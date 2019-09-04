7 сентября покупателей ждет праздник в обновленном «Бахетле»

Фото: Марат Акчурин

В выходные в ТРК «МЕГА» состоится торжественное открытие супермаркета «Бахетле» в новом концептуальном решении: с упором на Food-to-go (упакованную еду, которую удобно брать с собой), современный экодизайн в сочетании с национальной айдентикой, а также повышенную функциональность торговых площадей. Гостей праздника ждут дегустация продукции собственного производства, акции и спецпредложения.

Фактически обновленный супермаркет домашней еды уже вторую неделю работает рядом с фуд-кортом «ИКЕА» в режиме лайт-технического открытия. За это время руководство сети смогло убедиться в правильности своей стратегии: покупатели хвалят удобную навигацию, свежесть и сбалансированность товарного ассортимента, все чаще делая покупки в любимом магазине.

«На небольшой площади мы сохранили все основные ассортиментные позиции и прежде всего продукцию собственного производства: выпечку, кондитерские изделия, горячие блюда и салаты, которые мы здесь же и готовим», — рассказывает об особенностях нового формата операционный директор супермаркета Сергей Тюрин: «Несмотря на компактность помещения, нам удалось встроить сюда все привычные покупателям зоны (fresh, мясные и замороженные полуфабрикаты, кулинарию и т. д.) и производственные площади, где в течение дня готовится свежая продукция».

Несмотря на небольшую площадь, в обновленном «Бахетле» сохранены все продуктовые зоны и компактно встроены производственные площади, где непрерывно готовится любимая покупателями продукция

Перечисляя особенности новой концепции, Сергей Тюрин отметил, что теперь в «Бахетле» активнее используется экологичная крафтовая упаковка, в оформлении интерьера и магазинных полок сделан упор на «приватность» (в частности, используется деликатная мягкая подсветка), применяется новый формат промо (скидка при покупке двух и более товаров). Кроме того, только здесь можно купить уникальные товары, такие как вода «Зам-зам», поставляемая из Мекки, премиальную национальную «кондитерку» (чак-чак, кош теле, талкыш калеве), «чипсы» из конины, продукты на основе гречихи (шоколад, чай) и другие радости для истинных гурманов.

