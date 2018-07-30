Когда повышение НДС потянет цены вверх в казанской продкорзине

После повышения ставки налога на добавленную стоимость бюджет может получить с казанцев дополнительно 56 миллионов в месяц

Фото: Антон Журавлев

«Реальное время» анализирует стоимость продуктов в казанских магазинах в середине лета. Эпоха дешевеющих овощей, похоже, еще не настала. Цены на «дополнительную продуктовую корзину» также стабильны, и мы решили выяснить, как изменятся цены после повышения НДС.

Летняя стагнация





Судя по данным аналитической службы «Реального времени», летом цены на продукты в магазинах Казани, можно сказать, «зависли». За 2 месяца, с 20-х чисел мая, средняя стоимость потребительской корзины, рассчитанная по методике Росстата, в среднем практически не изменилась. Стоимость на 21 мая составила 5 531 рубль, к 21 июля она повысилась всего на 20 рублей. В двух сетях корзина незначительно подорожала: в «Бахетле» — на 4%, до 6 078 рублей (сеть остается самой дорогой из исследуемых), в «Эдельвейсе» — на 1,3%, до 5 300 рублей (при этом стоимость корзины по-прежнему самая низкая). Во второй по дороговизне «Пятерочке» корзина подешевела на 2,8%, до 5 514 рублей, а в «Магните» — на 1,1%, до 5 311 рублей. Из графика можно заметить, что цены «скакали» достаточно хаотично, но в целом тренд таков, что они росли до середины июня, затем пошли на спад, в начале июля вновь был небольшой рост и — стабилизация к концу месяца.

Человек, который не поленится и совершит поход за продуктами по всем четырем сетям в поисках самого выгодного предложения, сможет сэкономить и набрать набор продуктов на месяц за 4 716 рублей. Отметим, что 2 месяца назад такой набор продуктов стоил примерно столько же — 4702 рубля. По сути, продуктовая инфляция задремала.



Итак, для набора продуктов по минимальной цене придется побегать примерно в равной степени по всем магазинам. Больше всего в этот раз самых дешевых товаров оказалось в «Пятерочке». Сюда следует отправиться в первую очередь за фруктами — тут самые выгодные предложения на яблоки, лимоны, бананы, груши, а еще на капусту. За помидорами и огурцами, как ни удивительно, лучше идти в «Бахетле», и сюда же — за яйцами и минтаем, сметаной, чаем и апельсинами. В «Эдельвейсе» недорогая говядина, картофель и макароны, а также рис, молоко и репчатый лук. А вот в «Магните» было бы разумно купить курицу и сыр, гречку и горох, болгарский и черный перец, а также маргарин и печенье.

Как собрать корзину на месяц за 4716 рублей

Если же у нашего читателя странная страсть к покупке самых дешевых продуктов по максимальной цене, то продуктовая корзина ему может обойтись в 6 392 рубля. Такой же набор в «максимальном» варианте 2 месяца назад стоил дороже — 6 425 рублей.

Лидер по дорогим продуктам — «Бахетле». Здесь дороги оба вида капусты, многие фрукты и овощи (свекла и укроп, яблоки и груши, бананы, лимоны), также тут дорогая бакалея (фасоль и горох, мука и рис), хлеб и говядина, молоко и творог, сыр и черный перец. В остальных магазинах дорогих товаров гораздо меньше. Например, в «Эдельвейсе» — это гречка, курица, яйца, огурцы и болгарский перец, сметана и чай. В «Пятерочке» и «Магните» самых дорогих товаров по шесть. В краснодарской сети «Магнит» — это макароны и морковь, конфеты, свинина, минтай и сельдь. В «Пятерочке» — пшеничный хлеб, помидоры и лук, апельсины и растительное масло, а также картофель.

Как собрать корзину на месяц за 6392 рубля





Местные овощи только готовятся к падению, а зарубежные уже дешевые

Из 43 продуктов, участвующих в исследовании, за 2 месяца подорожала почти половина — 21 наименование. Рост составил от 0,7% до 57,6%. Больше, чем на 10% подорожали девять продуктов. В основном к ним относятся фрукты и овощи, выращиваемые в России, видимо, сказывается то, что урожай их еще не «поспел». Значительное снижение стоимости этих продуктов традиционно происходит в конце лета и начале августа.

Среди этих овощей и фруктов — свекла, подскочившая в цене почти на две трети, яблоки и лук с ростом на треть, картофель, подорожавший почти на четверть, а также квашеная капуста с ростом на 19% и укроп с ростом на 10%. Кроме того, в списке наиболее подорожавших продовольственных товаров — рис и курица (рост примерно на 12%), а также шоколад (рост его стоимости — 20%). Не так значительно, но тоже заметно подорожали сыр и сметана (на 9,5% и 4,3%), морковь и гречка (примерно на 9%), растительное масло, соль и мука (на 4—6%), пресервы сельди (на 4%).

Еще 19 продуктов из списка включенных в потребительскую корзину за первую половину лета подешевели. Снижение стоимости составило от 0,2 до 52,5%. Кроме того, еще три продукта не изменились в цене, среди них две мало востребованные специи — лавровый лист и черный перец, а также говядина.



Более, чем на 10% снизилась стоимость у семи продуктов. Больше всего подешевели фрукты и овощи, которые традиционно поставляются не из России, и которые уже начали «поспевать». В частности, речь идет о болгарском перце, подешевевшем более чем в два раза. Почти такое же снижение цены произошло на свежие помидоры (они подешевели почти в два раза). Кроме того, значительное снижение — почти на 40% — на огурцы и свежую капусту. Сильно снизились в цене апельсины и бананы, а также груши. Стоит выделить снижение стоимости сливочного масла (на 11%), яиц (на 9%), свинины и минтая (на 4,5% и 2,5%, соответственно).

«Дополнительная корзина» принесет от жителей Казани 56 млн в месяц после роста НДС

В условиях надвигающегося повышения налога на добавленную стоимость «Реальное время» решило оценить, как сильно повлияет рост НДС на стоимость продуктов. К сожалению (или, скорее, к счастью) большинство продуктов, относящихся к продуктовой корзине Росстата, на основании который мы высчитываем индекс цен, повышение НДС не коснется. Дело в том, что большинство продовольственных товаров облагаются по льготной налоговой ставке в 10%. Эта льготная ставка сохранится и после 1 января 2019 года, когда «обычный» НДС повысится с 18 до 20%. В этом в списке продовольственных товаров довольно большой перечень продуктов первой необходимости. Учитывая, что Росстат как раз рассчитывает лишь самые необходимые продукты, перечисленные выше товары не будут облагаться более высоким налогом на добавленную стоимость.

А вот товары, которые аналитическая служба «Реального времени» относит к «дополнительной» корзине, скорее всего, станут дороже. Прежде всего, впрочем, обратим внимание на то, как эти товары изменились в стоимости за последние два месяца. Каких-либо серьезных всплесков цен замечено не было, как часто бывает, рост или снижение чаще всего можно объяснить конкретными маркетинговыми акциями в магазинах. Тем не менее стоит обратить внимание на рост стоимости кетчупа — почти на треть (в основном обусловлено подорожанием в «Магните» и «Пятерочке») и сосисок — почти на четверть (в основном связано с подорожанием в «Пятерочке» в два раза).

Стоимость «дополнительной» потребительской корзины

Товар/цена в магазине Бэхетле Эдельвейс Пятерочка Магнит Средняя стоимость Дата 21.07.2018 21.06.2018 Изменение Напиток газированный (1,5 л) 69,90 69,95 94,99 99,00 83,46 Вода питьевая негазированная (1,5 л) 16,90 21,50 20,99 13,30 18,17 Нектар/Сок 1 литр (Апельсин) 64,90 84,50 52,99 83,90 71,57 Кофе растворимый (150 г) 499,00 365,50 434,99 469,90 442,35 Водка (0,5 л) 599,00 579,70 569,99 480,00 557,17 Пиво (Светлое 0,5л) 51,90 79,90 46,99 44,90 55,92 Шампанское / игристое вино полусладкое 0,75 л. 359,00 389,50 479,99 450,00 419,62 Майонез (с лим сок 67% 380 г) 49,90 62,70 72,19 69,90 63,67

А вот для того, чтобы рассчитать, насколько больше придется платить обычному жителю, мы решили суммировать все продукты из этой «дополнительной корзины» и предположить, что потребитель покупает по одному наименованию каждого пункта в месяц. Общая стоимость такой импровизированной «необязательной» корзины составляет сейчас 2 649 рублей.

При повышении НДС с 18 до 20%, при условии, что стоимость товаров не изменится, а облагаться налогом они будут не по льготной ставке, стоимость такой «корзины» составит 2 694 рубля. То есть, каждый месяц обычный житель будет платить на 45 рублей больше. В год эта цифра будет равна уже 539 рублям.

Конечно, в такую «корзинку» входят и товары, которые вряд ли понадобятся основной массе жителей. Однако напомним, что НДС выплачивается абсолютно с любого товара или услуги, в том числе, к примеру, с транспортных услуг, с одежды и тому подобное. На основании этого, если предположить, что в среднем каждый житель Казани тратит хотя бы эту небольшую сумму — 2 650 рублей в месяц на «необязательные» услуги, — то можно посчитать, что суммарно в каждом месяце жители города (при численности населения в 1,24 млн человек) отправят в бюджет дополнительно около 55,7 млн рублей. За год цифра достигнет уже 668 млн рублей.

Стоимость «дополнительной» потребительской корзины при НДС 20%

Товар/цена в магазине Средняя стоимость Стоимость при НДС 20% Напиток газированный (1,5 л) 83,5 84,9 Вода питьевая негазированная (1,5 л) 18,2 18,5 Нектар/Сок 1 литр (Апельсин) 71,6 72,8 Кофе растворимый (150 г) 442,3 449,8 Водка (0,5 л) 557,2 566,6 Пиво (Светлое 0,5 л) 55,9 56,9 Шампанское / игристое вино полусладкое 0,75 л 419,6 426,7 Майонез (с лим сок 67% 380 г) 63,7 64,8 Кетчуп (томатный 350 г) 64,6 65,7