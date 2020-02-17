Михаил Глухов: «Если не можешь забивать красиво, ты должен таскать рояль. Это моя работа»

Интервью с незаметным старожилом «Ак Барса», на протяжении 6 лет делающим команду крепкой

Фото: Максим Платонов

Казанская карьера Михаила Глухова началась еще в начале 2014 года. Однако и спустя 6 лет большинство болельщиков «Ак Барса» знают его лишь как безотказного трудягу, выполняющего большой объем черновой работой и готового лечь под шайбу. В нынешнем сезоне, однако нападающий раскрылся по-новому — стал номинальным лидером своего звена, который регулярно набирает очки. «Реальное время» побеседовало с Глуховым о его внезапной результативности, любви к собакам, провале «Ак Барса» в прошлом сезоне, нетипичном для хоккеистов отдыхе и многом другом.

«Был бы не против, чтобы в меня шайбы кидали и залетало»

— Ты в Казани уже седьмой год, но казанские болельщики до сих пор не знают, кто такой Михаил Глухов вне льда. Как так вышло?

— Кто-то знает, наверное. Зависит от того, как следят. Я стараюсь не использовать социальные сети. Была одна страница, но я ею особо не пользуюсь и о себе мало чего выкладываю — непубличная личность.

— Не обидно, что с тобой практически не было интервью, очень редко вызывают в микст-зону?

— Да нет. Я и сам не особо стремлюсь к большому вниманию, стараюсь не появляться на виду. Я не медийный человек, лучше побуду дома с семьей. Мы и так постоянно в разъездах — то поездки, игры, то на базе. Дома редко бываем, поэтому в свободное время стараюсь быть дома, с женой, дочкой, собакой.

— В этом году у тебя все изменилось — шайбы пошли, был дубль. Что случилось с тобой в этом сезоне?

— Да не знаю, я просто работаю. Я не какой-то забивной форвард, больше игрок оборонительного плана. Часто мы выходим в меньшинстве, стараемся принимать шайбу на себя, то есть делать черновую работу. Вот в прошлом году было очень много моментов, когда игра не шла. Вроде ворота свободны, но либо мимо бросишь, либо вратарь поймает, либо «кекс» (неудачный удар по шайбе, ошибка, — прим. ред.) какой-нибудь случится.

В этом году стараюсь и бросать почаще, и шайбу ловить — слава Богу, получается.

Ну и не так уж и много я забил, около семи голов вроде (все верно, семь шайб в 43 матчах, — прим. ред.). Просто бывает везение, шайба иногда может от конька залететь. Так что в этом году, можно сказать, везение на моей стороне, слава Богу.

— То, что ты описываешь, может быть психологическим барьером?

— Может быть, как я и говорил, я переживал, хотелось больше забивать, отдавать передачи, очки набирать, но вот бывает такое, что игра не идет.

И ты стараешься, каждый день работаешь над собой, остаешься на дополнительные тренировки для работы над какими-то элементами. И всегда говорю молодым ребятам — никогда нельзя сдаваться и опускать руки, до конца всегда надо работать. Да, сначала не получается, но нужно терпеть, работать, и оно придет.

— Говорят, что и партнеры в этом году стараются на тебя играть. Ощущаешь поддержку?

— Первый раз об этом слышу (смеется). Как можно специально в меня кидать шайбу, в смысле, чтобы травму нанести, или что (смеется)? Да я даже не против, если в меня будут все время кидать, а от меня будут голы залетать. Я был бы только за!

— Партнеры в раздевалке на подколки не жадничают. Особенно когда забиваешь — от Фисенко больше всего достается.

— Да, мы часто шутим друг над другом, это нормально, мы все ребята веселые. Все понимаем шутки друг друга, и я отношусь к этому только положительно. У нас все ребята адекватные, все смеются, все можем друг над другом пошутить.

«Чтобы забить из-за ворот, как Свечников, нужно быть очень наглым и уверенным в себе»

— В прошлом году лучший сезон свой выдал Артем Лукоянов, в этом году он серьезно сбавил. А ты, наоборот, будто взял на себя лидерство в звене. Это как-то можно связать?

— Честно, даже не знаю. Мы сейчас все тоже переживаем [за Артема]. Так же и моменты у него есть, но не может забить, и все. К тому же у него была травма. Дай Бог, в плей-офф прорвет и все будет нормально.

В такой ситуации мы можем только работать и терпеть. Кто там забивает — это не так важно. У нас работают все звенья, все могут принести результат. Да, сегодня у одних не идет, завтра у других, но мы стараемся быть единым целым.

— В этом сезоне с помощью журналистов к тебе пристал девиз «Голы не пахнут». Но у тебя были не только «мусорные», но и нормальные красивые шайбы. Стараешься не зазнаваться, поэтому юморишь про свои голы?

— Эта фраза была после того гола, когда шайба попала мне в ногу и отскочила. Но «гол не пахнет» — с детства так говорили. Какая разница, как ты забил, хоть головой, хоть ногой — счет на табло, команда выиграла, и все. Понятное дело, когда мастерство есть, ребята забивают красивые голы. Свечников, вон, из-за ворот какие вещи вытворяет — красавец просто, мастер, что тут скажешь.

— Ты бы мог забить такой лакросс-гол?

— Мне кажется, это очень сложно. На тренировках, конечно, иногда пытаешься. Но чтобы сделать такие вещи в игре, надо быть очень уверенным в себе, наглым. Еще ведь надо не просто попробовать, а забить — вообще молодцом будешь. На тренировке, бывает, получается.

«Билялетдинов никогда не ограничивал в атакующих действиях. Если можешь — беги и забивай»

— У тебя репутация форварда-работяги, который делает больше черновую и силовую работу. Когда ты сам понял, что в снайперы тебе дорога закрыта?

— Когда был молодым, меня взяли в «Атлант». Особой техники у меня не было, но были физические данные, скорость, наглость, мог на пятак залезть перед воротами, мог с разбегу в борт кого-то вбить. Только за счет этого я доказывал, что хочу быть в команде.

Это моя работа. Если я не могу забивать красивые голы, то должен горбатиться, пахать, рояль таскать, приносить пользу команде, как умею. В меньшинстве играть, ловить шайбы на себя. Тут все просто — если ты умеешь забивать шайбы, то иди и забивай, но если не можешь, ты должен выходить и брать другими качествами.

— Разве тренер не может сказать, чтобы ты в атаке себе лишнего не позволял? Например Билялетдинов, у которого были сдерживающие звенья.

— Никогда такого не было. Если ты можешь — беги и забивай, тебе никто слова не скажет. Но если не можешь, то должен брать чем-то другим.

Если, например, ты пойдешь в обводку, потеряешь на синей линии шайбу — в обратку забьют, и тебя посадят. Либо наоборот — у тебя есть мастерство, «нарисуешь», обыграешь, гол забьешь… И неужели тебе скажут: «Больше так не делай»?

— Много силовой игры — это как раз квартальновский стиль игры. Судя по результативности в этом сезоне, он тебе больше подходит, чем предыдущие?

— Конечно, он мне подходит, мне нравится этот стиль. Всегда атакуешь, но в то же время всегда должен держать оборону.

— С каким тренером тебе было комфортнее работать?

— Тренеров не люблю обсуждать, у всех свои требования, нельзя говорить, что кто-то хороший или плохой.

Как можно? В том году ты выиграл Кубок, а в этом выходишь и не хочешь его выиграть опять? Когда ты его один раз выиграл, то уже еще хочется. Нет такого, что Кубок есть — и все, больше ничего не надо. Это ерунда

«Плей-офф покажет, нужно ли было такое серьезное обновление команды»

— Если уж мы вспомнили прошлый сезон, сейчас есть понимание, что произошло в плей-офф год назад?

— Понятное дело, никто не хотел показывать такой результат — в первом раунде счет 0—4 после чемпионского сезона. Видимо, что-то делали не правильно.

— Дело не в пресловутой потере мотивации после взятия Кубка?

— Как можно? В том году ты выиграл Кубок, а в этом выходишь и не хочешь его выиграть опять? Когда ты его один раз выиграл, то уже еще хочется. Нет такого, что Кубок есть — и все, больше ничего не надо. Это ерунда.

Вот у нас Данис [Зарипов] — пятикратный [обладатель Кубка Гагарина], и то он хочет еще, потому что он знает, какие это ощущения. Однажды попробовав, уже нельзя остановиться, хочется еще больше получить. А что, что так сыграли, это уже должен тренерский штаб разбираться, в чем проблема.

— В нынешнем сезоне произошло серьезное обновление состава. Такая перезагрузка была необходима, чтобы начать с чистого листа?

— Судить нужно будет после этого сезона, сейчас смысла об этом говорить пока нет. Сейчас идет регулярный чемпионат, в плей-офф все будет совсем по-другому. Уже потом можно будет говорить, была ли эта перезагрузка необходима.

Как вы сами видели, когда меняется тренерский состав, новые тренеры берут под себя каких-то игроков, и это естественно. Каждый тренер набирает команду под себя.

— Плей-офф начнется уже через две недели. Есть желание отомстить именно «Авангарду»? Или нет разницы, кого обыгрывать на пути к Кубку?

— Если встретимся с ними, будет очень интересная серия. Даже в регулярном чемпионате все три игры были очень интересные, заряженные. В последнем матче ребята здорово играли, вытащили в последние 13 секунд, была напряженная игра.

Сейчас все команды выровнялись. Если ты попадешь на команду с седьмого места, это не значит, что ты спокойно пройдешь ее в первом раунде. Будет упорная борьба. У нас, например, Хабаровск обыгрывает ЦСКА. А в целом без разницы, у кого выигрывать.

Ну проиграли и проиграли, зато они почувствовали, что это такое. В других сборных было по двое-трое молодых ребят, а у нас вся команда такая, они играли против взрослых игроков. В следующий раз они еще сильнее будут

«В НХЛ едут пробовать себя. Не поедешь — будешь всю жизнь жалеть»

— Провал нашей сборной на Шведских играх — что это? Кризис талантов?

— Я вообще нормально к этому отношусь. Там все ребята новые, молодые. В том, что они проиграли, ничего плохого нет — это тоже опыт. Где им еще пробовать себя? Это не такой важный турнир. Ну проиграли и проиграли, зато почувствовали, что это такое. В других сборных было по двое-трое молодых ребят, а у нас вся команда такая, они играли против взрослых игроков. В следующий раз они сильнее будут.

— Евротур вообще нужен?

— Наверное, нужен, чтобы молодых ребят привлекать, проверять на международном уровне. Что-то в этом все равно есть.

— Сейчас тенденция в КХЛ — все уезжают в Северную Америку. Даже Андрей Чибисов, который никогда особенно здесь не блистал, уехал в АХЛ. Что происходит?

— Они же не просто так уезжают. Значит, их там ждут, кто-то заметил, позвал. Он же не может просто сказать: «Я поеду в НХЛ», — и уехать.

Те, кто переходят из КХЛ в АХЛ, ждут своего шанса, когда их поднимут в НХЛ, чтобы там уже проявить себя. А Андрюха Чибисов хороший парень, мощный игрок. Для него там вообще стиль подходящий, он машина и работяга.

Всякое бывает. Вот Ковальчук сначала в Лос-Анджелесе был, с тренером что-то не сошлось — в итоге обменяли, и сейчас он в «Монреале» просто красавец, лучший там. Вот вам и разница — попал к хорошему тренеру, сразу все хорошо.

Все едут туда, потому что люди хотят в НХЛ поиграть, попробовать. Потому что в следующий раз может и не быть этого шанса. Если позвали и отказался, потом всю жизнь жалеть будешь. А если не пошло там, то можно и вернуться. Но попробовать стоит, потому что могут уже больше не позвать. Тот же Шипачев ездил — здесь он по 100 очков набирает, а там не пошло у него.

Никто его не осуждает, наоборот, все поддерживают. Потому что мы все такие же игроки, каждый может так же ошибиться. Очень жаль, что так произошло, но все равно ребята все красавцы

«Мне жаль такие клубы, как «Лада» и новокузнецкий «Металлург»

— Как относишься к лимиту на легионеров в КХЛ? Не мешает это конкуренции?

— С другой стороны, те клубы, у кого есть деньги, будут набирать иностранцев по двадцать человек, и не будет никакой конкуренции. Может, так даже и правильно. У кого не будет денег, у тех вся команда из молодежи будет состоять. А лимит как-то сдерживает и дает возможность для развития российских игроков.

— Как воспринял возвращение твоего бывшего клуба — «Лады» — в ВХЛ?

— Не очень положительно. Такой великий клуб, очень хороший город, арена... Очень жаль и новокузнецкий «Металлург».

Мне очень жаль такие клубы, как «Лада», «Металлург», которые воспитали столько ребят. Столько вратарей из Новокузнецка по всей России, в НХЛ.

— Воронков виноват в провале в финале МЧМ с Канадой?

— Не хотел же он взять и удалиться. Это игра, эмоции. Там молодые ребята, у них финал, ответственность высокая. Он хотел как лучше, но получилось вот так. Никто его не осуждает, наоборот, все поддерживают. Потому что мы все такие же игроки, каждый может так же ошибиться. Очень жаль, что так произошло, но все равно ребята красавцы.

«В команде все знают мою собаку Моню. В ресторанах из-за нее постоянно ругаюсь»

— Ты из небольшого городка Орска. О чем мечтал в детстве Михаил Глухов?

— У меня было два кумира, за которыми я следил все детство. Первый — мой дядя Виталий Казарин, который играл в хоккей до 41 года. Даже с Данисом Зариповым в «Мечеле» поиграл. А также Вадим Епанчинцев — это орская легенда.

Я был маленьким, ходил на игры «Южного Урала» в Орске, на дядю Виталю смотрел. Потом в 12 лет забрали в интернат в Магнитогорск, где я жил три года. Там уже ходил на хоккей, когда Епанчинцев приезжал в составе «Северстали» и когда был капитаном «Ак Барса».

Не было у меня такого, что хочу определенную команду, я просто хотел играть в хорошей команде, добиться чего-то

Каждый раз, когда приезжала любая из его команд, я приходил, он мне всегда давал клюшки. Мы с ним до сих пор в хороших отношениях, поддерживаем связь. Я смотрел на них, подсматривал за их приемами, учился, мне было к чему стремиться.

В 16 лет уже в «Электросталь» забрали. Тогда «Электросталь» был фарм-клубом воскресенского «Химика», и в первый же год переехали в Мытищи.

Меня тогда Ржига забрал — я был как лимитчик. В 17 лет попал в первую команду. Перед плей-офф был перерыв, ездили в Чехию на неделю, и меня Ржига взял как молодого. Я тогда просто обалдел — в команде переодевался с такими игроками! Там были Валера Зелепукин, Андрей Потайчук, Александр Прокопьев, Шкотов, Жердев молодые, и чешские игроки. Там такая команда была!

Не было у меня такого, что хочу определенную команду, я просто хотел играть в хорошей команде, добиться чего-то.

— Если судить по твоему «Инстаграму», ты предпочитаешь простую работу по огороду отдыху на Бали или Мальдивах, как это принято у хоккеистов.

— Не, там я тоже бываю (смеется). А так — это же дом родной, я там вырос, там родители, братья, сестры. Мы собираемся — все дети, общаемся, отдыхаем душой и телом, и никакое море этого не заменит. Я предпочитаю рыбалку, баню, шашлыки… Это лучший отдых.

— В Казани позволяешь себе как-то отдохнуть, оттянуться вне семьи?

— Как я могу оставить семью дома и пойти тусоваться? Если одноклубники позовут семьями, то пойдем все вместе, почему нет? Мы всегда стараемся ребенка с собой брать. Я семью с собой всегда беру, даже собака везде всегда с нами.

У нас в команде все мою семью знают, как и собаку Моню. Даже в ресторанах, если не пускают с собакой, я ругаюсь.

Мы любим большой семейный отдых. В Раифу ездим, в Свияжске погулять. Покататься на тюбингах, снегоходах — любим активный отдых.