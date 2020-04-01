«Сильнейший выбыл или сильнейший выиграл?». Как «Ак Барс» и «Салават Юлаев» стали брендом КХЛ

10 лет одной из лучших серий плей-офф в истории лиги

В апреле 2010-го татаро-башкирское противостояние было знаковым для обеих республик, но на уровне Континентальной хоккейной лиги еще не стало столь раскрученным. Это были уже не ламповые времена Суперлиги, но и сама КХЛ еще не набрала ход, шел всего лишь второй сезон в ее истории. Однако именно финал Восточной конференции того года стал поворотным моментом, когда битва «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» стала больше, чем игра в хоккей, и в умах всех хоккейных болельщиков прочно засел термин «зеленое дерби». О том, как проходила одна из лучших серий плей-офф между Уфой и Казанью, стартовавшая ровно 10 лет назад, 1 апреля 2010 года, — в материале «Реального времени».

«Бразильский хоккей» БиЗов против «отката» Билла

«Салават Юлаев» считался явным фаворитом серии по многим причинам. Здесь и суперзвездный состав, и несравнимый бюджет, который позволял выписывать нехилые премиальные игрокам, и огромная мотивация после провала в плей-офф в 2009 году. Но главное, почему эта серия стала чрезвычайно интересна абсолютно каждому хоккейному болельщику в России, — это персоны Быкова и Захаркина. Тренерский штаб месяц назад только вернулся после провала в Ванкувере и получил изрядную порцию критики в свой адрес. Руководство уфимского клуба в мае 2009-го года подписало с БиЗами двухлетний контракт и рассчитывало на чемпионство уже в первый сезон.

Главное, что смущало — совместительство тренерских постов в клубе и в сборной. Но в «Салавате» знали на что шли, тем более Быков и Захаркин имели в своем распоряжении абсолютно базовый клуб сборной и не стеснялись об этом говорить вслух. Злые языки только и говорили, что в столицу Башкирии большинство топовых хоккеистов заманивали тогда именно этим аргументом: будешь играть в Уфе — будешь играть и в сборной, поедешь на Олимпиаду.

«Ак Барс», несмотря на статус действующего чемпиона, выглядел достойным соперником, но его ростер игроков был несопоставим с «юлаевским». В регулярном чемпионате команды обменялись победами, но перед серией много говорили совсем не про это. Разберем по пунктам:

Тренеры



Быков и Захаркин в те годы большинством котировались выше Билялетдинова, однако на стороне Зинэтулы Хайдаровича был опыт. У БиЗов тогда не было за плечами настоящих кубковых серий на уровне клубов. Да, их ЦСКА добирался до полуфинала Суперлиги в 2007-м, однако без шансов уступил все тому же «Ак Барсу». А весной 2009-го армейцы под их руководством закончили плей-офф 1:7 от московского «Динамо» и благополучно вылетели. Билл был действующим (то есть первым) обладателем Кубка Гагарина, побеждал с московским «Динамо» и казанцами в Суперлиге. Все это говорило само за себя. Однако главное, в чем была разница между тренерскими штабами Казани и Уфы, — это принципиальное отличие во взглядах на хоккей. Быков и Захаркин были ярыми приверженцами атакующего стиля, в Уфе уже тогда появился термин «бразильский хоккей» (забейте нам сколько сможете, мы забьем сколько захотим). Билялетдинов ставил ярко выраженную игру от обороны (как говорили в хоккейном простонародье — играл «в откат»).

Быков и Захаркин в те годы большинством котировались выше Билялетдинова, однако на стороне Зинэтулы Хайдаровича был опыт. У БиЗов тогда не было за плечами настоящих кубковых серий на уровне клубов. Да, их ЦСКА добирался до полуфинала Суперлиги в 2007-м, однако без шансов уступил все тому же «Ак Барсу». А весной 2009-го армейцы под их руководством закончили плей-офф 1:7 от московского «Динамо» и благополучно вылетели. Билл был действующим (то есть первым) обладателем Кубка Гагарина, побеждал с московским «Динамо» и казанцами в Суперлиге. Все это говорило само за себя. Однако главное, в чем была разница между тренерскими штабами Казани и Уфы, — это принципиальное отличие во взглядах на хоккей. Быков и Захаркин были ярыми приверженцами атакующего стиля, в Уфе уже тогда появился термин «бразильский хоккей» (забейте нам сколько сможете, мы забьем сколько захотим). Билялетдинов ставил ярко выраженную игру от обороны (как говорили в хоккейном простонародье — играл «в откат»). Вратари



Пожалуй, единственная позиция, где лидерство можно было отдать «Ак Барсу». Финн Петри Веханен провел отличный сезон, и одним из главных его преимуществ было то, что он практически в каждой игре «отражал» по 30—40 бросков по своим воротам. В предыдущей серии с «Магниткой» он был лучшим в составе казанцев. Уфимцы же в предыдущей серии с «Нефтехимиком» изрядно намучились с Иваном Касутиным. В воротах «Салавата» играл тогда неувядающий Александр Еременко, который до сих пор не думает завершать карьеру и неплохо выступает за родное московское «Динамо». С ним в воротах «юлаевцы» становились чемпионами в 2008 году, однако в сезоне 2009/2010 игру Александра было сложно назвать уверенной. Он очень много нервничал, порой допуская курьезные ошибки. Во многом сказывался атакующий стиль Уфы, при котором голкипер не получал должной поддержки от полевых хоккеистов.

Пожалуй, единственная позиция, где лидерство можно было отдать «Ак Барсу». Финн Петри Веханен провел отличный сезон, и одним из главных его преимуществ было то, что он практически в каждой игре «отражал» по 30—40 бросков по своим воротам. В предыдущей серии с «Магниткой» он был лучшим в составе казанцев. Уфимцы же в предыдущей серии с «Нефтехимиком» изрядно намучились с Иваном Касутиным. В воротах «Салавата» играл тогда неувядающий Александр Еременко, который до сих пор не думает завершать карьеру и неплохо выступает за родное московское «Динамо». С ним в воротах «юлаевцы» становились чемпионами в 2008 году, однако в сезоне 2009/2010 игру Александра было сложно назвать уверенной. Он очень много нервничал, порой допуская курьезные ошибки. Во многом сказывался атакующий стиль Уфы, при котором голкипер не получал должной поддержки от полевых хоккеистов. Защитники

Показательный момент — лучшим защитником первой и второй стадий того плей-офф КХЛ определяла непременно «юлаевца». Сначала это был Мирослав Блатяк, потом — Дмитрий Калинин. Тренеры «Салавата» в кубковых встречах пошли на очень рискованный шаг, в меньшинстве частенько выпуская созидающую пару Кольцов — Калинин. В серии против «Автомобилиста» шайбы три как минимум эта связка пропустила. А вот кто действительно играл на относительно высоком уровне, так это капитан команды Виталий Прошкин. Он и именитый Олег Твердовский — тогдашняя первая пара защитников Уфы. Оба были надежны на синей линии, хороши в атаке, но порой хаотичны у своих ворот. У «Ак Барса» же первой парой были Никулин и Первышин, игравшие не всегда стабильно и много удалявшиеся. Неплохо проявил себя в атакующих действиях в том сезоне Евгений Медведев. У бортов любили потолкаться Мухачев и Емелин. Ну и, конечно же, Григорий Панин, который уже тогда считался одним из самых суровых игроков КХЛ.

Показательный момент — лучшим защитником первой и второй стадий того плей-офф КХЛ определяла непременно «юлаевца». Сначала это был Мирослав Блатяк, потом — Дмитрий Калинин. Тренеры «Салавата» в кубковых встречах пошли на очень рискованный шаг, в меньшинстве частенько выпуская созидающую пару Кольцов — Калинин. В серии против «Автомобилиста» шайбы три как минимум эта связка пропустила. А вот кто действительно играл на относительно высоком уровне, так это капитан команды Виталий Прошкин. Он и именитый Олег Твердовский — тогдашняя первая пара защитников Уфы. Оба были надежны на синей линии, хороши в атаке, но порой хаотичны у своих ворот. У «Ак Барса» же первой парой были Никулин и Первышин, игравшие не всегда стабильно и много удалявшиеся. Неплохо проявил себя в атакующих действиях в том сезоне Евгений Медведев. У бортов любили потолкаться Мухачев и Емелин. Ну и, конечно же, Григорий Панин, который уже тогда считался одним из самых суровых игроков КХЛ. Нападающие



«Салавату» в плей-офф явно не хватало самого креативного центрального нападающего лиги тех лет Сергея Зиновьева. Он получил травму еще на Олимпиаде в Ванкувере и выбыл до конца сезона. Как раз в то время сформировалось ударное в будущем трио Радулов — Григоренко — Торесен. Стабильно набирало очки звено Антипов — Медведев — Кольцов. Два крайних нападающих этой тройки играли в связке в Уфе уже четвертый год. Александр Пережогин чередовал удачные матчи с провальным, а вот Виктор Козлов, вернувшийся летом из НХЛ, в плей-офф очень долго не мог забить. У «Ак Барса» из-за травмы выбыл Данис Зарипов, поэтому с Морозовым и Капаненом выходил Дмитрий Казионов. Вторая тройка выглядела так: Кукумберг — Иммонен — Хювенен. Многого в Казани также ждали от Алексея Терещенко, который стал знаковым игроком и для «Ак Барса», и для «Салавата Юлаева». В том сезоне уфимский фан-сектор встречал игрока громадным баннером «Алексей, ты не прав», намекая на переход из стана «юлаевцев» к «барсам» в предыдущее межсезонье.

Шевчук на трибунах и «балет» Морозова

Серия стартовала в Уфе, так как «Салават Юлаев» уверенно выиграл «регулярку» и имел бы преимущество своей площадки вплоть до седьмого матча финала Кубка Гагарина. Первый матч (4:3 в пользу «Ак Барса») получился взрывным и непредсказуемым. Перед игрой на тренировку к подопечным Быкова и Захаркина пришел лидер и основатель известной рок-группы ДДТ Юрий Шевчук. Тогда он был впервые на «Уфа-арене» и рассказывал следующее:

— Будучи пацаном, я частенько приходил на это место. Ведь раньше здесь был небезызвестный стадион «Труд», о котором знали в стране, и обязательно знал каждый уфимец.

Несмотря на то, что родился Шевчук не в столице Башкирии, да и к тому времени давно уже не жил в республике, Уфа стала для него поистине родным городом. Он провел в нем более 15 лет и именно на башкирской земле создал легендарный ДДТ.

Поддержка Юрия Юлиановича с трибун никак не помогла. Начиналась первая встреча будничными уфимскими атаками. Мощь всех четырех звеньев обрушилась на Веханена, который невозмутимо отражал броски любой сложности. Частенько финн, хоть и справлялся с бросками в створ, но отбивал шайбу прямо перед собой. Казалось, что какая-нибудь вовремя подставленная уфимская шальная клюшка — и голу не миновать. Но забил, как часто бывает в таких ситуациях, «Ак Барс». Сначала Никита Алексеев не стал отдавать пас Алексею Морозову, который отвлек на себя внимание защитника и вратаря уфимцев, а отличился сам. Через 23 секунды Казионов счет удвоил. Игорь Григоренко забросил трудовую шайбу, сократив разрыв.

— Мы начали игру не так, как хотелось, — сетовал после матча Быков. — Имели преимущество, но пропускали. Налицо явная недоработка всей команды.

Когда у казанцев забил Терещенко (счет к тому времени стал 4:2 в пользу «Ак Барса»), трибуны «Уфа-Арены» утонули в свисте и негодовании в адрес бывшего игрока. Его гол оказался победным — шайба Радулова за 9 минут до конца игры не помогла «Салавату».

— Поверьте, сейчас все уставшие. Третий раунд плей-офф. Плюс многие играли на Олимпиаде в стане обоих соперников. Играем на одном уровне, — говорил после матча нападающий «барсов» Алексеев.

За 18 секунд до конца встречи Патрик Торесен провел грязноватый прием на Алексее Морозове, и того увели со льда под руки. Лидер «Ак Барса» не поехал после игры с командой в гостиницу, а отправился на обследование. Потерять вслед за Зариповым еще и Морозова было бы настоящей катастрофой. Норвежский форвард уфимцев свою вину тогда признал — играть так грубо не стоило. Но его команде от этого легче не было — Патрик пропускал следующий матч из-за дисквалификации.

А вот Морозов во второй встрече (2:1 в пользу «Ак Барса») на лед вышел. Именно после того эпизода в Уфе болельщики «Салавата» стали ассоциировать игру капитана «Ак Барса» с балетом, так как после тычка Торесена тот упал слишком картинно и, как выяснилось, никакой травмы не получил.

Вячеслав Быков в том матче решился на замену вратаря: Александра Еременко сменил Виталий Колесник. Также угодил на скамейку запасных звездный по тем временам Кирилл Кольцов.

— Пропускал игру слабейший из защитников, — скажет после игры Быков о Кольцове. Кирилл по окончании серии еще ответит Вячеславу Аркадьевичу, ну а пока взору уфимской публики предстало необычное первое звено в составе Козлов — Счастливый — Радулов. Забить они могли уже на первой минуте, однако первым отличился все равно «Ак Барс». В большинстве после глупого удаления Пережогина был точен Никулин.

Третий период прошел с многократным преимуществом «юлаевцев», но оно и понятно — деваться было некуда. В самом конце основного времени Колесник рванул на скамейку запасных, а Владимир Антипов, воспользовавшись ошибкой соперника на пересменке, счет сравнял.

В овертайме шайба после несильного броска Хювенена заползла точно в «домик» уфимскому вратарю. Замена голкипера на эту игру не сработала — Колесник не выручил. Но сначала судьи отправились смотреть видеоповтор, однако те, кто сидел за воротами, защищаемыми казахстанцем, уже начали потихоньку покидать свои места. Все было очевидно — кипер не выручил, и его ошибка стоила игры.

— Пока никак не можем пробить вратаря соперника, будем готовиться дальше, — заявил Быков на послематчевой пресс-конференции, говоря о причине неудачи его команды.

— К Колеснику есть претензии?

— Раз проиграли, значит, они есть абсолютно ко всем, кто в команде.

Тут один из уфимских журналистов захотел было настроить Вячеслава Аркадьевича на позитивный лад, заявив о советском менталитете и напомнив главному тренеру «Салавата», что все же он ассоциируется с европейской манерой ведения игры. Но Быков вопрос понял по-своему:

— Вы что, хотите, чтобы я во всем обвинил одного человека? Это и есть совдеповский менталитет.

Тренер еще долго не сводил страшного взгляда с вопрошавшего.

На улице болельщики «Ак Барса» громко шумели и скандировали «Суоми! Суоми!» в честь финского вратаря казанцев. В отличие от своего уфимского визави, Веханен провел очередной выдающийся матч и пока что был главным героем серии, в которой «барсы» повели со счетом 2-0.

«Провал» от Гросса и пиджак Захаркина

Из еще снежной Уфы команды перебрались в абсолютно весеннюю, с обильными лужами и ярким солнцем Казань. Алексей Морозов к тому времени прокомментировал тот злосчастный момент с локтем Торесена, который отправил его в нокаут:

— Сначала буквально искры из глаз посыпались, но потом стал чувствовать себя все лучше и лучше. Но все равно до конца еще не восстановился. Я думаю, что эпизод не требовал столь жесткой игры.

В те годы заполняемость «Татнефть Арены» оставляла желать лучшего. Аншлага не было ни на третьем, ни на четвертом матче серии. В свою очередь, «Уфа-Арена» заполнялась битком даже на плей-офф Молодежной хоккейной лиги. Но те, кто пришел вечером 5 апреля на стадион, устроили обильную шумовую обструкцию в адрес Торесена еще на раскатке.

В первой половине первой казанской встречи в хоккей играла только одна команда — та, с которой работал Быков. «Юлаевцы» действовали незамысловато — прессинг в средней зоне плюс активная игра на перехватах. До чужих ворот доходить уфимцам удавалось не всегда, но зато и Колесника никто не тревожил. Хозяева традиционно проспали начало игры, а очнулись только после того, как выход один на один не реализовал Радулов. В том моменте счет мог стать 0:3 — выручал Веханен.

Но «Салават» все равно добился своего — к середине игры дублем отметился наконец-то раззабивавшийся Виктор Козлов. В начале третьего периода неожиданно забил Алексей Емелин, а в самом конце основного времени — другой защитник, Илья Никулин. Второй овертайм в серии вновь остался за казанцами — победу им принес Никита Алексеев, который провел очередной классный матч (3:2 в пользу «Ак Барса», 3-0 в серии).

— Мне показалось, что весь третий период мы играли в меньшинстве, — рассказывал журналистам Быков после игры.

— Это претензия к вашим игрокам по поводу дисциплины?

— Рассматривайте, как хотите.

Александр Радулов привык говорить откровенно. «Казани нужно перестать работать с судьями», — буркнул форвард и направился к клубному автобусу. Шесть из последних семи удалений в матче арбитры выписали игрокам его команды.

Генеральный менеджер уфимского клуба Олег Гросс, комментируя 0-3 в серии, был предельно короток: «Это провал».

Обычно общительный с прессой Игорь Захаркин немного выругался матом и отказался от комментариев. В трудный момент улыбка тренера сменилась хмурым выражением лица. В руке Игорь Владимирович нес пиджак, который от досады испачкал о грязный весенний автобус. Захаркин в сердцах чуть не выкинул пиджак, но впереди была как минимум одна игра и этот элемент гардероба ему еще нужен был завтра.

На завтра же дела у уфимцев пошли намного лучше. «Салават Юлаев» не отступал от философии атакующего хоккея ни на одну смену, и в четвертой игре серии это вылилось в победу (4:2 в пользу уфимцев).

— Мы не ожидали, что «Салават» будет играть так в начале встречи. Как именно? Агрессивно, — объяснил после матча Билялетдинов.

— Еще живы, — выпалил на пресс-конференции Быков, о тренерских успехах которого все как-то слишком быстро забыли. Куда живее общался с прессой Захаркин, рассказавший о нюансах победы «Салавата»:

— Мы и раньше играли неплохо, но отдельные тактические и технические элементы «Ак Барс» выполнял лучше, — поделился радостью тренер уфимцев. — Оказывается, мы тоже умеем играть в обороне и атаковать.

«Разговоры о подкупах судей — это фантазии»

Команды вернулись в Уфу на пятый матч серии. Он получился, пожалуй, самым напряженным и стал олицетворением эмоциональной составляющей противостояния. «Уфа-Арена» в тот вечер радовалась так, как не радовалась со времен чемпионства 2008 года.

Все чаще в серии стал подниматься вопрос судейства. Одним из самых обсуждаемых моментов предыдущей встречи стало удаление защитника «юлаевцев» Дмитрия Калинина, который грубо сыграл против другого Дмитрия — Обухова.

— Я всех деталей не помню — надо бы повтор посмотреть. Но я не собирался целенаправленно бить, кого-то убивать. Соперник просто об меня ударился, — прокомментировал эпизод Калинин.

— Вы там напишите только одно и самое главное: «Салават Юлаев» играет сначала против судей, потом против соперника. Достало уже, — капитан уфимцев Виталий Прошкин был в общении с прессой категоричен.

— Хватит говорить о судействе. Причем и нам, и сопернику, — «барс» Никита Алексеев с журналистами также был откровенен. — Ну вот оно какое есть — такое есть. Это же плей-офф. Все напряжены до предела, и судьи в том числе. А разговоры о подкупах — это фантазии.

От «Салавата» с первых минут ждали двух вариантов ведения матча: продолжения атакующей, все сметающей игры или перестроения на более изящную, тактически гибкую модель. В итоге не получилось ни того, ни другого. На протяжении 40 минут, вдуматься только, уфимцы не создавали супермоментов, запоминающихся штурмов и особенно не превосходили соперника в количестве бросков.

— Мы сегодня выиграли, а все остальное волнует в меньшей степени. Мы играем не против дворовой команды, — заявил Быков.

В пятой игре казанцы довольно быстро открыли счет усилиями Капанена. Григоренко сравнял в середине третьего периода, реализовав большинство. А победу (2:1) принес Радулов за минуту и 15 секунд до конца основного времени. После гола Раду сделал жест, словно гребет клюшкой в байдарке, который на какое-то время стал его фирменным жестом после важных и решающих голов.

— Сегодня победить не удалось, — Зинэтула Билялетдинов превзошел самого себя в краткости комментария на послематчевой пресс-конференции.



Заключительная игра серии в Казани получилась не такой яркой по эмоциям, как предыдущая в Уфе. Билялетдинов полностью тактически переиграл Быкова, который не сумел предложить чего-то серьезного в своей атакующей модели. «Салават», наоборот, стал осторожничать и поплатился за это. «Ак Барс» снова забил первым, Радулов счет сравнял. Казалось, дело шло к овертайму, однако за пять минут до конца третьего периода состоялся убойный щелчок Ильи Никулина в большинстве, который принес казанцам победу в матче (2:1) и в серии (4-2).

Критика от Кольцова и знаменитая фраза Быкова

На Быкова и Захаркина после поражения было больно смотреть. Сезон 2009/10 однозначно стал худшим в их тренерской карьере. Провал в Ванкувере, всего лишь бронза в чемпионате, в котором их «Салават Юлаев» был однозначным фаворитом.

После заключительного матча серии Вячеслав Быков провел эпохальную пресс-конференцию, на которой произнес фразу, которую каждый трактовал по-своему. СМИ растиражировали ее как «Сильнейший в этой серии выбыл», однако сам специалист позже уверял, что хотел сказать именно «Сильнейший выиграл», отдавая таким образом честь сопернику. Но все-таки на эмоциях Вячеслав Аркадьевич, похоже, сказал именно первый вариант.

А вот тренерскому штабу Уфы некоторые его подопечные чести не отдавали совсем. Так, защитник Кирилл Кольцов дождался момента, чтобы публично ответить Быкову и Захаркину за критику после первого матча серии:

— Эти тренеры ничего не сделали для победы.

— Игорь Захаркин говорил после третьей игры, при 0-3, о противостоянии тренеров в том плане, что у «Салавата» хоккей красивый и атакующий, у «Ак Барса» от обороны, и Уфа не будет менять свою игру…

— Он вообще много чего говорил. Его мнение. Он любит говорить. А всем ребятам в команде факты налицо. И то, что он говорит в прессе, это не значит, что так и есть.

— Захаркин подчеркнул, что игроки Уфы не могут выполнять тактику весь матч, что не хватает этой командной выучки, как у «Ак Барса».

— У нас команда была и есть сильнее «Ак Барса». И по подбору игроков, и по самой игре. Мы играли и плей-офф, и сезон только за счет индивидуального мастерства, за счет высокого класса игроков, и все. Поэтому мы выиграли регулярный чемпионат, а в плей-офф это сказалось… что где-то не хватает тренерской мысли. До полуфинала дошли, и… вы сами все видели.

— Вы, Кирилл, практически не играли, и Быков на пресс-конференции объяснил, что в его команде не играет слабейший.

— Да, я знаю, что он это говорил. А я сейчас говорю, что слабейший проигрывает в тренерском масштабе. И вся наша команда это знает. А насчет меня пускай говорит, что хочет — статистика показывает, что и как на самом деле. Я не буду тут ничего никому доказывать, смотрите цифры.

— Вы считаете, что совмещение постов в сборной и клубе пошло во вред? — прямо спросили у Быкова после шестой игры.

— Я не собираюсь отвечать на этот вопрос, — сказал Вячеслав Аркадьевич, мечтая о том, чтобы пресс-конференция закончилась как можно скорее. А Зинэтула Билялетдинов сказал свою коронную фразу про командный труд, который стал залогом успеха.

После этой серии противостояние Уфы и Казани прочно засело в умах болельщиков как «зеленое дерби». Во многом этому поспособствовал популярный в то время хоккейный блогер traktor_bang. Спортивный YouTube тогда был практически пуст, однако его обзоры смотрела вся хоккейная общественность.



«Ак Барс» той весной выиграл второй подряд Кубок Гагарина. «Салават Юлаев» стал чемпионом через год.