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Яблоки подешевели в Казани до 95 рублей

04:29, 07.08.2018
Яблоки подешевели в Казани до 95 рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

С начала августа в крупнейших продуктовых магазинах Казани яблоки подешевели на 15%. Средняя цена на продукт на сегодняшний день составляет 95 рублей за килограмм.

Индекс продовольственной корзины «Реального времени» на 7 августа составил 5 351 рубль, снизившись с начала месяца на 2%, а с начала года на 1,9%.

Аналитическая служба «Реального времени» ведет ежедневный мониторинг цен на 11 категорий товаров, состоящих из 43 наименований, в магазинах крупнейших торговых сетей Казани: «Пятерочка», «Магнит», «Эдельвейс» и «Бахетле». Результатом исследования является рассчитанный по методике аналитической службы «Реального времени» индекс продовольственной корзины — стоимость минимального набора продуктов, состав которого утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 января 2013 г. №56

АналитикаБизнесРозничная торговля Татарстан
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