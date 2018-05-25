«Удащливые имена» Татарстана: хочешь сына-депутата — назови его Маратом!

Чаще всего среди имен власть предержащих встречаются имена на букву «Р»

Фото: Максим Платонов

Аналитическая служба «Реального времени» решила провести необычное исследование: узнать, какие имена носят чаще всего татарстанские чиновники, топ-менеджеры, депутаты и министры. И как лучше всего назвать ребенка, чтобы он зарабатывал миллионы, стал депутатом, сел в кресло министра или возглавил крупную компанию.

Районами правят Александры и Рамили — и только одна Флюра

Начнем с глав районов. Здесь какой-либо зависимости нам найти не удалось. На 43 руководителей приходятся множество разных имен, от редких Фердинат и Габдулахат до популярных Александр. Правда, всего одно женское имя — Флюра Ногуманова, и. о. Нурлатского муниципального района, начавшая карьеру учителем географии, ставшая затем председателем колхоза и дослужившаяся к 2012 году до руководителя аппарата Совета Нурлатского района (если вы хотите, чтобы ваша дочка зарабатывала в год 1,5 млн рублей — запомните имя Флюра).

Самого популярного имени найти не получится хотя бы потому, что самые популярные имена повторяются трижды. Тройка Александров (глава Алькеевского района Никошин, глава Дрожжановского района Шадриков, глава Зеленодольского района Тыгин) зарабатывает по 1,9—2,8 млн рублей в год, на троих 6,6 млн рублей. Тройка Рамилей «рулят» Бавлинским районом (Гатиятуллин), Балтасинским районом (Нутфуллин) и Муслюмовским районом (Муллин), и за год они зарабатывают не меньше 1,8 млн рублей, на троих 6,5 млн. Так что, если кто хотел бы увидеть своего сына в кресле главы татарстанского района, имеет смысл назвать ребенка: русским — Александром, татарам — Рамилем.

Вчетвером Мараты-депутаты заработали 50 млн рублей

А вот чтобы пролезть в депутаты Казгордумы, Александром и Рамилем называть, наверное, не стоит — Рамилей там на сегодня ни одного, хотя и есть целых два Александра: Колесов — президент «УК КАН АВТО» и Поливин — директор ООО «УК «Райжилуправление Советского района». По двум именам проследить какую-либо статистическую закономерность невозможно — так, один Александр (Колесов) заработал в 2017 году 703 млн рублей, а второй (Поливин) — на 700 млн рублей меньше.

В Казгордуме четыре Марата. Один из них — Марат Бикмуллин. Фото Максима Платонова



С женскими именами в Казгордуме тоже, увы, негусто, ни одно не встречается чаще одного раза: есть одна Альбина (Киямова — специалист по работе с молодежью МБУ «КМЦ им. А. Гайдара»), одна Евгения (Лодвигова — зато целая замглавы Казани!), одна Елена (Войтко — коммерческий директор «Казанская Ривьера». Пара редких имен: Камария (Хамидуллина — директор МБОУ «Татарская гимназия №2 им. Ш. Марджани при КФУ») и Таиса (Чернова — главный врач ГАУЗ «ГДП №7»). А также Лилия (Бакулина — декан юрфака КФУ), Людмила (Андреева — тоже замглавы, между прочим, зарабатывает больше мэра!), Ляйля (Гарифуллина — директор Центра современной музыки Софии Губайдулиной и мама Аиды Гарифуллиной), Рушания (Бильгильдеева — предправления ТРОО по защите прав потребителей). На девять женских имен приходится почти 35 млн рублей годового дохода, в среднем по 3,8 млн рублей. Но, опять же, какую-то статистическую закономерность найти сложно: все имена разные (хотя хозяйкам, конечно, на заметку).

Зато с мужским именем все как нельзя ясно — хочешь сына-депутата, назови его Маратом! Их в Казгордуме четыре штуки: Марат Бикмуллин (предприниматель), Марат Шакиров (директор филиала ПАО «МобильныеТелеСистемы» в РТ), Марат Кагарманов (глава «Казанского молочного комбината») и Марат Нуриев (гендиректор ОАО «Жилсервис»). Вчетвером Мараты заработали почти 50 млн рублей, но разница в доходах одних и других Маратов слишком велика, чтобы делать какие-либо «сакральные» выводы: два Марата (Бикмуллин и Шакиров) зарабатывают в среднем по 20 млн рублей, два других Марата — в среднем по 3 млн рублей.

Чаще всего среди имен власть предержащих встречаются имена на букву «Р»

Перейдем к представителям власти. На 33 ключевых высокопоставленных чиновников кабмина РТ приходится лишь шесть женщин, потому ничего удивительного, что женские имена здесь тоже не повторяются. Из них пять имен, популярных у татар: Альбина (Шавалеева — начальник ЗАГСа), Ирада (Аюпова — ныне министр культуры РТ, вошла в топ-3 по доходам за 2017 год, заработав почти 6 млн рублей), Лейла (Фазлеева — целый вице-премьер), Эльмира (Зарипова — министр труда РТ), Талия (Минуллина — руководитель Агентства инвестиционного развития РТ), и одно русское — Ольга (Редько — председатель госкомитета РТ по закупкам). Чаще всего среди имен власть предержащих встречаются в Татарстане имена на букву «Р». Среди них Рустамы: один — Минниханов, президент РТ, второй — Нигматуллин, первый вице-премьер РТ, Рафисы, их тоже двое: Хабибуллин (глава МЧС РТ) и Бурганов (министр образования РТ). И, наконец, Равилей тоже пара: Кузюров (министр лесного хозяйства РТ — самый богатый министр РТ, задекларировавший в 2017 году 9,4 млн рублей) и Ахметшин (вице-премьер, полпред Татарстана в РФ).

Но если говорить об одном определенном имени, чаще всего которое носят представители властей — это вновь Марат! Их среди влиятельных чиновников сразу трое: Зарипов (председатель госкомитета РТ по тарифам), Ахметов (министр сельского хозяйства РТ) и Садыков (министр здравоохранения). Впрочем, втроем Мараты заработали примерно столько же, сколько один Равиль (Кузюров) — 9,3 млн рублей.

Втроем Мараты заработали примерно столько же, сколько один Равиль (Кузюров). Фото: nurlat.tatarstan.ru

Как три Сергея и три Ильшата «выручают» больше, чем три Ирека и три Андрея

Однако если посмотреть на список руководителей 100 крупнейших по обороту компаний Татарстана, Мараты там далеко не лидируют. На втором месте по частоте упоминания шесть имен, каждое по две штуки. Есть три Алексея: глава «Казанского жирового комбината» Петров, руководитель ООО «Азбука сыра» Фатыхов, глава «Нижнекмской ТЭЦ» Юмангулов, — выручка компаний каждого в среднем составила в 2016 году 7,4 млрд рублей, оборот на троих — 22,2 млрд рублей. Три Андрея: Гладков (глава «Лизинговой компании «КАМАЗ»), Лайко (глава «Авиакомпании «ВИМ-АВИА») и Фомичев (глава челнинского КБК) — принесли своим компаниям выручку на 10 млрд рублей больше.

Три Ирека — Валиев, Миннахметов и Хайруллин — позволили ТК «Транзитсити», «Татспиртпрому» и «Татеху» соотвественно сгенерировать примерно такую же выручку, что и три Андрея — 31,3 млрд рублей. 37,6 млрд рублей выручки у компаний, где в руководящих креслах сидят Эдуарды: Галеев («ТГК-16»), Идрисов («Камгэсэнергострой») и Юнусов («ТД «Челны-хлеб»). Еще больший оборот, 46 млрд рублей, оказался у компаний под руководством троих Ильшатов — Салахова («Татнефть-Транс»), Тукаева (ООО «Ортэкс») и Фардиева («Сетевая компания»).

Но самое «удащливое имя» — Сергей. Сергеев среди руководителей топ-100 тоже трое: Когогин («КАМАЗ»), Молочкин («Политэр») и Раковец («КОМЗ»), принесли компаниям выручку в 140,4 млрд рублей, впрочем, благодаря лишь одному «удащливому Сергею», главе автогиганта (120 млрд).

На четырех Айратов среди имен директоров компаний топ-100 встречаются только четыре женских имени

Тем не менее, самое популярное имя — Айрат. Айратов в креслах директоров крупнейших компаний четыре штуки: Гыйльфанов («Челны-Бройлер»), Насыбуллин («Техносервис»), Шаймиев («Татавтодор») и Закиров («Таграс-Ремсервис»). Впрочем, даже вчетвером Айраты сгенерировали оборот своим компаниям меньший, чем «удащливые» Ильшаты и Сергеи, и чуть больше, чем «удащливые» Эдуарды.

Женщин среди топ-менеджеров в Татарстане, увы, практически нет — на весь топ-100 их столько же, сколько Айратов, и повторяющихся женских имен в результате тоже нет. Есть Муслима (Латыпова — «Бахетле»), Оксана (Кудинова — «Итеко Евразия»), Светлана (Оглы — «Агава») и Юлия (Ишмуратова — «СМП-Нефтегаз»). Четыре «женские компании» выручили в 2016 году 32,5 млрд рублей.

Имена руководителей ведомств и организаций РТ

Организация, должность Имя Фамилия Кол-во имен ООО «ФОРД СОЛЛЕРС ХОЛДИНГ» Адиль Ширинов 1 ООО «ЛИКАДА ПЛЮС» Азат Фазуллин 4 Первый заместитель Руководителя Исполнительного комитета Азат Нигматзянов 4 Депутат Казанской городской Думы (Финансовый директор ООО «Служба земельных отводов») Азат Ислаев 4 Министр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан Азат Хамаев 4 ООО «ДАНАФЛЕКС-НАНО» Айдар Галиуллин 3 Глава Мензелинского муниципального района Айдар Салахов 3 Глава Нижнекамского муниципального района Айдар Метшин 3 ООО «ЧЕЛНЫ-БРОЙЛЕР» Айрат Гыйльфанов 7

11 Маратов «правят» Татарстаном — но в популярных именах все равно Амир, Тимур и Карим

Наконец, если составить свод всех имен депутатов, чиновников и топ-менеджеров, окажется, что так часто упоминаемое нами имя Марата — действительно вне конкуренции: их аж 11! Помимо уже перечисленных, это еще и Марат Барнабишвили (глава ООО «КАРТЛИ»), и Марат Насибуллин («Кара Алтын»). На втором месте по частоте упоминаемости имена Айрат, Александр и Сергей — каждое встречается по семь раз. К вышеперечисленным Айратам стоит добавить депутата Казгордумы и коммерческого директора ФК «Рубин» Айрата Гарипова, главу Альметьевска Айрата Хайруллина и руководителя «Татмедиа» Айрата Зарипова. К уже упомянутым нами Александрам добавим Александра Токарева (главу АО «АТЗ») и министра экологии РТ Александра Шадрикова. К тройке Сергеев-руководителей присоединяются два депутата Казгордумы — конкурсный управляющий ОАО «ВАМИН» Сергей Кондратьев и директор ООО «Автохимсервис» Сергей Черепанов, один глава района — Кукморского — Сергей Димитриев и один председатель госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

В списке «удащливых имен» также Рустам (всего шесть штук), Алексей (пять), Владимир (пять), Дмитрий (пять), Равиль (пять) и Рустем (пять).

Любопытно, что в списке самых популярных имен детей в Татарстане за последние годы упоминаются только Александры. И совсем нет Маратов… А также Айратов, Сергеев, Рустамов, Алексеев, Владимиров, Дмитриев, Равилей и Рустемов. Женских имен, упомянутых нами выше, среди популярных ныне имен детей, тоже нет. Так с 2011 года по 2018 год в топ-3 среди мужских имен лидируют одни и те же Амир, Тимур и Карим. В списке женских «хитов» — все те же из года в год Ясмина, Амина, Ралина, Азалия.

По итогам 2016 года, родители чаще всего выбирали мальчикам имена Тимур, Карим, Амир, Артем, Матвей, Кирилл, Егор, Камиль, Александр и Максим. Девочкам — Ясмина, София, Амина, Арина, Виктория, Ралина, Милана, Азалия, Алиса и Самира.

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