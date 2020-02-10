Леонид Вайсфельд: «Не удивлюсь, если трудности у «Ак Барса» начнутся уже в первом раунде»

Прогноз на плей-офф от бывшего генменеджера «Салавата Юлаева»

Перерыв перед заключительной частью регулярного чемпионата КХЛ подходит к концу — самое время оценить все кубковые расклады для команд Восточной конференции. Своими мыслями о стартующем 1 марта плей-офф с «Реальным временем» поделился эксперт КХЛ ТВ Леонид Вайсфельд. Перспективы «Ак Барса» в Кубке Гагарина, отсутствие четкого плана развития хоккея в Уфе, чем взяла «Сибирь» в этом сезоне и почему будущему сопернику «Магнитки» несдобровать — об этом в колонке бывшего генерального менеджера «Салавата Юлаева».

Тимур Билялов — вратарь не для больших дел

Если честно, я почему-то сомневаюсь в перспективах «Ак Барса» в плей-офф. С большим уважением отношусь к Дмитрию Квартальнову, но, с моей точки зрения, его команды могут показывать хороший хоккей, только находясь на пике функциональных возможностей. И если «барсы» вдруг где-то не угадают с подготовкой, будет очень сложно.

Я не говорю, что «Ак Барс» обязательно провалится или что у него непременно будут проблемы. Но я не удивлюсь, если трудности у команды появятся уже в первом раунде.

Что касается вратарской линии и недавнего неудачного матча Тимура Билялова в составе сборной, то я считаю, что для такой организации обороны, как у Казани, Билялов просто идеальный вратарь. Но, с моей точки зрения, Тимур — вратарь не для больших дел.

С другой стороны, есть «Авангард» — очень системная команда, у которой в плей-офф неожиданных проблем быть не должно. По поводу их успешного выступления в предстоящем Кубке Гагарина особых сомнений нет.

Если «барсы» вдруг где-то не угадают с подготовкой, будет очень сложно. Фото ak-bars.ru

Казанские болельщики жалуются, что комментаторы КХЛ ТВ не эмоциональны на матчах «Ак Барса»? Может быть, это игра у их команды такая, без ярких и эмоциональных всплесков? Если говорить обо мне, то я не комментатор, а эксперт — я должен давать анализ. У меня вообще не очень получается комментировать эмоционально, я могу отреагировать, только если что-то сильно удивит или на льду произойдет что-то экстраординарное. Эмоции — это к комментаторам.



В «Салавате Юлаеве» нет понятной философии — неясно, как это работает

О возможной смене Николая Цулыгина сказать что-либо невозможно. В этой организации вообще все очень сложно. К примеру, когда увольняли меня, команда находилась на втором месте. Почему это произошло, я до сих пор не знаю. Так что сложно предсказывать, что там планируется. А разговоры об увольнении Цулыгина начались уже на следующий день после его назначения.

Вопрос заключается в том, что в Уфе хотят и на какой результат рассчитывают. В некоторых клубах понятно, какую там исповедуют философию, и даже когда совершаются ошибки, логика событий все равно видна. А здесь мне не очень понятно. Возможно, в клубе считают, что какая-то философия у них есть, но мне неясно, как это работает. По крайней мере, я ее не вижу.

Видимо, сейчас в Уфе такая ситуация, что они хотят, чтобы хорошо выступила команда МХЛ, и, соответственно, никого оттуда в «Торос» не отпускают. Если там ставят задачу успешного выступления «Толпара», тогда это правильно. А если говорить о развитии игроков, то это неправильно. Но мы же не знаем, какие именно там цели преследуют.

«Магнитку» весь сезон лихорадит, но собраться на плей-офф они могут — очень опытные игроки в составе. Фото metallurg.ru

Непонятно, по какому принципу комплектовался «Металлург», но их соперникам в плей-офф не позавидую

Давайте отталкиваться от уровня игроков. Скажу так: я крайне удивлюсь, если «Металлург» не попадет в плей-офф.

Да, решения руководства довольно неоднозначные, но только если наблюдать со стороны. Например, вызывает удивление то, что убрали нападающего Дениса Паршина. Наверное, у «Магнитки» были какие-то очень серьезные аргументы, если убирают человека, которому приходится выплачивать сто процентов зарплаты до конца сезона. Но чтобы как-то к этому относиться и комментировать, надо быть внутри ситуации.

Решения руководителей понять сложно, тем более что они их не комментируют. Непонятны приглашения некоторых игроков — предположим, Дмитрия Буйницкого и еще ряда других. Человека пригласили на такие сумасшедшие деньги, а он сейчас играет в ВХЛ и, насколько я понимаю, подвигов не совершает. Все эти экстраординарные решения объяснить очень сложно.

Что касается неудачного выступления в этом сезоне, то, во-первых, мне не очень понятно, по какому принципу была скомплектована команда и вообще в чем была идея и философия. Соответственно, пришлось менять тренера. Потом приходит другой тренер, который мало что может изменить.

Другой вопрос, что если магнитогорцы попадут в плей-офф (а я думаю, что они туда попадут), то я не позавидую даже гранду, который может достаться им в соперники. «Магнитку» весь сезон лихорадит, но собраться на плей-офф они могут — очень опытные игроки в составе.

Заварухин, хотя и не был никогда прежде у руля команд КХЛ в качестве главного тренера, опыт работы в Континентальной лиге имеет достаточно большой. Фото hcsibir.ru

В сравнении с прошлым сезоном селекция в этом году у «Сибири» была нормальная

Феномен Николая Заварухина и его «Сибири» в этом сезоне вполне объясним. Заварухин, хотя и не был никогда прежде у руля команд КХЛ в качестве главного тренера, опыт работы в Континентальной лиге имеет достаточно большой. Мне как-то Петр Ильич Воробьев сказал: «Я породистый тренер». На вопрос, что он имеет в виду, он ответил: «Я девять лет был ассистентом у таких людей, как Юрзинов, Тихонов и так далее».

То же самое и с Заварухиным. Может быть, у него не столь длительный период в качестве главного, но он работал с разными специалистами, и, естественно, опыт у него достаточно большой. Плюс в этом году была нормальная селекция, если говорить о соотношении цена/качество. В прошлом сезоне, будем называть вещи своими именами, она была провальной.

По тому бюджету, который у них есть, они набрали добротных игроков. В такой команде, где есть шанс себя проявить, всегда кто-то выстреливает — можно вспомнить тех же Шалунова с Шумаковым. Так что голевые взрывы того же Романцева вполне логичны.

С моей точки зрения, решить задачу выхода в плей-офф вообще не проблема, если у тебя хотя бы средний бюджет и правильная организация дела. Конечно, при условии, что не возникают какие-то исключительные ситуации. Так что ничего удивительного в таком выступлении «Сибири» для меня нет.