пацанов известный казанский тренер Александр Дюмин. «Реальное время» вспоминает о том, как развивался детско-юношеский хоккей в Татарстане и почему его флагман долгое время пребывал в аутсайдерах.

ФХР планирует создание лиги хоккейной детско-юношеской олигархии



Нынешний детско-юношеский хоккей — это забава для олигархов. Он мало в чем уступает взрослым командам, и лишним доказательством тому станет Российская хоккейная лига, которую планирует создать со следующего сезона ФХР. Участниками ее будут 16 коллективов — 14 от команд, которые представлены в КХЛ, и две из ВХЛ, считающиеся лучшими по развитию детско-юношеского хоккея. Спорный момент связан, кстати, с Татарстаном, поскольку, помимо «Ак Барса», в числе участников фигурирует Альметьевск, а не Нижнекамск, который в плане подготовки резерва пока стоит повыше. Единственное, его школа находится в структуре СК «Нефтехимик», а не в прямом подчинении хоккейному клубу, как в Альметьевске.

Также вне этой лиги оказались Владивосток и Сочи, что справедливо, поскольку местным командам и школам по шесть-семь лет отроду. Не будет и Хабаровска, далекого и затратного со всех точек зрения, а также Череповца с его откровенно слабой школой «Северстали». Долгое время слабо выглядела и школа питерского СКА, но в подтверждение нашего тезиса, что детско-юношеский хоккей начинает соответствовать статусу основной команды, питерцы очень быстро выросли с появлением могущественных спонсоров.

При этом приведение ДЮСШ под единую вертикаль лишает бедные города и школы всякой возможности конкуренции. Выше всего она была во времена СССР, где многие недостатки той системы оборачивались в преимущества. На примере Казани можно сказать, что плохая логистика позволяла иметь в городе не одну школу, куда стремятся все, а несколько конкурентных детских команд, откуда только ближе к окончанию школы собирали лучших воспитанников под одну систему СК им. Урицкого. То же самое можно сказать и в отношении футбольного «Рубина», детские команды которого ничем не отличались от остальных в городе.

Приведение ДЮСШ под единую вертикаль лишает бедные города и школы всякой возможности конкуренции. Фото vk.com/akbars.academy

Отсутствие интернатов, дефицит съемного жилья, система прописки «заставляли» перспективных спортсменов расти в родных городах и командах и перебираться в столицы только с получением паспорта. Мало кто решался на переезд в детском возрасте. Одной из первых ласточек в этом плане стал Дарюс Каспарайтис, перебравшийся в 1986 году из литовского Электреная в московское «Динамо».

Эти ограничения в передвижении в рамках одного города и страны в целом положительно влияли на воспитание спортсменов, позволяя им вырасти до сильного уровня в альма-матер. Сейчас же юные спортсмены (и это опять же касается не только хоккеистов) уже с детства становятся товаром, объектом купли-продажи, скитаясь, как спортивные цыгане, по интернатам, которые в свое время представили как новый триггер роста, но зачастую получается, что это просто «могильники» перспективной молодежи. По итогу загибаются сильные детские школы во многих провинциальных городах страны.

В чем хоккейная Татария безоговорочно уступила Башкирии

Хоккейная команда в Казани возникла в 1956 году. И вскоре начала работу детская школа, команда стала понемногу пополняться местными воспитанниками, которые никак не могли успешно сыграть в детском возрасте. Хотя нашими соперниками по Зоне Поволжья, где проходил отбор на всесоюзный финал, были не самые мощные Альметьевск, Глазов, Ижевск, Кирово-Чепецк, Куйбышев, Пенза, Саратов, Тольятти, периодически в каждом из этих городов появлялось талантливое поколение. И вот уже Куйбышев «позволил» нам в 1977 году порадоваться серебряным медалям, когда команда, составленная на базе местного СКА, стала второй в чемпионате страны. В ее составе играли казанцы Рустем Абдулхаев, один из нынешних тренеров школы «Ак Барса», а также Андрей Мартынов и Рафаэль Мингазов, в будущем поигравший за «Спутник» из Альметьевска.

Помимо Куйбышева, из наших соседей-конкурентов в призеры первенств СССР попадали команды Кирово-Чепецка (уровень второй лиги), Пензы (середняк первой лиги), но только не Татария. Почему? Возможно, наши таланты никак не могли аккумулироваться в одном годе рождения (Сайфутдинов — 1942 года рождения, Елистратов — 1947, Елфимов — 1949, Хуснуллин — 1950, Маслов — 1952, Шалахин — 1954 и т.д.). При этом у казанцев были отдельные успехи Валерия Михайлова и Ильдара Рахматуллина (1960 г.р.), Валерия Гудожникова (1962), Сергея Золотова (1969), завоевывавших медали в составах молодежной и юниорской сборных СССР, был шикарный выпуск 1964 года рождения, про который можно сказать: великолепная пятерка и вратарь (Киряхин, Зубков — Рахин, Гильманов — Макаров — Фаткуллин).

Не было только медалей на уровне первенства СССР.

Хоккейная команда в Казани возникла в 1956 году. И вскоре начала работу детская школа. Фото ak-bars.ru

Понятно, что каждый раз была своя история, но какое-то объяснение можно поискать, наверное, в игровой и спортивной дисциплине, точнее, в ее отсутствии. Не исключено, что юная поросль из столицы «казанского феномена» не ставила на первый план игровые победы. Известна печальная история Глеба Веселова, которого подставили москвичи, послав за спиртным и тут же «настучав» об этом тренеру юношеской сборной 1969 года рождения. Один из моих собеседников Андрей Никифоров с иронией вспоминал, как, отправившись на турнир по 1975 году рождения, они попивали винишко и прикалывались над педантичной дисциплинированностью Виктора Козлова из Тольятти — будущего игрока сборной России. Как бы то ни было, а юные хоккеисты не добивались успехов, подобных достижениям воспитанников ватерпольной школы «Синтеза», которые выигрывали первенство страны, а уж в финал выходили на постоянной основе, и даже «Рубина», который в 1984 году выиграл первенство РСФСР.

Первое попадание в финал датируется 1983 годом, когда отличился выпуск 1966 года рождения: Мухитов, Валиахметов, Шайдуллин, Рафик Якубов, Олег Бурмистров (отец Александра Бурмистрова). Примечательно, что тот финал выиграл уфимский «Салават Юлаев», хотя взрослая команда была создана в Уфе на пять лет позже Казани, а ДЮСШ появилась только в 1969 году. Тем не менее уже в 1973 году ее выпускники стали чемпионами СССР. В целом, на счету башкирского детско-юношеского хоккея четыре золотых и по одной серебряной и бронзовой медалям, добытых хоккеистами разных возрастов.

К одной из этих медалей приложили руку и казанцы. На первенстве 1989 года в Уфе «Салават Юлаев», в рядах которого играли двое «урицких» Дмитрий Ячанов и Владимир Старостин, финишировал вторым. С учетом бронзы Эдуарда Кудерметова, завоеванной им в составе киевского «Сокола», турнир того года можно считать очень успешным.

На последнем чемпионате СССР воспитанник вышеназванного тренера Дюмина Альберт Вафин, которого пригласили на усиление команды Свердловска, стал бронзовым призером первенства страны. Кстати, успех провинции был привычным для молодежного хоккея СССР. Если на уровне команд мастеров медали редко покидали Москву, то по ДЮСШ среди призеров побывали Красноярск и Нижний Тагил (стабильная вторая лига чемпионата СССР среди взрослых), Новокузнецк и Пермь (середнячки первой лиги), Новосибирск, Усть-Каменогорск и Харьков. Причем представители Украины отличились дважды в один год (1991-й), когда серебряными призерами стали молодежная и юниорская команды харьковской ДЮСШ «Динамо», открытой только в 1979 году.

Название «Итиль» казанская команда и местная спортшкола носили в 1990—1995 годах. Фото ak-bars.ru

Пятилетка «Итили»

На единственном первенстве СНГ в Северодонецке казанцы завоевали первые командные медали, правда, сделали это в более чем странном составе сборной Казани и Архангельска. Дело в том, что две команды должны были оспаривать последнюю, восьмую путевку в финальный турнир, но их руководители объединили сильнейших ребят в один коллектив, который занял третье место. Артем Анисимов, Евгений Петров, архангелогородцы Михаил Казакевич и Андрей Телюкин, который с развалом СССР уехал в Германию, а под закат своей карьеры поиграл в Нижнекамске, — вот лучшие игроки этого любопытного союза «татар» и поморов. Его можно было бы назвать «Двина-Итиль» (напомним, название «Итиль» казанская команда и местная спортшкола носили в 1990—1995 годах).

После развала СССР стали происходить «тектонические сдвиги», постепенно менявшие детско-юношеский хоккей в стране. Среди таковых можно назвать последовательно переезд в Россию воспитанников других республик, одномоментно ставших чужими странами. Лучшие из «серебряного» выпуска «Динамо» (Харьков) 1975 года рождения разбежались из Неньки Украины практически сразу же: Витер, Олимпиев и Страхов в Беларусь, Осадчий в Москву, а голкипер Амромин на Землю обетованную. В 1994 году состоялся уже первый детский трансфер, когда тренер из школы Харькова перевез в Ярославль порядка десяти воспитанников 1979—1980 годов рождения, среди которых были Антон Бут, Виталий Вишневский, Денис Швидкий. Тем самым на Украине быстро разбазарили все, что создавали во времена Союза.

Как «татары» помогали Ильназу Загитову

Между тем провинция продолжала выигрывать медали в соревнованиях ДЮСШ. К примеру, чемпионом России среди юниоров 1976 года рождения в сезоне 1994 года стала команда «Прогресс» из, казалось бы, нехоккейного удмуртского Глазова. Но в этом нет ничего странного, просто Глазов «приютил» очень сильный выпуск соседей из ижевской «Ижстали», среди которых был и нынешний тренер «Барса» Ильназ Загитов. Плюс команду усилили казанцы Денис Елаков, Артем Миронов, Евгений Петров. На втором месте был магнитогорский «Металлург», также усиленный большим количеством соседей-челябинцев, к примеру Анваром Гатиятуллиным.

В дальнейшем в призеры пробился «Ермак» из Ангарска, где один только 1976 год рождения дал Клевакина, Кривокрасова, Шаламая. По 1979 году рождения ХК «Липецк» стал вторым в сезоне-1996, поскольку там воспитали Максима Балмочных и Ко, при этом казанская «Итиль» осталась шестой, даже ниже, чем команда из Барнаула. Неудивительно, что из Казани, где были проблемы с выездами на турниры, клюшками, игровой формой и амуницией, хоккеисты уезжали в юном возрасте. Так поступили Евгений Константинов, уехавший в Ярославль, Артем Косых и Андрей Ромадановский, перешедшие в ЦСКА.

«Детский хоккей постепенно становился похож на взрослый, когда трансферы начали осуществляться еще до окончания спортшколы», — вспоминал Александр Дюмин. Фото fhrt.ru

При этом надо сказать, что 1979-й год еще не был в числе худших. Как вспоминал Руслан Бадрутдинов, выпустившийся годом ранее, у них на матчи приходило по две пятерки. При этом команда также умудрилась выйти в финал первенства России.

Участие наших юношеских команд в финалах первенства России было большой редкостью, между тем в подобные финалы пробивались даже такие аутсайдеры, как «Русь» из Москвы, команды из Апатитов, Воркуты, Рыбинска, алтайского Славгорода. Иркутск играл в финале первенства 2000 года, который проходил в Нижнекамске. И только казанский «Беркет», как в те годы стала называться команда, очень редко добирался до финалов. В том числе и потому, что финансирование ДЮСШ лежало на плечах Минспорта РТ. Банк «Ак Барс», став в 1995 году спонсором взрослой команды, не стал тратиться на воспитанников школы.

— Детский хоккей постепенно становился похож на взрослый, когда трансферы начали осуществляться еще до окончания спортшколы, — вспоминал Александр Дюмин.

Кстати, «Нефтехимик» в эти годы частенько выходил в финальную часть первенства России, выигрывая Зону Поволжья, где он соперничал с тольяттинской «Ладой», а «Беркет» откатился уже на третьи-четвертые позиции. В те годы победители Зоны имели право усиливаться игроками из других команд своего региона, но даже и таким образом казанцы далеко не всегда были востребованы. К примеру, в 2003 году «Ладу»-1986 усилили лишь голкипером Михаилом Шибановым из Казани, который стал вторым в команде после известного ныне Семена Варламова.

Окрепший «Ак Барс»

Уже с середины девяностых годов хоккей стал приобретать очертания бизнеса, который надо начинать еще с ДЮСШ. К примеру, нищий ХК «Липецк» раздербанили в момент, переманив Балмочных, Александра Быковских, Дениса Тюрина в Тольятти, Евгения Лапина в Ярославль. Омск держал на прицеле Казахстан, и самым крупным его трансфером был переезд из Усть-Каменогорска тренера Сергея Герсонского с дюжиной лучших воспитанников 1983 года рождения, среди которых были Антон Курьянов и Александр Пережогин. Для Казани особняком в этом плане стоял 1991 год рождения, когда вместе с тренером из Хабаровска приехали сразу 12 человек (Станислав Бочаров, Станислав Кацуба).

Это случилось в то время, когда положение школы «Ак Барса» начало меняться к лучшему, поскольку за развитие хоккея взялся новый президент региональной федерации хоккея Шафагат Тахаутдинов. Поначалу в ДЮСШ «Ак Барса» стали подтягивать приезжих тренеров и детей-«легионеров». Затем начали создавать команды на базе местных воспитанников, и лучшим из них стал 1993 год рождения. Правда, и там не обошлось без пришлых. Это пермяк Денис Перевозчиков, Александр Репин из Соликамска, Архипов из Новочебоксарска, киевлянин Ткачев, Шмелев из Нижнекамска.

Получается замкнутый круг, который ФХР сейчас пытается расширить, делая еще один шаг к тому, чтобы сделать детско-юношеский хоккей элитным видом спорта, как теннис или горные лыжи. Фото vk.com/akbars.academy

Поначалу 1993 год выиграл первенство 2009 года, но тогда это еще не был выпускной год, а в следующем сезоне была одержана первая, самая важная победа в первенстве России среди СДЮСШ среди хоккеистов-выпускников.

«Ак Барс»-1993 обыграл тогда в своей группе «Салавата Юлаева», «Кузню» и «Нефтяник» из Альметьевска, в полуфинале был сильнее хозяев площадки — «Трактора» и в решающем матче переиграл Ярославль. Это был локальный успех, подкрепленный тем, что из той команды-звезды в итоге вышли Дмитрий Архипов, Сергей Шмелев (оба — «Сочи»), Владимир Ткачев («Локомотив»), Данил Файзуллин («Амур»), Альберт Яруллин («Ак Барс») и еще пятеро хоккеистов, играющих сейчас на уровне ВХЛ.

В целом сезон-2010 стал первым успешным, поскольку все три юниорские команды «Ак Барса» вышли в финалы своих первенств, и 1995-й год рождения (Билялов, Валиев, Михеев) стал бронзовым призером, а 1994-й (Ярославлев, Галин, Мусин) финишировал шестым. К основе из Казани начали подтягивать на усиление ребят из других команд, таких как Егор Маленьких, Антон Слепышев («Ак Барс»-1994).

При этом «Ак Барс» менялся и внутренне. По словам Дюмина, «в 1972-м и 1983-м годах рождения были дети работяг, когда все родители с одинаковым достатком. Все помогали школе, чем могли. Мне везло в том плане, что я мог объединить в одно интересы детей, родителей, школы, и мы были едины в достижении общей цели. Папы приходили оборудовать тренажерный зал, осознавая, что работают на команду, а не на то, чтобы их дитятко занималось на этом снаряде больше всех. Уже к набору 1993 года рождения практически все родители хоккеистов превратились в бизнесменов. Из простых семей были разве что родители Железнова, Яруллина, а у остальных, кого не посмотри в анкете, — все предприниматели».

Понятно, что одной из проблем, которая заставляет сегодня создавать новую лигу, является минимум конкуренции. Ее стремятся решить за счет игр сильных команд с сильными на максимально ранней стадии развития юных спортсменов. Также «Рубин» зачастую выезжал на матчи в Москву, где конкуренция выше по определению. Но изначально проблема заключена в том, что в городах появились команды-монополисты, будь то хоккейный «Ак Барс» или футбольный «Рубин», которые, как пылесос, всасывают в себя лучших из местных на ранней стадии. Затем постоянно проводят селекцию в близлежащих городах и регионах, а с наступлением 14-летия ребят — еще и в странах ближнего зарубежья. Получается замкнутый круг, который ФХР сейчас пытается расширить, делая еще один шаг к тому, чтобы сделать детско-юношеский хоккей элитным видом спорта, как теннис или горные лыжи.

