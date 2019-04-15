Депутаты Госсовета Татарстана раскрыли свой заработок в 2018 году

В 2018 году председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин заработал 20,6 млн рублей. Это на 3 млн рублей больше, чем годом ранее. Информация о доходах депутатов размещена на официальном портале Госсовета РТ.

Семье председателя Госсовета РТ принадлежат два жилых дома, две квартиры и земельный участок. Кроме того, Фарид Мухаметшин владеет четырьмя транспортными средствами.

Заместитель председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов по итогам прошлого года заработал 4,92 млн рублей. В свою очередь зампредседателя Римма Ратникова заработала 5,54 млн рублей.

Генеральный директор «Бахетле» Муслима Латыпова заработала около 38,8 млн рублей. В собственности у нее четыре земельных участка, жилой дом и квартира. Гендиректор ПСО «Казань» Равиль Зиганшин в 2018 году получил 40,3 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что за 2018 год доход председателя правительства РФ Дмитрия Медведева составил 9 917 510 рублей 76 копеек.