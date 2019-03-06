Не до салата: как конец зимы не пускает овощи на казанский стол

Анализ стоимости продуктовой корзины по итогам февраля

Фото: Максим Платонов

Второй месяц года не принес ожидаемого снижения темпов роста потребительской корзины. В феврале, как и в январе, продуктовая инфляция составила 2,6 процента. Причем, судя по всему, теперь основной вклад в это вносит уже не повышение НДС, а фактор сезонности: некоторые овощи подорожали на треть, а незаменимая картошка — почти на четверть. Совет потребителю: «второй хлеб» можно попробовать заменить гречкой, которая начала отыгрывать скачок прошлого месяца.

«Пятерочка» остепенилась, а «Бахетле» умчал вперед

За февраль средняя стоимость набора продуктов на месяц в казанских магазинах увеличилась на 2,6% — с 5 631 до 5 777 рублей. Это такой же показатель роста, как в прошлом месяце. В зависимости от конкретного магазина средняя стоимость была зафиксирована от снижения на 0,3% до роста на 4,9%.

Снижение стоимости произошло лишь в одной сети — «Пятерочке», которая месяц назад разогналась и умудрилась выйти на первое место по дороговизне, опередив даже «буржуазный» «Бахетле». В феврале, однако, сеть оказалась единственной, снизившей среднюю стоимость корзины до 5 926 рублей. Это, в сочетании со значительным ростом цены в находившемся на втором месте «Бахетле», позволило «Пятерочке» расположиться на второй позиции. «Бахетле» повысил стоимость сразу на 4,5%, корзина тут перешагнула отметку в 6 тысяч, причем перешагнула основательно: теперь месячный набор продуктов тут можно купить за 6 167 рублей.

На третьем месте по дороговизне оказался «Магнит». Здесь набор продуктов на месяц стоит сейчас 5 533 рубля — это на 1,4% больше, чем в конце января. Самой дешевой сетью по-прежнему является «Эдельвейс», но тут за месяц зафиксирован самый значительный рост — сразу на 4,9%, до 5 481 рубля.





Овощи на пике и компенсация гречкой

Из 43 исследуемых продуктов за месяц стоимость выросла на 25, подешевели 15, еще три не изменились в цене. Больше всего — более чем на 10% — подорожали десять видов продуктов. Почти все это овощи, здесь сказывается сезонность. Заметнее всего подорожала морковь — почти на треть. На 22,4% подорожал востребованный картофель, на 19% — и без того недешевые помидоры (теперь они стоят почти 220 рублей за килограмм, благодаря этому некоторые казанцы, возможно, уже подзабыли, как выглядит томат). Также более чем на 15% выросли в цене два вида капусты, лук и огурцы, а на 11% подорожала свекла.

Что касается остальных продуктов, то заметен рост стоимости муки и сыра, бананов и укропа, минтая и сельди, а также говядины.





Из подешевевших можно выделить четыре вида продуктов, стоимость которых снизилась более чем на 10%. Помимо гороха, подешевевшего на треть, это два продукта, которые могут подсластить отсутствие овощей: шоколад подешевел на четверть, а печенье — на 15%. Кроме того, больше чем на 10% подешевела гречка — она стала доступнее на 13%. Также не может не радовать и 10-процентное снижение стоимости сильно подорожавших в прошлом году яиц. Заметно, кроме того, снижение стоимости чая, свинины, растительного масла и макарон.





Маршрутный лист экономного потребителя

Если покупатель пройдется по всем четырем анализируемым сетям и купит месячный набор продуктов в разных магазинах, то он заплатит за него сумму от 5 107 до 6 603 рублей.

Больше всего дорогих продуктов оказалось в «Бахетле». Тут недешево стоят бакалея и овощи, некоторые виды фруктов, рыба, молочные продукты и говядина. В «Пятерочке» не стоит искать дешевого хлеба, картофеля, лука и укропа, лимонов и груш, свинины и сельди, творога и яиц. В «Эдельвейс» лучше не ходить за фасолью, горохом, мукой и макаронами, апельсинами и сахаром, курицей и сливочным маслом. В «Магните» недешевые пшеничный хлеб, помидоры и свекла, конфеты и растительное масло.

Как собрать корзину за 6 603 рубля







Больше всего дешевых продуктов — в «Магните». В основном это бакалея, а также огурцы, некоторые виды фруктов, говядина, два вида рыбы, сметана и сыр, фасоль и горох. В «Эдельвейсе» можно выгодно купить картофель и капусту, морковь и огурцы, укроп и болгарский перец, лимоны и свинину, молоко и творог, маргарин и ржаной хлеб. В «Бахетле» недорогие пшеничный хлеб, помидоры и курица, сливочное и растительное масло, яйца, свекла и лук. В «Пятерочке» меньше всего недорогих видов продуктов — всего пять: рис, яблоки, конфеты, печенье и черный перец.

Как собрать корзину за 5 107 рублей

