«Все матчи так играть никогда не будем»: «Автомобилист» попал под горячую руку «Ак Барсу»

Как казанский клуб реабилитировался за поражение от ЦСКА

На прошедшей неделе «Ак Барс» потерпел первое в сезоне домашнее поражение, крупно уступив действующему чемпиону московскому ЦСКА (2:5). Этим матчем лишь открывалась домашняя серия казанцев с топ-клубами. Следующим на очереди оказался один из лидеров Восточной конференции и сосед «барсов» по дивизиону Харламова — «Автомобилист» из Екатеринбурга. О том, почему матч двух лидеров Востока пропускал легендарный Павел Дацюк, каким местом забил первый гол Вячеслав Основин и как цитировал классиков тренерский штаб «Ак Барса», — в репортаже «Реального времени».

«Опилки» после ЦСКА

Игра против действующего чемпиона в прошедшую пятницу не только показала силу ЦСКА, но и вскрыла многие слабости «Ак Барса», которые были незаметны во время выигрышных серий. Так, подопечные Квартальнова приняли высокий темп, заданный армейцами, но не смогли удержать его на протяжении всех 60 минут встречи. Показательно, что все пять голов москвичи забили в равных составах.

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов на утренней раскатке в день игры с «Автомобилистом» цитировал американского психолога Дейла Карнеги.

— Пока команда идет по графику «одно поражение — шесть побед». Это какая-то система?

— Мы не против такой системы. Главное, чтобы последний матч сезона оказался победным. В финале Кубка Гагарина.

— Какие перестановки в составе ожидаются в матче против «Автомобилиста»?

— Не сыграет Артем Лукоянов — он получил травму в прошлом матче. Конечно, нам будет его не хватать, потому что он всегда играет всем сердцем и является важным игроком для нашей команды. Желаем ему скорейшего выздоровления. Пропустит матч и Игорь Ожиганов.

Не будем «пилить опилки», как писал Дейл Карнеги. Просто идем дальше и готовимся к игре с «Автомобилистом»

— Нашли способ восстановить игроков после поражения от ЦСКА? С точки зрения психологии это был непростой матч.

— Да, мы разочарованы результатом игры. Проанализировали, сделали выводы. Не будем «пилить опилки», как писал Дейл Карнеги. Просто идем дальше и готовимся к игре с «Автомобилистом».

Говорить цитатами у нынешнего тренерского штаба уже входит в привычку. Напомним, что на пресс-конференции после игры с ЦСКА Дмитрий Квартальнов призвал вспомнить советский фильм «Операция «Ы» и цитату из него: «Мне до лампочки».

Почему не играл «Волшебник» Дацюк?

«Автомобилист» в прошлом сезоне провел фантастический регулярный чемпионат. Команда Андрея Мартемьянова одержала тогда 18 побед подряд, установив новый рекорд по протяженности выигрышной серии в Континентальной хоккейной лиге. Уральцы легко выиграли Восточную конференцию, прошли первый раунд, однако во втором оступились, по всем статьям проиграв уфимскому «Салавату Юлаеву». Наверняка летом екатеринбуржцы провели большую работу над ошибками. Насколько она окажется удачной, покажет лишь плей-офф будущей весной, а пока можно констатировать, что «Автомобилист» провел начало нынешнего сезона гораздо слабее, чем год назад.

Хотя состав команды не претерпел особых изменений — все лидеры остались на своих местах, а команду усилил выдающийся по технике игрок — Павел Дацюк по прозвищу Волшебник. Напомним, он воспитанник свердловского хоккея, и после успешного долгого этапа карьеры в НХЛ провел еще три сезона в питерском СКА. Это немного подпортило репутацию хоккеиста в глазах многих болельщиков, потому что если бы Павел из «Детройта» перешел прямиком в «Автомобилист», это была бы очень красивая история.

Но завершать свою выдающуюся карьеру Дацюк приехал в родной город лишь в это межсезонье. Ему уже 41 год — травмы все чаще дают о себе знать, поэтому и концовку прошлого сезона, и начало нынешнего он пропустил. Хоккеист в начале 2000-х играл в Казани, однако накануне он не попал в заявку на матч против своей бывшей команды.

У нас и без Дацюка есть лидеры. Вернее, были. В последних матчах пропали

— Почему не играл Павел Дацюк? — спросил корреспондент «Реального времени» по окончании встречи у главного тренера «Автомобилиста».

— У нас с Павлом была договоренность, что все матчи он играть, естественно, не будет, — ответил Андрей Мартемьянов. — Все-таки у него была серьезная травма и длительная реабилитация. Мы провели два тяжелых матча на выезде и решили в третьем дать ему отдохнуть. Будем ждать потихоньку: руководство дождется. А вот дождусь ли я — неизвестно.

— У вас есть вопросы по его результативности? Он сыграл семь игр и сделал всего одну результативную передачу.

— У нас и без Дацюка есть лидеры. Вернее, были. В последних матчах пропали. К Павлу это ни в коем случае не относится. Хоть он и большой мастер, но с листа войти в игру сложновато. Сейчас очень много команд показывают силовой хоккей, площадки изменились. Нагрузка приличная, надо еще немного адаптироваться. Я надеюсь, что он покажет свой класс в этом сезоне.

Основин забил коленом

«Ак Барс» с первых минут задал высокий темп, по сути, исправляясь за некоторые оплошности предыдущего матча, когда первый период против ЦСКА был проигран и по движению, и по броскам с неприличной разницей. «Автомобилист» такое развитие событий принял и на 5-й минуте дождался своего шанса убежать в результативную контратаку. Данис Зарипов организовал скоростную атаку, Микаэль Викстранд не закрыл линию, а Альберт Яруллин уже не успевал за Дэном Секстоном, который после прорыва по правому флангу легко переиграл Рейдеборна — 0:1.

— Там такой бросок, один из тысячи, — прокомментировал по окончании встречи гол соперника Дмитрий Квартальнов.

Проигрывая, казанцы чуть сникли. Немного оживил игру мощный щелчок от Камиля Фазылзянова, который звонко пробил в перекладину. Сильной стороной «Автомобилиста» всегда был розыгрыш большинства: в первом периоде гости лишь раз имели численное преимущество, но ничего не создали.

Гол, который забил защитник, в итоге переписали на Вячеслава Основина, последним коснувшегося шайбы в сутолоке у ворот

В начале второй 20-минутки «барсы» снова остались в меньшинстве — в штрафной бокс отправился Джастин Азеведо за удар соперника клюшкой. За секунды до этого на лед упал Кирилл Петров, поднявшийся только после остановки игры, поэтому игровой момент был встречен предсказуемым неодобрительным гулом трибун.

Неугомонный Фазылзянов своего все-таки добился — в середине периода защитник с неудобной руки делал то ли удар, то ли прострел в сторону ворот. В итоге шайба через серию рикошетов залетела в ворота Якуба Коваржа — 1:1. Вообще, Камиль отлично начал сезон и забронировал за собой твердое место в основе, здорово играя и в обороне, и при подключениях в атаку. Правда, гол, который забил защитник, в итоге переписали на Вячеслава Основина, последним коснувшегося шайбы в сутолоке у ворот.

— Сначала объявили, что шайбу забросил Фазылзянов. Было обидно? — спросили после игры в микст-зоне у Основина.

− Нет, не было — я знал, что шайба попала в меня.

— Каким именно местом переправили шайбу в ворота?

— Коленом.

Победный гол Фрэттина

Главной особенностью нынешнего «Ак Барса» является то, что результат способно сделать любое звено. Так, главным героем концовки второго отрезка матча стал Мэттью Фрэттин, которому удался великолепный щелчок, буквально «прошивший» вратаря клуба из Екатеринбурга — 2:1. Канадец начинал сезон в первом звене, но был переведен в четвертое, в котором нашел себя и стал приносить гораздо больше пользы.

В третьем периоде «Автомобилист» чуть перехватил инициативу. После 40 минут игры гости проигрывали по броскам почти в 4 раза (8 — 29), а по времени в атаке (13 минут) казанцы превзошли сами себя. Обычно примерно такие цифры получаются по итогам матча.

Главным героем концовки второго отрезка матча стал Мэттью Фрэттин, которому удался великолепный щелчок, буквально «прошивший» вратаря клуба из Екатеринбурга — 2:1

После нереализованного большинства уральцы пропустили быструю контратаку от все того же четвертого звена: с передачи Ткачева отличился Эмиль Галимов — 3:1. Отчаянный штурм в концовке игры «Автомобилисту» уже не удался — пока что в этом сезоне команда Мартемьянова выглядит бледной тенью себя прошлогодней, поэтому победа в игре двух лидеров Востока закономерно осталась за «Ак Барсом».

— Игра была тяжелой. Просто наудачу накидывали шайбу, сами видели, сколько бросков, ну и одна вот зашла, — скромничал после игры Камиль Фазылзянов. — В моменте с моим голом был прострел, тоже скорее наудачу. Шайба отскочила, и Основин сразу добил. На все команды надо настраиваться, слабых уже не осталось. Выполняли установку тренера и победили.

После игры у раздевалки команды было много гостей. Среди них был замечен, пожалуй, самый известный российский хоккейный агент Юрий Николаев. Победу в этот раз отмечали довольно шумно и под неожиданный музыкальный репертуар — громко играли песни Михаила Шуфутинского и Руслана Набиева.

Квартальнов: «Мне было важно посмотреть на команду после большой игры с ЦСКА»

Главный тренер гостей Андрей Мартемьянов по окончании встречи не стеснялся в формулировках относительно игры своей команды в последних играх. Особенно досталось лидерам уральского клуба:

— Хочу поздравить «Ак Барс» с хорошей игрой и хорошей победой, поблагодарить за игру наших защитников и в первую очередь, конечно, вратаря и одну тройку нападения. Огромные претензии к лидерам команды, которых я не вижу — к сожалению, они пока только на бумаге. Играть мы разучились, а работать не хотим. Поэтому такие печальные результаты идут от игры к игре.

— А есть понимание, как встряхнуть лидеров?

— Пока не буду говорить, как будем их встряхивать. Посмотрите по результатам, как это будет.

Такие периоды и такие игры — мы хотели бы видеть их такими, но они такими не будут. Это надо понимать. Все матчи так играть никогда не будем, перепады неизбежны

Дмитрий Квартальнов же хвалил своих подопечных:

— Мы сегодня провели хороший матч. Пропустили гол, но потом смотрели его — там такой бросок, один из тысячи. Тяжело давался первый период, у соперника вратарь держал, защитники оборонялись — забросили тяжелые и очень рабочие голы. Но рады, что забили их и победили, думаю, достойно.

— В послематчевом интервью вы сказали, что команда все три периода сыграла на одном уровне.

— Да, на этом уровне сыграли так. Но я вам хочу сказать — мы все матчи так точно играть никогда не будем. Надо понимать, что это такая выхлестывающая игра, это здорово. Мне было важно посмотреть на команду после большой игры с ЦСКА, чтобы она так сыграла. Тем более мы вышли сегодня против очень приличной команды. Вот это радует. А то, что такие периоды и такие игры — мы хотели бы видеть их такими, но они такими не будут. Это надо понимать. Все матчи так играть никогда не будем, перепады неизбежны.

— Что с Лукояновым? Надолго он выбыл?

— Отвечу так: пока без Артема. И выездные матчи тоже без него.

— Как оцениваете состояние Эмиля Гарипова и планируете ли дать ему шанс сыграть в ближайшее время?

— Думаем над этим.

Домашнюю серию «Ак Барс» завершит в четверг встречей против «Йокерита». А с «Автомобилистом» казанцы снова сыграют в ближайший понедельник. Правда, уже в гостях.