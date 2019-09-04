Амир Мифтахов: «Канадские площадки нравятся больше. На них больше бросков, а это я люблю»

Первое большое интервью вратаря молодежной сборной России

Это межсезонье у 19-летнего голкипера «Ак Барса» и молодежной сборной России Амира Мифтахова выдалось, пожалуй, не менее насыщенным, чем весь предыдущий сезон. Пройдя сборы с командой Дмитрия Квартальнова, он вместе с «Барсом» выиграл представительный турнир в Нефтекамске, попутно получив приз лучшего вратаря, и в том же августе одержал в составе национальной сборной U-20 победу на престижном «Турнире четырех наций». На следующий день после вручения Мифтахову клубного свитера на церемонии презентации состава «Ак Барса» 2019/20 юный страж ворот встретился с корреспондентом «Реального времени».

«Скорее всего, этот состав будет наигрываться к МЧМ»



— Амир, вчера у тебя был памятный день — утром вместе с командой ты встречался с президентом Татарстана, вечером из рук президента клуба получил свитер «Ак Барса». Как впечатления?

— Все получилось совершенно неожиданно. Я приехал из Перми с турнира сборных, и мне сказали, чтобы я приходил на фотографирование с первой командой, затем оставили на тренировку, и там узнал, что будет встреча с президентом, о которой все остальные уже знали.

— Что он вам пожелал?

— На сезон удачи, сказал, что перед плей-офф снова увидимся.

— Ты почувствовал, что Квартальнов следит за молодежью, подтягивает в состав, доверяет? Не тебе одному из молодых воспитанников на презентации вручили свитера.

— Да, чувствуешь, что за тобой реально следят, смотрят. Понимаешь, что надо работать не для того, чтобы отбыть номер, чтобы выйти на лед, чтобы хватало людей на тренировке или в двусторонке, а что на тебя рассчитывают в сезоне.

— Ты буквально накануне приехал с «Турнира четырех наций». Как он был организован? Судя по отзывам, на высшем уровне?

— Да, действительно, обстановка была очень похожа на чемпионат мира. Этот турнир проводится для юниорских и молодежных сборных, последний был в категории U-20. Если сравнивать со взрослыми соревнованиями, то это скорее как Евротур. Предназначение — подготовительный, просмотровый турнир к молодежному чемпионату мира.

Условия проживания, тренировок, игр в Перми были просто шикарные. На всех наших матчах были не просто аншлаги — более 7 тысяч зрителей набивалось на трибуны, которые вмещают 6 тысяч человек. Дворец «Молот» немного обновили, поменяли систему освещения — когда я приезжал туда в сезоне с «Барсом», было темновато, он все-таки старенький. Но больше всего потрясла бешеная поддержка зрителей, они просто гнали сборную вперед. Люди подходили и благодарили за игру, за то, что им в город привезли настоящий праздник хоккея. Это дорогого стоит.

Фото tatarstan.ru

Все получилось совершенно неожиданно. Я приехал из Перми с турнира сборных, и мне сказали, чтобы я приходил на фотографирование с первой командой, затем оставили на тренировку, и там узнал, что будет встреча с президентом

— Как думаешь, этот состав с Романовым, Мисюлем, Марченко, Подколзиным и другими уже известными молодыми игроками будет похож на тот, который Валерий Брагин повезет в декабре в Чехию (44-й молодежный чемпионат мира пройдет в этой стране с 26 декабря 2019-го по 5 января 2020 года, — прим. ред.)?



— Думаю, да. У нас на турнире играл костяк команды, которая обкатывалась на юниорских турнирах в течение трех лет — U-16, U-17, U-18. Скорее всего, примерно такой состав и будет наигрываться к МЧМ, плюс по итогам предстоящей в Канаде суперсерии будут подключены еще ребята — Сашка Хованов, Завгородний и другие.

— Ты провел две игры из трех?

— Да, первую с чехами и последнюю с финнами. В матче со Швецией ворота защищал Даниил Исаев из «Локомотива».

— Валерий Брагин дал какие-то комментарии по твоей игре?

— Особо нет. После турнира сказал: «Давай работай, готовься». Вообще, нашу игру в сборной курирует Владимир Николаевич Куликов.

«Где буду играть, зависит прежде всего от моей работы и игры»

— Поговорим о твоем нынешнем статусе. Если в сезоне 2017/18 ты, голкипер «Ирбиса», сыграл в ВХЛ всего два матча, то в минувшем чемпионате уже «Ирбису» помог только дважды, зато стал основным вратарем команды ВХЛ — 33 матча за «Барс». Но сейчас в «Барсе» начал играть Эмиль Гарипов — он провел 3 из 4 матчей на предсезонном Кубке Лады в Тольятти. В «Ак Барсе» Рейдеборн и Билялов, в «Барсе» Гарипов и Голубев. Где будет уже в сентябре играть вратарь молодежной сборной России Мифтахов?

— Я пока ничего не могу сказать. У Эмиля, скорее всего, односторонний контракт, и он уже давно зарекомендовал себя как вратарь первой команды. Не знаю, все будут решать тренеры. Сезон совсем скоро начинается, но пока у меня нет точной информации, что буду делать. Слышал, что вроде бы играть буду в «Барсе», но на меня рассчитывают и в первой команде и постепенно к ней будут подтягивать. Посмотрим, в любом случае все будет зависеть от моей работы и моей игры.

— Летом у тебя еще одно приятное событие — «Барс» довольно неожиданно выиграл сильный по составу турнир памяти Юнусова в Нефтекамске, а ты получил приз лучшему вратарю. Это, по-моему, вообще первый турнир, на которым «Барс» первенствовал.

— В прошлое межсезонье выиграли турнир в Пензе. А вообще, соглашусь с вашей оценкой, турнир в Башкортостане получился представительным. Все соперники — команды хорошо укомплектованные, играющие: хозяин турнира «Торос» — самый титулованный клуб ВХЛ, «Лада» и «Югра» еще недавно выступали в КХЛ. Подняли себе настроение перед трудным сезоном.

Сезон совсем скоро начинается, но пока у меня нет точной информации, что буду делать. Слышал, что вроде бы играть буду в «Барсе», но на меня рассчитывают и в первой команде и постепенно к ней будут подтягивать. Посмотрим, в любом случае все будет зависеть от моей работы и моей игры

— Правда, ваш тренер Сергей Душкин в разговоре на летнем сборе признался, что не очень любил побеждать на предсезонных турнирах со своими предыдущими командами. Сказал, что, как правило, в таком случае его подопечные тяжело входили в первенство.

— Есть такое, но ничего страшного — вот на днях на Кубке Лады проиграли три матча из четырех (смеется).

Конечно, главная цель этих турниров — проверка сочетаний звеньев, постановка игры. Но это же хоккей, мы спортсмены и хотим побеждать в каждом матче. На каждую игру надо выходить как на последнюю.

— Ты два лета подряд проводишь подготовительные сборы с «Ак Барсом». Такое насыщенное межсезонье опять получается, а с твоим статусом полной определенности еще нет. Я даже поймал себя на мысли, что сборная, при всей конкуренции во вратарской линии, для тебя сейчас самое привычное, что ли, место. Так?

— В сборной такая атмосфера, что там хочется быть всегда.

«Мне нравится не быть задрафтованным в НХЛ»

— Драфты НХЛ — и прошлогодний, и нынешний — как бы прошли мимо тебя. Но ты к этой ситуации, как я читал в одном из интервью, относишься спокойно…

— Совершенно верно. Мне это даже нравится.

— Почему?

— Если принадлежишь какому-нибудь клубу, то в каждом из них уже есть свои перспективные игроки, в том числе вратари, на которых там рассчитывают. Если я не задрафтован, то могу выбирать и ехать в любой клуб, который будет во мне заинтересован. У меня еще есть год, когда я могу быть задрафтован, но пока в своем положении я вижу больше плюсов. А уж если быть задрафтованным, то лучше как можно выше — предпочтительнее в первом-втором раундах, в крайнем случае в третьем.

— Следил за драфтом этого года?

— Почти нет. Скауты звонят, интересуются, но пока это не моя тема.

— Если, будем надеяться, ты попадешь в окончательную заявку на МЧМ в Чехии, это будет, несмотря на твои 19 «с хвостиком» лет, уже второе твое молодежное первенство U-20. На 43-м чемпионате мира, проходившем в Ванкувере и Виктории, ты был в составе сборной, завоевавшей бронзовые медали.

— Да, вместе со мной бронзу взяли мои товарищи по клубу Даниил Журавлев и Артем Галимов, но, в отличие от них, я на лед не выходил. Тем не менее само попадание в сборную в 18 лет было для меня большим успехом, ведь я получил право попасть нее, выиграв в ходе юниорских турниров, в том числе «Турнира четырех наций» в Чехии, конкуренцию у сильных голкиперов.

— Не играть, но находиться в составе сборной — что это тебе дает?

— Это отличный опыт. Во-первых, атмосфера в команде. Я был там, был частью сборной, все видел, так же переживал. Это те же самые непередаваемые эмоции. Я знал, что должен был быть в состоянии полной готовности и, мало ли что, в любой момент подменить своего партнера в рамке. Я готовился так же, как остальные.

Фото fhr.ru

Само попадание в сборную в 18 лет было для меня большим успехом, ведь я получил право попасть нее, выиграв в ходе юниорских турниров, в том числе «Турнира четырех наций» в Чехии, конкуренцию у сильных голкиперов

— Никогда не слышал и не видел в прессе ни одного отрицательного отзыва о Валерии Брагине, с которым связаны все успехи российской молодежной сборной в это десятилетие, в том числе легендарное золото-2011. В чем главные достоинства этого наставника?

— Во-первых, это очень авторитетный специалист с огромным опытом работы. Он сам играл на высоком уровне и знает хоккей изнутри, в малейших нюансах. Это реально великий тренер, его очень внимательно слушают, все выполняют, и это приносит результат. То, что его слушают — и командой, и индивидуально, очень важный момент.



— В январе 2019-го ты стал бронзовым призером МЧМ, а в феврале попал в состав олимпийской сборной, где все остальные были еще старше тебя. Тоже полезный опыт?

— Да, меня вместе с Артемом Михеевым включили в состав команды, которая приняла участие в Кубке Кауфленда в Словакии. Ребята в команде были почти все известные, из КХЛ — вратари Бочаров и Демченко, полевые игроки Дыбленко, Федоров, Хохлачев, Ткачев (который тогда играл в «Салавате», а сейчас в СКА), Чибисов, Брюквин. Мне сказали тренеры, что вызов в команду Олега Браташа — с прицелом на будущее, чтобы я прочувствовал атмосферу, «поварился» в сборной. На турнире команда провела две игры, со Словакией и Белоруссией.

— Браташ, кстати, в свое время был сильным вратарем. У него, как старшего коллеги по амплуа, можно получить какие-то специальные профессиональные советы?

— Наверное, можно, но он руководит всей сборной, вратарей не выделяя. Если возникают какие-то вопросы по голкиперам, он контактирует с тренером по вратарям. А так нам с Даниилом Исаевым, с которым мы только что играли на турнире в Перми, тренеры олимпийской сборной сказали, что будут вызывать в команду.

«В МХЛ играть в воротах сложнее, чем в ВХЛ»

— В позапрошлом сезоне ты дебютировал в ВХЛ, а в 2018-м уже отыграл весь сезон за «Барс». Как тебе, еще 18-летнему, дался переход во взрослую лигу?

— Я же до этого смотрел, как играют в ВХЛ, анализировал. Поначалу было немного тяжеловато, а потом перестроился, и все стало нормально.

— В чем отличие молодежной и высшей, взрослой лиг с точки зрения вратаря?

— Абсолютно во всем. В Высшей лиге более умный хоккей, в МХЛ — «бей-беги». Из ВХЛ или КХЛ спустить вратаря в МХЛ сложнее, чем поднять его. Во взрослой лиге ты знаешь, что будет, и ждешь, когда это произойдет, а действия игроков в «молодежке» мало предсказуемы и часто не подлежат логическому объяснению. Беготни здесь намного больше.

— А между КХЛ и ВХЛ тоже пропасть?

— А вот в этом я не уверен. Кто как говорит — кому-то, наоборот, в КХЛ легче играть. Но, учтите, я это говорю исключительно с вратарских позиций.

Фото fhr.ru

Я был частью сборной, все видел, так же переживал. Это те же самые непередаваемые эмоции. Я знал, что должен был быть в состоянии полной готовности и, мало ли что, в любой момент подменить своего партнера в рамке. Я готовился так же, как остальные

— Ты с самого детства учился на вратаря или тренеры использовали тебя на разных позициях?

— Сначала он, как и все, учился просто кататься, — вступает в разговор подошедший Рустем Мифтахов, отец Амира, не пропускающий ни одного матча или турнира с участием сына. — Я в три года начал ставить его на коньки, в четыре у него это уже получалось, а в пять мы пришли тренироваться в ДЮСШ «Ак Барс». Он был самым последним, кого посмотрели во вратари. Я был против, знал, как это тяжело. Вратарь — последний рубеж, это огромная ответственность. Я его отговаривал, он говорил: «Папа, давай я попробую.» Попробовал, смотрю — терпит. Выдали ему форму — большую, в нескольких местах рваную. Смотрю — один синяк, другой. Время идет, он терпит.

Он сначала попал в класс 1999 года, на год старше своего возраста. Там были вратари 99-го, на них делали ставку. Нас поначалу никуда не брали, в первый сезон все катались, а на Амира не рассчитывали. В середине сезона ему начали давать игровое время, а в конце сезона он стал основным, и тех, 99-го года, ставили в ворота только если соперник был не из сильных.

Дальше больше. Команду 99-го принял Анатолий Григорьевич Доника, и Амира пытались оставить со старшим возрастом с тем прицелом, что он попадет в сборную 99-го. Но Айрат Талгатович Мирханов «отжал» его к себе, в команду 2000-го. Бывало так, что Амир приходил на игры 99-го года против 2000-го и не знал, за кого ему играть. Так за один год, когда сыну было семь лет, мы всех конкурентов «перемолотили» и пошли дальше подниматься по этой лестнице. Там много было вратарей. И Кочетков, признанный лучшим на последнем молодежном чемпионате мира, сидел под Амиром, и другие. Шанс давали многим, а Амир верил в свою звезду, работал, и вот, дорос до сборной и первой команды.

Рустем и Амир Мифтаховы

«Бессонные ночи бывают после каждой игры — удачной или неудачной»

— У тебя никогда не было сожалений, что ты не пробовал, например, забивать, или отдавать передачи?

— Да нет, не помню такого.

Рустем Мифтахов: Было тяжело, давила ответственность. Но помню, заходят в раздевалку мальчишки 2000-го, 99-го из команды соперников и спрашивают: «Кто у вас сегодня в воротах играет? — А, Мифтахов, тогда мы сегодня не выиграем…» И тоска у них начиналась. Я ему всегда говорил: «Не место красит человека, а человек место».

— Амир, все вратари хотят играть без замен, быть первым номером? Боишься, что, например, из-за травмы твой сменщик встанет в рамку и начнет «сухари» выдавать?

— Я — однозначно да. Неважно, устал ты, не устал, напряженный график игр или что, хочу играть. Я никого не боюсь (имею в виду конкурента) — все равно, как он сыграл.

— А от неудач ты быстро отходишь?

— Конечно, если завтра или послезавтра новый матч, надо быстро все забыть и настраиваться на новую встречу. Что произошло, то уже случилось, ничего не изменишь.

— Как насчет бессонных ночей?

— Бессонные ночи бывают после каждой игры — удачной ли, неудачной. Такова судьба спортсмена. А неудачную игру надо быстро проанализировать и настраиваться на следующую. Завтра новый день, надо выходить и играть.

Рустем Мифтахов: Амир психологически устойчив. Я с детства приучал его к мысли, чтобы он думал о себе: «Я — лучший». Чем сильнее соперник, тем лучше Амир играет. Вот мы с вами разговариваем, скажут ему «через пять минут надо играть» — пойдет и сыграет. Для него день игры — это кайф.

— А день тренировки?

— Да только на лед выходишь, уже получаешь наслаждение. А когда команда выигрывает, и ты хорошо играешь, понимаешь, что не зря тренировался.

Рустем Мифтахов: Он всегда работал на совесть. Мне никогда не приходилось его заставлять. Маленький шел с тренировки, и я видел пятна пота у него на спине. Говорил: «Папа, я пока кушать не пойду». — «Почему?» — «Пока шпагат столько-то раз не сделаю». И сегодня, когда мы после матча дома обсуждаем его игру, я даже при удачном выступлении нахожу моменты, на которые стоит обратить внимание и не устаю повторять: «Заставляй себя работать, никогда не снижай планку.» Только так можно забраться наверх. Мы обычные люди, у нас нет связей. Все, чего он достиг — это результат его постоянной работы. И, конечно, помощи и доверия тренеров — Айрата Мирханова, Алмаза Якупова, Александра Агапеева.

Фото fhr.ru

Да только на лед выходишь, уже получаешь наслаждение. А когда команда выигрывает, и ты хорошо играешь, понимаешь, что не зря тренировался

«Петри Веханен и Мика Норонен — образцы вратарского стиля»

— Кто твои кумиры из голкиперов?

— В НХЛ Сергей Бобровский. Очень нравился Петри Веханен, когда играл в «Ак Барсе».

— Андерс Нильссон не сильнее Веханена?

— Не знаю, стиль его игры нравился мне меньше, чем у нашего финна. Веханен и Норонен были для меня образцами вратарского стиля.

— Чем привлекает игра Бобровского?

— Движения, перемещения, нестандартное мышление. Он всегда находит выход из самой сложной ситуации.

— А игру вратарей советской эпохи представляешь?

— Я, конечно, смотрел, как тогда играли, но особо за вратарями не следил. Иногда и сейчас смотрю, но хоккей здорово изменился.

— Какие площадки тебе нравятся больше?

— Канадские. На них больше бросков, а это я люблю.

— Лучше, когда тебя все время обстреливают или когда твоя команда часто атакует и ты имеешь большие паузы для отдыха?

— Надо всегда быть готовым ко всему. Сложно, к примеру, когда по твоим воротам бросают мало, но опасные моменты возникают часто. Неприятно, когда ничего не было, и вдруг какой-нибудь выход «два в один». В любом случае, моя задача — ловить шайбу.

— Ну в «Барсе»-то у тебя недостатка в «бросковой практике», пожалуй, почти никогда не бывает.

— Да, у нас команда молодая, и минимум 35—40 бросков за игру по моим воротам — это норма.

Моя главная цель — как можно скорее пробиться в состав первой команды, в «Ак Барс». Я чувствую, что могу выдержать конкуренцию и не боюсь ее

— Понимаю, что ты только в начале большого пути, но мысли о жизни после хоккея в голову приходят?

— Бывает, что задумываюсь над тем, что буду делать, когда оставлю лед. Иногда и с ребятами на эту тему говорим, кто кем хочет быть. Стараюсь, чтобы и наставления, советы, замечания тренеров откладывались в голове, стараюсь анализировать, что брать из подсказанного, а где действовать как сам считаю нужным. Вопросы стратегии, тактики мне интересны.

— «Барс» два последних года останавливался буквально в полушаге от плей-офф. Что там с поговоркой про троицу?

— Да, в том сезоне не хватило, можно сказать, половины очка, очень обидно было. Попадать нужно в любом случае, больше не буду говорить, чтобы не сглазить. Моя же главная цель — как можно скорее пробиться в состав первой команды, в «Ак Барс». Я чувствую, что могу выдержать конкуренцию и не боюсь ее.

