Лучший турнир Тихонова, Путин в раздевалке, свирепый Знарок

О последней на сегодня победе россиян на чемпионатах мира

Ровно 6 лет назад, 25 мая 2014 года, в Минске завершился последний на сегодняшний день победный для сборной России чемпионат мира по хоккею. В финале команда Олега Знарка уверенно одолела финнов (5:2), взяв своеобразный мини-реванш за провальное выступление на Олимпиаде в Сочи в том же году. Хотя если в феврале в Россию приехали лучшие из лучших хоккеистов мира, то в Белоруссии общая победа россиян прогнозировалась и сюрпризом ни для кого не стала. Но некоторые детали заставили запомнить тот турнир надолго. О том, как нынешний нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов провел лучший турнир в карьере и стал его MVP, а Олег Знарок прославился на весь мир — в материале «Реального времени».

Безальтернативный Знарок

2014-й год для российского хоккея получился чрезвычайно насыщенным. Зимой сборная под руководством Зинэтулы Билялетдинова не оправдала олимпийских надежд, оставшись без медалей. В четвертьфинале финны наглядно показали всю разницу хоккейных менталитетов, победив со счетом 3:1. После того матча очень много говорили об игроках оборонительной линии россиян, которые «привезли» две шайбы из трех. Билялетдинов не собирался никому ничего доказывать на ближайшем чемпионате мира в Минске и сборную сразу же покинул, попутно выпалив свою знаменитую фразу про нападающего «Магнитки» Сергея Мозякина, который «на Олимпиаде не доехал бы до чужих ворот».

В КХЛ в тот год состоялся, пожалуй, самый зрелищный финал за всю историю лиги: магнитогорский «Металлург» Майка Кинэна в семи матчах одолел пражский «Лев». В сборную России тем временем назначили Олега Знарка. В 2010-м его ХК МВД доходил до финала Кубка Гагарина, а в 2012—2013 годах московское «Динамо» Олега Валерьевича выстрелило дуплетом, выиграв золотые медали дважды подряд. Назначение Знарка в сборную выглядело логичным и по степени его заслуг на тот момент, и по причине отсутствия реальных альтернатив. Быков и Захаркин только-только готовились вернуться в Россию и подписать контракт со СКА, а Илья Воробьев еще не дозрел даже до поста главного в «Магнитке», ассистируя вышеупомянутому канадцу Кинэну.

Исторически сложилось, что чемпионат мира в год Олимпиады становился важнейшим реваншистским турниром для той же сборной СССР. А вот для остального мира он, наоборот, был одним из самых непривлекательных турниров ввиду того, что ведущие хоккеисты из НХЛ свое уже отыграли в феврале на Олимпиаде и ехать защищать цвета сборной еще и в мае были готовы лишь единицы. Например, Александр Овечкин, который в Минске был капитаном сборной России.

На тот чемпионат мира Олег Знарок призвал девять хоккеистов из НХЛ и 16 — из КХЛ. Фото: AFP

Рекорд посещаемости и 5,5 гола в среднем за матч

На тот чемпионат мира Олег Знарок призвал девять хоккеистов из НХЛ и 16 — из КХЛ. Общее количество КХЛовцев на турнире перевалило за сотню (101), а единственной сборной, в которой таковых не было, осталась Италия, занявшая в итоге предпоследнее место и покинувшая высший дивизион. Любопытно, что белорусский чемпионат мира одно время находился под угрозой срыва из-за политических мотивов — по этому поводу даже принималась резолюция в Европарламенте. Страны-участницы призывали к бойкоту. Но в итоге турнир прошел на высоком уровне, а президент ИИХФ Рене Фазель назвал его лучшим не только на своей памяти, но и вообще во всей истории. Рекорд посещаемости, 10 лет удерживаемый Чехией (552 097), был бит уже в четвертьфинале, а всего матчи посетило суммарно 643 434 болельщиков (в среднем чуть больше 10 тысяч зрителей за игру). Роскошные цифры для чемпионата мира, проводимого в год Олимпиады.

На время соревнования в Минске был введен запрет на курение в общественных местах, включая хоккейные дворцы, а также в гостиницах. Для заведений общественного питания был установлен потолок наценки от 50% (заведения третьей категории) до 250% (заведения категории «люкс»). С 7 мая 2014 года министерство торговли Белоруссии запретило реализацию пива иностранного производства в магазинах и заведениях общественного питания, которое следовало заменить пивом исключительно белорусского производства или розлива.

Что касается спортивного регламента, то он соответствовал прошлогоднему — две группы из восьми команд играли длительный предварительный раунд, а первые четыре команды из каждой ячейки получали путевку в плей-офф. Все матчи проходили всего на двух стадионах — «Минск-арене» и «Чижовка-Арене». Если говорить о цифрах, то белорусский турнир был успешен не только в посещаемости, но и в том, что происходило на льду. В 64 встречах было заброшено 352 шайбы (5,5 в среднем за игру).

Несмотря на то, что чемпионат мира для россиян закончился десятью победами в десяти матчах, начинался он весьма непросто. В первой же смене в первой игре против швейцарцев (5:0) нападающий Андрей Локтионов сломал ключицу. Были повреждения по ходу группового этапа и у других игроков. В игре против Германии едва избежал травмы Александр Овечкин, которому чуть не снесли колено, а Дмитрий Орлов в той встрече сломал кисть.

Главным событием на старте чемпионата стало сенсационное поражение сборной Канады от французов (2:3 — в серии буллитов). Голевой дубль нынешнего новичка «Ак Барса» Стефана Да Косты и феноменальная игра вратаря Кристобаля Юэ позволила Франции впервые в истории обыграть канадцев, у которых главным тренером тогда работал Дейв Типпетт. Французы в итоге стали первым соперником россиян в плей-офф. Сборная Знарка забросила по шайбе в каждом из периодов и победила вполне уверенно — 3:0.

Финал без главного тренера

Если смотреть на результаты чемпионата мира персонально, то реабилитироваться сборной России удалось как за недавнюю Олимпиаду, так и за прошлогодний чемпионат мира. В группе россияне без проблем раскатали американцев (6:1), которым на ЧМ-2013 позорно проиграли в четвертьфинале (3:8), а с сочинскими обидчиками из Финляндии Знарок и компания встретились дважды. Второй раз — в финале. В решающий матч сборную Суоми вывел во многом вратарь Пекка Ринне, выдавший шикарный турнир. Два первых матча, Латвии и России, финны проиграли, и к концу предварительного этапа ситуация сложилась так, что от них уже ничего не зависело. Выручили швейцарцы, обыгравшие в последний день латышей, что позволило Финляндии удержаться на четвертом месте в группе. В четвертьфинале финны с минимальным счетом одолели канадцев, оставив их без медалей в пятый раз подряд, а в полуфинале «засушили» чехов.

Россия же прошла в финал через Швецию (3:1), и именно в этой встрече произошел инцидент, который запомнился всем любителям хоккея надолго. За 11 секунд до финальной сирены швед Микел Баклунд в ситуации, совершенно того не требовавшей, сбил с ног Сергея Плотникова, что едва не привело к массовой драке. Зато привело к перепалке на скамейках, в ходе которой Олег Знарок призвал разбушевавшегося ассистента тренера шведов Рикарда Гренборга к сдержанности во избежание чего-нибудь неприятного для него. По ходу дела Олег Валерьевич показал шведскому коллеге жест, проведя большим пальцу по горлу:

ИИХФ такую «миротворческую деятельность» Знарка не оценила и приняла беспрецедентное решение дисквалифицировать его на золотой матч. Так что на финал сборную России вывел его помощник, Харийс Витолиньш, а номинальный главный тренер осуществлял общее руководство с трибуны посредством рации.



Свою выходку Олег Валерьевич прокомментировал так:

— Я эмоциональный человек, а со стороны шведов была провокация. Гренборг первым выскочил к заградительному стеклу. Не знаю, что швед говорил, но сам, считаю, поступил правильно. Ситуация могла перерасти в массовую драку, а я все отвел на себя. Как бы этот швед поступил, находись мы в этот момент на улице и разговаривай по-мужски?

А мне обидно было за фол против Плотникова, потому что он выходит на лед на уколах. Под вопросом было его участие в финале, но это мужественный человек, хочет доиграть до конца. А в остальном: я такой, какой есть. Если буду менее эмоционален — это может пойти во вред команде.

В итоге отсутствие Знарка никак не сказалось на российской команде и общем результате: уверенная победа со счетом 5:2. Четыре шайбы из пяти в ворота финнов россияне забросили в численном преимуществе, причем победную соорудило секретное оружие Знарка и Витолиньша. Это была спецбригада сразу из пяти нападающих: Александр Овечкин с Малкиным в роли защитников и Сергей Плотников, Виктор Тихонов и Данис Зарипов — в атаке.

Последний гол на турнире забил именно Тихонов. Фото eurosport.ru

Зарипов и Бурмистров были хороши, но Тихонов затмил всех

Из нынешних игроков «Ак Барса» звание чемпионов мира 2014 года получили сразу три хоккеиста. Данис Зарипов стал вторым бомбардиром турнира, набрав 13 очков (3 гола + 10 передач) в 10 матчах. Александр Бурмистров не играл ведущей роли, но был хорош в «чеккерской» работе. В финале против финнов он выходил на лед в четвертом звене вместе с Евгением Дадоновым и Сергеем Калининым.

Но всех затмил Виктор Тихонов, тогда выступавший за СКА. Он начал турнир в третьем звене с Андреем Локтионовым (во второй игре — с Сергеем Калининым) и Зариповым. Однако с третьего группового матча вместе с Овечкиным и Плотниковым составил ударное трио, а в последней встрече предварительного раунда, когда Овечкину дали день отдыха, перешел во второе звено к Малкину и Кулемину. В итоге там и остался. С уроженцами Магнитогорска результативность Виктора снизилась, но запаса хватило, чтобы стать лучшим снайпером (8 шайб) и бомбардиром (16 очков) чемпионата, а также быть признанным лучшим нападающим и войти в символическую сборную. Последний гол на турнире забил именно Тихонов. Он же, вместе с Антоном Беловым, достиг лучшего показателя полезности (+10). Определенно, чемпионат мира 2014 года — лучший турнир в карьере нынешнего нападающего «Ак Барса».

В это межсезонье Александр Бурмистров в очередной раз вернулся в Казань. На днях он дал развернутое интервью, в котором вспоминал события ЧМ-2014:

— У нас был суперколлектив, мы тогда с «Ак Барсом» вылетели в первом раунде, после этого сразу же поехали в Новогорск, готовились два месяца. И многие, кто все два месяца был на сборах, в итоге и попали на чемпионат мира. Олег Валерьевич Знарок нам говорил, что, если будете работать, попадете в состав, так и получилось. Мы были очень хорошо подготовленными, на чемпионате мира это чувствовалось, не было никакой усталости. Сумасшедшие ощущения!

После победы над финнами в раздевалку зашел Владимир Владимирович Путин. Это неописуемо, надо чувствовать, находиться там. Это было неожиданно, мы даже не знали, что он приехал на игру, только потом на кубе увидели.

Знарок — лидер, прям рубит, никогда не говорит за спиной. Если надо что-то сказать игроку, всегда говорит это в лицо. Плюс у нас был генеральный менеджер Андрей Сафронов, тоже правдоруб и сумасшедший мотиватор. Были команды, которые собрались не в сильных своих составах, например, американцы. Но европейские команды бились. Те же шведы, финны, чехи собрались бандами, все хотели выиграть. После Олимпиады хотели доказать.

Жест Знарка? Прекрасно его помню. После дисквалификации главного тренера мы сплотились. В автобусе перед игрой, когда Валерьевич зашел в автобус, каждому пожелал удачи, сказал слова напутствия. До мурашек, чуть ли не слезы были на глазах. Нас это завело. На финал уже даже настраивать не надо было, — рассказал Бурмистров.

На данный момент золотые медали чемпионата мира 2014 года остаются для сборной России последними. В 2015 и 2016 годах чемпионами мира становились канадцы. В 2017-м и 2018-м золотой дубль оформила шведская команда, а в прошлом сезоне победила Финляндия. В этом году турнир в Швейцарии не проводился из-за пандемии коронавируса, а в 2021-м он снова вернется в Минск — на этот раз белорусы примут его в паре со столицей Латвии Ригой.