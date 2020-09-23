«Зухра, вернись, мы все простим». Итоги матча «Ак Барс» — «Авангард»

С Биляловым в воротах «барсы» не проигрывают

Противостояние казанского «Ак Барса» и омского «Авангарда» уже давно носит принципиальный оттенок. У команд богатая кубковая история очных матчей, а каждая игра в регулярке получается на загляденье. В прошедшее межсезонье битва двух грандов Восточной конференции КХЛ перешла в активную стадию и за пределами льда. О том, как в Казани встретились два брата Гариповых, Галиев и Билялов делают результат «Ак Барса», а Хованов в очередной раз показал высокий класс при исполнении буллита — в материале «Реального времени».

Два вратаря Гариповых и Зухра

«Авангард» после ребрендинга и переезда в Балашиху в 2018 году провел два абсолютно разных сезона: в первом омский клуб не только разгромил «Ак Барс» в первом же раунде, но и сумел добраться до финала Кубка Гагарина, проиграв там московскому ЦСКА. Ну а коронавирусной весной 2020-го «ястребы» в стартовой серии плей-офф абсолютно по делу уступили уфимскому «Салавату Юлаеву».

Прошедшим летом омский клуб пошел на казанский в атаку с совершенно неожиданной стороны и подписал в свое шоу бывшую ведущую «Ак Барс ТВ» Зухру Уразбахтину. В гости к ней приходят теперь не бывшие легенды «Ак Барса», а, например, Сергей Шнуров и уроженец Омска, бывший футболист Дмитрий Сычев. Зухра уходила из Казани под предлогом нового роста в Москве, называлась вероятная работа на «Матч ТВ», однако в итоге она оказалась в Балашихе и теперь является главным лицом «Авнагард шоу».

Перед игрой «Ак Барс» начал уже привычную войнушку в соцсетях, опубликовав вот такой ролик с подколом в адрес «ястребов».

Спокойной ночи, малыши pic.twitter.com/kiM7zovpOk — ХК Ак Барс (@hcakbars) September 21, 2020

«Авангард» ответил дважды, и один из роликов был посвящен как раз Зухре.



Если говорить непосредственно о хоккее, то на неделе стало известно, что с основной командой «барсов» тренируется 17-летний голкипер Джамиль Гарипов, брат Эмиля. Теоретически в матче «Ак Барс» — «Авангард» могли сыграть друг против друга два брата-вратаря. Эмиль Гарипов с начала сезона уверенно выигрывает конкуренцию у Игоря Бобкова и сейчас является первым номером «ястребов». Однако молодой Гарипов еще не дорос до конкуренции с Рейдеборном и Биляловым, а старший Гарипов на игру в Казани был заявлен вторым вратарем. Братья увиделись только на утренней раскатке.



Квартальнов продолжает тасовать звенья

Летом много говорилось о том, что состав «Ак Барса» раздут, однако главный тренер команды Дмитрий Квартальнов эти разговоры быстро пресекал аргументом, что сезон длинный и свой шанс получат все. Действительно, в энергозатратном активном хоккее, который нынче проповедуют «барсы», активная ротация очень важна. Но тут еще дело в том, что Квартальнов, похоже, так до конца и не определился с сочетаниями звеньев в нападении — в прошлом году на старте сезона была похожая картина, когда тренерский штаб казанцев пробовал разные варианты. Но на топовые матчи все равно выходили примерно одни и те же тройки. На старте этого сезона ротации нет только в стане оборонцев.

«Авангард» играл третий матч в выездной серии, и со стороны бросалось в глаза, что команда находится не в идеальном физическом состоянии. Казанцы же до этой встречи играли два матча дома: «зеленое дерби» в этот раз получилось в одну калитку, а вот игра с аутсайдером «Сочи» неожиданно забрала немало сил. По ходу встречи счет был 3:3, а победить удалось во многом благодаря классной игре и дублю Виктора Тихонова, который проводил лишь второй матч в сезоне.

Квартальнов, похоже, так до конца и не определился с сочетаниями звеньев в нападении. Фото: Ильнар Тухбатов (ak-bars.ru)

В игре с «Авангардом» подопечным Квартальнова нужно было использовать преимущество как раз в «физике». В заявку не попал в очередной раз Данис Зарипов, который на старте сезона находится в отличной форме, однако Квартальнов тщательно дозирует нагрузки 39-летнего форварда. В первом звене Дмитрий Вячеславович вернулся к привычному по прошлому сезону сочетанию Азеведо — Кормье — Петров, во втором вышли Галиев — Галимов — Дыняк, Доус отправился к Сафонову и Тихонову, а в четвертом звене собрались типичные «чеккеры» Лукоянов, Глухов и Фисенко. Тринадцатым нападающим на игру был заявлен Александр Хованов, который в итоге скажет свое веское слово и принесет победу «Ак Барсу».

Галиев набрал сумасшедшую форму

Станислав Галиев — один из немногих игроков «Ак Барса», у которого есть собственный джингл после забитых голов. И, конечно же, это композиция «Ты просто космос, Стас». В этой игре Галиев проводил 200-й матч за «Ак Барс» и, судя по той форме, которую он демонстрирует на старте сезона, забивать в своем юбилейном матче он был просто обязан. Так и случилось — в середине первого периода Никита Дыняк сделал классную передачу на Станислава, который поразил ворота Бобкова. Галиев продлил свою результативную серию до шести матчей, в которых набрал 10 (5+5) очков.

После первого периода «Ак Барс» крупно уступал сопернику по броскам 8-24 (3 — 11 в створ). Сказывалась игра в неравных составах — все три удаления казанцев были невынужденными. Особый акцент стоит сделать на том, что далеко не первый раз в сезоне команда Квартальнова получает две минуты меньшинства за нарушение численного состава. Только в этой игре против «Авангарда» такое удаление судьи давали аж дважды — для команды высокого уровня это непозволительно много. После игры главный тренер «барсов» так высказался на тему большинства как своей команды, так и соперника:

— Безобразное большинство у нас было. Много дали сопернику шансов сыграть в неравных составах. Ну а нам надо бросать побольше, немного академично играем, так нельзя.

В этой игре Галиев проводил 200-й матч за «Ак Барс» и, судя по той форме, которую он демонстрирует на старте сезона, забивать в своем юбилейном матче он был просто обязан. Фото: Ильнар Тухбатов (ak-bars.ru)

— Что не получается в большинстве?

— Хотелось бы, чтобы оно было лучше. Пока не получается. Не думаю, что все дело в отсутствии Да Косты. У нас есть ребята, которые должны решать в большинстве. Они тоже злятся, понимают все, но иногда надо сыграть попроще.

Во втором периоде «Ак Барс» предсказуемо выглядел лучше соперника в физическом плане. «Авангард» чуть подсел и оставлял хозяевам много чистого льда. Так, подключившийся в атаку защитник «барсов» Никита Лямкин мощно пробил в штангу. Однако тут же Фисенко снова заработал совершенно необязательное удаление, сыграв высоко поднятой клюшкой против Сергея Толчинского.

— Все знают, что «Авангард» — системная команда, здорово бегут, всегда в хорошей форме, играют по заданию. Всегда сложно играть против таких команд, — говорил после игры Фисенко.

— Все эти истории про «условного Фисенко» в ваш адрес от представителей «Авангарда» как-то мотивируют?

— Врать не буду, мне особенно интересно играть против «Авангарда». Есть какая-то дополнительная мотивация и настрой. Всегда хочется обыграть омскую команду.

Действительно, в это межсезонье Фисенко мог вернуться в стан «ястребов», но остался в Казани и пока вряд ли о чем-то жалеет.

Меньшинство, которое «привез» Михаил, хозяева льда отыграли почти безупречно, однако второй раз за матч «Ак Барс» заработал удаление за нарушение численного состава. И тут же «Авангард» его реализовал — шайба залетела в ворота Билялова после рикошета от защитника Дмитрия Юдина. Гол записали на Оливера Каски, который в этом эпизоде бросил не сильно, но точно. Не обошлось и без доли везения.

Тимур Билялов сделал пару сейвов и перевел игру в дополнительное время. Фото: Ильнар Тухбатов (ak-bars.ru)

Вторую двадцатиминутку казанцы заканчивали в численном большинстве — за грубость был удален форвард гостей Никита Комаров, который ударил по лицу только-только восстановившегося Михаила Глухова.

В рекламной паузе камера выловила на трибунах плакат болельщиков с надписью «Зухра, вернись, мы все простим». Наверняка Уразбахтиной, которая теперь щеголяет только в джерси «Авангарда», приятно такое внимание от «бывших».

«Алла бирса» от Билялова

В самом начале третьего периода команды обменялись удалениями и уже к середине двадцатиминутного отрезка стало понятно, что овертайма этим вечером не избежать. Хотя моменты все закончить в основное время были и у тех, и у других. Удаление «ястреба» Александра Хохлачева вышла реализовывать весьма необычная спецбригада в составе защитника Яруллина и четырех нападающих: Галиева, Галимова, Тихонова и Хованова. У «барсов» же в самой концовке удалился Джастин Азеведо, однако Тимур Билялов сделал пару сейвов и перевел игру в дополнительное время.

В овертайме преимущества не было ни у одной из команд. После игры на это обратил внимание главный тренер омского клуба Боб Хартли:

— Сложная игра, разница в одну шайбу, в один буллит. Обе команды отлично действовали в нападении, вратари сыграли замечательно. В овертайме результат мог быть любым, а на буллитах мы, к сожалению, не смогли забить. Я удовлетворен выездной серией — мы взяли четыре из возможных шести очков, завтра у ребят заслуженный выходной.

— Почему сегодня сделали ставку на Бобкова? Связано ли это с не совсем удачной игрой Гарипова в матче с «Автомобилистом» в минувшее воскресенье?

— Нам повезло, что у нас есть два первых номера, и они оба будут играть. Пока четкого плана по ротации у нас нет, все зависит от них самих. У Игоря и Эмиля сейчас здоровая конкуренция. Гарипов подарил нам хороший старт, а Бобков здорово сыграл в выездных матчах, поэтому нет сомнений, что у нас два хороших вратаря.

Боб Хартли: «Обе команды отлично действовали в нападении, вратари сыграли замечательно. В овертайме результат мог быть любым, а на буллитах мы, к сожалению, не смогли забить». Фото: ak-bars.ru

А вот с первым номером у «Ак Барса», похоже, уже все понятно. Адам Рейдеборн снова не смог составить достойной конкуренции Тимуру Билялову. Квартальнов обещал, что вратари на старте сезона будут играть по два матча каждый попеременно, однако пришлось вносить коррективы и выпускать Тимура чаще. С учетом прошлого сезона «Ак Барс» с Биляловым в воротах одержал уже десять побед подряд — последний раз с этим юрким и подвижным кипером казанцы проигрывали в официальной игре в феврале этого года с игре со «Спартаком».

В матче с «Авангардом» Тимур в итоге сделал 29 сейвов и в раздевалке после игры заслуженно получил от партнеров по команде тюбетейку лучшему игроку встречи. Уже второй раз в сезоне.

— Живая игра была, в первом периоде соперник нас поджал — мы немного не были готовы. Потихоньку разбегались, начали играть в свой хоккей. Удаления нас, конечно, подвели. Но хорошо, что довели матч до победы по буллитам, — говорил после игры Билялов.

— Удивились, что сегодня в воротах «Авангарда» играл Бобков?

— Не удивился, потому что ротация тоже должна быть. Вратари же не железные, чтобы подряд все 62 матча сыграть. Как видите, «Авангард» не прогадал — Игорь провел хорошую игру. А в буллитах нам больше повезло.

— Помните, когда «Ак Барс» последний раз проигрывал с вами в воротах?

— Честно говоря, нет. Да ведь и сезон только недавно начался. Пока все складывается удачно для меня и для команды. Алла бирса, так и будет.

Хованов снова показал мастерство на буллитах

Главным героем буллитной серии стал тот самый Александр Хованов, который был заявлен на матч тринадцатым нападающим. Техническое оснащение 20-летнего форварда давно отмечают все хоккейные специалисты, и особенно ярко оно проявляется при исполнении буллитов. Хованов принес «барсам» победу таким же броском, который исполнял еще на предсезонном Кубке чемпионов в Казани. После игры Александр отметил не свой точный бросок, а Билялова, который остался в буллитной серии «сухим»:

— На буллитах это Тимур нас вытащил: мастерство вратаря, когда он берет пять из пяти бросков соперника. Главное, что выиграли и порадовали болельщиков.

Главным героем буллитной серии стал Александр Хованов. Фото: Ильнар Тухбатов (ak-bars.ru)

— Вы реализовали обе попытки на Кубке чемпионов, сегодня принесли победу команде. В чем секрет ваших буллитов?

— Секрета нет. То, что отрабатываю на тренировках, делаю и в игре, когда предоставляется возможность.

— Сильно расстроились, когда во втором периоде после передачи Галиева не забили в пустые ворота?

— Да там просто попасть надо было по шайбе. Такие моменты бывают, расстроился, но через 30 секунд уже забыл.

— С каждым матчем вы получаете больше игрового времени. Чувствуется поддержка со стороны тренерского штаба?

— Конечно. Когда мне дают шанс, я должен играть лучше и приносить пользу команде. Для меня был большой опыт сегодня — играть против такой команды, как «Авангард». Я рад, что у меня появляются шансы показать себя, — заявил Хованов.

Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции подтвердил, что шансов у молодого игрока проявить себя теперь будет больше:

— Хованов сыграл неплохо, но ему непросто в этом году. Он не так часто выходит, в дальнейшем будет почаще выходить. Дадим ему несколько матчей и увидим его настоящего. Мастерство у него есть, с шайбой он справляется неплохо. Буллиты бьют игроки, у которых есть мастерство.

Таким образом, «Ак Барс» одержал шестую победу подряд и уверенно входит в тройку лучших команд Востока. Игра «барсов» пока далека от идеала, однако и у соперников проблем хватает. И не только игровых — следующий матч казанского клуба должен состояться в Санкт-Петербурге 25 сентября. Однако, как стало известно сегодня, в СКА на карантин отправятся порядка десяти игроков, а главный тренер Валерий Брагин уже временно отлучен от команды из-за положительного теста на коронавирус. Велика вероятность, что второй матч в сезоне (первый был в Хельсинки две недели назад) с участием «Ак Барса» будет перенесен на более поздний срок.