Лайфхак по самоизоляции: где и как заказать товары первой необходимости на дом?

Завал в маркетплейсах и закрытые оптики — все о доставке в Казани

Фото: Максим Платонов

Нерабочие дни в России продлили до 30 апреля, сохраняется и режим всеобщей самоизоляции до улучшения эпидобстановки. Пока все дома, запрос на доставку товаров первой необходимости стал как никогда актуальным. «Реальное время» разъясняет, где и как заказывать на дом продукты питания, средства личной гигиены, лекарства и другие категории товаров в Казани.

Какие сервисы доставки продуктов есть в Казани?



СберМаркет (Instamart)

В Казани клиенты этого сервиса могут заказать доставку из METRO Cash & Carry, «Ленты» и «Ашана». Заказ можно оформить на сайте или в мобильном приложении, оплата проходит картой онлайн или же через терминал курьеру. Пресс-служба сервиса уточняет, что стоимость сборки и доставки заказа составляет 98 рублей за первый заказ и 158 рублей за последующие (при весе заказа до 30 кг, если свыше — 4 рубля дополнительно за каждый кг).

— С середины марта мы видим, что спрос на доставку продуктов увеличился в четыре раза и более по всем 40+ городам присутствия сервиса, и Казань — не исключение. Средний чек с одного заказа в Казани во второй половине марта составил около 4 тысяч рублей, — сообщили нашему изданию представители сервиса.

iGooods

В Казани эта служба сотрудничает с сетью «Вкусвилл» (доставка до ул. Седова составила 249 рублей, дата доставки — вечер понедельника), «Карусель» (цена аналогичная, сроки — в следующую среду), «Лента» (цена аналогичная, сроки — следующий четверг) и METRO (цена аналогичная, сроки — следующий четверг).

У кого из торговых сетей есть доставка?



«Пятерочка»

Осуществляет доставку товаров в партнерстве с компанией «Достависта». Как пояснили «Реальному времени» в справочной службе сервиса, для заказа надо оформить услугу «Выкуп».

— Мы работаем не только с «Пятерочкой». Просто укажите первым адресом адрес магазина, из которого хотите сделать заказ. Напишите в комментарии, что нужно купить, попросите курьера взять чек. Курьер купит товары по вашему списку и принесет по указанному адресу, а вы рассчитаетесь с курьером за товары и за доставку. Выкуп доступен для товаров до 10 тыс. рублей. Стоимость услуги — 2%. Цена заказа складывается из доставки + стоимость товара + 2% цены товара, — сообщили нашему изданию представители «Достависта».

«Магнит»

Раньше эта торговая сеть доставляла товары при поддержке сервиса iGooods, однако сейчас «Магнит» отсутствует в каталоге компании. Так что доставки по Казани нет.

«Перекресток»

Доставка товаров этой сети работает только в Москве и Санкт-Петербурге.

«Бахетле»

Татарстанская торговая сеть не стала запускать сервис доставки, однако с недавнего времени покупатели могут оформить предзаказ продуктов.



— Предварительный заказ оказался очень популярным у наших покупателей, так как позволяет минимизировать время нахождения в супермаркете и ограничивать количество людей, с которыми приходится контактировать. Данная услуга позволяет покупателям позвонить в ближайший к их дому супермаркет «Бахетле», озвучить администратору перечень необходимых продуктов и забрать уже собранные в пакет покупки в указанное время, оплатив их на отдельной кассе без очередей. Предварительный заказ полностью бесплатный, без пороговой стоимости продуктовой корзины. Услуга предварительного заказа действует по всей сети супермаркетов «Бахетле». Мы планируем оставить ее на постоянной основе, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе компании.

Агропромышленный парк «Казань»

Как сообщили нашему изданию в компании, Агропромпарк работает «в обычном режиме» и доставкой продуктов не занимается.

Кто доставит продукты из любого магазина?

«Тиз генэ»

Новичок на рынке, работающий только с продуктами питания. На сайте указано, что бесплатная доставка по Казани осуществляется только при заказе на сумму от 1 000 рублей. Доставка в отдаленные районы города (Дербышки, Юдино) составляет 200 рублей.

Booxes

Еще один сервис по доставке продуктов, не привязанный к торговым сетям. При заказе на 1 000—1 499 рублей доставка составит 149 рублей, бесплатная доставка — при заказе от 1500 рублей. Сервис обещает доставить товары в течение часа, что, откровенно говоря, немного сомнительно.

Можно ли заказать на дом косметику и парфюмерию?

«Рив гош»

Работа оффлайн-магазинов сети временно приостановлена, однако в штатном режиме функционирует интернет-магазин. Бесплатная доставка действует при сумме заказа от 1 000 рублей.

«Золотое яблоко»

Эта сеть магазинов парфюмерии и косметики осуществляет бесплатную доставку от 1 000 рублей по всей России. Сейчас на сайте компании указано, что акция действует до 5 апреля, однако вполне возможно, в связи с продлением режима самоизоляции, сроки сдвинутся.

«Иль де Боте»

После введения режима самоизоляции сеть ввела бесплатную доставку онлайн-заказов без ограничения минимальной стоимости заказа.



Как купить лекарства, линзы или очки?

Аптеки не осуществляют доставку на дом даже безрецептурных препаратов, однако в большинстве случаев (как минимум сети «Фармленд», «Бережная аптека», «Саулык» и «Казанские аптеки») дают возможность заказать товар онлайн с последующим самовывозом.

Единственной сетью, завившей о намерении запустить службу доставки, стали «Казанские аптеки», однако в разговоре с нашим изданием сотрудник одной из аптек сети сразу уточнил, что такая возможность появится «не сегодня, не завтра и даже не через неделю».

Магазины оптики на время самоизоляции «схлопнулись» окончательно и бесповоротно. К примеру, в сети «Планета оптика» нам сообщили об отсутствии доставки, а также услуги онлайн-заказа с самовывозом. Схожая ситуация с «Кордом»: в соцсетях компания утверждает, что покупателям доступен онлайн-заказ, однако сайт не дает оформить покупку, а номер интернет-магазина не работает.

Отметим, что альтернативной площадкой для приобретения контактных линз и сопутствующих товаров являются маркетплейсы, правда, лучше озаботиться заказом заранее, поскольку сроки доставки могут серьезно затянуться из-за высокой нагрузки.



Фото mygazeta.com

Какие маркетплейсы доставят товары бесплатно?

В поте лица сейчас трудятся различные маркетплейсы — от OZON до совместного проекта Сбербанка и «Яндекса» под названием «Беру».

— Маркетплейсы сейчас выполняют важную роль, мы работаем почти круглосуточно, никто не отдыхает, я сам вторую неделю сплю по 3 часа, — делится с нашим изданием основатель сервиса KazanExpress Линар Хуснуллин. — Продажи заметно увеличились: до карантина доля доставок до двери составляла 5%, а сейчас она составляет 50%. Доставка продуктов питания возросла в четыре раза.

По словам собеседника «Реального времени», сейчас востребованы четыре категории товаров: еда и продукты питания, на втором месте — товары для творчества и хобби, затем детские товары, а четвертое место — за товарами для питомцев.

— Товары у нас не подорожали, поскольку было много запасов, завезенных ранее. Еще 3-4 месяца товары будут продаваться по старым ценам. После этого, вероятнее всего, придется прибавить порядка 20%, поскольку цена у наших поставщиков поднимется. Что касается бесплатной доставки, то сначала она была от 1 990 рублей, сейчас мы спустили планку до 1 490 рублей и в скором времени планируем снизить ее до 990 рублей — в случае продления режима самоизоляции, — сообщил Хуснуллин.

Дополнительные сервисы



Помимо всего перечисленного, в Татарстане появился сайт с полезными сервисами и услугами для жизни на самоизоляции. Проект запустило Минцифры РТ совместно с командой IT-парка.

Так, на портале Yardam.ru есть информация о сервисах по доставке готовой еды, продуктов питания и лекарств, психологическая помощь, федеральные и республиканские горячие линии, образовательные ресурсы, сервисы для удаленной работы, бизнеса и онлайн-взаимодействия с государством.

Сейчас на сайте представлено более 140 сервисов, из них свыше 70 по доставке продуктов и готовой еды. Во всех блоках присутствуют татарстанские поставщики товаров и услуг.



Также в республике был запущен сервис «Стоп-корона», доставляющий продуктовые наборы жителям Татарстана старше 60 лет. Сайт stop-corona.kazanexpress.ru уже начал действовать в Казани. В ближайшее время планируется запустить проект по всему Татарстану.

Также для одиноких пожилых граждан работает номер горячей линии 8800-200-34-11 — волонтеры помогут с покупкой и доставкой продуктов.



На данный момент готовы к отправке 1 000 продуктовых наборов из 20 позиций на сумму 1 500 рублей (крупы, макаронные изделия, мука, масло, сладости, чай, средства гигиены). Организаторы намерены закупить еще около 10 тысяч наборов. Доставлять их планируется в первую очередь по спискам, составленным Минтрудсоцзащиты РТ.

Все неравнодушные жители Татарстана могут поддержать проект, перечислив средства или сделав заказ продуктового набора для родных и близких старше 60 лет.

