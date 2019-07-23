Количество закупок в системе поддержки регионального производителя в РТ за две недели выросло в 17 раз

Количество закупочных процедур в системе поддержки регионального производителя в РТ за две недели выросло с 24 до 428. Об этом сообщает Минэкономики РТ.

Через новый инструмент зарегистрировались 114 предприятий. Каталог их продукции увеличился до 728 позиций, а количество районов, предприятия которых вошли в систему, выросло до 29. При этом самый большой каталог продукции сформирован в Елабужском районе. Здесь предприниматели предлагают к закупке 119 наименований продукции. Следом за Елабужским районом идут город Казань и Мензелинский район.

В министерстве отметили, что развитие системы связано с приходом в нее крупных предприятий: «Бахетле-1», «Ак Барс Девелопмент», «Казань Арена» и «Татспиртпром».

Ранее также стало известно, что для освоения зарубежных рынков в Татарстане запустят экспортный акселератор.

