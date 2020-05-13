Владимир Дехтярев: «Непонятно, зачем Ибрагимову вообще ехать в НХЛ. А Романову будет сложно в «Монреале»

Хоккейный комментатор «Яндекса» — о молодых россиянах, собравшихся за океан, возобновлении сезона и перспективах Билла Питерса в КХЛ

У хоккея, в отличие от футбола, света в конце коронавирусного тоннеля не видно — никакой конкретики по поводу возобновления сезона здесь пока не звучало. Но поток молодых хоккеистов из России, готовых перебраться по ту сторону океана, меньше не становится — и даже наоборот. Эксперт «Реального времени», хоккейный комментатор и радиоведущий Владимир Дехтярев поделился в своей колонке размышлениями о будущем Александра Романова и Тимура Ибрагимова в НХЛ, возможных вариантах рестарта лиги, перспективах Билла Питерса в КХЛ и заслугах Дмитрия Квартальнова за океаном.

Зачем Ибрагимов поехал в НХЛ, непонятно. А Романову в «Монреале» будет сложно

В это межсезонье Россию покинет, похоже, рекордное количество хоккеистов за всю 12-летнюю историю КХЛ. Хорошо это или плохо? Наверное, если ребята пробьются в НХЛ, то это плюс. Потому что и конкуренция выше, и лига, чего скрывать, лучше. Но в целом для нашего хоккея…

С одной стороны, нам надо это использовать. Каким образом? Надо больше развивать молодежный хоккей, чтобы мы могли восполнять эти потери, искать звездочек. Понятное дело, мы не остановим этот поток, проблема не решится. Но, если она не решится, надо постараться извлечь плюсы из этого.

Сейчас внук Зинэтулы Билялетдинова, молодой Александр Романов подписался с «Монреалем», хотя, казалось бы, и здесь еще толком поиграть не успел.

Для меня «Монреаль» и Романов — это очень серьезная картина, в том плане, что «Канадиенс» — очень своеобразный клуб. Закрепиться и заиграть там будет очень тяжело. Играть в Канаде вообще тяжело, а играть в «Монреале» — это вдвойне сложно. Но если его действительно уговаривали, многое обещали и в итоге уговорили, то, думаю, проблем быть не должно.

Все зависит как от самого Романова, так и от того, дадут ли ему право на ошибку (я думаю, что дадут). Вспомните, как рос в НХЛ тот же Ваня Проворов — он ошибался, но шанс ему все равно давали. Дадут ли шанс в «Монреале» и дадут ли его у Клода Жюльена — вопрос сложный.

Что касается Тимура Ибрагимова из системы СКА, который подписал контракт с «Сан-Хосе» аж на 3 года, то я не очень понимаю мотивы, зачем он поехал. Я думаю, что здесь сказалась еще работа его агента, который, видимо, преследовал свои цели. Ну уедет сейчас на 3 года Ибрагимов — что там будет с ним дальше, я, честно говоря, не очень понимаю. Иногда отъезд некоторых игроков непонятен. Но, конечно, пожелаем парню удачи.

Кирилл Капризов, похоже, в остатке сезона сыграть уже не сможет (если сезон будет возобновлен). В лиге заявили, что все контракты, подписанные до конца сезона, не действуют. Потому что сейчас ситуация изменилась. Поэтому все эти новые подписанные контракты будут действовать только со старта сезона 2020/21. Поэтому ни Капризов, ни Григоренко (который, вроде бы, подписал контракт как свободный агент ) играть в НХЛ пока не будут. И это проблема.

Потому что, во-первых, непонятно, как поддерживать форму. Ведь, по сути, Национальная хоккейная лига хочет начинать следующий сезон в декабре, и тогда у этих ребят получается 9 месяцев простоя.

Кирилл Капризов, похоже, в остатке сезона сыграть уже не сможет. Фото vse42.ru

НХЛ будет намного сложнее «вернуться», чем футбольным лигам

Ко всему прочему, сейчас никто не знает, когда НХЛ вернется в этом сезоне, и вернется ли вообще. Есть несколько вариантов, и лига уже на этой неделе должна объявить, что будет происходить дальше. Дело в том, что если сезон продолжится 1 июля, то они уже сейчас, 15—16 мая, должны уведомить игроков, находящихся в Европе, о том, что те должны вернуться в Северную Америку и отсидеть двухнедельный карантин. В этом варианте команды проведут в целом по 76 матчей, и дальше 16 команд начнут розыгрыш Кубка Стэнли.

Во втором варианте регулярный чемпионат доигрывать не будут, команды проведут трехнедельную предсезонку, несколько выставочных матчей, и уже 24 команды начнут играть в плей-офф. Какой сценарий будет выбран в итоге, пока никто не скажет.

Существует и другая проблема — около 12 процентов игроков лиги (порядка 100 человек) вообще не хотят продолжать сезон ни в каком виде. Понятно, что некоторые сейчас не в лучшей форме, кто-то боится, здесь разные ситуации. Обсуждаются даже такие вещи, что есть группа игроков, больных сахарным диабетом, а стало быть, они в группе риска. Но в любом случае, лига уже сейчас должна огласить какое-то решение.

Вполне можно предположить, что НХЛ в этом сезоне не вернется. Такой вариант лига тоже рассматривает. Да, сейчас возвращаются футбольные лиги, но им проще это сделать. В хоккее у вас все игроки находятся в закрытом помещении. Как они будут там сосуществовать — для хоккея этот вопрос намного сложнее.

Подписание Питерса может обернуться провалом для «Автомобилиста»

Как сложится союз Билла Питерса и «Автомобилиста», предсказать очень сложно. Мне кажется, «Автомобилист» сейчас бросается из крайности в крайность. И подписание сейчас Питерса может обернуться провалом. На мой взгляд у него в Екатеринбурге будут достаточно большие проблемы. Может и не получиться.

Как сложится союз Билла Питерса и «Автомобилиста», предсказать очень сложно. Фото bleacherreport.com

Работа в КХЛ и в Европе в целом — это несколько другое, здесь надо привыкать. Здесь все эти паузы на евротуры, это же тоже надо правильно подводить команду и распределять подготовку в течение календаря. Со всеми этими нюансами могут быть проблемы.

С другой стороны, мы видим пример тренера «Авангарда» Боба Хартли, у которого все получилось. Но он имел опыт работы в Европе и знает, что это такое. Посмотрим, преодолеет ли все эти сложности Питерс.

А что касается его скандального прошлого, связанного с расизмом, и того, как отреагируют в Северной Америке на то, что его «подобрали» в КХЛ... Думаю, никак особо не отреагируют — у них своих проблем хватает. Да, будут смотреть за ним, следить за успехами, а конкретно через эту призму скандалов — вряд ли.

Квартальнов с партнерами играл в «Бостоне» в европейский хоккей. Может, поэтому их назвали лучшей тройкой клуба

Очень неожиданную лучшую тройку выбрали на топовом американском канале ESPN у «Бостона». Туда внесли нынешнего главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова в связке с Адамом Оутсом и Джо Жюно.

В лучшую тройку на топовом американском канале ESPN у «Бостона» внесли нынешнего главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова. Фото ak-bars.ru

Насколько мне известно, там брали период последних 30 лет. Они смотрели лучшую тройку, которую выбирают журналисты, лучшую тройку по мнению хоккеистов и лучшую тройку на данный момент.

Но, в принципе, если вспоминать ту тройку, то она очень даже пошумела. И Жюно, и Оутс — это была очень хорошая смесь, и результативность была достаточно высокая. Они играли несколько нестандартно для Северной Америки, и это приносило результат. То есть не в такой хоккей, как там привыкли — подхватил шайбу и побежал. Но почему они выбрали именно эту тройку, мне сложно объяснить.