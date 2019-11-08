Предсказуемо отверженные: «Ак Барс» меняет летних новичков

Рафику Якубову пришлось обменять всех, кого брать не стоило

Последние дни оказались жаркими для «Ак Барса» на трансферном поле — два обмена уже произошли и еще один намечается. Вот только назвать эти телодвижения генерального менеджера удачными пока сложно. Менять пришлось как раз тех, чьи переходы казались сомнительными еще в мае. Спортивная редакция «Реального времени» размышляет, почему Ожиганов и Мусин так быстро оказались не нужны Квартальному, кто такие Рукавишников и Лещенко и почему Тихонов уже не тот.

Ожидаемое развитие событий: Якубов ошибся с половиной трансферов

Вот и пошли на выход с базы «Ак Барса» защитники Игорь Ожиганов и Дамир Мусин: уже к ноябрю произошло то, что мы предсказывали еще в мае.

Выменяв весной свою звезду, забивного форварда Иржи Секача, на защитника Ожиганова, сегодня казанская команда остается и без того, и без другого. Ожиганов статус «первого» защитника не оправдал, более того — плотно сел на скамейку и уже через два месяца отправился дальше.

«Показания» Якубова и Секача, кстати, разнятся. Например, в недавнем интервью нашему изданию чех утверждал, что хотел остаться в «Ак Барсе». Генеральный менеджер же утверждает, что Иржи сам выразил желание продолжить карьеру в Москве.

Второй трансферной ошибкой менеджера в мае мы называли очередное возвращение в команду Дамира Мусина. Еще Зинэтула Билялетдинов в свое время давал ему множество шансов, но, так и не дождавшись от защитника нужного уровня, отказался от его услуг. Мусин попробовал играть и в Сочи, и в Нижнекамске — и нигде не доигрывал и сезона, уходил на обмен. На последнем месте работы — в Нижнекамске, где стабильно дают играть молодым хоккеистам, — Мусин набрал всего 4 очка при показателе полезности в «-1».

О том, что такой «обмен на денежную компенсацию» бесперспективен, было очевидно, кажется, всем, но только не Рафику Якубову. Болельщики еще в прошлый казанский отрезок карьеры называли Дамира «нежным» защитником. Уже это должно было натолкнуть селекционный отдел на мысль, что Квартальнову, требующему предельной жесткости, он окажется не нужен. Так и вышло. В Казани Мусин играл лишь в ВХЛ, а в «Ак Барс» тренеры допустили его только однажды.

Второй трансферной ошибкой менеджера в мае мы называли очередное возвращение в команду Дамира Мусина. Фото ak-bars.ru

Ожидаемо ошибочным оказалось и продление контракта с Раделем Фазлеевым, который еще в июле отправился в Нижнекамск. То есть Якубов предлагал контракт игроку, не зная, нужен ли он будет новому тренеру. Дмитрий Квартальнов быстро понял, что в Фазлееве не нуждается, и тут же выменял его на права на Микко Рантанена, которому и в НХЛ неплохо живется и который вряд ли вернется в лигу в ближайшее время. И опять мы видим лишние телодвижения и затраты для клуба.

Ожиганов стал дорогостоящим и малополезным удовольствием

Есть и еще одна причина, по которой напрашивался обмен Ожиганова из Казани. У Игоря был довольно «тяжелый» контракт, который явно не стоит того хоккея, который защитник показал на старте сезона — 75 миллионов рублей за сезон. Если верить октябрьскому рейтингу зарплат «Спорт Экспресса», столько же в «Ак Барсе» получают только Владимир Ткачев и сидящий без практики в первой команде Эмиль Гарипов. Соответственно, никто из защитников в «Ак Барсе» столько не получал.

Игорь Ожиганов стал самым дорогим защитником и для петербургской команды. Даже лидеры питерцев получают меньше: у Наиля Якупова, Йоонаса Кемпайнена и Дмитрия Кагарлицкого — по 70 миллионов в год. 75 миллионов получает только Сергей Плотников в СКА.

Квартальнов отправил Игоря Ожиганова на трибуны еще после ответной игры с ЦСКА (2:5 в Казани). Тогда защитник полностью уступил свой пятак и проваливался на синей линии, так что игру с «Автомобилистом» он смотрел вместе с ведущими «Ак Барс ТВ».

«Обмен Ожиганова — это вопрос к главному тренеру Дмитрию Квартальнову. Это было его пожелание», — прокомментировал обмен накануне уже для «Р-Спорт» Якубов.

Виктору Тихонову сейчас 31 год, его карьера стала постепенно идти на убыль после недолгого вояжа в Северную Америку в 15/16 годах. Фото ska.ru

Увядший Тихонов и «довесок» Рукавишников, или Кто пришел на смену?

Кого же «Ак Барс» получил взамен? Защитника Романа Рукавишникова и форварда Виктора Тихонова. Второй уже давно потерял и былую игру, и лидерский статус, а первый никогда лидером и не был. Вот как прокомментировал этот обмен сам генеральный менеджер «барсов» Рафик Якубов:

— Мы довольно долго искали возможность усиления атакующей линии праворуким нападающим. Виктор Тихонов подошел под все наши требования — это опытный нападающий, способный сыграть и в центре, и на фланге, трудоспособный и цепкий форвард, готовый играть и в большинстве, и в меньшинстве. Обсуждая варианты перехода, мы пришли к обмену на Игоря Ожиганова.

Виктору Тихонову сейчас 31 год, его карьера стала постепенно идти на убыль после недолгого вояжа в Северную Америку в 15/16 годах. Да, в 17 году он брал вместе со СКА второй Кубок Гагарина, но на этом — все.

Нынешний сезон Тихонов смело может называть худшим за восьмилетнюю карьеру в Петербурге — в первой половине чемпионата он провел всего девять матчей, набрав 1 (1+0) очко при полезности «-2», выходя в третьем и четвертом звене и проводя в среднем на льду около 12 минут.

Роман Рукавишников, судя по абстрактным формулировкам, которыми комментирует его переход в «Ак Барс» Якубов, просто пришел «в довесок» к Тихонову. Фото ska.ru

Расчет менеджера понятен — возможно, Виктор перезагрузит карьеру после смены обстановки, тем более что 31 год для хоккеиста — возраст боевой. Но, вспоминая обещания Якубова привезти в Казань хорошего крайнего нападающего из НХЛ, такой трансфер выглядит несколько нелепо.

«Возьмем шестого иностранца. После лагерей в НХЛ определимся с топовым игроком. Мы можем позволить себе звезду в этом сезоне», — говорил Якубов журналистам на пресс-конференции в начале сезона и, вероятно, уже не раз об этом пожалел. Лагеря в НХЛ уже давно завершены, сезон там идет больше месяца, а воз и ныне там.

А вот Роман Рукавишников, судя по абстрактным формулировкам, которыми комментирует его переход в «Ак Барс» Якубов, просто пришел «в довесок» к Тихонову:

— Роман Рукавишников тоже долгое время выступает в КХЛ, его приобретение позволит нам укрепить защиту, в особенности — улучшить игру перед своими воротами, — сказал генеральный менеджер казанской команды.

В 22 матчах защитник отметился двумя голевыми передачами и имеет отрицательный показатель полезности «-2». Также отыграв за СКА пять лет (начиная с сезона 2014/15), хоккеист нуждается в перезагрузке карьеры. От топ-4 защитников петербургского клуба он был так далеко, что о каком-то развитии говорить не приходилось — оставалось только уходить и искать новый вызов. Станет ли он защитником, способным укрепить оборону «Ак Барса», предсказать сложно — Дмитрий Квартальнов и из нестабильного Андрея Педана сделал хорошего защитника-гренадера. Но нынешний сезон в СКА показывает, что это приобретение было сделано скорее для глубины состава, нежели для его усиления.

Ну а вместо Мусина казанцы получили 24-летнего форварда «Спартака» Вячеслава Лещенко, которого тоже явным усилением не назовешь. Правда, в 9 матчах нынешнего сезона у него 4 (1+3) очка и «+3» по полезности, что выглядит обнадеживающе.

Вместо Мусина казанцы получили 24-летнего форварда «Спартака» Вячеслава Лещенко, которого тоже явным усилением не назовешь. Фото spartak.ru

— Что касается обмена Дамира Мусина на Вячеслава Лещенко, то мы отдали защитника, который играл в Высшей лиге и не вписывался в состав, на нападающего из КХЛ. Эти обмены помогут нам улучшить глубину состава, — прокомментировал Якубов изданию «Р-Спорт».

И еще одна интрига: хватит ли терпения и храбрости Якубову и Квартальнову, чтобы начать подыскивать новую команду любимцу публики Артему Лукоянову. Практика показала, что повышать форварду двухлетний контракт было лишним — у Лукоянова ужасающие 0+1 и «-4» полезности. Но кто же знал, что форвард так сдаст, получив свои гарантированные два года... К Якубову и Квартальному в этом смысле вопросов нет, а вот к хоккеисту их масса.