Как сговорились: «Казанскую ярмарку» по наводке «Яблока» заподозрили в картеле

Прокуратура Татарстана давит на силовиков, добиваясь возбуждения уголовного дела в отношении Льва Семенова

Фото: Роман Хасаев

Татарстанское УФАС по наводке антикоррупционного центра партии «Яблоко» завершило расследование картельного сговора главного оператора выставочной деятельности ОАО «Казанская ярмарка» с аффилированными с ним фирмами при получении госзаказов общей стоимостью 37,8 млн рублей. Однако дело не ограничилось оборотными штрафами: предписание перешло в руки силовиков для возбуждения первого в Татарстане уголовного дела по ст. 178 «Ограничение конкуренции». Если УВД Казани все-таки пойдет на этот беспрецедентный шаг, гендиректору «Казанской ярмарки» Льву Семенову грозят гигантские штрафы, которые могут парализовать деятельность компании. «Реальное время» разбиралось в конфликте.

Вторая серия — заключительная?

Сногсшибательное известие о возможном продолжении расследования картельного сговора ОАО «Казанская ярмарка», но уже в плоскости занимательных статей Уголовного кодекса прозвучало вчера во время публичных обсуждений контрольно-надзорной деятельности татарстанского УФАС. Выступая с отчетом о практике прокурорского надзора в сфере исполнения законодательства о закупках, начальник профильного управления прокуратуры Тимур Гильманов сообщил о тесном взаимодействии с УФАС, благодаря которому было расследовано два резонансных дела о картельных сговорах. Какие это дела и в отношении кого, представитель прокуратуры деликатно умолчал. Но, как следовало из его выступления, первым до силовиков дошло дело о «Казанской ярмарке».

«По картельному сговору направлены материалы по «Казанской ярмарке», — мимоходом произнес Гильманов. И добавил, что в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело. Подробностей он не раскрыл, но позднее пояснил «Реальному времени», что прокуратура РТ направила материалы проверки для возбуждения уголовного дела в отношении гендиректора «Казанской ярмарки» Льва Семенова в УВД Казани. В данном случае силовики готовятся активировать «спящую» статью 178 «Ограничение конкуренции», по которой в России не осудили ни одного предпринимателя, а в Татарстане даже не возбуждали дела по этому составу преступления.

Прокуратура РТ направила материалы проверки для возбуждения уголовного дела в отношении гендиректора «Казанской ярмарки» Льва Семенова в УВД Казани. Фото juvelirexpo.ru



Прокуратура РТ разглядела «имитацию игры»

Тимур Гильманов объяснил «Реальному времени», в чем заключается необходимость ужесточения ответственности по антиконкурентным соглашениям при заключении госконтрактов. По его словам, в конце марта этого года татарстанское УФАС завершило антимонопольное расследование о картельном сговоре между ОАО «Казанская ярмарка» и дружественными ему структурами, которые имитировали конкурсные торги.

«Было решение антимонопольной службы, которым установлен сговор. Основание для уголовного дела — наличие особо крупного размера (крупным размером считается сумма дохода свыше 50 млн рублей, особо крупным — 250 млн рублей, — прим. ред.). Здесь была выявлена имитация игры между двумя аффилированными организациями», — заключил он.

Февральская наводка «яблочников»

На самом деле инициатором антимонопольного дела выступил Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко» (Москва). В феврале этого года руководство центра обратилось в УФАС РТ с заявлением о подозрении в картельном сговоре между ОАО «Казанская ярмарка» и ООО «ТКС-Контакт», которые разыграли между собой серию тендеров на проведение конгрессно-выставочных форумов на территории «Казанской ярмарки». При этом центр постарался придать этому факту широкую огласку, разместив на своем сайте пресс-релиз с описанием механизма сговора. «На конкурсах почти не было конкуренции: шесть из 11 закупок фирмы разыграли вдвоем, — отметили юристы центра. — В результате заказчик сэкономил в среднем только 3,42%. На сговоре фирмы поделили 323,6 млн рублей».

Главный оператор выставок в Татарстане является госкомпанией, которая, получается, «ворует» у государства. Фото totalexpo.ru

Государство ворует само у себя?

Больше всего экспертов центра «Яблока» удивило то, что главный оператор выставок в Татарстане является госкомпанией, которая, получается, «ворует» у государства. «По данным сервиса «Контур-фокус», 85,78% «Казанской ярмарки» принадлежит Комитету земельных и имущественных отношений Казани. Участники закупок связаны — у них совпадают телефоны. В практике ЦАП это первый случай картеля госструктуры», — подчеркнули тогда юристы ЦАП. И указали, что в совете директоров акционерного общества заседает бывший чиновник Альберт Гатин, который до 2013 года возглавлял территориальное управление Росимущества в Татарстане. Еще в феврале юристы предрекли, что антимонопольное дело не ограничится штрафом.

«Картель с доходом больше 50 млн рублей — преступление по ст. 178 УК РФ. Руководитель ЦАП Сергей Митрохин направил в МВД Татарстана материалы по картелю для возбуждения уголовного дела в отношении руководства «Казанской ярмарки» и «ТКС-Контакт». Максимальное наказание за преступление — лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности», — сообщалось в пресс-релизе.

Кто заказывал «ярмарку»

Комиссия УФАС по РТ с необыкновенным рвением провела расследование, возбудив дело по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции». Как следует из предписания, картельный сговор выражался в заключении устного соглашения, которое привело к поддержанию цен на 11 электронных аукционах. Правда, к двум названным центром «Яблока» фирмам, «ТКС-Контакт» и ОАО «Казанская ярмарка», добавилась третья — ООО «Парнас» (теперь значится как «ПИСТОН22»).

Управление установило, что в период с 2014 по 2017 год ООО «ТКС-Контакт», ОАО «Казанская ярмарка» и ООО «Парнас» принимали участие в закупках товаров, работ, услуг для нужд госучреждений Татарстана. Так, Минсельхозпрод РТ заказал в прошлом году проведение выставочных мероприятий аж на 20 млн рублей, а Минпромторг РТ заключил 4 года назад госконтракт на «оказание услуг по организации и проведению мероприятий для нужд Республики Татарстан» в сумме 9 млн рублей. Вообще, среди заказчиков аукционов значатся почти все отраслевые министерства. К примеру, Министерство экологии и природных ресурсов РТ провело V специализированную выставку и конгресс «Чистая вода. Казань».

«Сумма доказанного ФАС картеля по 11 тендерам составляет 37 844 239,26 рублей, — сообщил вчера замруководителя ЦАП «Яблока» Алексей Карнаухов. — В том числе ООО «ТКС-Контакт» получило пять контрактов на сумму 11 593 515 рублей, ОАО «Казанская ярмарка» — пять контрактов на сумму 25 910 263,26 рублей, ООО «Парнас» — один контракт на сумму 340 461 рублей. Отмечу, что это только общая сумма, подтвержденная доказательствами (одинаковый IP-адрес участников, общая информационная структура участников). То есть это лишь малая часть предполагаемого картеля; в нашем заявлении фигурировала общая сумма 324,4 млн. Однако это обычная практика, когда ФАС подтверждает сумму, которую она может при необходимости доказать в суде».

«Сумма доказанного ФАС картеля по 11 тендерам составляет 37 844 239,26 рублей», — сообщил Алексей Карнаухов. Фото vk.com/azamin

По мнению Карнаухова, дело имеет хорошие судебные перспективы. «Картель подтвержден использованием единой информационной системы при подаче заявок. Кроме того, часть заявок подана с одного компьютера, что уже доказано ФАС. Как правило, трудности возникают при доказывании картельного сговора в открытых конкурсах, когда документы подаются без использования электронной формы. Стоит отметить, что участники предполагаемого сговора не признали вину, что может ухудшить их положение. Тем не менее у следствия могут возникнуть трудности с доказыванием. Предстоит доказать, что участники сговора получили доход более 50 млн рублей либо нанесли ущерб государству на сумму более 10 млн рублей».

Подковерная игра силовиков

Руководство «Казанской ярмарки» заявило «Реальному времени», что категорически не согласно с тем, что между участниками торгов был картельный сговор, и что уголовное дело нагло «шьется белыми нитками». Во-первых, само предписание УФАС обжалуется в арбитражном суде, а во-вторых, уголовное дело как его производное не имеет под собой достаточных юридических оснований.

Как говорится в официальном сообщении пресс-службы «Казанской ярмарки», правоохранительные органы несколько раз пытались возбудить уголовное дело. «По вопросу уголовного дела: УФАС по РТ направило свое решение в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о наличии иных нарушений действующего законодательства, — говорится в комментарии. — По результатам доследственной проверки следственными органами ГСУ МВД и МВД г. Казани были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Однако Прокуратура РТ отменила данное решение и направила дело на новое рассмотрение, хотя новых оснований в деле не появилось, и ограничения конкуренции, так же как и потерпевших от данного ограничения, не имеется». Одним словом, налицо подковерная борьба в силовых структурах.

«IP-адрес — ненадежный признак картеля»

Что касается самого предписания УФАС по РТ, то руководство «Казанской ярмарки» привело целый букет контраргументов, которые призваны пошатнуть позицию антимонопольного ведомства.

«УФАС строит свои обвинения на основном доводе — совпадение IP-адреса (адреса компьютера, с которого подаются заявки в электронную систему, — прим. ред.). Данные по IP-адресу предоставляет электронная торговая площадка (ЭТП). В ходе доследственной проверки сотрудник ЭТП пояснил, что данные IP-адресов имеют предположительный характер, так как согласно 44-ФЗ не предусмотрена функция определения и фиксации IP-адресов пользователей электронной площадки ее оператором. Данная работа имеет не профильный для оператора характер, проводится несертифицированными специалистами с использованием не предназначаемых для этих целей оборудования и программных средств. Учитывая вышеуказанные факторы, указанные оператором ЭТП при предоставлении ответов на запросы УФАС сведения об IP-адресах пользователей ЭТП имеют предположительный характер».





Руководство «Казанской ярмарки» привело целый букет контраргументов, которые призваны пошатнуть позицию антимонопольного ведомства. Фото roseltorg.ru

При этом в компании подчеркивают, что доступ к торгам был открыт для любых участников, соответственно, никакого ограничения конкуренции не было.

«Доступ к торгам был открыт и никем не ограничивался, никак нами не контролировался. И если бы в каждых конкретных торгах были иные участники, подавшие свои цены, то и начальная цена могла бы снижаться более чем на 0,5%, что и описано в обжалуемом решении. Тогда как организации могли вступить в картель для поддержания цен на торгах, если они не могли знать, подадут иные участники торгов свои цены или нет?! Полагаем, что в данном случае организации действовали из смысла получения максимальной прибыли — в торгах, где другие участники подавали цены, было максимальное снижение цены, а в торгах, в которых их не было, цена снижалась минимально, что соответствует цели предпринимательской деятельности. Если ОАО «Казанская ярмарка» вступило в сговор с целью поддержания цен, и для этого ему нужны были «соучастники» картеля, то как объяснить тот факт, что заявитель мог выиграть торги и без их участия, без «сговора», и тот факт, что заказчик мог приобрести услугу у единственного поставщика, и начальная максимальная цена контракта при этом вообще бы не снижалась. Контракт заключался бы по начальной максимальной цене, следовательно, необходимости в поддержании цены не было».

Кого танцуют «друзья»?

В компании объясняют необходимость «подтанцовки» тем, что без второго и третьего участника торги могли быть признаны несостоявшимися.

«УФАС не доказан факт согласованных действий для ограничения конкуренции и (либо) для поддержания цен на торгах. Как было указано в исковом заявлении, организации были вынуждены принять совместное участие в торгах в связи с требованиями заказчика для того, чтобы торги были признаны состоявшимися. Участие организаций не привело и не могло привести к ограничению конкуренции и поддержанию цен на торгах, так как, во-первых: заказчик обязан приобрести услугу у единственного поставщика и без снижения начальной цены, а во-вторых: доступ для участия третьих организаций был открыт, и в случае их участия так же невозможно было бы поддержать цену, что идет в противоречие логике УФАС о достижении картельного соглашения с целью поддержания цены», — говорится в сообщении компании.

«УФАС не доказало, что участие организаций в конкурсах было направлено на поддержание цен, как было указано выше, предложения подаются один раз и в конвертах. Для поддержания цен необходимо как минимум знать, какие цены подадут другие участники-конкуренты, и в случае их низкой цены подать цену еще ниже, чего сделано не было. Следовательно, изначально не было и невозможно было сговориться об антиконкурентном соглашении, это физически невозможно».

«Складывается мнение, что кому-то интересен негативный фон вокруг ОАО «Казанская ярмарка», — говорится в комментарии компании. Фото Романа Хасаева

Кому нужен негативный фон вокруг ОАО «Казанская ярмарка»?

«Мы полагаем, что в рассматриваемом случае отсутствует как состав вмененного правонарушения, так и его событие: отсутствие картельного соглашения с целью поддержать цену, отсутствие ограничения либо устранения конкуренции, применительно к настоящему делу организации не могут быть признаны конкурентами, поскольку не все организации в каждом конкретном торге преследовали цель его выиграть, такое поведение организаций не принесло преимуществ кому-либо из организаций, так как при отсутствии на торгах других участников снижения цены вообще могло не произойти, даже на 0,5%; отсутствуют доказательства, свидетельствующие о создании препятствий со стороны кого-либо из организаций другим потенциальным участникам торгов или о нарушении положений ст. 17 ФЗ «О защите конкуренции» при проведении торгов, поскольку поступали и иные заявки на участие без подачи цены, а в некоторых торгах, кроме заявок организаций, заявок иных участников не поступало, что также свидетельствует об отсутствии интереса потенциальных участников рынка к предметам торгов. Организации не являлись конкурентами друг другу, не осуществляли деятельность на одном товарном рынке.

Вменяемые нарушения не подтверждаются фактами, не было применено никаких схем устранения конкурентов, таких как, например, «Таран».

Все обвинения строятся на предположениях и по факту не имеют рационального объяснения. Складывается мнение, что кому-то интересен негативный фон вокруг ОАО «Казанская ярмарка». Пристальное внимание к организации со стороны как журналистов, так и других организаций выгодно исключительно в негативном формате для осуществления исключительно своей PR-компании», — говорится в комментарии «Казанской ярмарки».

«Реальное время» будет следить за развитием событий.