Новости экономики

09:16 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Депутаты Госсовета Татарстана раскрыли свой заработок в 2018 году

08:22, 15.04.2019
Депутаты Госсовета Татарстана раскрыли свой заработок в 2018 году
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В 2018 году председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин заработал 20,6 млн рублей. Это на 3 млн рублей больше, чем годом ранее. Информация о доходах депутатов размещена на официальном портале Госсовета РТ.

Семье председателя Госсовета РТ принадлежат два жилых дома, две квартиры и земельный участок. Кроме того, Фарид Мухаметшин владеет четырьмя транспортными средствами.

Заместитель председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов по итогам прошлого года заработал 4,92 млн рублей. В свою очередь зампредседателя Римма Ратникова заработала 5,54 млн рублей.

Генеральный директор «Бахетле» Муслима Латыпова заработала около 38,8 млн рублей. В собственности у нее четыре земельных участка, жилой дом и квартира. Гендиректор ПСО «Казань» Равиль Зиганшин в 2018 году получил 40,3 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что за 2018 год доход председателя правительства РФ Дмитрия Медведева составил 9 917 510 рублей 76 копеек.

ЭкономикаФинансыОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров