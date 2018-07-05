ООО Бахетле-1

Общая информация

Торгово-производственная компания «Бахетле» — одна из самых крупных торговых сетей Республики Татарстан.

История компании началась в 1991 г. с предприятия оптовой торговли продуктами питания. Следующий этап — открытие в декабре 1998 г. первого супермаркета в Казани с небольшим производством кулинарных изделий и салатов. Впоследствии он был дополнен кондитерским и мучным цехами.



Согласно данным сайта компании на начало 2018 года, в сети работают 30 магазинов: 17 супермаркетов в Казани, 7 магазинов в Москве, 1 супермаркет в Набережных Челнах, 1 супермаркет в Нижнекамске, 2 в Новосибирске, 1 в Барнауле и 1 в Иннополисе.

Основным отличием сети от других супермаркетов является ее ориентация на домашнюю кухню и широкий ассортимент продукции собственного приготовления. Благодаря этой специализации компания стала одним из региональных брендов Татарстана. Торговый ассортимент супермаркетов составляет от 35 тыс. до 50 тыс. наименований, в том числе более 1000 наименований — продукция собственного производства, которая обеспечивает свыше 40% общего товарооборота: кондитерские и кулинарные изделия, салаты, мясные и рыбные полуфабрикаты. Кроме того, у «Бахетле» есть производственная база, где централизованно готовят продукты длительного хранения — замороженные пельмени, вареники, копченое мясо, сухую домашнюю лапшу, и специализированный цех по выпечке татарских национальных сладостей.

В ТПК «Бахетле» входят также девелоперский бизнес, три ресторана китайской и японской кухни «Канпай», два бутика ювелирных украшений и элитной бижутерии Cherry Lady.

Генеральный директор — Латыпова Муслима Хабриевна



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