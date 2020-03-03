Шедевр от Глухова и драка бывших одноклубников: как стартовало татарстанское дерби

«Нефтехимик» «кусается», «Ак Барс» не экономит сил

1 марта в Континентальной хоккейной лиге стартовал розыгрыш Кубка Гагарина. Ни одна из первых игр всех восьми пар не закончилась с разницей в одну шайбу — везде были или разгромы, или победы с преимуществом в два-три гола. Упорной борьбы был резон ждать от серии между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком», однако казанцы решили совсем не экономить сил и сразу показать многое из того, на что способны, а нижнекамцы хотя и старались, но заметно уступали в мастерстве. Тем не менее старт серии получился интересным. О том, как прошла первая часть татарстанского хоккейного дерби, — в репортаже «Реального времени».

Билялетдинов поддерживает Квартальнова

Перед стартом плей-офф все клубы КХЛ традиционно начинают соревнование не только на льду, но и за его пределами. Креативные идеи большинства из них откровенно радуют, однако долгие годы «Ак Барс» был явно не в числе тех команд, которые удостаивались положительной оценки. Казанский клуб считался одним из самых закрытых, а пресс-конференции многолетнего тренера «барсов» Зинэтулы Билялетдинова были одними из самых коротких за всю историю лиги.

Однако в последние годы в Казани с маркетингом и активностями проблем нет. То же можно сказать и про Билла, который вдруг снял маску закрытого и хмурого человека. Многие увидели Зинэтулу Хайдаровича улыбчивым. Бывший нападающий сборной СССР Равиль Гусманов рассказывал в интервью «Реальному времени», что Билялетдинов всегда был открытым и веселым. Впервые все поклонники хоккея убедились в этом год назад, когда на Неделе звезд хоккея в Татарстане тренер снял пиджак, взял клюшку в руки и исполнил буллит в ворота Юхи Метсолы.

И вот две исходные сошлись в одной точке, практически достигнув пика. «Ак Барс» и его бывший тренер сняли такое видеопревью к плей-офф, которое другим переплюнуть было практически невозможно:

Билялетдинов за неполные две минуты рисует картины, танцует, смотрит интервью Юрия Дудя, чистит машину, изображает боль человека, переживающего день сурка, а в конце ролика идет на фанатский сектор и болеет за «Ак Барс».



На днях Зинэтула Хайдарович дал оценку нынешнему состоянию дел в казанском клубе под руководством Дмитрия Квартальнова:

— Я считаю, что команда играет очень хорошо. Очень активный хоккей. Много есть интересных моментов, розыгрышей. Это хорошая работа тренеров.

— Вы высоко оценили главного тренера Дмитрия Квартальнова.

— Он работает хорошо. Это и в ЦСКА было, и в «Локомотиве». Ничего удивительного в этом нет.

— Сильные изменения по сравнению с предыдущими сезонами в казанской команде?

— Да, игра «Ак Барса» изменилась, — заверил Билялетдинов.



«Ак Барс» при Билле за последние два года в плей-офф пережил настоящие американские горки: весной 2018 года казанцы выиграли Кубок Гагарина, а весной 2019-го не выиграли даже одного матча, вылетев в первом раунде. Любопытно, что Квартальнов и в своей долгой игровой карьере, и в тренерской (которая продолжается уже более 10 лет) не выигрывал кубков. Не раз были серебряные и бронзовые медали. Были даже золотые за победу в чемпионате России в 2016 году — тогда они вручались по итогам регулярного чемпионата, однако всерьез их никто не воспринимал. Все прекрасно понимали, что кубок разыгрывался в плей-офф, который подопечные Квартальнова проиграли, ведя в финальной серии против «Магнитки» со счетом 3-1.

В казанском клубе ничто не выдает того, что может произойти конфуз. Все уверены в общей победе и проблем ждут только от одной или двух игр в Нижнекамске

Экстрасенс на татарстанском дерби

В регулярном чемпионате казанская и нижнекамская команды сыграли между собой четыре раза: две победы у «Ак Барса», две — у «Нефтехимика». Оба клуба до последних игр решали определенные задачи — «барсы» могли выиграть регулярный чемпионат, однако неожиданно проиграли «Автомобилисту» (0:3) и ограничились только победой в Восточной конференции. «Волки» же боролись за попадание в плей-офф и решили задачу на сезон в очень красивом стиле, обыграв дважды прямого конкурента, хабаровский «Амур», на его площадке. Появился слух, что за выход в восьмерку сильнейших нижнекамцам положены двойные премиальные, однако после игры главный тренер команды Вячеслав Буцаев его опроверг:

— Откуда у вас такая информация? Что вы такое говорите? У нас в клубе есть положение о премиях, есть контракты игроков, не надо выдумывать то, чего нет.

Главное, на чем мог сыграть татарстанский андердог серии, — это то, что ему нечего терять. «Нефтехимик» никто не осудит за поражение в этой серии с любым счетом, а общая победа и проход в следующий раунд станет суперсенсацией, которую будут вспоминать долго. Сейчас у «Ак Барса» нет капитана Даниса Зарипова, который выбыл на 2-3 недели и совершенно точно пропустит всю серию татарстанского дерби. У команды нестабильно играют вратари, казанцы могут неожиданно проиграть абсолютно в любом матче, даже в котором являются безоговорочными фаворитами — подопечные Квартальнова это показывали в регулярном чемпионате не раз.

Кстати, ровно 10 лет назад «Нефтехимик» как раз был грозой фаворитов. В первом раунде второго по счету сезона КХЛ нижнекамцы не отдали ни одной победы в серии омскому «Авангарду», а во втором прилично потрепали нервы «Салавату Юлаеву» (2-4 в серии), который в те годы был переполнен звездными игроками.

В казанском клубе ничто не выдает того, что может произойти конфуз. Все уверены в общей победе и проблем ждут только от одной или двух игр в Нижнекамске. Даже в эфире ставшего популярным у местных болельщиков «Ак Барс ТВ» ведущие Махмут и Зухра устроили полный трэш в компании с приглашенным экспертом, которым выступила экстрасенс Светлана Назарова. Она, естественно, предсказала уверенную победу казанцев в серии.

Билялов — уроженец Нижнекамска, для него серия против «Нефтехимика» важна по-своему, поэтому выбор тренерского штаба «Ак Барса» напрашивался

Вратарский фактор и эмоции от Галимова с Порядиным

За последнюю неделю Дмитрий Квартальнов несколько раз получал от СМИ вопрос относительно основного вратаря на плей-офф, однако отвечал всегда уклончиво: «Мысли есть, скоро узнаете». Тимур Билялов провел не такую впечатляющую вторую часть нынешнего сезона, однако 0:3 дома от «Автомобилиста» с Адамом Рейдеборном в воротах, кажется, ответили на вопрос журналистов и болельщиков.

Билялов — уроженец Нижнекамска, для него серия против «Нефтехимика» важна по-своему, поэтому выбор тренерского штаба «Ак Барса» напрашивался. Так и получилось. Любопытно будет посмотреть, что решат тренеры вратарей и Квартальнов дальше — проведет ли Тимур всю татарстанскую серию (а то и весь плей-офф?) или возможен вариант, что они будут чередовать матчи со шведским голкипером? Вероятнее всего, в одной из игр казанско-нижнекамского противостояния Рейдеборн все же появится — в первую очередь, чтобы дать передохнуть Билялову.

В первых пятерках команд сюрпризов не было: Азеведо — Кормье — Петров вышли у «Ак Барса», Энглунд — Берглунд — Хайруллин — у «Нефтехимика». Гости начали встречу довольно дерзко и имели несколько полу-моментов, однако всерьез Билялова так и не потревожили. Кстати, для него это был первый официальный матч в плей-офф КХЛ в карьере. А вот «барсам» быстро пробить опытнейшего 35-летнего Константина Барулина не составило большого труда. Мэттью Фрэттин, заменяющий во втором звене травмированного Даниса Зарипова, на 8-й минуте бросал не так уж и хитро — под перекладину прямо по центру ворот, однако Барулин не справился с броском.

Через 6 минут после первого гола реактивный проход после паса от Артема Лукоянова удался Эмилю Галимову, который словно не заметил нижнекамского вратаря и сделал счет 2:0. Барулин мог пропустить и третий гол, однако Кормье не попал в створ ворот. А вот в ответной атаке «волки» неожиданно забили — классный бросок удался Хайруллину. Билялов мог спасать, но не среагировал, и счет стал 2:1 в пользу хозяев. Через пару минут один на один с казанским вратарем убегал форвард гостей Ильдар Шиксатдаров, однако бросок у него не получился. Первый период татарстанского дерби получился результативным и пролетел на одном дыхании.

Выявить сильнейшего хоккеисты не сумели — судьи довольно быстро остановили инцидент и отправили обоих в боксы для штрафников на 4 минуты с формулировкой «за грубость»

После перерыва ход игры не поменялся — команды играли активно, однако голов во втором отрезке не забили. Неожиданно прямо перед скамейкой запасных «Ак Барса» началась драка. Сцепились Эмиль Галимов и Павел Порядин, которые предыдущие два сезона играли в нижнекамской команде. Выявить сильнейшего хоккеисты не сумели — судьи довольно быстро остановили инцидент и отправили обоих в боксы для штрафников на 4 минуты с формулировкой «за грубость». Это были первые штрафные минуты в матче — 30 минут команды играли совсем без удалений. В какой-то момент к судье начал обращаться и Квартальнов.

— Эмоции захлестнули. Тут ни у кого нет личной вражды, это хоккей — просто эмоции, поэтому никаких вопросов друг к другу нет, — комментировал после игры драку Галимов.

— Ждали, что Порядин сможет дать такой отпор?

— Да, я с ним играл два года, хорошо его знаю. У меня вообще первая драка в карьере — интересно, что это такое. Да и зрителей повеселили.

— Показалось, что и вы так агрессивно играли, и соперник пытался вас задеть. Может, после вашего гола?

— Не сказал бы, что только со мной — со всеми ребятами так играли. Упорный матч, первый в плей-офф — очень важно было, кто поведет в серии, у кого будет психологическое преимущество.

Глухов: «Слава богу, что шайба удачно сошла с крюка»

В третьем периоде «Ак Барс» все-таки дожал «Нефтехимик» своей классической игрой при Квартальнове — мощным прессингом, вертикальным хоккеем и силовой борьбой. Казанцы всю игру довольно примитивно играли в большинстве, однако за 6 минут до конца встречи свой гол в неравных составах все-таки забили — дублем отметился Фрэттин, оформивший окончательный результат — 4:1.

Однако главным героем встречи можно назвать даже не канадца, а нападающего третьего звена Михаила Глухова, который забросил во многом переломный гол, сделавший счет 3:1. Да как забросил:

Шедевр от Миши Глухова pic.twitter.com/UrHKilXPFd — ХК Ак Барс (@hcakbars) March 2, 2020

Визуально Глухов сыграл, как Павел Дацюк в лучшие годы, однако на повторе прекрасно видно, что ему в этом моменте повезло.



— Хотел пас отдать, но шайба сошла и обратно ко мне отскочила. Получилось красиво, забили, молодцы. Выиграли, самое главное, — рассказывал после матча Глухов.



— Вы даже смеялись после своего гола.



— Я просто хотел пас отдать. Но все, что ни делается, все к лучшему. Слава богу, что шайба сошла с крюка вот так удачно.



— Согласны, что ваш гол стала переломным в игре?

— В какой-то степени да. Но серия до четырех побед, поэтому еще работать и работать.

Квартальнов: «Немного в начале игры нервничал, но потом взял себя в руки»

Вячеслав Буцаев после матча был привычно спокоен:

— Наступила стадия игр, которая показывает очень многое. Сегодня мы проиграли, но местами показали, что можем играть хорошо и удачно, к сожалению, цена ошибок в таких матчах возрастает. Кто меньше ошибается, тот и добивается успеха. Ошибка в третьем периоде привела к голу в наши ворота. Пытались отыграться, но не смогли.

— Почему в воротах сыграл Барулин, а не Шарыченков?

— Потому что было принято такое решение. Было бы другое решение, играл бы Шарыченков (улыбается).

— Нет ощущения, что «Ак Барс» играет с запасом? Или есть уверенность, что «Нефтехимик» сможет навязать борьбу?

— Хоккей — игра ошибок, кто их больше допускает, тот и проигрывает. У «Ак Барса» были моменты, которые мы не использовали. Считаю, что два периода игра была равная.

Кто меньше ошибается, тот и добивается успеха. Ошибка в третьем периоде привела к голу в наши ворота. Пытались отыграться, но не смогли

— Тяжело мотивировать команду на плей-офф? Нет у игроков ощущения, что уже решили задачу на сезон после выхода в Кубок Гагарина?

— Мне кажется, это самая пора для хоккеиста, чтобы показать себя. Ну да, мы играем против лидера конференции. Но мы, что, должны белый флаг выбросить? В этих матчах и выявляется характер, появляется опыт таких встреч. Без него никуда. Да, у «Ак Барса» больше опыта в таких матчах, но мы изменить ничего не можем.

Дмитрий Квартальнов удивился, когда узнал, что на стадии плей-офф пресс-конференции тренеров будут раздельными. «Как в НХЛ!» — прокомментировал нововведение наставник казанцев, а затем рассказал, что в первом матче Кубка Гагарина очень переживал:

— Непростая, тяжелая игра. Заряжен был Нижнекамск, и они играют очень агрессивно, особенно в нашей зоне обороны. Просили немного ребят не разворачивать атаки. Как только мы делали неправильные вещи, они нас накрывали. Опять же, где-то в некоторых моментах сыграл Тимур Билялов, в некоторых оборона неплохо сыграла, в линии броска находились. Тяжелые два периода, ну в третьем забили в большинстве хороший гол, выиграли 2:0. В общем-то это хорошо.

— У вас не было ощущения, что в первых двух периодах команде не хватило креатива, комбинационных действий?

— Сегодня многих каких-то моментов не хватило, да и шайба где-то сходила. У нас опытная команда, но бывает такое. Не могу сказать, что мы как-то «звенели», особенно в самом начале. Но команда играла, держала нить игры. И все же надо отдать должное сопернику, который был такой раскрепощенный. Они и будут раскрепощены все игры, и это именно их плюс.

— Вы сегодня были очень активны на скамейке. В первом периоде даже к игрокам подсаживались, разговаривали с ними.

— Да, немного в начале нервничал, но потом взял себя в руки.

Порядину платит Нижнекамск, а Галимову — «Ак Барс». Они друзья, но на льду на 60 минут это надо забыть

— Билялов сыграет во втором матче?

— Посмотрим. Он неплохо играл в общем-то. И Адам Рейдеборн здорово готов, я считаю. Наверное, все-таки пойдем в плей-офф в два вратаря.

— Как прокомментируете драку Галимова с Порядиным? Все-таки два бывших одноклубника.

— Порядину платит Нижнекамск, а Галимову — «Ак Барс». Они друзья, но на льду на 60 минут это надо забыть. Там ничего страшного, стычка была, все нормально. Главное, чтобы грязи не было. Остальное — эмоции.

Второй матч татарстанского дерби состоится 4 марта в Казани. Если «Ак Барс» продолжит играть в свой хоккей и ничего не выдумывать, то должен повести в серии со счетом 2-0. «Нефтехимику» не откажешь в мотивации и настрое, однако в мастерстве команда Буцаева явно слабее казанцев и объективно может рассчитывать лишь на то, чтобы попытаться зацепить серию в домашних встречах 6 и 8 марта.