Топ-12 крупнейших сделок года в Татарстане и России
Российский бизнес на протяжении минувшего года совершил ряд крупных покупок. Федеральные игроки делили капитал ушедших из страны иностранных компаний и активно поглощали региональные сети. Татарстанские предприниматели избавлялись от активов или заключали выгодные контракты. Подводя итоги года, «Реальное время» составило топ-12 самых значимых сделок, заключенных с января по декабрь 2024-го. Подробнее о том, кто занял площади покинувшей Россию IKEA в торговых центрах «Мега», включая казанский молл, куда «эмигрировали» новые владельцы АО «Челны-Хлеб» и татарстанские предприятия шинного комплекса, какие последствия имело «переформатирование» бизнеса владелицы «Бахетле» Муслимы Латыповой, — в нашем обзоре.
- «Мегамаркет» арендовал у Газпромбанка все 400 тысяч кв. м площадей ушедшей из России IKEA в торговых центрах «Мега». На конец года были переоборудованы складские помещения в 14 точках 11 регионов России, включая казанский молл «Мега». Стоимость сделки между «Мегамаркетом» и ГПБ не раскрывается. По данным открытых источников, ставка аренды площадей IKEA составляла порядка 11—13 000 рублей за 1 кв. м в год, складских площадей — от 9 300 руб. Эксперты высказывали мнение, что арендатор мог получить существенный дисконт за большой объем площадей. Все переоборудованные склады маркетплейс использует для экспресс-доставки.
- Х5 Group и «Центросоюз» подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает развитие сельских магазинов «КООП» по франшизе «ОКОЛО». Под этим брендом на момент подписания соглашения в ноябре 2024 года в 18 субъектах России работало 789 торговых точек. Татарстана в числе этих регионов пока нет, но ретейлер планирует открыть 150 магазинов в нашей республике, Марий Эл и Чувашии в течение 2025 года. В рамках сотрудничества «ОКОЛО» планирует предоставить магазинам «КООП» инвестиции в обновление торгового оборудования. Первый магазин «КООП ОКОЛО» открылся в ноябре в башкирском селе Кармаскалы, а до конца 2027 года партнеры намерены открыть около 2 000 точек, инвестировав в них порядка 1 млрд рублей.
- «Лента» приобрела 100% голосующих акций АО «Торговый дом «Эра», которое управляет сетью магазинов косметики «Улыбка радуги» через ООО «Дрогери Ритейл». Стоимость сделки не раскрывается, но еще весной 2023-го бизнес дрогери-сети эксперты оценивали в 35 млрд рублей. Для «Ленты» покупка этих активов стала очередным шагом торговой компании в рамках стратегии трансформации в мультиформатного игрока. В результате ретейлер стал владельцем трех логистических центров и 1 535 торговых точек, включая татарстанские магазины. Причем часть последних ранее развивались под вывеской казанской сети «Альпари», пока их не выкупила питерская «Улыбка радуги».
- Австрийские владельцы розничной сети Selgros продали свой бизнес в России. Группа компаний «Зельгрос Россия», которую два года назад «МЦЦР Бетайлигунгс ГмбХ» выкупила у швейцарской компании КООП, теперь на 100% перешла в руки российского 3PL-оператора «Ароса-логистика». Стоимость активов Selgros в нашей стране оценивалась в 40 млрд рублей. Новый владелец привлек для развития сети инвестора — холдинг «Бумеранг капитал» Вагана Гаспаряна. Планируется, что «Зельгрос Cash & Carry» и «Глобал Фудс», которые входят в «Зельгрос Россия», продолжат работать под прежними брендами.
- ООО «Юнимилк» (бывшее ООО «Вамин-Татарстан»), владеющее активами, которые ранее принадлежали Danone в России, перешло под контроль экс-замглавы Минсельхоза Чечни Руслана Алисултанова. ООО «Юнимилк» принадлежит 99% в ООО «Вамин Р», которое контролирует группу Health & Nutrition (H&N), объединяющую бывшие активы Danone в России. На момент вхождения H&N в холдинг «Вамин Татарстан» сумма сделки оценивалась в 17,7 млрд рублей, притом что, по оценке INFOLine, реальная стоимость составляла 60 млрд рублей без учета брендов, а с их учетом — 80 миллиардов.
- Холдинг «Алфигрупп» Алексея Филина выкупил у австрийской компании Wieneberger AG татарстанский завод по производству керамических стройматериалов в Куркачах. Предприятие выпускает 150 млн штук кирпича, на момент покупки работало на 70—80% своей мощности. Новый собственник заявлял, что намерен перевести завод на круглосуточную работу за счет введения четвертой смены и отказаться от услуг аутсорсинга. Сумма сделки не раскрывалась, выручка компании в Куркачах в 2023 году составила 906 млн, чистая прибыль — 115 млн рублей.
- Контрольный пакет акций ООО «Торговый дом «Челны-Хлеб» татарстанского предпринимателя Рафаэля Юнусова был продан жительнице Башкирии Леане Гарифуллиной. Ей перешло 60% долей в уставном капитале компании, оставшиеся 40% сохранило АО «Челны-Хлеб» Рафаэля Юнусова. Сумма сделки не разглашается, но известно, что несколько лет назад, когда сетью интересовались федеральные игроки, ее оценивали в 800 млн рублей.
- Спецзастройщик «Ай-Кью Девелопмент», входящий в группу компаний «СМУ-88», выкупил у исполкома Казани базу городского МУП «Городское благоустройство» за 346,9 млн рублей. На территории этого имущественного комплекса площадью более 11 тысяч кв. м девелопер намерен возвести жилой комплекс переменной этажности. Сдать объект планируется в конце 2025 года, но при условии благоприятной экономической обстановки. Проектная декларация по строительству домов в ЖК пока не опубликована.
- Татарстан продал московскому АО «Воронеж. Искусственный интеллект» шесть предприятий шинного комплекса, которые ранее выкупил у «Татнефти» — ООО «Татшина» (бывшее ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»), ООО «Нижнекамский завод грузовых шин», ООО «Торговый дом «Кама», ПАО «Нижнекамскшина», АО «Нижнекамский механический завод» и АО «Ярполимермаш-Татнефть». Сумма и условия сделки не разглашаются. Однако известно, что на момент продажи в июне 2022 года стоимость этих активов нефтяники оценили в 35,5 млрд рублей.
- Владелица «Бахетле» Муслима Латыпова в 2024 году продала два своих супермаркета. Здание магазина в Дербышках выкупил казанский бизнесмен, владелец транспортной компании «СпецТехСервис» Ильдус Муратшин. ТЦ «Бахетле» на Оренбургском тракте приобрела компания «Кейт-Про». Стоимость сделок не раскрывается, но известно, что супермаркет на ул. Мира два года назад оценивали в 230,7 млн рублей, а торговый центр в Приволжском районе — в 1,3 млрд. Параллельно владелица «Бахетле» заключила контракты на поставку торговым сетям 3 млн замороженных треугольников.
- Сеть Azimut Hotels купила отель Ibis Kazan в центре Казани. Ранее гостиницей управлял французский оператор Accor. Сумма сделки составила около 1,5 млрд рублей. Общая площадь отеля составляет 5,9 тысячи кв. м, он включает в себя 155 номеров. Здание открыли в 2009 году. Новый владелец Александр Клячин планирует провести обновление номерного фонда и повысить категорию гостиницы до уровня четырех звезд. Его компания Azimut Hotels — крупнейшая гостиничная сеть в России, в которую входит более 65 отелей и санаториев в полусотне городов страны.
- «Газпромбанк» продал башкирскому «ЭКМ Холдингу» заводы «Таткабель» и «Инвент-Электро» за 1,4 млрд рублей. ГПБ получил контроль над татарстанскими предприятиями в ходе их банкротства. Обе площадки — крупные производители кабельно-проводниковой продукции и трансформаторов. Структура «Газпромбанка» продала 75% долей в каждом из двух предприятий уфимскому НПП «Интех», входящему в «ЭКМ Холдинг», в общей сложности за 1,35 млрд рублей. После оплаты сделки «Газпромбанк» закрыл в конце года конкурсное производство «Таткабеля» и «Инвент-Электро», удовлетворив требования кредиторов на 16,9 и 7,5% соответственно.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.