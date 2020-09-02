Новая попытка Квартальнова, веселый «Салават Юлаев» и перестройка на Западе

Сюжеты и интриги 13-го сезона КХЛ

Сегодня матчем за Кубок открытия между ЦСКА и «Ак Барсом» стартует долгожданный сезон Континентальной хоккейной лиги. Последние официальные встречи в КХЛ были сыграны аж в марте, а летом лига порадовала рядом предсезонных турниров, которые состоялись в новых условиях коронавирусной эпохи. Во многом от того, как клубы адаптируются к ограничениям, связанным с распространением COVID-19, и будет зависеть их успех. Но сюжетов и интриг хватает и без этого. О том, почему «Ак Барс» без всяких оговорок — главный фаворит сезона, и как в Западной конференции меняется расклад сил — в материале «Реального времени».

Как приживется «ковидный» хоккей?

Спорт в эпоху коронавируса пострадал чуть ли не больше всего. Первое время было жутко непривычно видеть ежедневную, пусть и яркую картинку летних игр НХЛ, но все равно на фоне пустых трибун, украшенных лишь растяжками и баннерами. Предстоящий сезон КХЛ в этом плане будет выгодно отличаться от заокеанского опыта с их «пузырями» и проведением матчей в местах, к которым строго ограничен доступ посторонних лиц. Зрители на трибунах в российской лиге будут, однако их процентное соотношение на всех стадионах будет разным. Отсюда начались разговоры, что какая-то из команд получит преимущество, имея на арене 50-процентную посещаемость, а у другой придут 10% от максимальной поддержки, или будут и вовсе пустые трибуны, как это планируется на первых домашних матчах «Северстали» в Череповце.

Окончательно непонятно, как и где будут играть иностранные команды. Тот же «Йокерит» планирует начать сезон на российской территории из-за официально закрытой границы, однако фанаты клуба категорически против такого развития событий. Даже несмотря на то, что российская сторона на минувшей неделе официально внесла поправки и привилегии для профессиональных спортсменов.

Таким образом, новый сезон КХЛ стартует с большой долей неопределенности. Тот факт, что во время предсезонки официально коронавирусом переболело суммарно чуть более 150 хоккеистов, дает небольшую надежду на то, что во время регулярки уже не будет громких прецедентов с переносом или отменой тех или иных матчей. Но ни у кого нет гарантий, что мир не накроет так называемая вторая «ковидная» волна, которая может прервать регулярный чемпионат, поэтому остается искренне радоваться и тому, что есть.

Первый сезон «под потолком»

Есть мнение, что потолок зарплат в 900 миллионов рублей — это лучшее, что случилось с лигой с момента ее основания. Действительно, новый сезон пройдет в беспрецедентных ограничительных рамках, которые призваны повысить конкуренцию. На первый план теперь должны выйти менеджерские способности, тренерский гений и мастерство игроков. Просто набрать звездный состав и платить штрафы (или даже отказываться их платить, как в случае с ЦСКА и «Салаватом Юлаевым») за превышение зарплатного потолка теперь не получится. Но не найдут ли богатые клубы какую-нибудь хитрую лазейку, чтобы обойти потолок? Это еще один из ключевых вопросов, ответ на который даст предстоящий чемпионат.



«Ак Барс» — главный фаворит сезона

Пожалуй, лучшим клубом лиги по соотношению цена/качество в это межсезонье стал «Ак Барс». В предыдущие годы казанцы стабильно были лишь одними из фаворитов, но этим летом в условиях потолка генеральному менеджеру «барсов» Рафику Якубову удалось собрать сильнейший в лиге состав, обладающий глубиной (2 вратаря, 11 защитников и 16 нападающих) и оптимальным набором игровых качеств, которые подходят под стиль хоккея Дмитрия Квартальнова, построенного на коротких сменах и постоянном движении. Сам главный тренер в очередной раз попробует завоевать Кубок Гагарина — этот трофей ему пока не покорялся и в этом году у него прекрасные шансы реализовать очередную попытку.

Главным летним приобретением «Ак Барса» можно назвать канадца с казахстанским паспортом Найджела Доуса. Из-за того, что Доузи присоединился к команде достаточно поздно, пока так и не понятно, в каком сочетании его планирует использовать Квартальнов на старте сезона. Однако и без него нападение «барсов» на предсезонном Кубке чемпионов выглядело мощно. Главный плюс атаки казанцев — это взаимозаменяемость. Если вдруг по каким-то причинам игра не пойдет у легионеров, тут как тут будут и результативный Станислав Галиев, и лучший молодой игрок КХЛ прошлого сезона Артем Галиев, и просто «вечно молодой» Данис Зарипов, а также условный Фисенко и далее по списку.

В обороне не так все ярко по именам, зато вполне надежно по игре, учитывая вышеупомянутый стиль игры казанцев. Лидером и оплотом в этой линии можно назвать Альберта Яруллина, игра которого ниже определенного уровня уже давно не падает. Прошлый сезон показал, что все в порядке у «Ак Барса» и с вратарской линией, хотя опасения относительно стабильности Билялова и Рейдеборна в играх плей-офф остаются. Впрочем, тут можно вспомнить пример Эмиля Гарипова и его шикарную игру чемпионской весной 2018 года.

Валерий Брагин — новый совместитель в сборной и в Питере

У сборной России и питерского СКА новый главный тренер — Валерий Брагин. Летние матчи показали, что на клубном уровне у Валерия Камбэковича (прозвище, заработанное им в молодежном хоккее) все будет не так просто, так как в Питере затеяли масштабную перестройку, делая ставку на молодые таланты, которые еще не раскрылись и не могут давать результат тогда, когда это непременно нужно. СКА принял участие в трех предсезонных турнирах и ни в одном из них не одержал общей победы, показывая довольно рутинный хоккей. Тем интереснее будет наблюдать за Брагиным и его командой в сезоне.

Что касается сборной России, то тут тоже можно ждать непременного омоложения, и смотреть на Брагина-совместителя будет еще интереснее, учитывая, что в молодежке он себя зарекомендовал на самом высоком уровне. А вот с клубами у тренера ситуация довольно сложная — последняя попытка со звездным ЦСКА в сезоне 2012/2013 закончилась провалом и отставкой по ходу регулярного чемпионата. Готовы ли в СКА дать полный карт-бланш и вагон доверия уже не молодому тренеру? Интрига.

ЦСКА — действующий обладатель Кубка Гагарина, но клуб больше не сможет использовать безграничный финансовый ресурс

Большие деньги от «Роснефти» в армейский клуб пришли лишь 8 лет назад и за это время ЦСКА лишь раз выиграл Кубок Гагарина в 2019 году. Есть и два формальных чемпионства (2016 года — по регулярному чемпионату и 2020 года — по итогам «ковидного» сезона), которые всерьез в хоккейном мире никто не воспринимает.

Ряд лидеров команды Игоря Никитина в это межсезонье уехал в НХЛ, а потолок зарплат так придавил московский клуб, что ЦСКА теперь нельзя назвать явным фаворитом даже Западной конференции. Плюс ко всему коллектив красно-синих летом настигла настоящая эпидемия COVID-19, поэтому на старте регулярки команда практически наверняка будет испытывать игровые проблемы.

Никитин получает отличный шанс проявить себя на тренерском мостике — ведь одно дело регулярно бомбить всех с Ильей Сорокиным в воротах и Кириллом Капризовым в атаке, а другое — использовать те ресурсы, которые не были получены в результате безграничного финансового потока. Хотя есть у ЦСКА и любопытные приобретения в лице Николая Голдобина и Брендана Лайпсика. Но станут ли они для КХЛ новыми Александром Радуловым и Линусом Умарком?

Использует ли московское «Динамо» суперпотенциал тройки Кагарлицкий — Шипачев — Яшкин?

Нынешней весной московское «Динамо» уже называли одним из главных фаворитов Западной конференции, и очень жаль, что коронавирус не дал возможности проверить этот тезис на льду. Зато досрочная остановка сезона позволила остаться у руля клуба самому возрастному тренеру КХЛ, 70-летнему Владимиру Крикунову. Летом «Динамо» усилилось, вернув Дмитрия Кагарлицкого, который должен безболезненно вписаться в связку с Вадимом Шипачевым и Дмитрием Яшкиным. С такой ударной тройкой московский клуб просто обязан не только составить конкуренцию привычным фаворитам в лице ЦСКА и СКА, но и смело выходить в лидеры Запада.

При этом и с остальным составом у бело-голубых все более-менее ровно. При желании можно попробовать даже выстроить команду-династию, которую в свое время получилось организовать у Олега Знарка, но которую разрушили финансовые потрясения. Сейчас у «Динамо» все в порядке и с бюджетом, и с собственной ареной, и с репутацией, поэтому все карты Крикунову в руки. Выжмет максимум — может рассчитывать на Кубок Гагарина.

Извлек ли уроки Боб Хартли и к чему приведет смена тренера в Екатеринбурге?

Мода на иностранных специалистов в российском хоккее постепенно ушла и теперь сильные клубы приглашают из-за рубежа по-настоящему крепких специалистов с именем и успешным опытом работы в НХЛ, а не дают шанс условным Джону Торчетти и Вацлаву Сикоре.

Омский «Авангард» проиграл весной в первом раунде «Салавату Юлаеву», однако долгосрочный контракт Боба Хартли под сомнение не ставился. Канадец за два года работы в КХЛ имеет в своем активе также выход в финал Кубка Гагарина, поэтому определенный иммунитет заслужил. В новом сезоне будет точно понятно, к чему ближе «Авангард» — к заветному кубку или к вылетам на ранних стадиях плей-офф. Состав у омичей из Балашихи выглядит довольно сбалансированным, их хоккей на предсезонке также радовал глаз.

Другое положение дел у Билла Питерса и его «Автомобилиста». Из НХЛ именитый тренер уезжал с испорченной репутацией, поэтому его мотивация проявить себя в России очевидна. Однако летом в планы тренера вмешался коронавирус, которым переболели он сам и ряд его хоккеистов. Что из себя сейчас представляет клуб из Екатеринбурга и к чему приведет замена Мартемьянова на Питерса — одна из главных загадок сезона.

Где в итоге окажутся Нестеров и Войнов?

Это действительно важный вопрос первой половины регулярки КХЛ, который способен поменять расклад сил не только в конференциях, но и в борьбе за кубок, если хоккеисты все-таки останутся в России, а не уедут в НХЛ. Потолок зарплат привел к тому, что именитые и дорогостоящие защитники Никита Нестеров и Вячеслав Войнов до сих пор находятся без клуба и готовятся к сезону самостоятельно.

Войнов выигрывал два Кубка Стэнли и Кубок Гагарина, Нестеров пока брал только российский кубок. Также оба являются олимпийскими чемпионами 2018 года. По последнему контракту в «Авангарде» Вячеслав получал 70 миллионов в год, а Никите в ЦСКА платили сразу 90 миллионов. Сейчас такие зарплаты для клубов КХЛ — непозволительная роскошь, однако шансы на то, что хоккеисты в итоге согласятся на серьезное уменьшение жалования довольно велики. Другое дело, что оба грезят НХЛ, но там перспективы и у того, и у другого не так ясны и далеко не все менеджеры лиги готовы их принять. Два топовых защитника сборной России без контракта на момент старта сезона — такова новая реальность «потолочной» КХЛ.

Попадет ли «Нефтехимик» в плей-офф?

В Западной конференции почти наверняка известны 7 клубов, которые попадут в плей-офф: ЦСКА, СКА, московское «Динамо», «Локомотив», «Йокерит», «Витязь» и «Спартак». За оставшуюся путевку поборются «Сочи», «Северсталь», минское и рижское «Динамо». А вот на Востоке что-то предсказать до старта сезона вряд ли получится.

Понятно только одно — нижнекамскому «Нефтехимику» будет гораздо труднее, чем в прошлом году, попасть в плей-офф. Значительно сильнее стал «Трактор». С Запада пришло нижегородское «Торпедо». Непонятно чего ждать от хабаровского «Амура» и «Куньлуня», который серьезно обновился.

Сам же «Нефтехимик» за лето скорее ослаб, чем усилился. По информации «Реального времени», один из уже объявленных легионеров отказывается приезжать в Нижнекамск из-за пандемии коронавируса. В распоряжении Вячеслава Буцаева по-прежнему немало толковых молодых игроков, но насколько они готовы давать результат здесь и сейчас, пока непонятно.

«Салават Юлаев» как очередное украшение сезона

Уфимский хоккейный клуб стал чуть ли не главным ньюсмейкером межсезонья. А вот чего ждать от «Салавата» в чемпионате, наверное, сейчас не знают и в самом клубе. Понятно, что руководство требует максимального результата и уже было объявлено о задаче — Кубок Гагарина. Но на деле все не так просто: сейчас с уверенностью нельзя даже сказать, доработает ли финский главный тренер Томми Ламса до конца сезона.

Однако предсезонные матчи дали понять, что в Уфе по-прежнему остается одна из самых ярких команд лиги. «Салават Юлаев» стал слабее в обороне, но по-прежнему мощно выглядит в атаке и заметно прибавил в большинстве. Здесь по-прежнему играет великолепный вратарь Юха Метсола. Новичок Маркус Гранлунд стал лучшим бомбардиром предсезонки КХЛ, а теперь готов рвать и метать в чемпионате. Сможет ли Ламса использовать все сильные стороны своей команды или к зиме на тренерском мостике снова увидим Николая Цулыгина?