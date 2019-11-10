Куда пойти в Казани: Кустурица с «оркестром», музыка по-темному и матч «Ак Барса» с «Авангардом»

Афиша событий предстоящей недели, с 11 по 17 ноября

Предстоящая неделя в Казани богата на творческие события. В столице Татарстана побывает знаменитый Кустурица. Музыканты и танцоры приготовили меломанам необычные мультимедийные шоу. Кроме того, казанцы смогут посетить выставки, посмотрят комедии, цирковые представления, будут слушать классику в темноте и увидят, как танцуют музыканты. Чем удивят на будущей неделе татарстанцев люди искусства, читайте в обзоре «Реального времени».

Давид Фрэ: пальцы и интеллект

Знаменитый французский пианист Давид Фрэ (David Fray), получивший мировое признание за свои неординарные интеллектуальные интерпретации произведений Баха и Шуберта, выступит в Казани 11 ноября. Пианист исполнит программу «Гольдберг-вариаций» И. С. Баха. С помощью особой регулировки света на концерте будет создана по-настоящему интимная и проникновенная атмосфера. «Я почти полностью потушу свет в зале и на сцене, чтобы зрители смогли более тонко воспринимать музыку Баха!», — говорит Фрэ.

Начало в 19:00.

ГБКЗ им. С. Сайдашева, пл. Свободы, 3.

Стоимость билетов: 2 000—4 000 рублей.

О непокорной Катарине и укротителе женского сердца Петруччо

12 ноября для казанцев в театре им. Качалова — старый, добрый Шекспир. Вот уже пятое столетие известная комедия остается одним из самых интригующих сюжетов мировой драматургии о вечном противостоянии мужского и женского начал, победителем в которой может стать только любовь. Вслед за драматургом режиссер Игорь Коняев выстраивает сюжет о Катарине и Петруччо как театр в театре, как театральное представление внутри спектакля, где все — веселая, шумная, неприкрытая актерская игра, в которой много музыки, юмора, озорства и иронии.



Фото Максима Платонова

Продолжительность спектакля — 2 часа.

Начало в 18:00.

Театр им. В.И. Качалова, ул. Баумана, 48. Большой зал.

Стоимость билетов: 100—650 рублей.

Впустить счастье вместе с мужем на час

Во вторник, 12 ноября, на сцене КСК «УНИКС» зрители увидят легкую комедию «Муж на час» режиссера Антона Непомнящего по пьесе Ксении Жарковой. Постановка с неожиданными поворотами сюжета, добрым юмором, колоритными героями и жизненной моралью. Несмотря на обилие шуток и остроумных диалогов, пьеса поучительна: одиночество — не всегда плохо, а внешность — не главное. К тому же у любви есть чудесное свойство появляться тогда, когда ее не ждут, героям остается лишь не упустить ее и выбрать собственное счастье без оглядки на условности.

Продолжительность спектакля — 2 часа 10 минут.

Начало в 19:00.

КСК «УНИКС», ул. Профессора Нужина, 2/27.

Стоимость билетов: 1 100 — 2 500 рублей.



Восточные встречи «Ак Барса» с южноуральцами и сибиряками

12 ноября в «Татнефть Арене» игроки хоккейного клуба «Ак Барс» скрестят клюшки с гостями из омского «Авангарда». А в четверг, 14 ноября, казанцы примут других соперников из Восточной конференции — челябинский «Трактор». Если дружина с Южного Урала находится практически в «подвале» «Восточки», то сибирские «ястребы» расположились на второй строчке конференции, уступая только «барсам». Поэтому игра во вторник ожидается интересной.

ЛДС «Татнефть Арена», ул. Чистопольская, 42.

Начало матча с «Авангардом» в 19:30, 12 ноября.

Стоимость билетов: 350—1 700 рублей.

Начало матча с «Трактором» в 19:00, 14 ноября.

Стоимость билетов: 250—1 400 рублей.

Фото ak-bars.ru

Классика и джаз — в темноте и с мультимедийным шоу



13 ноября Евгения Зима и ансамбль «Виртуозы Петербурга», с участием солистов Михайловского театра, представляют новую программу «Музыка в темноте». Невероятное мультимедийное шоу, 3D проекции и танец сольются воедино под бессмертные произведения мировых классиков. В полной темноте зритель погрузится в удивительную атмосферу мира музыки Вивальди, Баха, Верди, Беллини, Форе, Равеля, Пьяццоллы, а также лучшего из мира неоклассики и джаза.

Ансамбль «Виртуозы Петербурга» стал единственным в мире коллективом, исполняющим сложнейшую симфоническую и оперную музыку в полной темноте под звездным небом. Камерный хор Петербургской консерватории. Солисты: Мария Литке (Михайловский театр) и Роман Арндт (лауреат премии «Золотая маска», также Михайловский театр). Лауреаты международных конкурсов: Алексей Стрелко (саксофон), Артур Бочкивский (гитара), Евгений Красильников (гитара, индийский сарод), Владимир Шальнев (басс) и Степан Васильев (ударные).

Начало в 19:00.

КСК «УНИКС», ул. Профессора Нужина, 2/27.

Стоимость билетов: 1 200—3 100 рублей.

Фото vk.com/zimusicshow

Как близким людям научиться слышать друг друга



В театре SDVIG 14 ноября премьера «Маленький спектакль на лоне природы» режиссеров Елены Галицкой и Михаила Галицкого. Как часто мы выдумываем себе проблемы, вместо того, чтобы просто сесть и поговорить?! Действие комедии по одноименной пьесе Степана Лобозерова происходит в наши дни в далекой сибирской деревушке, куда приезжает весьма интересная компания — художник с женой и другом. Они становятся объектом внимания одной деревенской семьи, у которой к городским имеется очень важное «дело».

Задорный юмор, комичность ситуаций, необыкновенная харизма героев — все это поднимает настроение и рождает в душе светлое и доброе чувство. Но, несмотря на кажущиеся легкость и банальность истории, она поднимает глубокую проблему взаимопонимания между людьми.

Продолжительность спектакля — 2 часа 10 минут.

Начало в 19:00.

Казанский камерный театр SDVIG, ул. Лобачевского, 11/27.

Стоимость билетов: 500—700 рублей.

Танцующие музыканты сыграют по памяти

Первый в мире танцующий Симфонический оркестр Concord Orchestra представляет новое шоу «Симфонические рок-хиты», программа «Властелин тьмы» 14 ноября. Вы услышите самые лучшие композиции Nirvana, Kiss, Deep Purple, Pink Floyd, Roxette, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Queen, Muse, Evanescence, System of a down, Rammstein. Музыканты Симфонического коллектива Concord Orchestra исполнят аранжировки произведений известных рок-групп и удивят безумным звучанием хитов. В новом шоу дирижер оркестра Fabio Pirola в роли Властелина тьмы предотвратит рождение зла на планете и вернет музыку своим зрителям.

Симфонический оркестр исполняет все композиции на память и без пюпитров на сцене.

Фото wikipedia.org

Начало в 19:00.

КРК «Пирамида», ул. Московская, 3.

Стоимость билетов: 1 100—2 800 рублей.

Т-killah исполнит хиты в ресторане

15 ноября T-killah на первом большом сольном концерте в Казани в Kosrton Club Hotel соберет поклонников, с которыми вспомнит любимые хиты и исполнит новые треки. В концертной программе также представлены артисты: Миа Бойка и Matara. Зрителей ждут сюрпризы и крутая атмосфера.



Продолжительность — 1 час 30 минут.

Начало в 22:00.

ГТРК Kosrton, ул. Ершова, 1а, 2-й этаж. Бальный зал.

Стоимость билетов: 700—3 000 рублей. Столики выкупаются целиком. На входе необходимо оплатить депозит 1 000 рублей на человека (при покупке мест за столом). Каждому зрителю необходим билет.

Вечер в отеле с шестью девушками

15 ноября в Театре на Булаке покажут комедию режиссера Рустама Фаткуллина «Отель Vegas». Представьте, что в городе, где живет 100 тысяч человек, можно работать в отеле. Не в простом отеле, а в трехзвездочном отеле с громким названием Vegas. Сотрудников здесь чуть больше чем самих посетителей, а именно — шесть человек. Шестеро прелестных девушек разного возраста трудятся в Vegas круглосуточно. И их размеренная жизнь течет своим чередом...

Продолжительность — 2 часа.

Начало в 18:00.

Молодежный театр на Булаке, ул. Право-Булачная, 13.

Стоимость билетов: 300—800 рублей.

Фото kuda-kazan.ru

Мелодии любви от Макарских

С Викторией и Антоном Макарскими казанцы встретятся на «живом концерте» 16 ноября. Это яркое интерактивное музыкальное действо, выходящее за пределы привычного эстрадного формата и не имеющее аналогов среди проектов российских исполнителей. С первой минуты талантливая, красивая супружеская пара, Антон и Виктория, влюбляет в себя зал своим тонким чувством юмора, необыкновенными голосами и непосредственным общением с публикой. Их репертуар состоит из удивительных и любимых мелодий: как написанных специально для Макарских известными авторами — Сергеем Трофимовым, Ириной Дубцовой, Игорем Корнелюком, Максимом Дунаевским, Муратом Насыровым, — так и ставших уже легендой — «Обними» и ария Belle из мюзикла Notre Dame de Paris. Организатором мероприятия стал Благотворительный фонд «Время помогать».

Начало в 19:00.

КЦ «Московский», ул. Академика Королева, 47.

Стоимость билетов: 1 200—2 200 рублей.

Завораживающий и блестящий мир трюков и смеха

В Казанском цирке — новая программа «Виртуозы манежа». Акробаты на батуте, воздушные гимнасты, оригинальный жонглер, шоу магии и иллюзии, ловкие джигиты, воздушный полет подарят вам море положительных эмоций и яркие впечатления.

Продолжительность представления — 2 часа 30 минут.

Казанский цирк, площадь Тысячелетия, 2.

Стоимость билетов: 700—1 300 рублей.

Начало: 15 ноября в 18:00, 16 ноября в 17:00, 17 ноября в 13:00.

Фото Максима Платонова

В безграничном мире: между наукой и искусством

Выставка Phlogistronic Dandelions голландского художника Алана Богана продлится в центре современного искусства «Смена» до 8 декабря. Зрители увидят уже существующие работы и новые инсталляции, созданные в результате работы с архивом НИИ «Прометей». Богана работает с кинетической скульптурой, компьютерной графикой, оптикой. Выставка Phlogistronic Dandelions — это результат исследований поведения света и его взаимодействия с другими текстурами и материалами.

ЦСК «Смена», ул. Бурхана Шахиди, 7.

Казанский авангард: «Шагай левой»

С коллекцией авангарда начала ХХ века Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан (ГМИИ РТ), которая является гордостью музейного собрания, можно познакомиться до 29 декабря. Она представлена произведениями живописи известнейших русских художников начала ХХ века В.В. Кандинского, А.М. Родченко, А.В. Лентулова, Н.С. Гончаровой, М.Ф. Ларионова, П.В. Кузнецова, Р.Р. Фалька, В.В. Рождественского, И.И. Машкова, А.А. Осмеркина. Музейная коллекция отражает почти все этапы развития русского авангарда: символизм, кубизм, футуризм, примитивизм, абстракционизм, конструктивизм и др.

Галерея современного искусства, ул. Карла Маркса, 57.

Фото izo-museum.ru

Кай и Герда не в сказке, а в жизни

16 ноября зрители спектакля Butterflies are free по пьесе Леонарда Герша поразмышляют над темой «отцов и детей». В центре событий молодой человек по имени Кай и девушка Герда, которая приходит в восторг от совпадения их имен с героями сказки Г. Х. Андерсена «Снежная королева». После пары чашек ароматного кофе, выясняется, что Кай слепой от рождения. Это обстоятельство кардинально меняет все отношения и направляет историю в глубокое размышление о людях, взглядах, ценностях и о проблеме «отцов и детей».



Продолжительность — 2 часа.

Начало — 19:00.

Казанский камерный театр SDVIG , ул. Лобачевского, 11/27.

Стоимость билетов: 500—700 рублей.

Микс музыкальных образов от креативного режиссера

17 ноября казанцы увидят мировую звезду, сербского кинорежиссера боснийского происхождения, отмеченного наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две «Золотые пальмовые ветви» фестиваля в Каннах, Эмира Кустурицу. Кавалер французского Ордена литературы и искусства, кроме работы в кино, известен как участник рок-группы The No Smoking Orchestra.

Музыкальная деятельность приносит Кустурице и его группе такое же удовольствие, как и многотысячной армии слушателей. Творчество Кустурицы-музыканта и No Smoking Orchestra не носит никаких других настроений и оттенков, кроме ощущения праздника и позитива. Феномен народной любви несомненно кроется в том, что талантливый Эмир, как в кино, так и в музыке, является прекрасным рассказчиком простых трагикомичных человеческих историй.

Начало в 18:00.

КРК «Пирамида», ул. Московская, 3.

Стоимость билетов: 2 000—5 000 рублей.

Фото fiesta.city