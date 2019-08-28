Доставка продуктов на дом в Казани

Стремительные темпы современной жизни требуют от человека одновременного выполнения многих задач: работа, обучение, домашние дела, воспитание детей. В этом круговороте дел часто не находится времени на общение с семьей, близкими людьми или отдых.

Но есть один способ, как улучшить качество жизни и при этом ничем не жертвовать. Сервисная компания «Территория Комфорта» вместе с партнером «Доставушка» заботятся о комфорте своих клиентов и предлагают упростить процесс шопинга. Доставка продуктов на дом* — сервис для тех, кто ценит свое время!

Как это работает?

Чтобы сэкономить время на походы по магазинам и избавить себя от тяжелых пакетов, вам понадобится только доступ в интернет. Дальше следуйте инструкции:

Зайдите на сайт сервисной компании в раздел «Сервисы».

Во вкладке «Дополнительные услуги» выберите «Доставка продуктов до дома» и кликните «Заказать».

Укажите ваш адрес, чтобы сервис мог отобразить все доступные товары.

Выбирайте необходимые продукты и обозначьте удобное время для доставки.

При оформлении заказа введите промокод «ТК2019»

Вот и все — в указанное время курьер доставит покупки к порогу вашей квартиры!

Преимущества сервиса

Пользоваться услугами сервиса не только удобно, но и выгодно. Вот основные преимущества:

Отсутствие наценок. Вы сразу видите стоимость продуктов.

Регулярные акции и скидки.

Нет требований к минимальной сумме заказа. Таким образом, вы покупаете только то, что действительно нужно в данный момент.

Формирование заказа выполняет опытный товаровед, который заботится не только о соответствии продуктов, но и выбирает товары с максимальным сроком годности.

Широкий ассортимент качественных товаров. Доставка производится из крупнейших супермаркетов города: «Метро» и «Бахетле».

Детальное описание товаров. Вы можете изучить состав продукта, срок годности, производителя точно так же, как если бы вы сами читали надпись на упаковке в магазине.

Быстрая доставка. Вы получите товары уже через 2—4 часа после заказа. Такая оперативность гарантирует свежесть продуктов.

Вежливые и опрятные курьеры.

И самое главное — вы всегда можете вернуть товар по первому требованию, если он не соответствует вашим ожиданиям! Живите с комфортом и не тратьте время на рутинные дела. «Территория Комфорта» https://terrkomf.ru/ позаботится, чтобы у вас всегда находилось время для отдыха и общения с родными людьми!