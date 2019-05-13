«Бахетле» продается, но не сдается: у здания на Ленинградской — новый собственник

Застройщик ЖК «Паруса» рассматривал и другие площади сети супермаркетов Муслимы Латыповой, но пока остановил свой выбор на ТЦ в Авиастрое

Фото: Ирина Плотникова

Торговый центр «Бахетле» на Ленинградской больше не принадлежит торговой сети Муслимы Латыповой. В январе право собственности на здание вместе с землей перешло к недавно созданному казанскому ООО «Вернекс», за которым стоит бизнесмен из ЯНАО Сабир Умаров, строящий в Казани ЖК «Паруса». На каких условиях стороны договорились о будущем этого и других казанских «супермаркетов домашней еды», предполагаемых причинах продажи торгового центра и перспективах бизнеса новых владельцев — в материале «Реального времени».

Туманная перспектива развития



Согласно выписке из ЕГРЮЛ, у здания на Ленинградской,27, где находится «Бахетле», с января этого года новый собственник — казанское ООО «Вернекс», созданное всего пять месяцев назад. До него торговый центр принадлежал компании «Бахетле» Муслимы Латыповой. Бенефициар «Вернекса» — бизнесмен из Нового Уренгоя Сабир Умаров, совладелец еще двух казанских и четырех ямало-ненецких фирм, специализирующихся в нефтегазовой промышленности, скупке, строительстве, аренде и управлении недвижимостью, продаже топлива, перевозках и обслуживании транспорта.



Умарова в Татарстане больше знают как собственника девелоперской группы «РентСити», возводящей в Казани ЖК «Паруса» из трех домов на 960 квартир. У себя в ЯНАО предприниматель занят в основном в нефтегазовой сфере. Баланс его компаний — порядка 2 млрд рублей, головная фирма — «Стройтранском», занимается освоением нефтегазовых месторождений на Ямале и в Красноярском крае, перевозкой грузов, строительством дорог и площадок для «Лукойла», «Сибнефтегаза», дочерних предприятий «Газпрома», «Арктикгаза» и др.

Судя по публичной кадастровой карте, «Вернекс» купил здание вместе с землей под ним — участок по Ленинградской, 27 площадью 79,2 сотки и кадастровой стоимостью 57,52 млн рублей зарегистрирован на эту фирму с 15 апреля 2019 года.

До него торговый центр принадлежал компании «Бахетле» Муслимы Латыповой. Фото Олега Тихонова

Директор торгового центра Руслан Закиров подтвердил корреспонденту «Реального времени» факт продажи здания ООО «Вернекс», однако расписывать в подробностях планы на будущее отказался:

— Я могу лишь сказать, что мы планируем развивать торговый центр, — пояснил он. — А как именно мы будем его развивать, это пока только обсуждается.

— Но вы, наверное, уже можете сказать, останется ли там якорный супермаркет «Бахетле», и если да, то надолго ли?

— Договор об аренде площадей у нас с ними заключен, а о сроках я говорить не могу.

По данным источников, торговый центр «Бахетле» на Ленинградской входил в тройку самых прибыльных центров сети, поскольку к местным посетителям добавлялся стабильный поток выезжающих за город. Также, по нашей информации, покупателю этого ТЦ предлагали на выбор несколько объектов, за исключением ТЦ на проспекте Ямашева и на Павлюхина. Стоимость сделки — коммерческая тайна, но, по некоторым оценкам, только рыночная стоимость земли под ТЦ превышает кадастровую в 10 раз, то есть стоит свыше полумиллиарда рублей.

— Да, совершенно верно, мы купили этот торговый центр, и «Бахетле» там остается по аренде, — подтвердил «Реальному времени» новый собственник здания Сабир Умаров, но не стал вдаваться в подробности сделки и предложений купить другие магазины «Бахетле». — Это конфиденциальная информация. По Ленинградской подтверждаю, а по остальным я пока ничего не могу комментировать, это секретная информация.



В ООО «Бахетле» также подтвердили продажу здания как очевидный факт, но сделали это неофициально. За официальным ответом о причинах продажи торгового центра сотрудница предложила обратиться в отдел рекламы компании. Запрос туда направлен, по получении ответа «Реальное время» готово его опубликовать.

Ответ из первых рук о перспективах знаменитого бизнеса получить не удалось — телефон собственницы и гендиректора ООО «Бахетле» Муслимы Латыповой оказался недоступен.

Более просторная справа от фасада встречает гостей на авто надписью, что теперь на выезде им придется предъявить чек о покупке товара в «Бахетле». Фото Ирины Плотниковой

Выжили «Китай» и ввели плату на парковке

С виду торговый центр на Ленинградской, 27 продолжает работать в прежнем режиме. Вывеска сети «Бахетле» на месте, и вряд ли новый хозяин намерен с ней расставаться. Как-никак раскрученный бренд.

Посетителей вечером в будний день не слишком много, но бесплатная парковка перед ТЦ занята процентов на 80. Более просторная справа от фасада встречает гостей на авто надписью, что теперь на выезде им придется предъявить чек о покупке товара в «Бахетле», в противном случае — отдать 20 рублей. Раньше первый час был бесплатным не только для покупателей, говорит охранник.

Внутри центра перемены не чувствуются. Полки «супермаркета домашней еды» забиты, никаких следов распродажи и вывоза товара. В чем-то ассортимент даже шире, чем в магазинах сети в центре Казани. Супермаркет занимает центральную часть первого этажа, однако и кроме него в здании достаточно места — точка продажи бутилированной воды, офис микрокредитования и еще много всего.

Запертых дверей и надписей «Сдается» нет и на втором этаже. Зато именно там, у офиса с табличкой «Администрация», представлена информация о новом собственнике и его команде. Представлены банковские реквизиты ООО «Вернекс», даны контакты управляющего Рамиса Яруллина, а также контакты директора ТЦ «Ленинградская, 27» Фаниса Закирова, его зама и главбуха.

После 19.00 в офисе уже никого. Сам же центр работает до 23 часов. При этом его второй этаж закрывается в 21 час — на час раньше, чем при прежнем руководстве. Отметим, что стойко до 22.00 и прежде работали лишь три торговые точки, их соседи закрывались значительно раньше, а на этаже любила кучковаться молодежь. Новое руководство посчитало нецелесообразным охранять полупустой этаж.

О причинах продажи ТЦ его работники даже не гадают. «Говорить об этом начали еще перед Новым годом, — рассказывают они. — А сменилась власть пару месяцев назад». Один из сотрудников гипермаркета «Бахетле» не слишком уверенно поделился: «Мы и дальше будем работать. Только теперь на аренде».

У офиса с табличкой «Администрация» представлена информация о новом собственнике и его команде. Фото Ирины Плотниковой

По словам «прописанных» на Ленинградской, 27 предпринимателей и продавцов, для большинства из них с приходом ООО «Вернекс» ничего не изменилось. Лишь в цветочной лавке и еще нескольких точках, оборудованных кранами с водой, поставили счетчики на воду. Чтобы экономили.

Наплыва новых арендаторов не наблюдается, старым ставку аренды не поднимали. Исключением стал ресторан «Китай» на втором этаже. Говорят, его хозяевам выставили заведомо убыточный ценник, и те закрылись. Действительно, у входа в ресторан висит график работы — до 2 часов ночи, но за стеклянными дверями — темнота.

Империя на продажу

Грандиозная торговая империя «Бахетле» — «дитя» хорошо рассчитанного «брака» двух крупных компаний, корни которых уходят в Нижнекамск. По данным Росреестра, до апреля 2019-го из 17 казанских объектов бренда «Бахетле» им принадлежали 12. ООО «Крез и К», единственным бенефициаром которого с 23 сентября 2010 года являлась супруга мэра Казани Гульнара Метшина, владело шестью торговыми центрами и магазинами, ООО «Бахетле», принадлежащее Муслиме Латыповой, — пятью, а еще один магазин, на Зорге,77, — ООО «Бахетле-3» принадлежал и принадлежит единственной дочери и теперь уже экс-супруге обвиняемого по уголовному делу КПК «Рост» экс-капитана ФК «Рубин» Сергея Харламова Эльвире Харламовой.

Сейчас у Муслимы Латыповой в Казани стало на один торговый центр меньше.

Всего, как сообщается на официальном сайте «Бахетле», в настоящее время сеть владеет 24 магазинами, в том числе пятью в Москве и Подмосковье. Сеть позиционирует себя как успешно развивающуюся, однако в последние годы ее доходность падает. По итогам 2017 года выручка ООО «Бахетле-1» — основного юрлица сети магазинов «Бахетле» — упала по сравнению с предшествующим годом на 813 млн рублей. А прибыль хоть и незначительно — на 22 млн — выросла, наполовину не дотягивает до показателя самого успешного в истории компании с финансовой точки зрения 2014 года (64 млн против 118 в 2014-м). Правда, стоимость компании в 2017-м достигла семилетнего максимума — 257 млн рублей.

Но еще в октябре 2017 года появились сообщения о том, что она продается целиком за 10 млрд рублей. Татарстанские супермаркеты, расположенные в Казани и других городах республики, были выставлены на продажу вместе с торговыми площадями, а московские, размещающиеся в арендованных помещениях, — как бизнес.

«Золотой» объект

— В Авиастроительном районе практически нет, кроме этого, крупных районных торговых центров, поэтому с учетом относительно невысокой стоимости объекта это удачное приобретение, — считает замдиректора компании А-Development Владимир Шайхиев. — Тут много плюсов — высокая заполняемость центра, наличие в собственности земельного участка, привлекательность для посетителей якорной торговой сети, которая привлекает покупателей широким и нестандартным ассортиментом и, несмотря на нынешнюю экономическую ситуацию, не испытала серьезного оттока покупателей, осталась жизнеспособной. Впрочем, даже если вдруг «Бахетле»-арендатор отсюда по каким-либо причинам уйдет, освободившуюся нишу гарантированно заполнит другая крупная сеть.

Причины, по которым владельцы сети решили избавиться от этой «курицы, несущей золотые яйца», эксперт «Реального времени» комментировать не стал, заметив, что они могут быть различными и тут нет смысла гадать. Судя же по информации системы «Спарк-Интерфакс», одной из причин этого могла стать высокая кредитная нагрузка: значительная часть оборудования торговых центров и супермаркетов сети находится в залоге у ПАО «Сбербанк» и АО «Россельхозбанк».



ООО «Бахетле», по данным системы «Спарк-Интерфакс», является малым предприятием со среднесписочной численностью сотрудников три человека. Было зарегистрировано в 1995 году, с 2010 года единственным его бенефициаром является гендиректор — Муслима Латыпова. Уставный капитал компании — 1 млн рублей. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Доходы ООО по итогам 2017 года составили 257,76 млн руб., выручка от продажи — 252, 8 млн, чистая прибыль — 87,7 млн.

ООО «Крез и К», специализирующееся также на аренде и управлении собственным или арендованным недвижимым имуществом, зарегистрировано в декабре 2001 года, с 2002-го по 2010-й им на паритетных началах владели Эльвира Сагидуллина (Харламова) и Ринат Мухаметшин, а 23 сентября 2010 года единоличным собственником стал Мухаметшин и в тот же день переуступил право собственности Гульнаре Метшиной.

Среднесписочная численность сотрудников фирмы — восемь человек, уставный капитал — 11400 руб. Доходы по итогам 2017 года — 323,96 млн руб., выручка от продажи — 321 млн, чистая прибыль — 59 млн.

Микропредприятие ООО «Вернекс» с уставным капиталом 10 тыс. рублей зарегистрировано бизнесменом Сабиром Умаровым 20 ноября 2018 года. Он также является единоличным владельцем двух компаний в Новом Уренгое и казанского ООО «РентСити», а также совладельцем уренгойской кампании и казанского ООО «СТС». ООО «РентСити» также занимается арендой и управлением недвижимостью. Уставный капитал этой фирмы, по данным ресурса rusprofile.ru, составляет 249,6 млн рублей, однако с 2013 по 2016 год (более поздние данные отсутствуют) она имела стабильно отрицательную прибыль.

Управляющий ООО «Вернекс» Рамис Яруллин является также директором и владельцем лениногорского ООО «Ленпромстройсервис», специализирующегося на строительстве инженерных коммуникаций. По итогам 2017 года выручка предприятия составила 6 млн рублей, а прибыль — всего 8 тысяч.

P. S. После выхода материала компания «Бахетле» прислала комментарий по теме продажи ТЦ на Ленинградской и судьбы других магазинов сети: «Супермаркет «Бахетле» продолжает функционировать в ТЦ по ул. Ленинградской на постоянной основе, вопрос о закрытии не ведется. ТЦ также продолжит свою работу со всеми арендаторами, поэтому жители микрорайона не почувствуют разницу и какие-либо неудобства. Главная деятельность «Бахетле» — это розничная торговля и производство, а не управление коммерческой недвижимостью. Пока мы не можем дать ответ о судьбе других торговых центров. В любом случае все решения ведут к росту и развитию супермаркетов домашней еды, а не к их закрытию», — сообщили в пресс-службе «Бахетле».