«Сейчас играем в немного другой хоккей»: «Ак Барс» открыл сезон традиционным матчем в Альметьевске

Добрые традиции на то и существуют, чтобы их не нарушать. Флагман татарстанского хоккея для начала сезона контрольных игр выбрал хорошо знакомое направление — Альметьевск. Дабы в старом добром ДС «Юбилейный» провести благотворительный матч с местным «Нефтяником», все средства от которого пойдут на лечение тяжело больной болельщицы. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Нефтяник» этим летом уже успел сыграть с казанцами



Если для Дмитрия Квартальнова и его «Ак Барса» вчерашний поединок знаменовал официальный старт игр в сезоне 2019/20, то его соперник, один из грандов ВХЛ «Нефтяник», первую контрольную встречу уже успел провести. После сборов в Турции и Латвии (на последнем подопечные Ильнура Гизатуллина вышли на лед) альметьевцы в последний день июля предстали перед восемью сотнями родных болельщиков, чтобы провести матч с «Барсом», завершившийся минимальной победой хозяев 1:0. Героями встречи стали капитан «быков» Алексей Сорокин, забросивший единственную шайбу (в большинстве) на экваторе матча, и молодой вратарь Адель Миннегалиев, отразивший все броски гостей, в составе которых из-за залечивания повреждения на лед не смог выйти многолетний лидер «альметки» Максим Хапов, в межсезонье поменявший нефтяную столицу республики на столицу официальную.

Миннегалиев перешел во взрослую команду из молодежного «Спутника». Наряду с ним к сборам и участию в поединке с «Барсом» Гизатуллин привлек целую пятерку игроков «молодежки» — защитников Авакумова и Мулюкова, нападающих Мельникова, Назмутдинова и Галимзянова. Помимо этих выходцев из «Спутника» ряды обладателя Кубка Братины-2016 и четвертьфиналиста последнего розыгрыша главного трофея ВХЛ пополнили голкиперы Илья Андрюхов из «Сокола» и Сергей Коробов из «Северстали», известный казанским и нижнекамским болельщикам защитник Тимур Фаткуллин и его коллеги по амплуа, воспитанник московского «Спартака» Кирилл Аблаев и находящийся на просмотре Михаил Патрикеев с опытом выступлений за «Адмирал». Нападение «красно-черных» усилили омский воспитанник Антон Угольников («Сарыарка», «Рубин»), ярославец Игорь Бондырев («Рязань», «Лада»), выпускник ДЮСШ «Витязь» Иван Иванов и 19-летний Михаил Шестопалов, в минувшем сезоне игравший в атаке «Ирбиса».

Несмотря на то, что «Нефтяник» покинули такие знаковые для клуба хоккеисты, как защитники Адамчук, Железнов и Янсонс, нападающие Ядроец, Демидов, Елисеев, и новую попытку попасть в «Ак Барс» предпринимает технарь Воеводин, наставник «быков» (чей сын Данил, кстати, вышел на лед против его команды в свитере «Барса») в предваряющем старт подготовки к сезону интервью клубному сайту был полон оптимизма и выразил надежду, что его омолодившаяся команда, сохранившая таких лидеров, как Сорокин, Хамидуллин, братья Альшевские, сможет удачно «вкатиться» в новый сезон и остаться на ведущих ролях в Высшей лиге. Матчи со второй и первой командами «Ак Барса» должны были дать ответ на то, в верном ли направлении движется «Нефтяник» и насколько плодотворно хоккеисты потрудились на июльских сборах, на которых закладывался функциональный фундамент на весь долгий и тяжелый сезон.

Изменения коснулись и силовой нагрузки, и занятий на координацию и ловкость

Велотренажер вместо кроссов

Если за прошедший сезон «Нефтяник» и не заслуживает особой похвалы (не дошли до пьедестала), то уж точно не наработал на порицание (стабильно проведенная «регулярка» и драматическое поражение в семиматчевой серии с будущим обладателем Кубка Петрова). Вот что касается «Ак Барса», то начали сезон чемпионы-2018 за здравие, а завершили, как все знают, за упокой. Следствием провала в плей-офф стала отставка почти всего тренерского штаба и большие кадровые перемены, начавшиеся с приглашения в Казань бывшего острого форварда «Ак Барса», двукратного призера чемпионатов России в составе казанской команды Дмитрия Квартальнова (уже в качестве главного тренера) и подписание контрактов почти с дюжиной новичков. Помимо возвращения в стан «барсов» воспитанников своей системы Петрова, Мусина, голкипера Билялова, ряды самого титулованного клуба КХЛ пополнили лучший голкипер Шведской хоккейной лиги двух последних сезонов Адам Рейдеборн, чемпион мира-2018, соотечественник голкипера защитник Микаэль Викстранд, вернувшийся в КХЛ из «Торонто Мэйпл Лифс» коллега по амплуа Викстранда Игорь Ожиганов, дуэт опытных и результативных канадских форвардов из «Барыса» Мэтью Фрэттин — Патрис Кормье и другие известные в хоккейном мире персоны.

На традиционный сбор в Финляндию, который проходил с 17 по 28 июля, новый наставник «Ак Барса» взял с собой аж 38 хоккеистов (для сравнения, на крымском сборе «Барса», очевидцем которого был ваш автор, в распоряжении Сергея Душкина было всего 22 хоккеиста). Шанс славящийся умением раскрывать способности юниоров тренер предоставил и тем ребятам, которые в минувшем сезоне защищали цвета «Барса» и «Ирбиса», и молодым новичкам казанского клуба, таким как защитники Глеб Мальцев и Камиль Фазылзянов.

Внимательно проследившие построение учебно-тренировочных занятий в Куортане наблюдатели обратили внимание как на тактические изменения в ходе ледовой подготовки (акцент на атаку, активный прессинг в чужой зоне, движение шайбы и командные взаимодействия в зоне атаки вместо привычного для концепции Билялетдинова «окапывания» у бортов), так и на новшества в работе на «земле». Выматывающие 20-километровые кроссы на этих сборах были заменены на трехкилометровые пробежки и работу на велотренажерах, изменения коснулись и силовой нагрузки, и занятий на координацию и ловкость. Одним словом, Квартальнов и его помощники серьезно нацелены на то, чтобы применить в ходе своей работы со знаменитым клубом лучшее из наработанного и апробированного в ЦСКА и «Локомотиве» опыта, чтобы, как заявил в одном из первых интервью новый главный тренер, «играть в тот хоккей, который сможет конкурировать с нашими сильными соперниками». Насколько первый соперник «Ак Барса» в межсезонье соответствует эпитету «сильный» в понимании Квартальнова, сказать трудно, но тренер-максималист в своем дебютном матче на посту наставника чемпионской команды, да еще в «гнезде» титульного спонсора клуба, явно не собирался играть в поддавки и устраивать из игры «показательное выступление с благотворительным уклоном».

Представители объединения и принимающего клуба старались показать гостям все достижения как местной нефтяной отрасли, так и городского хоккейного хозяйства

Хозяева вымотали гостей гостеприимством

К организации программы пребывания «Ак Барса» в нефтяной столице радушные хозяева, как всегда, отнеслись с полной серьезностью. На этот раз, возможно, даже чуток переборщили. Судите сами. С 13.00, когда автобус с командой Квартальнова въехал на АЗС «Татнефть», и до 16.30, когда «барсы», наконец, добрались до «Юбилейного» — места проведения встречи — хоккеисты и тренеры находились в «жестком обороте»: представители объединения и принимающего клуба старались показать гостям все достижения как местной нефтяной отрасли, так и городского хоккейного хозяйства.

Еще до официального открытия спортсменам (и нам, журналистам), продемонстрировали Центр хоккейной подготовки «Нефтяник» с двумя ледовыми площадками, гимнастическим, тренажерным, спортивным залами, гостиницей для приезжих команд и всеми условиями для проживания и подготовки юных хоккеистов ДЮСШ. Ну а экскурсия на буровую близ пгт «Нижняя Мактама» (куда команда и мы отправились, пересев с автобусов на пассажирские КАМАЗы) была настолько насыщенной и детальной, с подъемом на вышки, переходами из одного рабочего помещения в другое и даже посещением кабины оператора, что не оставила равнодушным никого, и в первую очередь шведских и канадских легионеров «Ак Барса». Во всяком случае, когда на обратном пути я спросил Патриса Кормье (живо интересовавшегося зарплатой нефтяников), посещали ли они с Мэтью Фрэттином во время выступлений за «Барыс» подобные экзотичные предприятия, оба ничего такого припомнить не смогли.

Тренеры, по слухам, даже стали немного ворчать, что команда не успеет подготовиться к игре.

Аншлаг в «Юбилейном»

Состав «Ак Барса», возможно, покажется неожиданным для тех, кто следил за казанским клубом в прошлом сезоне, но оказался вполне ожидаем с учетом первых «проб пера» обновленной команды на финском сборе. Место в воротах занял Рейдеборн, партнерами Азеведо в первом звене стали два экс-казахстанских канадца Фрэттин и Кормье, вторая (Зарипов — Ткачев — Галиев) и четвертая (Глухов — Михеев — Лукоянов) тройки нападения «перешли» из прошлого сезона, и только третье сочетание форвардов целиком составили влившиеся в команду в межсезонье (Галимов — Фисенко — Петров). Самые существенные изменения коснулись защитной линии, где ни одной прошлогодней пары не сохранилось. Викстранд составил первый дуэт с Ожигановым, Яруллин вышел с Педаном, Абросимов с Лямкиным, а четвертая пара была, можно сказать, совсем «дебютантской» — Журавлев и Хенкель. Хозяева вышли более проверенным составом, чем против «Барса», где красно-черные цвета защищала целая пятерка игроков из «Спутника».

Главными героями этой трети поединка стали голкиперы

Матч ожидаемо вызвал ажиотаж — трибуны (а вернее, трибуна) «Юбилейного» была заполнена под завязку. Присутствовали на встрече и фанаты «Ак Барса», которые добирались до Альметьевска одним автобусом со СМИ.

Первый период выдался хотя и безголевым, но весьма активным. Начался он с удаления Викстранда на Ярославе Альшевском, а продолжился более частыми атаками «барсов», которые трижды получали, к тому же, большинство. Разыгрывать его тренерский штаб отправлял, в основном, звено Ткачева, и голкипер-дебютант хозяев Андрюхов крутился как белка в колесе. Его шведский визави вступал в действие реже, но несколько раз продемонстрировал высокий класс, сняв, в частности, шайбу с крюка у вышедшего с ним один на один на 15-й минуте Ярослава Альшевского. В общем, по первым 20 минутам можно было увидеть преимущество «старших по рангу» в технике и скорости, но «быки», проводившие второй матч за три дня, держались достойно, хотя и действовали довольно сумбурно. Главными же героями этой трети поединка стали голкиперы.

Билялов не смог удержать сухой эстафету, принятую от Рейдеборна

Второй период, подобно первому, начался с неаккуратных действий казанцев. На этот раз на первых же его секундах Фрэттин грубо встретил Станислава Альшевского, за брата вступился Ярослав, и на льду едва не вспыхнула потасовка. Большинство хозяева вновь реализовать не сумели, а вот когда гости заиграли в полном составе, им удалось открыть счет. Результативная комбинация получилась у звена Ткачева — центрфорвард вошел в чужую зону по левому краю, от борта отпасовал Зарипову, и капитан «Ак Барса» фирменным кистевым броском в дальний угол обезоружил Андрюхова. Гости взвинтили скорости, стали создавать моменты, и показалось, что «Нефтяник» поплывет, тем более что вскоре хозяева опять стали не успевать за быстрыми «барсами» и удаляться.

Но нет, к чести подопечных Ильнура Гизатуллина, они выдержали, больше не пропустили и, более того, в нескольких эпизодах заставили понервничать Тимура Билялова, который аккурат на экваторе встречи сменил в рамке отлично поработавшего Рейдеборна. Однажды любимец альметьевских (да и большой части казанских) болельщиков вообще остановил шайбу «на ленточке» после невнятных действий Лямкина. В итоге шайба Зарипова так и осталась единственной после двух периодов, и это означало, что вся борьба еще впереди.

Шайба Зарипова так и осталась единственной после двух периодов

Похоже, удаляться на первых минутах периодов становится фирменной чертой нового «Ак Барса» — Абросимов отправился «в загон» на второй минуте последней трети. В большинстве «быки» вновь не отличились, но вскоре Билялов был вынужден, как на амбразуру, броситься на защиту своих ворот. С братьями Альшевскими казанцы не всегда справлялись, и очередной штраф на дуэте лучшего бомбардира и лучшего ассистента прошедшего сезона ВХЛ заработал Кирилл Петров. Игра окончательно выровнялась, и интрига продолжала жить до последнего.

В середине периода вообще стало непонятно, кто на площадке представляет КХЛ. Ведущая пятерка хозяев более двух минут «возила» гостей перед их воротами, Билялов демонстрировал чудеса реакции, и когда вся эта свистопляска закончилась, Квартальнов был вынужден даже взять тайм-аут.

После него характер встречи изменился мало, у хоккеистов «Нефтяника» буквально открылось второе дыхание, и они оставили концовку за собой. За пять минут до финальной сирены Иванов неожиданным броском почти с нулевого угла застал врасплох Билялова, и эта единственная за отведенное ему время ошибка казанского кипера перевела встречу в овертайм.

Вот в концовке овертайма преимущество из-за удаления Мансурова имели уже казанцы, даже заменили Билялова и играли 5 на 3, но блистательный Андрюхов тащил все.

Исход встречи решился в серии штрафных бросков. В ней тоже хватало драматизма. «Барсы» вели 2:0, затем хозяева сравняли, но все же исторического события — первой победы «Нефтяника» над «Ак Барсом» не произошло — Кормье нанес решающий укол. Но главным победителем яркого представления стали болельщики — они получили зрелище и массу позитивных эмоций. А болельщица, на лечение которой пошли вырученные средства, будем верить, получила надежду…

Это праздник для всей республики, он удался, пришло много людей. Возможно, даже игра ушла на второй план, такая богатая программа

«Нефть еще и попробовать надо»

Артем Лукоянов, нападающий «Ак Барса», уроженец Альметьевска:

— Каждый приезд сюда — большие эмоции для нас и для болельщиков. Это праздник для всей республики, он удался, пришло много людей. Возможно, даже игра ушла на второй план, такая богатая программа. Мы могли решить вопрос в овертайме, в итоге получился затяжной хоккей для болельщиков. Все мы полны эмоций, такой позитив. Получился продуктивный день. Успели побывать и на буровой, услышал от ребят, от иностранцев много положительного о нашем городе. Здесь все развивается во благо хоккея. Для детишек, всех, кто любит хоккей. Легионеры наши были удивлены, что в таком маленьком городе такие условия, четыре площадки для детишек. Пусть день оказался и тяжелый — с дорогой, с посещением многих мест в Альметьевске, все пошло на пользу популяризации хоккея.

— Как легионерам запах нефти?

— Ее еще и попробовать надо. Понюхали, сфотографировались.

«Осваиваем новую тактику»

Альберт Яруллин, защитник «Ак Барса»:

— Тренерам виднее, будем ли мы и дальше играть с Педаном. Мы с ним общаемся, наигрываем взаимодействие, надо всегда быть готовым к новым сочетаниям.

— Педан отличается от Маркова как партнер?

— Сейчас мы играем в немного другой хоккей. Хоккей меняется, и мы будем делать все, что требуют от нас тренеры, все для победы. Сейчас все должны быть универсалами — и нападать, и защищаться. Мы осваиваем новую систему игры, новую тактику и к сезону подойдем в оптимальной форме.

Первый период нам удался, второй и третий нет. Но мы ждали тяжелой игры, и, думаю, следующие игры будем выглядеть получше

«Надо посмотреть, как будем выглядеть под нагрузкой»

Дмитрий Квартальнов, главный тренер «Ак Барса»:

— Впечатления самые положительные, всем все понравилось в Альметьевске — буровая, отличный дворец для детей.

— Это была первая проверка боем?

— Мы продолжаем работу. Оставили дома молодых мальчишек, и многие ребята были сегодня тяжеловатыми. Первый период нам удался, второй и третий нет. Но мы ждали тяжелой игры, и, думаю, следующие игры будем выглядеть получше. Сюда мы привезли взрослых ребят. Будем пробовать разные сочетания. Играть и под нагрузкой. Не все же играть, когда легко. Плюс площадка здесь чуть поменьше, чем где мы тренировались.

— Голкиперам будете давать равные шансы?

— Попробуем и третьего вратаря, он сегодня вышел на лед.

— Сколько игроков возьмете в Нур-Султан?

— Шесть троек нападения и пять пар защитников.

