«Будем играть в конкурентоспособный хоккей»: «Ак Барс» вышел из отпуска

Первые очертания обновленной команды

Фото: Ринат Назметдинов

Пожалуй, впервые за всю свою историю казанский «Ак Барс» сделал все, чтобы болельщик не позабыл за лето о существовании клуба. Уже в середине июля руководство решило «выгулять» основной состав и показать обновленную команду поклонникам хоккея. Первые полчаса работы хоккеистов «на земле» фанаты могли лицезреть их в коробке для мини-футбола в парке Горького. Однако самое интересное происходило на территории базы «Ак Барса», куда обычному болельщику ход был закрыт. «Реальное время» рассказывает о настрое Дмитрия Квартальнова и его мнении о селекционной работе клуба, отличиях тренировок нового главного тренера от занятий Билялетдинова и о том, как легионеры разгромили «старичков» команды в «двусторонке».

«Ак Барс» после отпуска: возвращение или перевоплощение?

Даже с учетом этого нововведения маркетинговой службы «Ак Барса» — летней открытой тренировки — Казань не видела свою хоккейную команду целых четыре с половиной месяца (ранний вылет в Кубке Гагарина вынудил казанцев уйти в отпуск еще в начале марта).



Впрочем, называть сегодняшнее частично открытое занятие «возвращением» тоже не стоит. «Ак Барс» мартовский и «Ак Барс» сегодняшний — это, по сути, два разных коллектива. Унаследовано лишь некое подобие костяка прежней команды: Ткачев, Галиев, Глухов, Лукоянов, Юдин, Основин, Яруллин. Можно было бы добавить в этот список Даниса Зарипова с Эмилем Галимовым, но эти двое с основой тренироваться пока не вышли — занимаются отдельно. Вот, в общем, и все, что осталось от того, что было выстроено Билялетдиновым. Сегодня мы увидели тренерский штаб, собранный с нуля, и команду, строящуюся на абсолютно новых лидерах и легионерах.

Впрочем, Артем Лукоянов, один из немногих «старичков», о постигших команду больших переменах говорить не захотел.

— Команда полностью обновилась. Ваша роль в команде тоже поменяется? — спросили журналисты нападающего уже после тренировки на льду.

− Какая роль? Здесь нет никаких ролей, — сказал Артем. — Здесь команда, я не думаю, что будут раздавать какие-то роли, кому и как играть. Здесь все за общее дело: кто-то сегодня забьет, кто-то — завтра. Общая цель одна — победа, собрать новую команду и биться, чтобы оправдаться перед болельщиками за провальный сезон. Никто ни о каких ролях не думает, не разговаривали об этом.

Первые полчаса работы хоккеистов «на земле» фанаты могли лицезреть их в коробке для мини-футбола в парке Горького

− К требованиям Квартальнова за несколько тренировок успели привыкнуть?

− Все тренеры одинаковые — не думаю, что от него нужно ждать каких-то особых требований. Не бывает так, что от кого-то нужно ждать меньше, а от кого-то больше, все требуют максимума. Поэтому нужно прислушиваться, перестраиваться в каких-то моментах: может, будет что-то новое в игре, что-то останется. Все тренеры требуют одного — выполнения тренерского задания и победы.

Ожидаемо на позитиве и, кажется, без претензий к генеральному менеджеру вступил в первую на посту главного тренера «Ак Барса» беседу с прессой и Дмитрий Квартальнов:

— Эмоции от встречи с ребятами положительные. Все вернулись из отпуска с хорошими эмоциями и в удовлетворительном состоянии. Наше знакомство еще продолжается, так как очень много новичков. Но все-таки был костяк из «стареньких».

— Насколько вы довольны этим составом?

— Доволен. Время и игры покажут. Мы получили то, что хотели.

— Закончилась ли селекционная работа?

— Селекция, наверное, никогда не закончится. Мы на связи с нашим генменеджером. Что будет интересное, мы будем рассматривать, — сказал Квартальнов журналистам уже на территории базы клуба.

«Будем ли играть энергично? Все меняется, и хоккей тоже»

Впрочем, нельзя сказать, что на открытую часть занятий «Ак Барса» пришли полчища поклонников. Человек 30—40, не больше — все-таки утро понедельника не позволило многим поклонникам отлучиться с работы в 10 утра.

Кто-то из пришедших поджидал новоприбывших игроков еще у ворот, отделяющих базу клуба от территории парка Горького, чтобы сфотографироваться. В болельщицкие сети попались немного растерянный Игорь Ожиганов и экс-нижнекамец Эмиль Галимов.

— Наконец-то русская речь в раздевалке. Соскучился по нашему юмору, — говорил Ожиганов после игровой части тренировки на льду (Игорь до «Ак Барса» выступал за «Торонто», — прим. ред.). — Все на позитиве, все работают — все классно.

— Вы оказались в новой команде, но у старого тренера. Делитесь секретами с командой?

— Ребята, конечно, спрашивают, какие у Дмитрия Вячеславовича упражнения. У него все более-менее одно и то же: могу сказать, где будет тяжело, а где полегче. Секретов особо нет.

— Как вам Казань?

— Отменный город, отличный!

Разминка «на земле» больших сюрпризов не преподнесла — поразило разве что присутствие довольно внушительной группы молодых ребят из «Барса» и «Ирбиса». Но знакомых с методами работы Квартальнова и это не удивило. Специалист почти везде (кроме разве что ЦСКА, где у него были другие задачи и возможности) старался подтягивать молодых хоккеистов к основе.

− С нами на сбор поедет большая группа молодых ребят, некоторых из них вы увидите в составе, — пообещал Квартальнов журналистам. — Все начинается с чистого листа: те, кто будет проходить в состав, будут играть.

− Можно ли говорить, что вы именно этого хотите от команды — беговой работы на льду, такого же энергичного хоккея, какой был в ваших предыдущих клубах?

− Наверное, я вам не открою секрета: жизнь меняется, хоккей меняется, спорт меняется. Во-первых, мы понимаем, кто у нас есть в команде, в какой хоккей мы хотим играть, смогут ли эти игроки выполнить то, что мы хотим. Мы посмотрим, все увидим и будем играть в тот хоккей, в который способны играть, который сможет конкурировать с нашими сильными соперниками. Здесь все просто, — сказал наставник «Ак Барса».

Тренеры тем временем поделили команду на три равные части. Одни игроки разминались-растягивались на искусственной траве футбольной коробки, вторая группа занималась со скакалками, а третья отрабатывала «семенящие» упражнения на укрепление координации.

«Пока играем в «бей-беги». После отпуска всегда так»

Уже перебравшись на территорию базы, «барсы» принялись сначала отрабатывать на льду простейшие упражнения — броски по воротам, вбрасывания в углах площадки и некоторые несложные комбинации, начинающиеся в середине площадки. На первый взгляд, все абсолютно то же самое, что было и при Зинэтуле Билялетдинове.

Только когда тренеры поделили команду на «зеленых» и «белых» для двусторонней игры — два периода по 30 минут, Дмитрий Квартальнов решил самоустраниться и наблюдал за игрой с балкона, где компанию ему составил генеральный менеджер Рафик Якубов. И это было первое отличие от тренировок при Билле. Последний тоже не всегда участвовал в процессе (порой мог уйти на скамейку и следить за тем, как проводят занятие его помощники), но уж точно не проводил это время с Якубовым.

Перебравшись на территорию базы, «барсы» принялись сначала отрабатывать на льду простейшие упражнения

Надо сказать, что в делении команд обнаружился некоторый перекос. В составе «зеленых» вышли такие хоккеисты, как Азеведо, Кормье, Фрэттин, Хенкель, Викстанд, Ожиганов, — то есть весь легионерский «взвод».

А вот в составе «белых» упор был сделан на обороняющихся: здесь и Андрей Педан с Альбертом Яруллиным, и Абросимов с Лямкиным. На острие же играли в основном россияне — «неудачники» прошлого сезона Галиев и Ткачев, а также новички Фисенко, Галимов и Петров. Последний, кстати, после игры успел признаться, что всю свою карьеру вне дома хотел вернуться в Казань.

— Семья и родственники рады и довольны. Я постоянно бывал в Казани, даже когда играл в других командах, — сказал Петров. — Все время, которое провел не здесь, хотел вернуться в «Ак Барс». Этой весной тренерский штаб сделал мне предложение, я хорошо знаю требования Дмитрия Квартальнова. Думаю, сделал правильный шаг в карьере. Скучно не будет, — пообещал нападающий.

− Можно ли сказать, что сейчас мы увидим контуры будущего состава? — спросили представители медиа перед матчем у Квартальнова.

− Нет, очень многое будет меняться, — ответил наставник казанцев. — Это просто первая игра, нам кое-что нужно понять. Пока даже нет никаких тактических моментов, мы пока не работали над ними. Это первая ознакомительная игра. Конечно, какой-то приоритет мы отдаем игре, ребятам. Немного посмотрим на свои, специфические вещи.

В целом составы выглядели так:

«Зеленые»: Микаэль Викстранд — Игорь Ожиганов — Джастин Азеведо — Патрис Кормье — Мэттью Фрэттин; Дмитрий Юдин — Кристиан Хенкель — Михаил Глухов — Артем Михеев — Артем Лукоянов; Александр Ляхов — Сергей Алексеев — Иван Емец — Вячеслав Основин — Артем Валеев.

«Белые»: Альберт Яруллин — Андрей Педан — Станислав Галиев — Владимир Ткачев — Эмиль Галимов; Роман Абросимов — Никита Лямкин — Михаил Фисенко — Артем Галимов — Кирилл Петров; Камиль Фазылзянов — Дамир Мусин — Дмитрий Воронков — Илья Сафонов — Максим Марушев.

Четверка Глеб Мальцев — Данил Воеводин — Радэль Фазлеев — Владислав Кара в первом периоде сыграла за «белых», во втором — за «зеленых».

С первых же минут игроки, не особо церемонясь, стали по-настоящему «жестить» у бортов. Много жесткой борьбы и «впечатываний» в борт соперника — грешным делом могла закрасться мысль, что это уже рука нового наставника. Довольно ожидаемо убедительную победу (4:0) одержали «зеленые». Как признался после игры Ожиганов, игроки его команды во втором периоде даже позволили себе немного «попижонить», разыгрывая шайбу до верного.



— После лета всегда так тяжело, — отметил напоследок Ожиганов. — Даже сегодняшняя игра была такая — «бей-беги». Не было передач, все скакало. Повторю, после отпуска всегда так, потому что все больше занимаются индивидуально, а если и играют, то в основном с любителями. Сегодня так, потому что тяжело еще физически, сложно передачу отдать, и приходилось бегать.