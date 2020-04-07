Как самоизоляция «засчитала» поражение юным спортсменам

Тренеры детских и юношеских команд рассказали о потерях сезона в связи с COVID-19

Как для взрослых, так и для многих юных спортсменов, сезон 2019/2020 неожиданно оборвался на пике работы, и скорее всего — с учетом ситуации с пандемией коронавируса в мире — уже завершился. COVID-19, «заперев» детей дома, лишил их и командной игры, и новых побед, а некоторых — и шансов дальше строить спортивную карьеру. Обидно и за юные таланты, что подавали большие надежды и остановились в трех шагах от главных наград сезона. Речь о финалах юниорских первенств и чемпионатов, где была запланирована масса статусных соревнований. О вреде вынужденных длительных каникул, потерях сезона и выходе из ситуации рассказали «Реальному времени» наставники юных спортсменов.

Командный спорт стал индивидуальным

Отмена соревнований сломала для многих детей привычный образ жизни, который требовал так много времени и усилий и с которым связано столько надежд. А дальше у атлета — пустота. Ни провала, который заставляет собрать силы и снова, и снова работать над собой; ни эйфории и заслуженного удовлетворения от того, что весь год пахал на свою цель.

Среди «пострадавших от коронавируса» оказались и юные спортсмены игровых видов, которые в связи с полной самоизоляцией не имеют возможности заниматься в команде, тренируя комбинации, коллективные действия и мышление. Им остается только следить за собственной физической формой.

Хоккейная команда «Динамо» (одна из трех спортшкол академии «Ак Барс»), состоящая из ребят 2007 года рождения, часть задач в этом сезоне успела выполнить — стала чемпионом ПФО. Но у тренеров динамовцев осталось несколько серьезных нереализованных пунктов.



«В планах у нас был неофициальный для этого возраста финал России — Кубок Третьяка, который собирает в Санкт-Петербурге чемпионов округов и регионов. Хотелось бы проверить свои силы уже не с поволжскими, а с лучшими российскими командами. Это самое обидное, от чего пришлось отказаться», — говорит Артур Талипов. Фото akbars.academy

— В планах у нас был неофициальный для этого возраста финал России — Кубок Третьяка, который собирает в Санкт-Петербурге чемпионов округов и регионов. Хотелось бы проверить свои силы уже не с поволжскими, а с лучшими российскими командами. Это самое обидное, от чего пришлось отказаться. Ситуация с карантином все продлевается, и неизвестно, все-таки состоится Кубок или нет. Кроме того, предстоял сильный турнир «Прорыв» в Подмосковье, в котором должны были участвовать интересные нам ЦСКА и московское «Динамо», — поделился с «Реальным временем» тренер казанской СШ по хоккею «Динамо» Артур Талипов.

Наставнику юных казанских хоккеистов звонят из разных городов, хотят привезти детей на просмотр. «Не знаю, как теперь действовать. Наверное, это первая ситуация в моей карьере, когда нечего сказать и посоветовать», — посетовал Талипов.

Коронавирус загнал всех на планете в равные условия. Ситуация, в которой оказались дети, занимающиеся спортом, не зависит от его вида, а также города и страны. По словам тренера московской СШОР по баскетболу «Спартак» Станислава Кошелева, две его команды постоянно в призах, поэтому самоизоляция по ним «ударила хорошо».

— Старшие девочки вышли в финал первенства ЦФО. Кроме того, приостановили регулярный чемпионат первенства Московской области, старшие дети не поехали на финал первенства России. Неизвестно, продолжатся эти соревнования или нет. Закрыли официальные чемпионаты, ВТБ, Евролигу, где крутятся большие деньги, что уж говорить про юношеский спорт, — сожалеет Кошелев в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

«Закрыли официальные чемпионаты, ВТБ, Евролигу, где крутятся большие деньги, что уж говорить про юношеский спорт», — сожалеет Кошелев. Фото russiabasket.ru

Фигуристы и «художницы» не успели повысить разряды

У фигуристов в Татарстане на весну было запланировано много стартов. Тренер по фигурному катанию МАУ СШ «Ак Буре» (Казань) Аделия Аминова предполагает, что сезон завершился. Многие из 35 ее воспитанников не успели повысить разряд в последние три месяца.

— В определенном возрасте дети должны получать соответствующие разряды, и кого-то время поджимает. Какие-то шансы сгорели. Некоторые фигуристы смогут, наверное, выполнить необходимую программу, но это будет намного сложнее — повзрослев, ребята попадут в разряд отстающих. Может быть, у них будет шанс выступать вне конкурса, но это уже неприятно, — отметила собеседница нашего издания Аделия Аминова.

Анна Неверова, тренер по фигурному катанию на коньках в МБУ «Конаковский лед» (Конаково, Тверская область), КМС в спортивных танцах на льду, пояснила «Реальному времени», что планов на конец сезона у тренеров и их воспитанников, как правило, намного больше, чем в течение всего остального соревновательного года. Тренировочный процесс должен быть непрерывным.

— «Конец сезона» для фигуристов означает, что надо начать больше работать над новыми элементами для выполнения разрядов и уделять особое внимание ОФП. По большей части это происходит именно в межсезонье. У спортсменов появляется время разучить и довести до совершенства элементы, научиться выполнять их в программе, найти новые образы, музыку для программ — творческие поиски тоже требуют много сил и часов, — подчеркнула наставник фигуристов из Конаково.

«Некоторые фигуристы смогут, наверное, выполнить необходимую программу, но это будет намного сложнее — повзрослев, ребята попадут в разряд отстающих», — отмечает Аделия Аминова. Фото edu.tatar.ru

Маргарита Чернозубкина, тренер-преподаватель по художественной гимнастике ЦСШОР в Саратове надеется, что ее воспитанники наверстают не реализованное в начале следующего сезона. «Обидно, ведь мои девочки готовились к выполнению нормативов КМС в группе. Команда тренировалась целый год, шили дорогие купальники, приготовили композиции, готовились к выезду на соревнования,» — рассказала тренер «художниц» «Реальному времени».

Тест на сознательность

Натренированность и навыки спортсмена, доведенные до автоматизма, Анна Неверова сравнивает с привычками и инстинктами животных:

— Если уличное животное (кошка или собака), которое привыкло охотиться, много бегать, бороться за территорию со своими соперниками, попадает к человеку домой — жизнь полностью меняется. Нет смысла напрягаться, не надо ничего бояться — все спокойно и достаточно скучно. Вернувшись на улицу после расслабленной домашней жизни, предположим, через месяц, животное сможет опять перестроиться. А через полгода? Примерно то же самое происходит и со спортсменами. Навыки катастрофически быстро теряются. Отсутствие полноценного движения (передвижение по дому мы не считаем) ведет к потере общей и специальной выносливости. Отсутствие «льда» ведет к потере ощущения скольжения, не говоря уже о прыжках.

— Вариант пока только один. Каждый день, без выходных, минимум по два часа в день занимаемся по скайпу с детьми. ОФП, СФП, растяжка, балет — все присутствует. Подкачку и прыжки делаем, — рассказала нашему изданию тренер по фигурному катанию на коньках (Вена, Австрия) Полина Левицкая.

Артур Талипов помнит по собственному детству, «сколько бы ты ни работал сам, когда приходишь после каникул, с командой тренироваться намного тяжелее. В любом случае дети в 12—13 лет не будут работать на максимуме самостоятельно». Тренер дает хоккеистам задания по индивидуальному плану, надеясь на их сознательность, но «проконтролировать их выполнение сложно».

— Всем детям разослали конспект тренировок. Они отправляют видеотчеты. В команде мальчиков из 18 ребят точно есть человек 10 энтузиастов, которые будут выполнять задания. Но если сегодня дал упражнения, нет гарантии, что и завтра дети будут делать то же самое, — рассказал Станислав Кошелев.

— Какие-то тренировки проводим онлайн. Но в любом случае мы — и фигуристы, и хоккеисты — зависим ото льда. Все родители расстроены, потому что домашние тренировки не настолько эффективны. Тем более, если учесть, что в двух моих группах достаточно маленькие дети, 5—6 и 9—10 лет. Дома родители для ребят не авторитет в тренировках — очевидный факт. Естественно, задания многие делают вполсилы, — соглашается с коллегами Аделия Аминова.

У Маргариты Чернозубкиной большая видеотека уроков, записанных в прошлые годы: занятия по ОФП, предметной подготовке. Она выкладывает их в облако, дает ссылку родителям, и гимнастки занимаются по намеченным планам. У тренера нет информации только от двух-трех девочек, остальные 30 воспитанниц отчитываются.



— Эти отчеты настолько заполняют телефон, что каждый вечер приходится очищать его, конечно, фото и видео на компьютер сохраняю. Раньше мне некогда было пользоваться «Инстаграмом». А сейчас пришлось завести страничку там, и для мотивации выкладываю фото и видео детей, чтобы девочки не потеряли интерес, пытаюсь сохранить их моральную и физическую форму. Конечно, самостоятельные тренировки не такие качественные, однако это лучше, чем ничего. Хотя я не могу поправить, но все равно в роликах девочки видят и слушают меня же, а не чужого человека и не придумывают ничего сами. И родители, находящиеся дома, вникают в процесс, может, чем-то будут помогать, — подчеркнула Чернозубкина.



«Конечно, самостоятельные тренировки не такие качественные, однако это лучше, чем ничего», — считает Маргарита Чернозубкина. Фото facebook.com/lubtv

— Конечно же, у спортсменов и их родителей есть четкий план для самостоятельной работы дома. Ежедневная физическая нагрузка, повторение прыжков на полу, растяжка не дадут быстро потерять спортивную форму. Сейчас у них есть прекрасная возможность создать «мышечный каркас». Можно считать этот вынужденный перерыв тестом на сознательность и желание самого спортсмена заниматься, — делает вывод Анна Неверова.

«Отменить никогда не поздно»: тренеры мечтают о новом сезоне

Спортивных наставников озадачивает неизвестность: сколько придется прожить без ледовых тренировок? Но стойкости и оптимизма им не занимать. И в такой ситуации они продолжают строить планы.

— За месяц ничего страшного не произойдет. Дети хорошо обучены и не забудут за короткий промежуток времени, что такое коньки. Все быстро восстановится. Про каникулы пока еще не думаем. Если отдых и будет, то около 10 дней, не более. Тренировки и еще раз тренировки, — говорит наставник венских фигуристов Полина Левицкая.

Как рассказала ее казанская коллега, летние сборы — это серьезная подготовка, во время нее закладываются физические навыки, которые будут помогать спортсмену работать в сезоне.

— Если сезон начнется, например, сразу в сентябре без сборов, это может быть травмоопасно. Трудно, но мы пытаемся загадывать. Возможно, сборы и начало сезона просто сдвинутся, — предполагает Аделия Аминова.

Анна Неверова мечтает успеть к новому трудовому году поставить всем ребятам красивые программы, выучить двойные и тройные прыжки, новые вращения, чтобы они потом успешно выступали.



— Если карантин продлится недолго, будем считать, что спортсмены были на каникулах и набрались сил для работы. У нас летние сборы обычно проходят в июле, тренироваться планируем усиленно. Чем раньше нам удастся приступить к тренировкам на льду, тем больше успеем подготовить. А если смотреть без розовых очков и эта история затянется на несколько месяцев… То занятия будут в первую очередь направлены на то, чтобы все более-менее вернулись в форму, в которой были весной, — отметила тренер из Конаково.

Игровики, не ожидая скорого завершения вынужденных каникул, все же не будут форсировать события, когда ограничения снимут.



— Скорее всего, этот сезон закончен, и перерыв у детей в лучшем случае растянется на 4 месяца. Если даже ситуация благополучно в ближайшее время пойдет на спад, начинать готовить команду на сборах раньше времени, не в июле, а в июне, например, не хотелось бы. К решающим играм финального этапа ребята могут подсесть. Мы выстраиваем план подготовки, отталкиваясь от календаря, так, чтобы к концу сезона наши хоккеисты подходили в оптимальной форме. Поэтому, если сезон начнется вовремя, будем плавно вводить воспитанников в подготовительный этап, — замечает наставник казанского «Динамо».

Тренеры задумываются над тем, побегут ли дети на занятия, даже когда самоизоляция завершится. Фото vk.com/akbars.academy

Тренеры задумываются над тем, побегут ли дети на занятия, даже когда самоизоляция завершится.



— Сборы планировались в конце июня, но от нас ничего не зависит. Неизвестно, когда снова все откроется. Мы набираем детей по школам. Нужно будет снова по образовательным учреждениям ходить. Пойдут ли ребята сразу заниматься или будут бояться заразиться и сидеть дома? — рассуждает тренер столичного баскетбольного «Спартака».

— Конечно, строим планы и на сборы, и на начало сезона. Надеюсь, наше здравоохранение успешно справится с пандемией, и все скоро закончится. Отменить никогда не поздно, а планировать нужно, — с надеждой резюмирует руководитель саратовских гимнасток.