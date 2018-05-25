Казанская продкорзинка: цены на молоко и яйца пошли вниз, а овощи и фрукты ищут динамику

«Бахетле» пытается снизить цены, а капуста подождет до осени

Фото: Сергей Афанасьев

Вот уже который месяц стоимость потребительской корзины остается практически неизменной. Падения и взлеты цен почти полностью обусловлены фактором сезонности, а именно распределением «по году» овощей и фруктов. Зато сети демонстрируют любопытную динамику: к примеру, в мае самая дорогая сеть города «Бахетле» оказалась единственной, где стоимость корзины снизилась.

Окончание весны не привело к существенным изменениям стоимости потребительской корзины. По-прежнему заметно небольшое подорожание, в среднем на 0,7%. В конце апреля набор продуктов на месяц стоил в среднем 5491 рубль, в конце мая — 5 531 рубль. В «Бахетле», в котором месяц назад наблюдалось самое значительное повышение цен, в этом месяце, напротив, заметно снижение — сразу на 3,8%. Эта сеть оказалась единственной, где цена снизилась (с 6 078 до 5 845 рублей), но она по-прежнему самая дорогая. В остальных сетях цены повысились, причем особенно заметно в самой дешевой — «Эдельвейсе» — на 5,3%, с 4 968 до 5 231 рубля за продуктовый набор. В «Пятерочке» и «Магните» цены выросли на 1,3% и 1% соответственно. Разброс в ценах за месяц стал заметно меньше. Если раньше самый дешевый магазин отличался от самого дорогого примерно на 18%, то сейчас — лишь на 10%.

Из 43 продуктов за месяц стали дороже 19. Степень подорожания — от 1,4% до 86,4%. Больше чем на 5% повысились цены на 12 продуктов. Самое значительное подорожание продемонстрировали некоторые фрукты и овощи. Рекорды — у капусты с почти двукратным ростом, лимонов и свеклы с ростом на четверть, лаврового листа и апельсинов с ростом на 19% и 17% соответственно. Ощутимо, на 10—11%, подорожали курица и картофель, на 8% подорожали батон и сельдь, на 5—6% — сахар и чай. Небольшой рост также у некоторых молочных продуктов (творог, масло, сыр), свинины, репчатого лука и груш.



Еще 6 товаров за месяц не изменились в цене, а подешевели 18 продуктов. На 5% и более подешевели 8 товаров. Наибольшее снижение — у появившихся на рынке местных огурцов и помидоров (минус 28% и 17%), бананов и шоколада (они стали дешевле на четверть и 18%). Ощутимо подешевели яйца и молоко (14% и 10% соответственно), а также мука и болгарский перец (5% и 8%). Зафиксировано также снижение цен на некоторые виды бакалеи (рис и макароны), фрукты и овощи (укроп, яблоки, морковь), растительное масло, маргарин, сметану, печенье и минтай.



Распределение самых дешевых товаров по торговым сетям за месяц несколько выровнялось, а их итоговая стоимость стала меньше, чем месяц назад. Раньше, пройдясь по всем четырем анализируемым сетям, можно было собрать продуктов на месяц за 4 711 рублей, сейчас же — за 4 702 рубля. Больше всего дешевых продуктов продает «Магнит» — тут и бакалея, и овощи с фруктами, и печенье. В «Пятерочке» стоит купить горох и рис, курицу, шоколад и печенье, соль и чай, сливочное и растительное масло. В «Эдельвейсе» дешевые овощи и хлеб, говядина и свинина, молоко и творог. В «Бахетле» можно недорого купить оба вида рыбы, некоторые овощи, сыр и маргарин.







А вот самая дорогая корзина стала дороже. Она увеличилась в стоимости с 6 305 до 6 425 рублей. Чтобы собрать ее, больше всего придется походить по все тому же «Магниту» — тут дорогие некоторые виды овощей, шоколад, один вид мяса и оба вида рыбы, рис, сметана, маргарин и растительное масло, а также соль. Вторая по количеству самых дорогих товаров сеть «Бахетле». Сюда не стоит идти за фруктами и капустой, говядиной, чаем, яйцами, мукой и фасолью, творогом и сливочным маслом. В «Эдельвейсе» дорогие цитрусовые, горох и гречка, курица, сыр, груши, сахар и маргарин. Меньше всего самых дорогих товаров — в «Пятерочке»: оба вида хлеба, макароны, три вида овощей и молоко.



Что касается «дополнительной корзины», то из 17 ее товаров подорожали лишь 6. Наибольшее подорожание зафиксировано у пельменей и кофе (и то, и другое в основном подорожало в «Магните» — более чем в полтора раза). Подешевевших товаров оказалось 9. Больше всего заметно снижение цен на сосиски (минус 14%, в основном благодаря тому же «Магниту», где цена снизилась на 39%), газированные напитки и пиво (минус 9% и 8% соответственно). Цены на них снизились в основном в «Пятерочке» — на 35% и 24%.

